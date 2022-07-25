В Николаевской области враг обстрелял населенные пункты в двух районах: среди раненых 7-летний ребенок, - ОВА
В Николаевской области ночью враг совершил несколько обстрелов населенных пунктов.
Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, ночью, 25 июля, ориентировочно в 02:40 в Николаеве была слышна серия взрывов. Известно, что оккупанты попали в поля на окраинах города и на территории близлежащих сел. Детали уточняются.
В Николаевском районе оккупанты также стреляли из артиллерии ночью, 25 июля. Так, около 3 часов ночи обстреляли село Мишково-Погорелово. Предварительно ранен 7-летний ребенок. В результате обстрелов повреждены объекты критической инфраструктуры, сети электро- и газоснабжения. Есть частичные разрушения жилых домов и автотранспорта.
В Баштанском районе россияне также били из артиллерии по населенным пунктам Березнеговатской громады. Не прекращаются обстрелы сел на линии разграничения. Пока нет информации о пострадавших и разрушениях в результате обстрелов в этом районе.
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