Планы Кремля продать оружие странам Африки сорваны из-за потерь российской армии в Украине, - Пентагон
Россия не сможет продавать оружие странам Африки в тех объемах, которые планировались из-за санкционного давления и потерь в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Foreign Policy.
Высокопоставленные чиновники Пентагона видят серьезные последствия для оборонно-промышленной базы России от потерь в войне в Украине и в результате введения санкций США и Запада.
Россия продавала ранее вертолеты, такие как Ми-17 и Ми-35, африканским клиентам для операций против повстанцев. Она поставляла почти половину основного экспорта оружия в Африку для таких стран, как Алжир, Египет, Судан и Ангола.
Экономика России зависит от оборонного экспорта, ведь привлеченные средства помогают поддерживать работу производственных линий и возмещают затраты на исследования и разработки нового вооружения.
"То, что мы видим, является серьезным вызовом для них [России] по продаже оружия из-за всех экономических последствий, которые они испытывают от своего решения продолжать эту войну в Украине", — заявила представительница Пентагона Кэтлин Хикс.
"Они действительно не могут позволить себе производить меньшую партию по цене, которую им приходится платить за труд и материалы. Поэтому им действительно нужны экспортные продажи, чтобы снизить стоимость поставки оружия для собственной армии", - сказал Джон Парачини, старший международный исследователь и научный сотрудник исследовательского центра Rand Corp.
Ожидается, что планы России по крупным продажам оружия в Африке сорваны из-за последствий в результате его полномасштабного вторжения в Украину, говорят представители обороны и разведки США. Кремль лишен основного источника дохода из-за пятимесячной войны.
В Министерстве обороны США и внешней разведке Штатов считают, что серьезные потери Россией высококачественной техники в Украине, включая сотни танков и вертолетов, выведенных из строя американскими и европейскими ракетами, повлекут за собой значительное замедление поставок оружия Кремлем в Африку.
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Тепер західний світ порішає свої проблеми, в Африці, на Сході, з арабами, Китаю хвостика почне зажимати. а все через одне ***** і стійкість України)
1. ВКВ
2. Активи
Так,повезуть,бо назад можно не все довезти.
3. В кредит,на невизначений срок(на шару для покупця) - навряд.
4. В кредит з відкатом - можливо,залежить від відкату.
Головне -можливість залишити ці кошти за кордоном, щоб було з чого ліпити собі "персональне кубельце", коли прийде час тікати з "расии-мазафакушки" з обісраною сракою...
Это нужно для в первую очередь для потенциальных Инозаказчиков при принятии решения о заключении внешнеэкономических контрактов по поставкам вооружений и военной техники.
Так вот наш враг - московия(параша) конкретно "просели" на рынке вооружений)) Потенциальные заказчики пересматривают договоренности и не спешат заключать новые контракты с кацапами)).
Например распиаренные С-400 оказались гавном, они не способны не то шо сбить, даже обнаружить Хаймарсы
Распиаренные танки Т-90 типа "Владимир" складываются как картонки при попадании из наших ПТРК, распиаренные ватные истребители типа СУ-35 спокойно разваливают наши пацаны из ПЗРК, корабли вообще оказались древним гавном на воде)).
И это все будет иметь тяжелые последствия для ВПК московии, потеря рынков сбыта, удар по репутации, минус пару десятков миллиардов валютной выручки в бюджет))