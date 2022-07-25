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Новости Российская агрессия
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Планы Кремля продать оружие странам Африки сорваны из-за потерь российской армии в Украине, - Пентагон

африка

Россия не сможет продавать оружие странам Африки в тех объемах, которые планировались из-за санкционного давления и потерь в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Foreign Policy.

Высокопоставленные чиновники Пентагона видят серьезные последствия для оборонно-промышленной базы России от потерь в войне в Украине и в результате введения санкций США и Запада.

Россия продавала ранее вертолеты, такие как Ми-17 и Ми-35, африканским клиентам для операций против повстанцев. Она поставляла почти половину основного экспорта оружия в Африку для таких стран, как Алжир, Египет, Судан и Ангола.

Экономика России зависит от оборонного экспорта, ведь привлеченные средства помогают поддерживать работу производственных линий и возмещают затраты на исследования и разработки нового вооружения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявления России о якобы уничтожении четырех систем HIMARS в Украине – это неправда, - Пентагон

"То, что мы видим, является серьезным вызовом для них [России] по продаже оружия из-за всех экономических последствий, которые они испытывают от своего решения продолжать эту войну в Украине", — заявила представительница Пентагона Кэтлин Хикс.

"Они действительно не могут позволить себе производить меньшую партию по цене, которую им приходится платить за труд и материалы. Поэтому им действительно нужны экспортные продажи, чтобы снизить стоимость поставки оружия для собственной армии", - сказал Джон Парачини, старший международный исследователь и научный сотрудник исследовательского центра Rand Corp.

Ожидается, что планы России по крупным продажам оружия в Африке сорваны из-за последствий в результате его полномасштабного вторжения в Украину, говорят представители обороны и разведки США. Кремль лишен основного источника дохода из-за пятимесячной войны.

В Министерстве обороны США и внешней разведке Штатов считают, что серьезные потери Россией высококачественной техники в Украине, включая сотни танков и вертолетов, выведенных из строя американскими и европейскими ракетами, повлекут за собой значительное замедление поставок оружия Кремлем в Африку.

армия РФ (19238) Африка (278) Пентагон (1460) россия (95546) внешняя разведка (375)


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Топ комментарии
+18
от яким дурбецелом треба бути, щоб через свою обмеженість, тупість, повністю просрати країну. жили собі до 2014, всі ручкались, "поважали", не чіпали. Нє, полізло воно.
Тепер західний світ порішає свої проблеми, в Африці, на Сході, з арабами, Китаю хвостика почне зажимати. а все через одне ***** і стійкість України)
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25.07.2022 09:16
+5
Мені здається, що вони один хер повезуть те шо в них є на продаж, а своїм гівноїдам видадуть якісь іржаві луки з стрілами й берданки...
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25.07.2022 09:32
+2
"Серйозні втрати Росією високоякісної техніки в Україні, включно з сотнями танків і гелікоптерів, виведених з ладу американськими та європейськими ракетами, спричинять значне уповільнення поставок зброї Кремлем в Африку." Таке враження ніби ці ракети самі по собі стріляють.
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25.07.2022 09:34
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Правила форума Совет форумчан
Всу надо бить по военным заводам ,что находятся в России .И по складам боеприпасов ...
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25.07.2022 09:13 Ответить
Давайте оценим ситуацию со стороны: США проводят спецоперацию по демилитаризации путлеростана. Именно потому затягивают окончательную победу Украины.
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25.07.2022 10:38 Ответить
чем? ****?
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25.07.2022 17:06 Ответить
от яким дурбецелом треба бути, щоб через свою обмеженість, тупість, повністю просрати країну. жили собі до 2014, всі ручкались, "поважали", не чіпали. Нє, полізло воно.
Тепер західний світ порішає свої проблеми, в Африці, на Сході, з арабами, Китаю хвостика почне зажимати. а все через одне ***** і стійкість України)
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25.07.2022 09:16 Ответить
Мені здається, що вони один хер повезуть те шо в них є на продаж, а своїм гівноїдам видадуть якісь іржаві луки з стрілами й берданки...
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25.07.2022 09:32 Ответить
Тут виникає цікаве питаня! Повезуть за
1. ВКВ
2. Активи
Так,повезуть,бо назад можно не все довезти.
3. В кредит,на невизначений срок(на шару для покупця) - навряд.
4. В кредит з відкатом - можливо,залежить від відкату.
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25.07.2022 09:44 Ответить
Їм однаково що, за що і як продати.
Головне -можливість залишити ці кошти за кордоном, щоб було з чого ліпити собі "персональне кубельце", коли прийде час тікати з "расии-мазафакушки" з обісраною сракою...
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25.07.2022 10:07 Ответить
"Серйозні втрати Росією високоякісної техніки в Україні, включно з сотнями танків і гелікоптерів, виведених з ладу американськими та європейськими ракетами, спричинять значне уповільнення поставок зброї Кремлем в Африку." Таке враження ніби ці ракети самі по собі стріляють.
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25.07.2022 09:34 Ответить
кацапы, а ваше хйло-то - голый
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25.07.2022 10:10 Ответить
Перейдут на пращи, луки и рогатины. В Африку прокатит.
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25.07.2022 12:07 Ответить
Спецслужбы многих стран мира мониторят ситуацию здесь у нас во время войны с парашей(московией) и собирают любую инфу из любых источников относительно вида и типа используемого вооружения и результатов их использования на поле боя.
Это нужно для в первую очередь для потенциальных Инозаказчиков при принятии решения о заключении внешнеэкономических контрактов по поставкам вооружений и военной техники.
Так вот наш враг - московия(параша) конкретно "просели" на рынке вооружений)) Потенциальные заказчики пересматривают договоренности и не спешат заключать новые контракты с кацапами)).
Например распиаренные С-400 оказались гавном, они не способны не то шо сбить, даже обнаружить Хаймарсы
Распиаренные танки Т-90 типа "Владимир" складываются как картонки при попадании из наших ПТРК, распиаренные ватные истребители типа СУ-35 спокойно разваливают наши пацаны из ПЗРК, корабли вообще оказались древним гавном на воде)).
И это все будет иметь тяжелые последствия для ВПК московии, потеря рынков сбыта, удар по репутации, минус пару десятков миллиардов валютной выручки в бюджет))
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25.07.2022 19:16 Ответить
 
 