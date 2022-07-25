РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6236 посетителей онлайн
Новости Война
21 146 100

Россия "поможет" Украине избавиться от "антинародного и антиисторического режима" Зеленского, - Лавров

лавров,зеленський

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страна-оккупант поможет народу Украины избавиться от "антинародного и антиисторического режима".

Об этом он заявил на встрече с постпредами стран-членов Лиги арабских государств в Каире, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское оппозиционное издание "Медуза".

"Нам жаль украинский народ, который заслуживает лучшего. Нам жаль украинскую историю, которая разрушается у нас на глазах, и нам жаль тех, кто подвергся государственной пропаганде киевского режима, нацеленной на то, чтобы Украина стала вечным врагом России", - сказал Лавров. 

Он утверждает, что русский и украинский народы "продолжат жить вместе".

"Мы обязательно поможем украинскому народу избавиться от режима, абсолютно антинародного и антиисторического", - добавил Лавров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведев вслед за Лавровым заявляет о намерении "расширить" войну против Украины

Зеленский Владимир (20365) Лавров Сергей (2296) МИД РФ (1667) россия (95546)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+78
Знову дозу не розрахував, коняка ******
показать весь комментарий
25.07.2022 09:30
+73
Украина поможет миру сдыхаться от вонючей, гнилой, решенпомойки.
показать весь комментарий
25.07.2022 09:32
+58
О! "Помогай" знайшовся! Від вашого "Блазня" з "д"Єрмаком" ми і самі позбавимося! Без "помогаїв"!
показать весь комментарий
25.07.2022 09:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знову дозу не розрахував, коняка ******
показать весь комментарий
25.07.2022 09:30 Ответить
Неправда ваша, бо коняка - недотраханая.
показать весь комментарий
25.07.2022 09:40 Ответить
показать весь комментарий
25.07.2022 09:42 Ответить
Не понял...
...Лавров что - записался в порохоботы?
показать весь комментарий
25.07.2022 10:49 Ответить
Украина поможет миру сдыхаться от вонючей, гнилой, решенпомойки.
показать весь комментарий
25.07.2022 09:32 Ответить
Так, але їхній "режим" ми міняти не будемо - кремліни остаточно поховають рашку😏
показать весь комментарий
25.07.2022 10:30 Ответить
А якщо ми оголосим їх фюрера і гебельса поза законом? До речі, а чому вони не в розшуку? Я готовий віддати 1 гривню за голову фюрера и гебельса орди...
показать весь комментарий
25.07.2022 09:32 Ответить
Статья 353 УК РФ.Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны
Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны являются преступлениями против мира. Они...Основным объектом преступного посягательства являются мир и мирное сосуществование между народами. Мир в...Под мирным сосуществованием понимается тип отношений...

Дак кто ж его посадит, он же памятник...
показать весь комментарий
25.07.2022 09:53 Ответить
О! "Помогай" знайшовся! Від вашого "Блазня" з "д"Єрмаком" ми і самі позбавимося! Без "помогаїв"!
показать весь комментарий
25.07.2022 09:33 Ответить
👍✌
показать весь комментарий
25.07.2022 09:37 Ответить
Мы тебе падло поможем избавиться от запора бутылкой от шампанского
показать весь комментарий
25.07.2022 09:33 Ответить
Сосать.
показать весь комментарий
25.07.2022 09:34 Ответить
Лошадку надо будет освежевать.
показать весь комментарий
25.07.2022 09:34 Ответить
Нн ображайте коней - чарівних животних порівнянням з цією істотою рашискою.
показать весь комментарий
25.07.2022 09:49 Ответить
Таке враження шо перевал Дятлова накрив всю росію
показать весь комментарий
25.07.2022 09:34 Ответить
показать весь комментарий
25.07.2022 09:35 Ответить
показать весь комментарий
25.07.2022 09:35 Ответить
Україна "допоможе"рашке позбутися антинародного та вполне історичного режиму *****!!!Але народ оркостана НЕ ЗАСЛУГОВУЄ на краще!!!
показать весь комментарий
25.07.2022 09:35 Ответить
Тю, та без сопливих... ми й так маемо роботу, опiсля перемоги. ЗЫ... Паадорваная лошадь, не отсвечивай... Лучше заготавливай платочки (поминальные).
показать весь комментарий
25.07.2022 09:36 Ответить
Таак, зрозуміло - якісну "Аргентинську муку" за рублі вже не продають...
показать весь комментарий
25.07.2022 09:36 Ответить
ми думали, що ви підараси, а ви он які хороші!
показать весь комментарий
25.07.2022 09:36 Ответить
Лавров- конякін нюхає щось дуже забористе замість вівса , щоби таке
городити про украінську націю 😠падлюка !!

Кацапи , єдине до вас прохання - від'є@ біться від Украіни назавжди ,
так як ми вас будемо знищувати по всьому світу !

показать весь комментарий
25.07.2022 09:37 Ответить
Мы поможем рашке развалится, и убрать путинский антинародный рашистский режим
показать весь комментарий
25.07.2022 09:37 Ответить
бред сивой шкапы с говени... меня не интересует...
вы себе помогите не захлебнуться в дерьме...
короче - оте**тесь.... (пардон за мой французский)
показать весь комментарий
25.07.2022 09:38 Ответить
показать весь комментарий
25.07.2022 09:38 Ответить
Та ладно...
Якщо б дійсно хотіли вбити свою Буратіну, то вже б давно це зробили б.

Ні. Кацапи саме такої паскуди і чекали. Зеленський - це їх джекпот.

От тільки одної дрібниці свинособаки не врахували - українців.
показать весь комментарий
25.07.2022 09:39 Ответить
показать весь комментарий
25.07.2022 09:41 Ответить
уже тошно читать что эти приматы там несут
показать весь комментарий
25.07.2022 09:39 Ответить
Забористый у него план
показать весь комментарий
25.07.2022 09:41 Ответить
А откуда Лавров знает мнение народа Украины? Он народ спрашивал? Или в мидовских кокаиновых фантазиях опрос провел?
показать весь комментарий
25.07.2022 09:44 Ответить
Як ти лошадь Пржевальського уже всіх зає**бала



показать весь комментарий
25.07.2022 09:44 Ответить
Якби хотіли, то вже давно закидали би інфопростір купою реального компромату на Зєлю та Єрамака. Його валом.

Але кремляді цього не роблять, бо вони спільники.
показать весь комментарий
25.07.2022 09:44 Ответить
показать весь комментарий
25.07.2022 09:48 Ответить
Весело на дивані? Поки нормальні воюють, кроти продовжують працювати на окупантів.

https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZXqx4JDrB4WHJNjEyEyc45bPjtJSO3jwcgRHZkco6Bj6PpYtGSjxtxM2CynIU99uoY4Yn1bcD5EB-BZtFxHHAgsgKdbQHIuuqmOrbulch3LsEWzthdtkGF4qidXz_CsL72ROwQIicOq71zHtOogXHuI&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZXqx4JDrB4WHJNjEyEyc45bPjtJSO3jwcgRHZkco6Bj6PpYtGSjxtxM2CynIU99uoY4Yn1bcD5EB-BZtFxHHAgsgKdbQHIuuqmOrbulch3LsEWzthdtkGF4qidXz_CsL72ROwQIicOq71zHtOogXHuI&__tn__=%2CO%2CP-R#?jai 23 липня о 18:22 ·

Окупанти відновили ЛЕП, які були висаджені в повітря у 2015 році, й постачають електроенергію до Криму з Запорізької АЕС.

Чи не для цього український Енергоатом нещодавно запустив третій блок цієї АЕС?

Ще раз: Енергоатом запустив третій блок на АЕС, яка перебуває під контролем окупантів, для того, щоб вони могли постачати електроенергію в окупований Крим.

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Freform.energy%2Fnews%2Fzaporizka-aes-pochala-pratsyuvati-troma-blokami-khmelnitska-pidklyuchila-blok-2-pislya-remontu-magate-20486%3Ffbclid%3DIwAR239fcIe0wyP1ygX8KhviMD23pAjDvnn9pzF4tVguuwdHuMN-gEqu98YuU&h=AT3h1J80Rdnu8106zs-xpuoKmFJeusnf14cCagmy_MALgjdVH90XnP3HX52TeVDp30zpDW-ykPIlQQ3JFV2fdineTDS4AsZnbK-uPkmWhn6PVDkXxgHr34yXz4AWi2tU9YM&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3yKriFmlFtBuSCD4I3r70cWuswqLFfmZj4sO1uOAB6Tq3eFmCRaWN-2BHRt3HdvM1PNh9hh0Pa2qznVo4Z11nBIP_hn9cgJoF-BCS0UGjKUmC9rvekAgVPLRynOA4NwmxWfS4GWy56LNP_2nY6AylynOMHMhDyJSxEDcSmrjriyA http://refhttp://reform.energy/news/zaporizka-aes-pochala-pratsyuvati-troma-blokami-khmelnitska-pidklyuchila-blok-2-pislya-remontu-magate-20486?fbclid=iwar239fcie0wyp1ygx8khvimd23pajdvnn9pzf4tvguuwdhumn-gequ98yuuorm.energy/.../zaporizka-aes-pochala.

Тепер розумієте чому американці не хочуть давати нам далекобійні ракети до Хімарсів?

Бо від офісу президента до офісу Енргоатому, де засіли вороги, менше ніж чотири кілометри.

Який сенс обстрілювати ворожі штаби далеко за лінією фронту, якщо один з найбільш шкідливих ворожих штабів спокійно існує неподалік нашого міністерства оборони?
показать весь комментарий
25.07.2022 09:52 Ответить
Те, що роблять Зеленський з Єрмаком, на догоду кремлю.

показать весь комментарий
25.07.2022 09:48 Ответить
Та і без лаптів якось розберемось.
Зе законнообраний президент. Для цивілізованого способу зміни влади є вибори, про які вже забули на роіськє.
показать весь комментарий
25.07.2022 09:45 Ответить
Україна "допоможе" Росії позбутися свого нікчемного існування.
показать весь комментарий
25.07.2022 09:45 Ответить
Це вжеточно загнана коняка
показать весь комментарий
25.07.2022 09:46 Ответить
якщо росіяне нанесуть удар по Банковій й частина власноможніх жидів з АП випадково загине від удару,
чи розуміють в Парашке, що всі автоматично почнуть дзвонити Петру Алексеевичу та узгоджувати з ним свої рішення?
навіть без товп на вулицях та рішення Верховної Ради.

а вся країна водночас стане втричі більше бандерівською
показать весь комментарий
25.07.2022 09:47 Ответить
Они не нанесут удар по своих же. Эта война - кровавый спектакль срежисированный ОП и Кремлем для подрыва духа украинцев, изменения курса Украины на 180° с собственно правовой легализацией этого курса, ликвидация самых активных и умных и тд. Если проанализировать все по крупицам и с первого дня (даже не войны) выборчей кампании 2019г. Все сложится реальную картинку и сценарий.
Кстати, США и некоторые другие это понимают, и потому не могут помогать Украине на полную, не могут себе позволить подарить Зеленскому даже хоть какую либо значимую победу, так как это приведет к заоблачному увеличению рейтинга и закреплению его власти.
показать весь комментарий
25.07.2022 10:08 Ответить
Судячи з всього, у вас аргентинська мука з однієї поставки з "лошадью".
показать весь комментарий
25.07.2022 10:19 Ответить
Ок. Обоснуй?
показать весь комментарий
25.07.2022 11:07 Ответить
Та ні, якраз дуже схоже на правду, і досконально пояснює майже все, що відбувається в країні з 2019.
показать весь комментарий
25.07.2022 11:34 Ответить
На россии идиотизм национальное заболевание,страна неизлечимых идиотов.
показать весь комментарий
25.07.2022 09:47 Ответить
Лошадь паслась на конопляных полях?....
показать весь комментарий
25.07.2022 09:48 Ответить
Припиніть ображати коней - чудових тварин.
Це орк, просто мерзотний орк-рашист.
показать весь комментарий
25.07.2022 09:51 Ответить
багато вже режимів завалив ?
мабуть з 1945 р валиш ...
показать весь комментарий
25.07.2022 09:49 Ответить
Відповідь Лаврову : - росія вічний ворог Україні !
На вашу '' допомогу '' очікуйте завжди гідний супротив ЗСУ .
Слава Україні !
показать весь комментарий
25.07.2022 09:48 Ответить
ми були і будемо ворогами на віки.Особисто я виховую дітей в лютій ненависті до кацапні, і вірю в те що вони продовжать цю справу.
показать весь комментарий
25.07.2022 09:49 Ответить
показать весь комментарий
25.07.2022 09:49 Ответить
Шизофренія пргресує на РФії.
показать весь комментарий
25.07.2022 09:50 Ответить
Хитрые и подлые животные эти мерзкме кацапы. Самые антиисторические и антинародные для украинцев это они. Нацисты. В действительности они хотят уничтожить Украину и ее народ.
показать весь комментарий
25.07.2022 09:50 Ответить
xйло не може піти з України з позором - це кінець його режиму і затяжна війна з тими горами трупами які йдуть за порєбрік - це теж кінець його режиму.
показать весь комментарий
25.07.2022 09:52 Ответить
Помощь предоставляют тем кто просит. У вас кацапские мерзавцы никто ничего не просит.
показать весь комментарий
25.07.2022 09:54 Ответить
походу Лавров і справді вважає "дебілами, ***" постпредів країн-членів Ліги арабських держав.. що так сере їм у голову та сцить в очі
показать весь комментарий
25.07.2022 09:55 Ответить
показать весь комментарий
25.07.2022 09:55 Ответить
Хитрые кацапские мерзавцы воюют не против киевской власти, а против украинского народа, который они хотят уничтожить.
показать весь комментарий
25.07.2022 09:58 Ответить
Йди в сраку, обдовбана кобила, то наш клован і нам вирішувати, коли його виносити з Банкової.
показать весь комментарий
25.07.2022 10:01 Ответить
Зеля....ну ти зрозумів гауляйтером братушки тебе робити не збіраються....так що дерьмака у тюрму і ніяких перемовин з свинособаками
показать весь комментарий
25.07.2022 10:14 Ответить
Та хто зна? Можливо й оте бовкання коняки є в рамках прикриття зечмонь. Ось мовляв які вони для нас неугодні....
показать весь комментарий
25.07.2022 12:03 Ответить
Сегодня у клоунов день.Трибунал.Орбан и конячка в ударе.
показать весь комментарий
25.07.2022 10:14 Ответить
О! Концепция поменялась, раньше главный враг был Порошенко, теперь Зеленский.
показать весь комментарий
25.07.2022 10:16 Ответить
Что несёт этот пьяный полуармянин. Моя бабушка родилась в 1898 году в Украине и много о ней рассказывала, будучи репрессированной на урал за антисоветчину. И эта чекистская мразота будет мне доказывать, что Украину создал какой-то **@ный ленин.
показать весь комментарий
25.07.2022 10:20 Ответить
Що цей старий каплун накурився......
показать весь комментарий
25.07.2022 10:22 Ответить
Закінчимо з руснею, а потім з Зеленським розберемося самі.
показать весь комментарий
25.07.2022 10:24 Ответить
"антинародный режим" в Украине был даже непричастен к массовому возврату украинцев из-за рубежа,чтобы выбить врага-оккупаета из Украины. Украинский народ уже 8лет и активно уже 6 месяц воюет против антиисторических замашек россии ,которая пытается "писать под себя" (тут каждый может ставить ударение,где захочет) истоирю УКРАИНЫ (пока Украины,а дальше можно переписать (опять про ударение) историю всего мира...Если ещё одна Украина мзды не валяет..
)
показать весь комментарий
25.07.2022 10:27 Ответить
що таке "антіісторичний""??????????
показать весь комментарий
25.07.2022 10:29 Ответить
Украина поможет научиться казлабаду соблюдать закон.
показать весь комментарий
25.07.2022 10:31 Ответить
Кто может пояснить выражение "антиисторический". Это как?
показать весь комментарий
25.07.2022 10:32 Ответить
Запропонуєте держфінансування серіалу "Мамік" та відкличете дерьмака, татарова, демченко, та іншу кацапську наволоч, на мордор?
показать весь комментарий
25.07.2022 10:36 Ответить
И что им мешало просто жить с нами как с соседями после развала СССР? Ресурсов за поребриком - на многие века хватило бы для безбедной жизни. Ведь живут же мирно Чехия со Словакией. Хорошо сказал Макаревич (по поводу Литвы, но суть та же): https://youtu.be/XI_tCfy0vmk лучше друг по соседству, чем враг в виде братской республики
показать весь комментарий
25.07.2022 10:47 Ответить
Лошадь поймала "белку"? Природный феномен...
показать весь комментарий
25.07.2022 10:55 Ответить
А ведь знает конь, что сморозил буру, но продолжает. Но ведь однажды прийдёт время сказать реальное. Лицемерие конечно дикое. Вот же тварь!
показать весь комментарий
25.07.2022 10:56 Ответить
Ось, як жирик висвічує плани РФ на Зє та Каломойшу:
https://youtu.be/wQ1gHHEma4Y
показать весь комментарий
25.07.2022 10:57 Ответить
показать весь комментарий
25.07.2022 11:00 Ответить
Наші режими це наші режими. І ми позбуватимемося їх якщо захочемо використовуючи інструменти демократії, як то вибори чи Майдан. А тих кого ми не запрошували нам допомагати ми перетворимо на гній ...Зрозуміла , коняка обкурена?
показать весь комментарий
25.07.2022 11:05 Ответить
Якісно лошадь зеблю відмазує, шоб зелені українці сплотілісь вокруг карліка-лідора, і любили його, Маленького Зеленого Брата
показать весь комментарий
25.07.2022 11:06 Ответить
А довдо..би у коментарях все рiвно знаходяться....
показать весь комментарий
25.07.2022 11:12 Ответить
І від раші і від її зелених дебілоїдів агентів, ми самі позбавимся.
показать весь комментарий
25.07.2022 11:25 Ответить
Никак не уймётся Порошенко, уже и Лаврова подкупил!
показать весь комментарий
25.07.2022 11:30 Ответить
а де коняра виступала ? Бо араби не повірили як так ! І хто їм буде памагати ? Колись лаврушка обізвав МіДа саудита дебілом, А зараз виступає перед дебілами і вякає: ми ще не починали в Україні. І шейхи з емірами в роздумах, що пора закінчувати те що почали, а їм у відповідь, А ми еще ничего не начинали.
показать весь комментарий
25.07.2022 11:58 Ответить
Лавров має бути зарізаний та випотрошений як тварина. Зло повинно бути покаране. Інакше вони не заспокояться.
показать весь комментарий
25.07.2022 12:12 Ответить
Лавров кондом використаний. Щоб він здох.
показать весь комментарий
25.07.2022 12:14 Ответить
Он утверждает, что русский и украинский народы "продолжат жить вместе". Иди на х... лошадь сутулая со своим говнонародом.
показать весь комментарий
25.07.2022 12:17 Ответить
дайте вже коняці пачку цигарок без фільтру
показать весь комментарий
25.07.2022 12:28 Ответить
После того, что натворила орда Россия й ордынцы враги украинцев навсегда.
показать весь комментарий
25.07.2022 12:34 Ответить
Росія "допоможе" Україні позбутися "антинародного та антиісторичного режиму" Зеленського, - Лавров -алаверди-Україна допоможе кацапам позбутись бандитьсько-нацистського режиму "колективного путлєра"- ЗСУ
показать весь комментарий
25.07.2022 12:48 Ответить
Ні, цих треба знищувати разом з сім'ями
показать весь комментарий
25.07.2022 13:02 Ответить
Для росіян вимагаю наслідуваності відповідальності за злочини, життя цього старпєру який сам одною ногою вже могилі нічого не варте порівняно з життям однієї дитини
показать весь комментарий
25.07.2022 13:05 Ответить
Але спочатку Зеленський допоможе рашинцям звільнитися від утінського режиму.
показать весь комментарий
25.07.2022 13:09 Ответить
а як байден казав що треба поміняти х@йла то кацапня одразу кіпіш як це так,

то і ми можем казати що допоможемо прибрати х@йла,
в коробочку дерев'яну
показать весь комментарий
25.07.2022 13:20 Ответить
Ще не здерли з цієї коняки підкови?, - час вже вийшов.
показать весь комментарий
25.07.2022 13:27 Ответить
"Спецоперация" по спасению своих агентов! Если бы хотели убить Зеленского, до давно бы это сделали, при их то возможностях и наличии стольких предателей во власти!!! Ну, ей-Богу. смешно!
И второе: для спасения украинского народа не убивают десятки тысяч этого же народа, и, причём,
так зверски! Не уничтожают в пыль города и и не уничтожают инфраструктуру, которая может понадобиться им и этому же "освобождённому народу". Это вброшена инфа для спасения авторитета украинской власти и спасению своих кротов. Часть увольняют, часть переводят на другие места. Якобы, что то меняется. Хорошо работает ФСБ украинского разлива!
Там же, в этой власти, и патриотов то нет, всё пропитано связями с россией.
И причём здесь министр иностранных дел вражеской страны? Это фейк. Какой смысл убивать
такого лояльного россии президента, отводившего не раз свои войска по их же желанию, сдавшего своих воинов в плен, открывшего дорогу врагу, разминировав всё, что можно.
Не ведитесь и не рыдайте. Зеленскому ничего не грозит! Грозит скорее всему украинскому народу, поверившему в эту ЧУШЬ! Он со своим миллиардом выскочит в обнимку с Ермаком, а судьба народа под вопросом!
показать весь комментарий
25.07.2022 14:58 Ответить
Замість нашого зеленого пропонується свінофашізм та свіномова
показать весь комментарий
30.07.2022 21:48 Ответить
 
 