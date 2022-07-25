В Мариуполе зафиксированы первые зерновозы, двигавшиеся в сторону порта, - Андрющенко
В Мариуполе идет подготовка для перевалки зерна, вчера были зафиксированы первые зерновозы, двигавшиеся в сторону порта.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале советник мэра Петр Андрющенко.
"Электроснабжение в порту возобновлено. Продолжается подготовка для перевалки зерна. В Мариуполе вчера зафиксированы первые зерновозы, двигавшиеся в сторону порта. Зерновозы въехали в город с Донецкого направления. Государственное мародерство России морем после небольшой паузы возобновлено", - говорится в сообщении.
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І цого світ купує, кораблі з ним не зупиняє...
Значить домовились
восток - дело тонкое, а Турция еще и хитрое !!!
Ми вивозимо наше зерно морем і ординці вивозять наше зерно морем.
Чому ця наша угода ніяк не повязана з угодою ерефії з тією ж ООН і Туреччиною? Треба було чітко прописати, що вкрадене у нас зерно ерефією та зерно, яке йде з окупованих наших портів, арештовується і повертається Україні. Судна теж арештовуються.
Беззубий світ нічого не може зробити з неонацистським гопником, боїться. А ми (наша влада) не може навіть правильно скласти угоди, щоб хоча б юридично нас не "кинули" так звані посередники.
зеленский ещё весной лично за абрамовича беспокоился, деньги не воняют...