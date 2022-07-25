358 детей погибли в Украине из-за агрессии РФ, более 686 - ранены, - Офис генпрокурора

Более 1044 ребенка пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 25 июля 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось – 358. Возросло количество раненых – свыше 686.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях. Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 362, Харьковской – 194, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 55, Херсонской – 54, Запорожской – 40", - говорится в сообщении.

Читайте: В РФ заявили, что с начала войны вывезли с Украины около 450 тыс. детей

25 июля в результате обстрела оккупантами Николаевского района Николаевской области получила ранение 8-летняя девочка. Стало известно, что 18 июля в результате артиллерийского обстрела врагом г. Горняк Донецкой области травмирован 17-летний парень.

Также отмечается, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2188 учебных заведений. Из них 221 разрушено полностью.