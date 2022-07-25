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В Мариуполе зафиксированы первые зерновозы, двигавшиеся в сторону порта, - Андрющенко

зерно,маріуполь

В Мариуполе идет подготовка для перевалки зерна, вчера были зафиксированы первые зерновозы, двигавшиеся в сторону порта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале советник мэра Петр Андрющенко.

"Электроснабжение в порту возобновлено. Продолжается подготовка для перевалки зерна. В Мариуполе вчера зафиксированы первые зерновозы, двигавшиеся в сторону порта. Зерновозы въехали в город с Донецкого направления. Государственное мародерство России морем после небольшой паузы возобновлено", - говорится в сообщении.

Также читайте: Удар по Одессе показал, что экспортировать зерно через порты будет непросто, - Reuters

зерно (1070) Мариуполь (5713) оккупация (10144) порт (734) Андрющенко Петр (581)


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Топ комментарии
+7
Вороватая болотно-таёжная быдломасса в своем репертуаре
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25.07.2022 09:16
+7
Тобто наші погодились на вивезення "росіского" зерна з "росіского порту Маріуполь" ?
І цого світ купує, кораблі з ним не зупиняє...
Значить домовились
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25.07.2022 09:17
+6
Этим зеленые пытаются нам сказать , что все хорошо и идет за планом ?
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25.07.2022 09:15
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Этим зеленые пытаются нам сказать , что все хорошо и идет за планом ?
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25.07.2022 09:15 Ответить
А війна взагалі не за планом. "Зелені"?!?
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25.07.2022 09:25 Ответить
Зелені взагалі планували здати Україну без війни і готувались до шашликів, але щось пішло не так.
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25.07.2022 09:33 Ответить
Вороватая болотно-таёжная быдломасса в своем репертуаре
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25.07.2022 09:16 Ответить
Тобто наші погодились на вивезення "росіского" зерна з "росіского порту Маріуполь" ?
І цого світ купує, кораблі з ним не зупиняє...
Значить домовились
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25.07.2022 09:17 Ответить
А то питання до "світу", і африканського і арабського. Тепер необхідно стежити за тими хто це крадене купляє і діяти в рамках і поз рамок так званого світового права. Розпочати треба з того, що всіх студентів з таких країн вислати, а оекторів, що хтять з них бабло брати звільнити за зраду...
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25.07.2022 09:28 Ответить
Сами же попросили с Рашки снять продовольственные санкции. Чего теперь плакать и бить себя кулаками в грудь
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25.07.2022 09:30 Ответить
Лапотні крадуни.
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25.07.2022 09:34 Ответить
це окремим "коридором" чи таким про який турки клопотали? хоча...туркам як раз фіолетово яким напрямком піде зерно...вони ж вже натякали що готові купувати і те і те по низьким цінам...
восток - дело тонкое, а Турция еще и хитрое !!!
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25.07.2022 09:43 Ответить
Це входить в підписані бамажки в Турції.
Ми вивозимо наше зерно морем і ординці вивозять наше зерно морем.
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25.07.2022 10:24 Ответить
Не здивуюся,якщо кацапи свої кораблі з украденим у нас зерном пропустять,а кораблі з нашим зерном потоплять.
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25.07.2022 10:34 Ответить
Так легализовали украинские посадовці продажу захваченного зерна в Украине путем снятия санкий с Рф в обмен на возможность вывозить Украиной зерно через порт Южный, а не скажем через Румынию . Какие могут быть теперь вопросы - теперь можно вывозить захваченное зерно через Мариуполь - все законно. А то что обстреливают украинские порты ракетами так ни кто не подает в суд на агрессора скажем за каждую ракету на пол миллиарда $ . Так глядиш все легализовать со временем можно - ничего личного - бизнес.
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25.07.2022 10:49 Ответить
За ініціативою Офісу, по договорнякам з Кацапією, було подано прохання до США на зняття ряду санкцій з лаптєногих. Заборона на продаж московітського зерна теж була знята.
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25.07.2022 12:22 Ответить
Хто розробляв і підписував від України цю угоду (з ООН і Туреччиною) щодо зерна?
Чому ця наша угода ніяк не повязана з угодою ерефії з тією ж ООН і Туреччиною? Треба було чітко прописати, що вкрадене у нас зерно ерефією та зерно, яке йде з окупованих наших портів, арештовується і повертається Україні. Судна теж арештовуються.
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25.07.2022 13:17 Ответить
підірвати скупчення цих падлюк
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25.07.2022 13:22 Ответить
В угоді мали чітко прописати відповідальність за невиконання оон і туреччиною своїх зобовязань, а також дії України у випадку порушення чи невиконання протилежною стороною або посередниками своїх зобовязань.

Беззубий світ нічого не може зробити з неонацистським гопником, боїться. А ми (наша влада) не може навіть правильно скласти угоди, щоб хоча б юридично нас не "кинули" так звані посередники.
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25.07.2022 13:25 Ответить
зеленский и арохамия гниды ублюдочного абрамовича,
зеленский ещё весной лично за абрамовича беспокоился, деньги не воняют...
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26.07.2022 05:58 Ответить
 
 