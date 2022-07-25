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Войска РФ ночью атаковали Никопольский, Днепровский и Криворожский районы Днепропетровщины, пострадала 10-летняя девочка, - Резниченко

дніпропетровщина

Оккупанты ночью ударили по трем районам Днепропетровщины - Никопольскому, Днепровскому и Криворожскому.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Российские войска всю ночь атаковали область. Ударили по трем районам - Никопольскому, Днепровскому и Криворожскому.

Никопольский район враг несколько раз накрыл огнем из РСЗО. Выпустил около 40 реактивных снарядов. Под удар попали две громады – Марганецкая и Мировская. В последней повреждены 6 частных домов и газовод. Пострадала 10-летняя девочка.

На Днепровский – направили две ракеты. Они попали по сельхозпредприятию в Любимовской громаде. Там произошло возгорание двух ангаров. Пожар пожарные укротили. Никто не пострадал.

В Криворожском районе враг обстрелял из ствольной артиллерии Зеленодольскую громаду. К счастью, без жертв и разрушений", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вчера вечером россияне ударили из ствольной артиллерии по селу Марьянское на Днепропетровщине, - Резниченко

обстрел (27165) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (3953)


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План "Оман" по поступовій здачі України, із знешкодженням патріота області в дії ну що, ЗЕблани, насміялися чи ще ні?
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25.07.2022 07:30 Ответить
в якійсь небудь Великобританії після Оману президента піддали б відразу обстркуції, почали слідство, імпічмент і можливо в'язниця,

АЛЕ в Україні молоросьня посмерділа, посмерділа, лідири - підери думок написали щось там - і все.

Тому Україна отримала зраду, війну і ганьбу.
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25.07.2022 07:42 Ответить
ОфіZ преZE!дента із його менеджером перевіряють больовий порог українців, поступово від здачі Маріка, Азов-сталі - схавали? Йдемо далі, на черзі Дніпропетровськ...
Менеджер Zeдента вже всьо порішав зі своїми каZZапсінськими кураторами
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25.07.2022 07:54 Ответить
Кацапня только с гражданскими и детьми умеет воевать, а от ВСУ жиденько обсирается.
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25.07.2022 07:36 Ответить
Поки не буде знищено ось це -

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE)

обстріли треватммуть нескінченно!
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25.07.2022 08:00 Ответить
зеленський здійснив свій план - ПОЗБАВИВ ГРОМАДЯНСТВА ПАТРІОТА УКРАЇНИ ГЕННАДІЯ КОРБАНА. який очолював ТрО \ територіальну оборону\ міста Дніпро та Дніпропетровщини ! Більше того. ГЕННАДІЯ КОРБАНА на кордоні НЕ ВПУСТИЛИ В УКРАЇНУ ! Всі ці події - є грубим порушенням Конституції України. а громадянське суспільство мовчки " проковтнуло " всі ці факти !
Все почалося з того . що спочатку двічі не випустили з України 5-го Президента Порошенка. потім двічі не випустили з України мера Чернігова Атрошенка . А тепер. взагалі. НОНСЕНС - ГАНЕБНА ситуація на кордоні з КОРБАНОМ ! Оце то "ПОДЯКА " від президента Г, Корбану - очільнику ТрО м.Дніпро та області за надзвичайно ефективно організовану та озброєну територіальну оборону. що зробило місто Дніпро та область неприступною фортецею та потужним флагманом оборони на Сході України. А зараз ТрО Дніпропетровщини " обезголовлена " і ворог миттєво використав цю ситуацію і щодня йдуть масовані обстріли Дніпропетровщини. Отже. план зеленського співпав з планами путіна послабити оборону Днепра і захопити цей регіон.
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25.07.2022 15:18 Ответить
 
 