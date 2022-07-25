Украинские военные отразили вражеские штурмы на Краматорском и Бахмутском направлениях, - Генштаб ВСУ

ВСУ отразили вражеские штурмы на Краматорском и Бахмутском направлениях.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 06:00 25 июля в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Так, начались сто пятьдесят вторые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без особых изменений. Подразделения противника обстреляли из ствольной артиллерии районы населённых пунктов Ястребиное, Грабовское и Владимировка Сумской области.

На Слобожанском направлении враг продолжает вести боевые действия с целью удержания занятых рубежей и недопущения продвижения сил обороны в сторону государственной границы.

На Харьковском направлении осуществлял огненное поражение наших позиций из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Малиновка, Борщевая, Ивановка, Питомник, Новое, Русские Тишки, Петровка, Дементиевка, Гусаровка, Прудянка, Шаповаловка, Рубежное, Шевелевка, Дуванка, Мосьпаново, Русская Лозовая и Михайловка. Нанес авиационный удар возле Прудянки, Петровки и Яворского.

На Славянском направлении осуществлял огненное поражение позиций подразделений Сил обороны с применением всех имеющихся огневых средств вблизи Норцовки, Богородичного, Петровского, Барвенкового, Константиновки, Новой Дмитровки, Долины, Новой Николаевки, Карнауховки, Дибровного и Чепиля.

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На Краматорском направлении обстрелы зафиксированы возле Кривой Луки, Платоновки, Северска, Верхнекаменского, Звановки, Ивано-Дарьевки и Спорного. А авиаудары – неподалеку Григорьевки и Серебрянки.

Штурмовые действия в направлениях Берестово – Ивано-Дарьевка и Верхнекаменка – Ивано-Дарьевка украинские воины отбили и заставили оккупантов отойти назад. Противник ведет наступление неподалеку от Спорного, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении с целью разрушения оборонных позиций враг обстреливал районы населенных пунктов Берестово, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Покровское, Яковлевка, Курдюмовка, Бахмут, Веселая Долина, Новолуганское, Зайцево и Майское. Отмечены полеты БпЛА противника в Краматорском районе.

Оккупанты нанесли авиаудары у Соледара, Покровского и территории Углегорской ТЭС. Штурм в направлении Вершина – Луганское завершился для них провалом и уходом назад. Враг ведет наступление в направлении Мироновское – Луганское, боевые действия продолжаются.

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На Авдеевском Новопавловском и Запорожском направлениях активные действия противника не отмечены. В целях сковывания действий наших войск осуществлял обстрелы позиций по ствольной и реактивной артиллерии и вооружение танков вдоль линии соприкосновения. Враг нанес авиаудары возле Шевченко, Веселого и Полтавки. Вел воздушную разведку над Омельником, Щербаками, Новоданиловкой и Малиновкой.

На Южнобугском направлении отмечены артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Потемкино, Краснополье, Квитневое, Киселевка, Партизанское, Первомайское, Луч, Посад-Покровское, Благодатное, Шевченково, Прибугское, Степная Долина, Новая Заря. Враг осуществляет интенсивное ведение воздушной разведки БПЛА. Также нанес авиационный удар неподалеку от Белогорки.

По имеющейся информации, вне пунктов базирования находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".