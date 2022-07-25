Глава Следственного РФ Бастрыкин хочет создать "международный трибунал над украинскими националистами": В него войдут Сирия, Иран и Боливия (обновлено)
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о необходимости создать собственный "трибунал" над Украиной за якобы ее преступления на Донбассе.
Об этом он сказал в интервью изданию "Российская газета", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Создание такого трибунала под эгидой ООН в текущей перспективе крайне сомнительно. Указанный вопрос уместнее было бы прорабатывать с российскими партнерами по таким организациям, как СНГ, ОДКБ, БРИКС, ШОС", - заявил он.
По словам главы СК РФ, учреждение суда и его устава оформили бы соглашение между Россией и входящими в организации странами, а также "Л/ДНР".
При этом Бастрыкин добил, что к "трибуналу" должны присоединиться "нейтральные" в Украине страны. В частности, Сирия, Иран и Боливия.
"Создание международного судебного органа продемонстрировало всему мировому сообществу неотвратимость наказания за преступления против мира и безопасности человечества, решимость России и настоящих партнеров нашей страны в искоренении нацизма, национализма и ксенофобии", - подытожил глава Следственного РФ.
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Що вже імператори-людоїди перевелись?
Верховенство
праважратвы,знаете ли.
Тоді буде повний список бо навіть Венесуела з Кубою почали потихеньку відповзати від паРашки.
Він Яценюка-чортика чеченського ще з 14-го ловить!😂
ну, давай, старайся
это ж УКРАИНА влезла на территорию рашки, ирана и сирии...
это ж УКРАИНА бомбит мирные города и
селадеревни и кишлаки, убивает и насилует детей и женщин рашки и ирашки и сириешки !!!
совсем в своем бессилии и ненависти поехала кукухой рашка - террорист, маньяк, изгой...нелюдь !
ІДІЛ, КНДР та Хамас роіся забула включити для повної картини.
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Русня знову епічно палиться, цікаво а чому ж сумнівно? 😉
Тьфу....дебіли
берег ватного капитана