Войска РФ ночью атаковали Никопольский, Днепровский и Криворожский районы Днепропетровщины, пострадала 10-летняя девочка, - Резниченко
Оккупанты ночью ударили по трем районам Днепропетровщины - Никопольскому, Днепровскому и Криворожскому.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Российские войска всю ночь атаковали область. Ударили по трем районам - Никопольскому, Днепровскому и Криворожскому.
Никопольский район враг несколько раз накрыл огнем из РСЗО. Выпустил около 40 реактивных снарядов. Под удар попали две громады – Марганецкая и Мировская. В последней повреждены 6 частных домов и газовод. Пострадала 10-летняя девочка.
На Днепровский – направили две ракеты. Они попали по сельхозпредприятию в Любимовской громаде. Там произошло возгорание двух ангаров. Пожар пожарные укротили. Никто не пострадал.
В Криворожском районе враг обстрелял из ствольной артиллерии Зеленодольскую громаду. К счастью, без жертв и разрушений", - говорится в сообщении.
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АЛЕ в Україні молоросьня посмерділа, посмерділа, лідири - підери думок написали щось там - і все.
Тому Україна отримала зраду, війну і ганьбу.
Менеджер Zeдента вже всьо порішав зі своїми каZZапсінськими кураторами
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE)
обстріли треватммуть нескінченно!
Все почалося з того . що спочатку двічі не випустили з України 5-го Президента Порошенка. потім двічі не випустили з України мера Чернігова Атрошенка . А тепер. взагалі. НОНСЕНС - ГАНЕБНА ситуація на кордоні з КОРБАНОМ ! Оце то "ПОДЯКА " від президента Г, Корбану - очільнику ТрО м.Дніпро та області за надзвичайно ефективно організовану та озброєну територіальну оборону. що зробило місто Дніпро та область неприступною фортецею та потужним флагманом оборони на Сході України. А зараз ТрО Дніпропетровщини " обезголовлена " і ворог миттєво використав цю ситуацію і щодня йдуть масовані обстріли Дніпропетровщини. Отже. план зеленського співпав з планами путіна послабити оборону Днепра і захопити цей регіон.