В России появление в ВСУ установок HIMARS назвали поворотным моментом в войне, - ISW
В информационном пространстве РФ продолжает расти страх провала войны в Украине в связи с успешными ударами HIMARS по ключевым узлам тылового обеспечения и управлению армии России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные американского Института изучения войны (ISW).
Пророссийские информационные источники называют появление в ВСУ установок HIMARS поворотным моментом в войне. В ряде провластных Telegram-каналов появляются сообщения, что недавние украинские удары по российским складам, узлам связи и тыловым базам оказывают разрушительное и потенциально необратимое влияние на развитие будущих российских наступлений.
Сообщается, что российские войска вынуждены применять на поле боя различные тактики укрытия от HIMARS, включая меры маскировки и постоянное изменение местоположения группировок техники.
Такая тактика не позволяет армии РФ проводить массированные артиллерийские обстрелы, широко применявшиеся во время войны, о чем свидетельствуют данные NASA Fire Information for Resource Management.
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А если бы США ввели ВСЕ войска в путлеростан?
масквабад от этой мысли не заснет никогда.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE)
Але там спеціальні ракети потрібні, ультрадалекобійні
Насчет моральных переживаний этих уродов, там и речи не идет - прийти на чужую землю и убивать, грабить, насиловать, только "ZА".
А потом наступает отрезвление.
Нет, они не раскаялись в своих преступлениях, у них вопрос другого плана.
МЫ сюда пришли убивать, но по какому праву убивают НАС!
Ідуть два п"яні кацапи по вулиці Один другому каже:
- Ванька" А пайдём "хахлов" пи*дить!
- А за что?
- Да просто так!
- А если ани - нас?
- А нас-то - за что?!"
Я б на месте его дру....собутыльников дал ему кличку Многорукий Шива
лузер- взял рашку , "поднял с колен" и .. со все дури епанул об землю
- Тем что в "русской рулетке" в барабан нагана один патрон закладывается, а в "путинской" - один вытаскивается...
- Слушайте, а чем сейчас у вас Путин занимается?....Никуда не ездит, ни с кем не встречается, уже больше года в бункере сидит…
- В условиях карантина он вынужден так сделать… Но он не бездельничает! Он для потомков мемуары пишет….
- Да? И как они будут называться?
- «Как просрать Россию за двадцать лет»...
- Ну, и дожились мои потомки. Мой последователь, Путин, тебя хвалить начал, как великого деятеля середины ХХ века…
- Да куда мне до тебя!... Тебе вон, и твоему времени, в России,уже и памятники ставить начали, музеи открывать…
- Ты знаешь, я не удивлюсь, если через лет десять-пятнадцать русские станут говорить, что во Вторую мировую войну мы с тобой вместе воевали против американцев…
- Ага… А победить нам помешали бандеровцы…
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE)
?
Там калібри роблять, якщо хто не зрозумів
- По складах...
На відміну від "руської рулетки" - ураження 100%.
1. мобільність (безпека персоналу)
2. точність (ефективність)
РСЗВ навідміну це:
1. "залп" (кількість і щоб страшно..)
2. велика площа (кількість і щоб страшно)
под огнём "катюш".
Готовьте оплату билетов.