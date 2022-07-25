Общие боевые потери РФ с начала войны - около 39,7 тыс. человек, 222 самолета, 188 вертолетов, 1730 танков и 3950 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 25 июля потери личного состава противника составляют около 39 700 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 25.07 ориентировочно составляют:
личного состава - около 39700 (+180) человек ликвидировано,
танков - 1730 (+8) ед,
боевых бронированных машин - 3950 (+8) ед,
артиллерийских систем - 876 (+7) ед,
РСЗО - 257 (+2) ед,
средства ПВО - 116 (+3) ед,
самолетов - 222 (+1) ед,
вертолетов - 188 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 719 (+5),
крылатые ракеты - 174 (+4),
корабли /катера - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2832 (+9) ед,
специальная техника - 73 (+0).
"Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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А он думал пряники да варенье дадут.
...ось так ми тут каламбуримо
(калом буримо)
Якось так. Про подальшу долю цієї самки унтерменша не в курсі. Але за справедливістю тут потрібна ґевтаназія. Можна навіть у газенвагені. Хоча краще арматурою по маклабану - і прикопати десь при дорозі...