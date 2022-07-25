Буданов о HIMARS: Россияне знают, что с этим оружием им конец

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что современное западное оружие, в том числе ракетные системы HIMARS, помогут Украине победить Россию – и россияне это хорошо знают.

"Если мы получим дальнобойные боеприпасы, мы будем их использовать. И россияне знают, что в любом случае с этим оружием им конец", - цитирует Буданова Washington Post, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛігаБізнесІнформ.

Он подчеркнул, что Украина не потеряла еще ни одной системы HIMARS, несмотря на заявления Министерства обороны России.

Сейчас самым дальнобойным оружием Украины остаются советские ракеты "Точка-У", но, по словам Буданова, они почти закончились.

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Украина рассчитывает получить от США более дальнобойные ракеты, способные поражать цели в радиусе 300 км. Такие боеприпасы – Army Tactical Missile System (ATACMS) – можно запускать из тех же HIMARS, которые уже есть в распоряжении Украины.

Однако Пентагон не спешит ими делиться, опасаясь, что ракеты могут использоваться для ударов по территории России.

Другая проблема – доступность ATACMS. На складах США находится от 1000 до 3000 ракет ATACMS, сказал Washington Post Крис Догерти, старший научный работник аналитического центра CNAS. Это самые старые ракеты на вооружении американской армии, но боеприпасы с еще большей дальностью, которыми собираются их заменить, еще не производятся.