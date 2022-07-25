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Новости Война
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Оккупанты с трех сторон пытались выйти на границу Луганщины, вместо этого - отошли с потерями, - Гайдай. ФОТОрепортаж

С трех сторон российские войска пытались выйти на границу Луганщины – повсюду отошли. Земля вокруг этих населенных пунктов напоминает планету с многочисленными кратерами – туда почти ежеминутно попадают снаряды.

За последние сутки врагом выпущены три ракеты, совершены три массированных артиллерийских атаки, два длительных минометных обстрела. Еще трижды россияне попытались развить танковое наступление. Об этом сообщил глава Луганской области Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Оккупанты не оставляют намерений развить наступление на крупные города Донетчины, но пока "замерли" в нашей области. Гибнут, так и не увидев соседнего региона. Атакуют сразу по нескольким направлениям, пытаясь рассредоточить нашу оборону. Не удается - 24 июля снова отошли с потерями ", – проинформировал Гайдай.

По его словам, это произошло на участках Верхнекаменка - Верхнекаменское, Белогоровка - Верхнекаменское и Верхнекаменка - Ивано-Дарьевка на Донетчине.

"По всем этим направлениям россияне не только не продвинулись, но и недосчитались навсегда оставшихся в украинской земле бойцов", - акцентировал Гайдай.

Смотрите: В оккупированной Кадиевке разрушена казарма с российскими военными. Потери уточняются, - Гайдай

Населенные пункты враг обстреливает из истребителей, открывает огонь из реактивной и ствольной артиллерии, использует беспилотники.

"Шестой месяц Луганщина противодействует российскому вторжению. Россияне настраивались на краткосрочную войну с быстрой капитуляцией Украины, но по итогам более 150 дней они то захватывают Белогоровку, пытаясь улучшить тактическое положение, то уходят из нее. Это не то, о чем мечтала "вторая армия мира ". Амбициозные намерения нарушили ВСУ", - резюмирует Гайдай.

Оккупанты с трех сторон пытались выйти на границу Луганщины, вместо этого - отошли с потерями, - Гайдай 01
Оккупанты с трех сторон пытались выйти на границу Луганщины, вместо этого - отошли с потерями, - Гайдай 02
Оккупанты с трех сторон пытались выйти на границу Луганщины, вместо этого - отошли с потерями, - Гайдай 03
Оккупанты с трех сторон пытались выйти на границу Луганщины, вместо этого - отошли с потерями, - Гайдай 04
Оккупанты с трех сторон пытались выйти на границу Луганщины, вместо этого - отошли с потерями, - Гайдай 05
Оккупанты с трех сторон пытались выйти на границу Луганщины, вместо этого - отошли с потерями, - Гайдай 06

армия РФ (19238) обстрел (27165) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6496)


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Кацапи, чи є тут кацапи?
От що треба мати у голові щоб лізти подихати у чужу країну за ідею сумашедшого бункерного карлика *****?!
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25.07.2022 08:37 Ответить
"Умом рассію нє понять... "
але якщо хочеш - подивись декілька тижнів на скабєєву з салавйовим.
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25.07.2022 08:41 Ответить
У них такая поганая бесправная жизнь на рассеи что они хотят побыстрее ее закончить самоубийством в Украине. ВСУ предоставляют им такую возможность
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25.07.2022 08:50 Ответить
Танки і пшениці. Невже це моя Україна, боріться і перемагайте
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25.07.2022 08:50 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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25.07.2022 10:29 Ответить
 
 