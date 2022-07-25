Планы Кремля продать оружие странам Африки сорваны из-за потерь российской армии в Украине, - Пентагон

Россия не сможет продавать оружие странам Африки в тех объемах, которые планировались из-за санкционного давления и потерь в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Foreign Policy.

Высокопоставленные чиновники Пентагона видят серьезные последствия для оборонно-промышленной базы России от потерь в войне в Украине и в результате введения санкций США и Запада.

Россия продавала ранее вертолеты, такие как Ми-17 и Ми-35, африканским клиентам для операций против повстанцев. Она поставляла почти половину основного экспорта оружия в Африку для таких стран, как Алжир, Египет, Судан и Ангола.

Экономика России зависит от оборонного экспорта, ведь привлеченные средства помогают поддерживать работу производственных линий и возмещают затраты на исследования и разработки нового вооружения.

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"То, что мы видим, является серьезным вызовом для них [России] по продаже оружия из-за всех экономических последствий, которые они испытывают от своего решения продолжать эту войну в Украине", — заявила представительница Пентагона Кэтлин Хикс.

"Они действительно не могут позволить себе производить меньшую партию по цене, которую им приходится платить за труд и материалы. Поэтому им действительно нужны экспортные продажи, чтобы снизить стоимость поставки оружия для собственной армии", - сказал Джон Парачини, старший международный исследователь и научный сотрудник исследовательского центра Rand Corp.

Ожидается, что планы России по крупным продажам оружия в Африке сорваны из-за последствий в результате его полномасштабного вторжения в Украину, говорят представители обороны и разведки США. Кремль лишен основного источника дохода из-за пятимесячной войны.

В Министерстве обороны США и внешней разведке Штатов считают, что серьезные потери Россией высококачественной техники в Украине, включая сотни танков и вертолетов, выведенных из строя американскими и европейскими ракетами, повлекут за собой значительное замедление поставок оружия Кремлем в Африку.