В Мариуполе зафиксированы первые зерновозы, двигавшиеся в сторону порта, - Андрющенко

В Мариуполе идет подготовка для перевалки зерна, вчера были зафиксированы первые зерновозы, двигавшиеся в сторону порта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале советник мэра Петр Андрющенко.

"Электроснабжение в порту возобновлено. Продолжается подготовка для перевалки зерна. В Мариуполе вчера зафиксированы первые зерновозы, двигавшиеся в сторону порта. Зерновозы въехали в город с Донецкого направления. Государственное мародерство России морем после небольшой паузы возобновлено", - говорится в сообщении.

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