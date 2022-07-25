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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 39,7 тыс. человек, 222 самолета, 188 вертолетов, 1730 танков и 3950 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 25 июля потери личного состава противника составляют около 39 700 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 25.07 ориентировочно составляют:

личного состава - около 39700 (+180) человек ликвидировано,

танков  - 1730 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 3950 (+8) ед,

артиллерийских систем - 876 (+7) ед,

РСЗО - 257 (+2) ед,

средства ПВО - 116 (+3) ед,

самолетов - 222 (+1) ед,

вертолетов  - 188 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня  - 719 (+5),

крылатые ракеты - 174 (+4),

корабли /катера  - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2832 (+9) ед,

специальная техника - 73 (+0).

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 39,7 тыс. человек, 222 самолета, 188 вертолетов, 1730 танков и 3950 бронированных машин 01

"Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

армия РФ (19238) Генштаб ВС (6280) ликвидация (3542) уничтожение (6931) техника (1736) потери (4384)


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Топ комментарии
+13
ВСУ сделали "двухсотым" любимчика Кадырова под Попасной: Заур Димаев сгорел в "УАЗ-Патриот"
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25.07.2022 10:00
+5
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25.07.2022 09:54
+3
Хороший день. Не для орков.
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25.07.2022 10:18
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25.07.2022 09:54 Ответить
Вона фукала коли чула мокшанський дух, різницю треба розуміти! Московити смердять!
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25.07.2022 14:17 Ответить
ВСУ сделали "двухсотым" любимчика Кадырова под Попасной: Заур Димаев сгорел в "УАЗ-Патриот"
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25.07.2022 10:00 Ответить
Обычная судьба любого патриота - умереть страшной смертью за вожака.
А он думал пряники да варенье дадут.

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25.07.2022 10:46 Ответить
Заур за урку и сгорел как Patriot
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25.07.2022 12:50 Ответить
Такий прикрашений, як ялинка, ну й згорів як ялинка...
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25.07.2022 14:20 Ответить
Прикрашений як йолка... і згорів дуже палко 🔥🔥🔥

...ось так ми тут каламбуримо

(калом буримо)
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26.07.2022 00:01 Ответить
Хороший день. Не для орков.
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25.07.2022 10:18 Ответить
багато наші набили всього. молодці!
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25.07.2022 10:33 Ответить
40К дохлих свсинособак.... Свято наближається, свято наближається....
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25.07.2022 10:59 Ответить
по-моему, какие-то британские источники дают количество 200-х москалей примерно 15 000, где-то у нас читала, что в боях за Северодонецк/Лисичанск мы положили примерно 23500 мобилизованных с оккупированных территорий, по сути наших граждан, правда бывших..., и в этом страшный цинизм этой войны- своих, пусть и бывших, мы уничтожили больше, чем чужих...
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25.07.2022 11:05 Ответить
23 500 .... "наши граждане". Свои не воюют против Украины и не убивают украинцев. И тут нет никакого цинизма. Тут все ясно и просто. 90% даунбасят люто ненавидят все украинское. Увы, проверено лично.
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25.07.2022 12:54 Ответить
тому що русскіє завжди так роблять, з окупованих територій женуть людей на війну і не дають їм ні захисту ні зброї толком спеціально щоб їх загинуло і скалічилося по максимуму, звільняючи таким чином землю для себе. Тому чекати на русскій мір і звати його, це все одно що жадати собі і своїм дітям страшної смерті за власним бажанням на рівному місці. От живе собі людина, працює, а потім раз і починає бажати здохнути і так щоб і всі доокола повмирали, за ради...офіційно заради росії, а не офіційно, в росії люди завжди жили як худоба не дивлячись на всі завоювання, тобто виходить заради верхівки кремлівської, яку вони самі ж останніми словами криють ну й це хиба вже шизофренія.
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25.07.2022 13:05 Ответить
Там гляба шукати якоїсь логіки. Розповідали мені, у 2015 припхалася сюди до Дніпра біженка з Бамбасу, напівкацапка-напівциганка, рідкісна чорнорота хабаліща, яка до того двічі сиділа в тюрмі (вулична воровайка) - власне втекла вона з ОРДЛО, бо її там банально розшукували сміття за пижжений у якихось "уважаемых людей" гаманець. І що характерно - приїхавши сюди, ця чучундра відверто гавкотіла на все українське, проклинала "распинателей дитёв в трусиках" і чавила за впопучленців, ***** і всруський світ. Якось її на складі, куди вона влаштувалася різноробочою, спитали - "а якого власне зуя ти тут сериш за росію і свій ДНР? не дай б-же сюди прийдуть - то тебе ж твої сепари одразу закинуть на підвал!" Відповідь була еталоном тупої мразотності - "а я шо, тута ждать буду? Если какой кипиш - я дальше рвану и во Львове всем вам срать буду!"
Якось так. Про подальшу долю цієї самки унтерменша не в курсі. Але за справедливістю тут потрібна ґевтаназія. Можна навіть у газенвагені. Хоча краще арматурою по маклабану - і прикопати десь при дорозі...
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26.07.2022 02:09 Ответить
 
 