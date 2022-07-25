Оккупанты с трех сторон пытались выйти на границу Луганщины, вместо этого - отошли с потерями, - Гайдай. ФОТОрепортаж

С трех сторон российские войска пытались выйти на границу Луганщины – повсюду отошли. Земля вокруг этих населенных пунктов напоминает планету с многочисленными кратерами – туда почти ежеминутно попадают снаряды.

За последние сутки врагом выпущены три ракеты, совершены три массированных артиллерийских атаки, два длительных минометных обстрела. Еще трижды россияне попытались развить танковое наступление. Об этом сообщил глава Луганской области Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Оккупанты не оставляют намерений развить наступление на крупные города Донетчины, но пока "замерли" в нашей области. Гибнут, так и не увидев соседнего региона. Атакуют сразу по нескольким направлениям, пытаясь рассредоточить нашу оборону. Не удается - 24 июля снова отошли с потерями ", – проинформировал Гайдай.

По его словам, это произошло на участках Верхнекаменка - Верхнекаменское, Белогоровка - Верхнекаменское и Верхнекаменка - Ивано-Дарьевка на Донетчине.

"По всем этим направлениям россияне не только не продвинулись, но и недосчитались навсегда оставшихся в украинской земле бойцов", - акцентировал Гайдай.

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Населенные пункты враг обстреливает из истребителей, открывает огонь из реактивной и ствольной артиллерии, использует беспилотники.

"Шестой месяц Луганщина противодействует российскому вторжению. Россияне настраивались на краткосрочную войну с быстрой капитуляцией Украины, но по итогам более 150 дней они то захватывают Белогоровку, пытаясь улучшить тактическое положение, то уходят из нее. Это не то, о чем мечтала "вторая армия мира ". Амбициозные намерения нарушили ВСУ", - резюмирует Гайдай.











