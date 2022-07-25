На южном направлении ВСУ уничтожили 66 россиян, вражеские склады с боеприпасами и наблюдательный пункт Нацгвардии РФ, - ОК "Південь"

ВСУ на юге уничтожили командно-наблюдательный пункт 785-го отдельного отряда спецназначения Нацгвардии РФ, два склада с боеприпасами и противотанковый ракетный комплекс "Фагот".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Південь".

Кроме того, уничтожены 66 россиян, пять танков, две самоходные гаубицы "Гвоздика", три единицы бронированной и девять - автомобильной техники.

Также ВСУ уничтожили беспилотник "Мерлин-ВР" вблизи Ивановки, где россияне пытались провести воздушную разведку.

Окончательные потери врага – уточняются.

Наша авіація завдала п’ять ударів по ворогу. Зокрема атаковані 3 ворожі опорні пункти в Бериславському районі, пари Мі-8 та Мі-24 відпрацювали 2 ворожі опорні пункти в Херсонському.

Загалом ракетно-артилерійські підрозділи наших військ виконали приблизно 190 вогневих завдань.

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