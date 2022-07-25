На южном направлении ВСУ уничтожили 66 россиян, вражеские склады с боеприпасами и наблюдательный пункт Нацгвардии РФ, - ОК "Південь"
ВСУ на юге уничтожили командно-наблюдательный пункт 785-го отдельного отряда спецназначения Нацгвардии РФ, два склада с боеприпасами и противотанковый ракетный комплекс "Фагот".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Південь".
Кроме того, уничтожены 66 россиян, пять танков, две самоходные гаубицы "Гвоздика", три единицы бронированной и девять - автомобильной техники.
Также ВСУ уничтожили беспилотник "Мерлин-ВР" вблизи Ивановки, где россияне пытались провести воздушную разведку.
Окончательные потери врага – уточняются.
Наша авіація завдала п’ять ударів по ворогу. Зокрема атаковані 3 ворожі опорні пункти в Бериславському районі, пари Мі-8 та Мі-24 відпрацювали 2 ворожі опорні пункти в Херсонському.
Загалом ракетно-артилерійські підрозділи наших військ виконали приблизно 190 вогневих завдань.
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"...Росгвардия является центральным органом управления Войсками национальной гвардии Российской Федерации (ВНГ России)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F#cite_note-%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE_%D0%A0%D0%93-4 [4] , созданными на основе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 Внутренних войск МВД России . "
Бережи вас Господь, рідненькі