РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6208 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
32 532 58

В России появление в ВСУ установок HIMARS назвали поворотным моментом в войне, - ISW

himars

В информационном пространстве РФ продолжает расти страх провала войны в Украине в связи с успешными ударами HIMARS по ключевым узлам тылового обеспечения и управлению армии России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные американского Института изучения войны (ISW).

Пророссийские информационные источники называют появление в ВСУ установок HIMARS поворотным моментом в войне. В ряде провластных Telegram-каналов появляются сообщения, что недавние украинские удары по российским складам, узлам связи и тыловым базам оказывают разрушительное и потенциально необратимое влияние на развитие будущих российских наступлений.

Сообщается, что российские войска вынуждены применять на поле боя различные тактики укрытия от HIMARS, включая меры маскировки и постоянное изменение местоположения группировок техники.

Такая тактика не позволяет армии РФ проводить массированные артиллерийские обстрелы, широко применявшиеся во время войны, о чем свидетельствуют данные NASA Fire Information for Resource Management.

Также читайте: Буданов о HIMARS: Россияне знают, что с этим оружием им конец

армия РФ (19238) ВСУ (6587) HIMARS (286)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+58
показать весь комментарий
25.07.2022 07:53
+45
Так и есть.
Насчет моральных переживаний этих уродов, там и речи не идет - прийти на чужую землю и убивать, грабить, насиловать, только "ZА".
А потом наступает отрезвление.
Нет, они не раскаялись в своих преступлениях, у них вопрос другого плана.
МЫ сюда пришли убивать, но по какому праву убивают НАС!
показать весь комментарий
25.07.2022 08:06
+42
показать весь комментарий
25.07.2022 07:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Лаптемордым страдать.
показать весь комментарий
25.07.2022 07:51 Ответить
показать весь комментарий
25.07.2022 07:56 Ответить
....- Не получает белые жигули
показать весь комментарий
25.07.2022 08:02 Ответить
Всего восемь (!!!) химарсов заступорили ВСЮ орду путлеростана.
А если бы США ввели ВСЕ войска в путлеростан?
масквабад от этой мысли не заснет никогда.
показать весь комментарий
25.07.2022 10:53 Ответить
Вот что HIMARS животворящий делает. Орда так воевать не сможет и скоро побежит.
показать весь комментарий
25.07.2022 07:52 Ответить
Точнее сделает ногами жест доброй воли
показать весь комментарий
25.07.2022 08:52 Ответить
Якби існував такий термін, то хімарси можна було б назвати снайперською далекобійною артилерією.
показать весь комментарий
25.07.2022 07:52 Ответить
Ось куди потрібно Хімарси націлювати:
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE)

Але там спеціальні ракети потрібні, ультрадалекобійні
показать весь комментарий
25.07.2022 08:10 Ответить
Правильно делаете, шо боитесь, кацапы. С кацапами по другому нельзя. Только страх они и понимают
показать весь комментарий
25.07.2022 07:52 Ответить
Так и есть.
Насчет моральных переживаний этих уродов, там и речи не идет - прийти на чужую землю и убивать, грабить, насиловать, только "ZА".
А потом наступает отрезвление.
Нет, они не раскаялись в своих преступлениях, у них вопрос другого плана.
МЫ сюда пришли убивать, но по какому праву убивают НАС!
показать весь комментарий
25.07.2022 08:06 Ответить
Є старий анекдот з цього приводу:
Ідуть два п"яні кацапи по вулиці Один другому каже:
- Ванька" А пайдём "хахлов" пи*дить!
- А за что?
- Да просто так!
- А если ани - нас?
- А нас-то - за что?!"
показать весь комментарий
25.07.2022 09:02 Ответить
показать весь комментарий
25.07.2022 07:53 Ответить
показать весь комментарий
25.07.2022 07:54 Ответить
Это вчерашний "Герой"?Где медалька?
Я б на месте его дру....собутыльников дал ему кличку Многорукий Шива
показать весь комментарий
25.07.2022 07:57 Ответить
Блин, мало того , шо они сами себе клеют тот ярлык , дык, еще и вы маслица - в огонь. Какие нафиг из кацапов арии... Это же пьянь подзаборная.
показать весь комментарий
25.07.2022 08:00 Ответить
Нееее, не Шива, а безрукий репоед.
показать весь комментарий
25.07.2022 08:05 Ответить
правильно - безрукий ластоногий аалень.
показать весь комментарий
25.07.2022 08:15 Ответить
Бу-га-га, га-а-а !!! Да здравствуют HIMARSы!
показать весь комментарий
25.07.2022 07:58 Ответить
Починається "хаймерсобоязнь"! Це дуже добре!
показать весь комментарий
25.07.2022 09:04 Ответить
Правильный намек для лапотного быдла, без рук, за то живой. А может и без головы остаться.
показать весь комментарий
25.07.2022 08:04 Ответить
так как в кацапов всё делается через жопу, то голова для них наименее востребованный орган
показать весь комментарий
25.07.2022 08:35 Ответить
Им надо поторопиться, Лад на всех не хватит.
показать весь комментарий
25.07.2022 08:00 Ответить
показать весь комментарий
25.07.2022 09:22 Ответить
Від ХІМЕР у кацапів вже стається нєпраізвольнає кала-мочє іспусканіє...
показать весь комментарий
25.07.2022 07:59 Ответить
ДА! в начале войны нам распутица подсобила, сейчас HIMARSы. Истину люди говорят, шо бог есть на свете. Победа будет за нами!
показать весь комментарий
25.07.2022 08:02 Ответить
Поворотным моментом для существования *********** было существование Украины.
показать весь комментарий
25.07.2022 08:02 Ответить
А с другой стороны, не рыпнись против Украины, да и мать вас перетак, живите... Не, им мало 9 000 км длиной ихнего мордора. Да здравствует бурятский Хурал! Свободу изъявлений всем людям на земле
показать весь комментарий
25.07.2022 08:08 Ответить
нет - фатальным для кацапов стал захват Крыма и последующая война с Украиной - просто путлер такой тупой и ни хрена не образованный в этом плане - не знает ни истории ни полит-экономии - все его знания из папочек которые ему приносят помощники и холуи - ну вообщем он конечно великий лузер - взял рашку , "поднял с колен" и .. со все дури епанул об землю
показать весь комментарий
25.07.2022 08:15 Ответить
Я тоже подметил, шо муйло тупое и в истории, как и во всем остальном... Я не слышал, чтобы он окромя физкультурных своих звытяг похвастался какой-нить прочитанной книгой... Пыня - это шлеперо-зладостанов-2, бо ляпае шо попало. А ща пустил свой каазлабад по трынде.
показать весь комментарий
25.07.2022 08:22 Ответить
Хотел войти в историю, как петр первый, а войдет как ***** последнее.
показать весь комментарий
25.07.2022 08:55 Ответить
- Чем отличается "русская рулетка" от "путинской"?...
- Тем что в "русской рулетке" в барабан нагана один патрон закладывается, а в "путинской" - один вытаскивается...

- Слушайте, а чем сейчас у вас Путин занимается?....Никуда не ездит, ни с кем не встречается, уже больше года в бункере сидит…
- В условиях карантина он вынужден так сделать… Но он не бездельничает! Он для потомков мемуары пишет….
- Да? И как они будут называться?
- «Как просрать Россию за двадцать лет»...
показать весь комментарий
25.07.2022 09:07 Ответить
Тю, да минимум с 17-го муйлуша отмораживается в морозилке морга (где-та с начала марта, когда над кремлем летали боевые вертушки, спецназ высаживали и кого-то эвакуировали).
показать весь комментарий
25.07.2022 09:30 Ответить
І це ми ще не починали... (HIMARS).
показать весь комментарий
25.07.2022 08:02 Ответить
Шо да, то да. Гитлер со сталиным в сторонке нервно курят.
показать весь комментарий
25.07.2022 08:04 Ответить
Зустрічаються на тому світі, в одному казані, Гітлер зв Сталіним. Сталін каже:
- Ну, и дожились мои потомки. Мой последователь, Путин, тебя хвалить начал, как великого деятеля середины ХХ века…
- Да куда мне до тебя!... Тебе вон, и твоему времени, в России,уже и памятники ставить начали, музеи открывать…
- Ты знаешь, я не удивлюсь, если через лет десять-пятнадцать русские станут говорить, что во Вторую мировую войну мы с тобой вместе воевали против американцев…
- Ага… А победить нам помешали бандеровцы…
показать весь комментарий
25.07.2022 09:09 Ответить
Причина в вашем поражении рабсеяне, в том что вы зомбированные долпоепы очередного фашистского рейха, побежавшие воевать со всем миром, чтобы спасти вечную власть своего бандита ***********. Ленд-Лиз вам по самые помидоры.
показать весь комментарий
25.07.2022 08:06 Ответить
Коли вже винайдуть ракету, якою HIMARS може дострелити аж туди:

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE)

?
Там калібри роблять, якщо хто не зрозумів
показать весь комментарий
25.07.2022 08:07 Ответить
Правильно будет не изобретут, а доставят... У меня самого, в этом плане , не хватает нервов... Но доставят, рано или поздно.
показать весь комментарий
25.07.2022 08:11 Ответить
Треба пошукати місця, де роблять критично важливі компоненти для тих же "Калібрів", які розташовані на меншій відстані.
показать весь комментарий
25.07.2022 10:57 Ответить
Хто не давав зе і ко. виробляти свою балістичну ракету??Асфальт чи бездонні кишені,чи може 73% зебілів які під час війни повірили як діти в казочки???
показать весь комментарий
25.07.2022 15:10 Ответить
А парашники, которые собирались с НАТОй воевать и дойти до Берлина за немками разве не знали, что у НАТы есть Хаймарсы и ещё много чего "полезного" для каZZапов?
показать весь комментарий
25.07.2022 08:09 Ответить
Они также не знали , шо против их несчастных орков, в 130 млн, Европа стоит стеной, в 500 млн, своего населения + 300 млн американских побратимов.
показать весь комментарий
25.07.2022 08:13 Ответить
Русские это такой тупой народ который до сих пор не верит что Мерседес и Шевроле-на порядок лучше жигулей а Западное оружие и технологии на порядок более прогрессивные чем советско-русские(которые в основном украдены у Запада). Больной на голову неадекватный русский народ-и он всегда таким был и будет
показать весь комментарий
25.07.2022 08:43 Ответить
американское оружие позволило остановить наступлении россии, американская помощь позволяет избежать экономической катастрофы, американцы призывают ермака уйти в отставку, в ответ миловановы-верещуки выливают на американского конгрессмена кучу дерьма и обвиняют их в пособничестве россии.... странная взаимность
показать весь комментарий
25.07.2022 08:10 Ответить
так у власти в Украине кремлевские кроты - жаль что народ пока не раздупляет как это опасно и что победа над кацапией может стоить очень дорого из-за действий руководства ..
показать весь комментарий
25.07.2022 08:20 Ответить
- А як росіяни читають слово HIMARS ?
- По складах...
показать весь комментарий
25.07.2022 08:25 Ответить
прям дуже тонко та влучно! я збережу цей вислів собі
показать весь комментарий
25.07.2022 09:09 Ответить
HIMARS вже можна називати "американською ru.леткою". Цей домен прилетить усім бажаючим.
На відміну від "руської рулетки" - ураження 100%.
показать весь комментарий
25.07.2022 08:35 Ответить
Ой заждіть, це вони зараз ссуться під себе від "HIMARS", дайте час, наше-рідненьке КБ "ЛУЧ" розробить щось таке, від чого вони ще й сратись почнуть й своїмиж кишками блювати!
показать весь комментарий
25.07.2022 08:35 Ответить
Поворотным будет когда у ВСУ появяться ракеты способные бить на 300-500 км по территории Парашки. Если Запад не хочет давать такие ракеты-Украина должна произвести их сама. Пусть даже они не будут такими точными как американские ракеты. Главное чтобы они несли большой заряд. Ну и современное ПВО и хотя-бы штук 30 Ф16 которые закроют Украинское небо от рашкинских крылатых ракет а раскинских бомбардировщиков. Так что пока-что радоваться рано
показать весь комментарий
25.07.2022 08:39 Ответить
Наступает ночь...Просыпаються Химмарсы и рашкоорки засыпают навсегда
показать весь комментарий
25.07.2022 08:40 Ответить
MLRS для натівця передусім:
1. мобільність (безпека персоналу)
2. точність (ефективність)

РСЗВ навідміну це:
1. "залп" (кількість і щоб страшно..)
2. велика площа (кількість і щоб страшно)
показать весь комментарий
25.07.2022 08:52 Ответить
MLRS - це зброя з класу РСЗВ Просто крім стрільби залпами може стрілять і одиночними снарядами Але ж і "Гради" останніх моделей це робить уміють!
показать весь комментарий
25.07.2022 09:13 Ответить
Химка, вогню!
показать весь комментарий
25.07.2022 09:07 Ответить
Путин же любит наследовать Гитлера - пусть почувствует себя как немцы
под огнём "катюш".
показать весь комментарий
25.07.2022 09:29 Ответить
Не зря русня наложила в лапти. Не зря.
показать весь комментарий
25.07.2022 10:16 Ответить
Это еще западная авиация не подъехала. Думаю, у них разных ракет и приблуд под НАТОвские самолеты поболее будет.
показать весь комментарий
25.07.2022 10:40 Ответить
поворотный момент настанет, когда во всем общественном транспорте кацапии будут новые кондуктора.
Готовьте оплату билетов.

показать весь комментарий
25.07.2022 12:24 Ответить
 
 