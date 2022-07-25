Россия "поможет" Украине избавиться от "антинародного и антиисторического режима" Зеленского, - Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страна-оккупант поможет народу Украины избавиться от "антинародного и антиисторического режима".

Об этом он заявил на встрече с постпредами стран-членов Лиги арабских государств в Каире, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское оппозиционное издание "Медуза".

"Нам жаль украинский народ, который заслуживает лучшего. Нам жаль украинскую историю, которая разрушается у нас на глазах, и нам жаль тех, кто подвергся государственной пропаганде киевского режима, нацеленной на то, чтобы Украина стала вечным врагом России", - сказал Лавров.

Он утверждает, что русский и украинский народы "продолжат жить вместе".

"Мы обязательно поможем украинскому народу избавиться от режима, абсолютно антинародного и антиисторического", - добавил Лавров.

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