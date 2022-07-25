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Новости Война
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Глава Следственного РФ Бастрыкин хочет создать "международный трибунал над украинскими националистами": В него войдут Сирия, Иран и Боливия (обновлено)

бастрикін

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о необходимости создать собственный "трибунал" над Украиной за якобы ее преступления на Донбассе.

Об этом он сказал в интервью изданию "Российская газета", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Создание такого трибунала под эгидой ООН в текущей перспективе крайне сомнительно. Указанный вопрос уместнее было бы прорабатывать с российскими партнерами по таким организациям, как СНГ, ОДКБ, БРИКС, ШОС", - заявил он.

По словам главы СК РФ, учреждение суда и его устава оформили бы соглашение между Россией и входящими в организации странами, а также "Л/ДНР".

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При этом Бастрыкин добил, что к "трибуналу" должны присоединиться "нейтральные" в Украине страны. В частности, Сирия, Иран и Боливия.

"Создание международного судебного органа продемонстрировало всему мировому сообществу неотвратимость наказания за преступления против мира и безопасности человечества, решимость России и настоящих партнеров нашей страны в искоренении нацизма, национализма и ксенофобии", - подытожил глава Следственного РФ.

Иран (1796) россия (95546) Сирия (3146) трибунал (270) Бастрыкин Александр (30)


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Топ комментарии
+41
Тыць -трындыць... А Сирия с Ираном - каким боком... Им самим грозит суд (за пособничеств. В первом случае - за ворованное наше зерно. Во втором - за беспилотники каазлабаду.
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25.07.2022 09:49
+29
браво!
это ж УКРАИНА влезла на территорию рашки, ирана и сирии...
это ж УКРАИНА бомбит мирные города и села деревни и кишлаки, убивает и насилует детей и женщин рашки и ирашки и сириешки !!!
совсем в своем бессилии и ненависти поехала кукухой рашка - террорист, маньяк, изгой...нелюдь !
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25.07.2022 09:52
+28
А почему ИГИЛ забыли включить? У них тоже традиции права очень котируются - камнями забивать всех несогласных.
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25.07.2022 09:51
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Тыць -трындыць... А Сирия с Ираном - каким боком... Им самим грозит суд (за пособничеств. В первом случае - за ворованное наше зерно. Во втором - за беспилотники каазлабаду.
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25.07.2022 09:49 Ответить
ЗЫ... и третий случай: наемники , которые помогают каазламордым совершать агрессию.
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25.07.2022 09:52 Ответить
А хто від Африки?
Що вже імператори-людоїди перевелись?
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25.07.2022 09:56 Ответить
"Судьи" из Африки работают только за еду.Кто накормит-тот и победит в суде.
Верховенство права жратвы,знаете ли.
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25.07.2022 10:03 Ответить
Ну да. Тем более, шо пыня ща наклонил их, насчет украинского зерна(кукуруза), все аборигены Африки принимают нашу сторону.
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25.07.2022 10:07 Ответить
...скорше? вiд Iндii, там ще по глухих селах , що на берегах рiчок, ввечерi ловлять палаючi плоти з покiйниками, та жеруть свiжину(покiйно-пiдсмажену), такого я б нiгде не вичитав , та сам iндус розповiв. P.S. Захiдна частина Iндii.
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25.07.2022 10:06 Ответить
Почему БЕЗ Эритреи и КНДР ???
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25.07.2022 14:13 Ответить
Ця )(уйловська підстілка ще забула Північну Корею з пухлячком.
Тоді буде повний список бо навіть Венесуела з Кубою почали потихеньку відповзати від паРашки.
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25.07.2022 09:58 Ответить
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25.07.2022 09:50 Ответить
Бастрикін що алкоголік?
Він Яценюка-чортика чеченського ще з 14-го ловить!😂
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25.07.2022 10:02 Ответить
******* ********* ********* ПЕДИКИ И ГОМИКИ в СМЫСЛЕ ЧТО СТРАШНЕЕ ЛЮБОГО ЗВЕРЯ НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ ПОДЛЕЖАЩИЕ УНИЧТОЖЕНИЮ ///// КАК ХОЧЕТСЯ ИНОГДА ЧТОБЫ ПРОСНУТЬСЯ А НЕТ НА ПЛАНЕТЕ НИ РАШКИ НИ ИРАНА НИ АФГАНА НИ КНДР И КИТАЙ РАЗ 10 УМЕНЕЬШЕН В НАСЕЛЕНИИ И ТЕРРИТОРИИ....а СИРИЯ ПРЕВРАЩЕНА В ПУСТЫНЮ...
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25.07.2022 11:30 Ответить
Вони там болотах офуїли 😠
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25.07.2022 09:51 Ответить
недоперепили шмурдяка
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25.07.2022 09:57 Ответить
путінській сявці прикро, що вся путєнська верхівка вже фігуранти міжнародного трибуналу, а він ще ні
ну, давай, старайся
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25.07.2022 09:51 Ответить
А почему ИГИЛ забыли включить? У них тоже традиции права очень котируются - камнями забивать всех несогласных.
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25.07.2022 09:51 Ответить
Талібан за них.
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25.07.2022 10:33 Ответить
Яке там за них?! Талібан відмовився допомогти рашці зброєю - сказали, що терористам не допомагають!!!
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25.07.2022 11:31 Ответить
Да не только игил, талибы тоже обиделись.
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25.07.2022 10:53 Ответить
А якесь там Зімбабве буде адвокатом.
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25.07.2022 09:51 Ответить
севкор и мьянмар
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25.07.2022 09:56 Ответить
браво!
это ж УКРАИНА влезла на территорию рашки, ирана и сирии...
это ж УКРАИНА бомбит мирные города и села деревни и кишлаки, убивает и насилует детей и женщин рашки и ирашки и сириешки !!!
совсем в своем бессилии и ненависти поехала кукухой рашка - террорист, маньяк, изгой...нелюдь !
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25.07.2022 09:52 Ответить
Мене дивує невичерпність їхньої фантазії.
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25.07.2022 10:08 Ответить
Та сп*здили ідею, як завжди. Ц
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25.07.2022 10:18 Ответить
не фантазії, а скоріше хвороблива маячня, брєд... межі якому немає...як не має і логіки і цьому і будь якого зрозумілого пояснення для нормальної людини...
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25.07.2022 11:05 Ответить
Які ж вони там всі кончені!.
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25.07.2022 09:52 Ответить
Ну это конечно успех,такие цивилизованные страны где людей вещают на краны сушиться как таранку,а не угодных убивают кувалдами.
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25.07.2022 09:52 Ответить
треба щоб в Конгресі США скоріше проголусували законопроект, який там щось вже довго лежить без руху - про признання Парашки країної терорістом
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25.07.2022 09:52 Ответить
Що це дасть? Ну Раша визнає США терористом що зміниться?
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25.07.2022 10:27 Ответить
Ну як мінімум, каюк торгівлі із Індією і Європою будь-якими товарами або ресурсами.
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25.07.2022 10:36 Ответить
Так. Нехай до ОДКБ на розгляд, у Токаєва буде ще один шанс прилюдно обісцяти Путіна.
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25.07.2022 09:52 Ответить
ОСББ 😄
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25.07.2022 10:16 Ответить
🤣
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25.07.2022 09:52 Ответить
Эритрею забыли
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25.07.2022 09:53 Ответить
Звучить як венеричне захворювання майже
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25.07.2022 10:21 Ответить
Никто не может объяснить: почему враги России - это всегда те, у кого есть помидоры, яблоки, пармезан и хамон, а друзья России - это всегда те, кому самим нечего жрать?
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25.07.2022 09:55 Ответить
Ще зерно
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25.07.2022 10:19 Ответить
Тут обьяснение елементарное, потому что друзья это подобные организмы, дружба это инстинкт выживания, зайцы, волки, богатые, беднве, дураки и умные не дружат перекрестно, а только стаями между собой
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25.07.2022 10:45 Ответить
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25.07.2022 09:55 Ответить
Та нормально все. У них парадиться с африканцами на 9 мая норма, фанерный рейхстаг брать, чего бы копию какой нить азиатской гааги не слепить. Якутский скульптор поможет если что.
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25.07.2022 09:57 Ответить
Дірявий трибунал терористів!!!

ІДІЛ, КНДР та Хамас роіся забула включити для повної картини.
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25.07.2022 09:57 Ответить
Трибунал!
""
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25.07.2022 09:57 Ответить
может над ними там споры еманутости распыляют?
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25.07.2022 09:59 Ответить
Та какой трибунал, нах... На каазлабаде. когда все начнется, бо мы еще толком не начинали, сами же кацапы удушат пыню.
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25.07.2022 10:00 Ответить
Северная Корея, Хезболла и Талибан обиделись, что их не включили в международный трибунал.
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25.07.2022 10:00 Ответить
Талібан виявився надто цивілізованим і на став співпрацювати з Росією.
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25.07.2022 10:02 Ответить
Відключіть в дурдомі інтернет.
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25.07.2022 10:03 Ответить
то їм з Колумбії кокс завезли - ось і штирить всіх зранку)))
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25.07.2022 10:08 Ответить
Так проявляється істерика на рашці))
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25.07.2022 10:04 Ответить
Пидороссия не перестаёт веселить цивилизованый мир. Как говорится: пидороссияне достигли дна,но снизу постучали .
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25.07.2022 10:04 Ответить
Вчера в палате №7, один свихнулся насовсем.. (с)
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25.07.2022 10:05 Ответить
що це за ОСББ...і цікаво, звідкіля ця хрінь виповзла??? Нагадує, що його в санкційний список не внесли???
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25.07.2022 10:07 Ответить
Створення такого трибуналу під егідою ООН в поточній перспективі вкрай сумнівно

Русня знову епічно палиться, цікаво а чому ж сумнівно? 😉
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25.07.2022 10:07 Ответить
А що таке рашкін трібунал-це ізгої та терористи всіх країн, гоп до кучі!
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25.07.2022 10:07 Ответить
Кацапи, ви ще забули добавити до списку"процвітаючих країн" гандурас, Нікарагуа, Зімбабве...і буде букет ГЕРБАРІЙ!
Тьфу....дебіли
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25.07.2022 10:12 Ответить
От за Білорусь стало абідно
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25.07.2022 10:47 Ответить
Вони Білорусь не порахували, бо Білорусь вони більш не вважають окремою країною. То ж тільки якійсь там округ рашки, як Татарія чи то там Чечня, то чого ії рахувати?!
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25.07.2022 11:39 Ответить
Совсем обезумели. Интересно чем все это кончится.
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25.07.2022 10:12 Ответить
Тем, что называться россиянином будет стыдно.
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25.07.2022 12:15 Ответить
..тупо регистрация стран-изгоев..
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25.07.2022 10:13 Ответить
ИГИЛ и Талибан забыли пригласить
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25.07.2022 10:14 Ответить
Еще не вечер, всех уродов пригласят и КНДР тоже...
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25.07.2022 10:24 Ответить
кацапи вже по роги занурились в альтернативну реальність
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25.07.2022 10:15 Ответить
Похоже в Кремль завезли новую партию "Боярышника"...лайт-версии..Не убивает,но мозги плющит конкретно...
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25.07.2022 10:17 Ответить
а сомалійських піратів не забули?
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25.07.2022 10:19 Ответить
Забули. Забули вже про сомалійских піратів
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25.07.2022 12:14 Ответить
Терористи зiбрались судити Украiну.
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25.07.2022 10:20 Ответить
Ви ще і Орбана візьміть, в нього також дах поїхав.
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25.07.2022 10:27 Ответить
Я не удивлюсь участием Белоруссии
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25.07.2022 10:21 Ответить
Лучший способ защиты - нападение....
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25.07.2022 10:22 Ответить
Пхахахаха. КНДР забули. Ох і довбой@би.
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25.07.2022 10:23 Ответить
Бугага!!! КНДР забыли!
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25.07.2022 10:26 Ответить
Без Лугандона и ПМРы "трибунал" неполный.
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25.07.2022 10:31 Ответить
Дуже смішно, з Кореєю, без Кореї, " ДНР "впаяє "азовцям " кому 10 років, кому розстріл, ось і весь сміх. Хто чого скаже? США самі визнали "Азов " нацистами, ну повозмущаются, що Рашу сильно засмутить.
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25.07.2022 10:35 Ответить
Северную корею еще забыли в качестве прокурора вписать
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25.07.2022 10:35 Ответить
Королевство кривых зеркал - ложь возведена в ранг искусства.
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25.07.2022 10:38 Ответить
А где Талибан с Хезболлой? Они тоже хотят участовать в етом шабаше террористических организаций
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25.07.2022 10:38 Ответить
На россии просто эпидемия,страшнее короны - росийское сумашествие.
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25.07.2022 10:44 Ответить
Зерна указанным не продавать, остального тоже!
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25.07.2022 10:52 Ответить
Іран, Сирія, кацапія - всі заслуговують отримати ядерну пігулку на голову, виродки без яких світ стане краще.
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25.07.2022 10:59 Ответить
Росія створить свій трибунал, з блек-джеком і шлюхами.
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25.07.2022 11:11 Ответить
Вот *****! Отлично помню фантастов-пистаболов при совке, но по сравнению с этими - они полный отстой.
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25.07.2022 11:25 Ответить
А Эритрею чего забыли?
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25.07.2022 12:12 Ответить
И Папуа-Новую Гвинею. Или они не при делах?)
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25.07.2022 13:00 Ответить
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25.07.2022 12:24 Ответить
калоприемник дал збой
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25.07.2022 14:28 Ответить
********* збирає покидьків по усьому світу.
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25.07.2022 13:00 Ответить
а де еритрея і північна корея?
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25.07.2022 13:11 Ответить
чонго бонго и берег слонячіх копітов
берег ватного капитана
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25.07.2022 14:27 Ответить
у него раньше на жопе вена лопнет)
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25.07.2022 14:26 Ответить
Згубив десь бастрикін свою ****** так і почалися географічні коллізії! Вставте йому МОНОКЛЬ в очко, мож допоможе.
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25.07.2022 14:28 Ответить
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25.07.2022 15:42 Ответить
а гондурас увійде чи ні?
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25.07.2022 16:29 Ответить
де КНДР?!
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25.07.2022 16:53 Ответить
А Абхазия?
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25.07.2022 18:55 Ответить
компанія кончених ізгоїв
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25.07.2022 19:17 Ответить
мае три зірки а розуму не нажив.
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25.07.2022 19:51 Ответить
І чому я не здивований?

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13.09.2022 16:57 Ответить
 
 