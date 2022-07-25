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На южном направлении ВСУ уничтожили 66 россиян, вражеские склады с боеприпасами и наблюдательный пункт Нацгвардии РФ, - ОК "Південь"

південь

ВСУ на юге уничтожили командно-наблюдательный пункт 785-го отдельного отряда спецназначения Нацгвардии РФ, два склада с боеприпасами и противотанковый ракетный комплекс "Фагот".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Південь".

Кроме того, уничтожены 66 россиян, пять танков, две самоходные гаубицы "Гвоздика", три единицы бронированной и девять - автомобильной техники.

Также ВСУ уничтожили беспилотник "Мерлин-ВР" вблизи Ивановки, где россияне пытались провести воздушную разведку.

Окончательные потери врага – уточняются.

Наша авіація завдала п’ять ударів по ворогу. Зокрема атаковані 3 ворожі опорні пункти в Бериславському районі, пари Мі-8 та Мі-24 відпрацювали 2 ворожі опорні пункти в Херсонському.

Загалом ракетно-артилерійські підрозділи наших військ виконали приблизно 190 вогневих завдань.

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армия РФ (19238) уничтожение (6931) техника (1736)


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Цензор - нет у мордора Нацгвардии - есть росгвардия.
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25.07.2022 07:12 Ответить
Если официально, то все же есть:
"...Росгвардия является центральным органом управления Войсками национальной гвардии Российской Федерации (ВНГ России)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F#cite_note-%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE_%D0%A0%D0%93-4 [4] , созданными на основе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 Внутренних войск МВД России . "
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25.07.2022 07:30 Ответить
"Умом Россию не понять!" Я в 1992 році коли питав кацапів у Росії : " А в РОссии "День независимости" ОТ КОГО вы празднуете? От самих себя?" то доводив їх до ступора Те ж саме й з Нацгвардією ""А какой "нации" ваша Нацгвардия" будет? Ведь даже "европеоиды" в России "меньшинство"!"
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25.07.2022 07:38 Ответить
Героям слава !!!
Бережи вас Господь, рідненькі
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25.07.2022 10:23 Ответить
 
 