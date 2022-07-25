Войска РФ ночью атаковали Никопольский, Днепровский и Криворожский районы Днепропетровщины, пострадала 10-летняя девочка, - Резниченко

Оккупанты ночью ударили по трем районам Днепропетровщины - Никопольскому, Днепровскому и Криворожскому.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Российские войска всю ночь атаковали область. Ударили по трем районам - Никопольскому, Днепровскому и Криворожскому.

Никопольский район враг несколько раз накрыл огнем из РСЗО. Выпустил около 40 реактивных снарядов. Под удар попали две громады – Марганецкая и Мировская. В последней повреждены 6 частных домов и газовод. Пострадала 10-летняя девочка.

На Днепровский – направили две ракеты. Они попали по сельхозпредприятию в Любимовской громаде. Там произошло возгорание двух ангаров. Пожар пожарные укротили. Никто не пострадал.

В Криворожском районе враг обстрелял из ствольной артиллерии Зеленодольскую громаду. К счастью, без жертв и разрушений", - говорится в сообщении.

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