Россия "поможет" Украине избавиться от "антинародного и антиисторического режима" Зеленского, - Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страна-оккупант поможет народу Украины избавиться от "антинародного и антиисторического режима".
Об этом он заявил на встрече с постпредами стран-членов Лиги арабских государств в Каире, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское оппозиционное издание "Медуза".
"Нам жаль украинский народ, который заслуживает лучшего. Нам жаль украинскую историю, которая разрушается у нас на глазах, и нам жаль тех, кто подвергся государственной пропаганде киевского режима, нацеленной на то, чтобы Украина стала вечным врагом России", - сказал Лавров.
Он утверждает, что русский и украинский народы "продолжат жить вместе".
"Мы обязательно поможем украинскому народу избавиться от режима, абсолютно антинародного и антиисторического", - добавил Лавров.
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...Лавров что - записался в порохоботы?
Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны являются преступлениями против мира. Они...Основным объектом преступного посягательства являются мир и мирное сосуществование между народами. Мир в...Под мирным сосуществованием понимается тип отношений...
Дак кто ж его посадит, он же памятник...
городити про украінську націю 😠падлюка !!
Кацапи , єдине до вас прохання - від'є@ біться від Украіни назавжди ,
так як ми вас будемо знищувати по всьому світу !
вы себе помогите не захлебнуться в дерьме...
короче - оте**тесь.... (пардон за мой французский)
Якщо б дійсно хотіли вбити свою Буратіну, то вже б давно це зробили б.
Ні. Кацапи саме такої паскуди і чекали. Зеленський - це їх джекпот.
От тільки одної дрібниці свинособаки не врахували - українців.
Але кремляді цього не роблять, бо вони спільники.
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Окупанти відновили ЛЕП, які були висаджені в повітря у 2015 році, й постачають електроенергію до Криму з Запорізької АЕС.
Чи не для цього український Енергоатом нещодавно запустив третій блок цієї АЕС?
Ще раз: Енергоатом запустив третій блок на АЕС, яка перебуває під контролем окупантів, для того, щоб вони могли постачати електроенергію в окупований Крим.
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Freform.energy%2Fnews%2Fzaporizka-aes-pochala-pratsyuvati-troma-blokami-khmelnitska-pidklyuchila-blok-2-pislya-remontu-magate-20486%3Ffbclid%3DIwAR239fcIe0wyP1ygX8KhviMD23pAjDvnn9pzF4tVguuwdHuMN-gEqu98YuU&h=AT3h1J80Rdnu8106zs-xpuoKmFJeusnf14cCagmy_MALgjdVH90XnP3HX52TeVDp30zpDW-ykPIlQQ3JFV2fdineTDS4AsZnbK-uPkmWhn6PVDkXxgHr34yXz4AWi2tU9YM&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3yKriFmlFtBuSCD4I3r70cWuswqLFfmZj4sO1uOAB6Tq3eFmCRaWN-2BHRt3HdvM1PNh9hh0Pa2qznVo4Z11nBIP_hn9cgJoF-BCS0UGjKUmC9rvekAgVPLRynOA4NwmxWfS4GWy56LNP_2nY6AylynOMHMhDyJSxEDcSmrjriyA http://refhttp://reform.energy/news/zaporizka-aes-pochala-pratsyuvati-troma-blokami-khmelnitska-pidklyuchila-blok-2-pislya-remontu-magate-20486?fbclid=iwar239fcie0wyp1ygx8khvimd23pajdvnn9pzf4tvguuwdhumn-gequ98yuuorm.energy/.../zaporizka-aes-pochala.
Тепер розумієте чому американці не хочуть давати нам далекобійні ракети до Хімарсів?
Бо від офісу президента до офісу Енргоатому, де засіли вороги, менше ніж чотири кілометри.
Який сенс обстрілювати ворожі штаби далеко за лінією фронту, якщо один з найбільш шкідливих ворожих штабів спокійно існує неподалік нашого міністерства оборони?
Зе законнообраний президент. Для цивілізованого способу зміни влади є вибори, про які вже забули на роіськє.
чи розуміють в Парашке, що всі автоматично почнуть дзвонити Петру Алексеевичу та узгоджувати з ним свої рішення?
навіть без товп на вулицях та рішення Верховної Ради.
а вся країна водночас стане втричі більше бандерівською
Кстати, США и некоторые другие это понимают, и потому не могут помогать Украине на полную, не могут себе позволить подарить Зеленскому даже хоть какую либо значимую победу, так как это приведет к заоблачному увеличению рейтинга и закреплению его власти.
Це орк, просто мерзотний орк-рашист.
мабуть з 1945 р валиш ...
На вашу '' допомогу '' очікуйте завжди гідний супротив ЗСУ .
Слава Україні !
)
https://youtu.be/wQ1gHHEma4Y
то і ми можем казати що допоможемо прибрати х@йла,
в коробочку дерев'яну
И второе: для спасения украинского народа не убивают десятки тысяч этого же народа, и, причём,
так зверски! Не уничтожают в пыль города и и не уничтожают инфраструктуру, которая может понадобиться им и этому же "освобождённому народу". Это вброшена инфа для спасения авторитета украинской власти и спасению своих кротов. Часть увольняют, часть переводят на другие места. Якобы, что то меняется. Хорошо работает ФСБ украинского разлива!
Там же, в этой власти, и патриотов то нет, всё пропитано связями с россией.
И причём здесь министр иностранных дел вражеской страны? Это фейк. Какой смысл убивать
такого лояльного россии президента, отводившего не раз свои войска по их же желанию, сдавшего своих воинов в плен, открывшего дорогу врагу, разминировав всё, что можно.
Не ведитесь и не рыдайте. Зеленскому ничего не грозит! Грозит скорее всему украинскому народу, поверившему в эту ЧУШЬ! Он со своим миллиардом выскочит в обнимку с Ермаком, а судьба народа под вопросом!