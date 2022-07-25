Глава Следственного РФ Бастрыкин хочет создать "международный трибунал над украинскими националистами": В него войдут Сирия, Иран и Боливия (обновлено)

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о необходимости создать собственный "трибунал" над Украиной за якобы ее преступления на Донбассе.

Об этом он сказал в интервью изданию "Российская газета", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Создание такого трибунала под эгидой ООН в текущей перспективе крайне сомнительно. Указанный вопрос уместнее было бы прорабатывать с российскими партнерами по таким организациям, как СНГ, ОДКБ, БРИКС, ШОС", - заявил он.

По словам главы СК РФ, учреждение суда и его устава оформили бы соглашение между Россией и входящими в организации странами, а также "Л/ДНР".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Харьков должен стать местом для трибунала над российскими военными преступниками, - Резников. ФОТО

При этом Бастрыкин добил, что к "трибуналу" должны присоединиться "нейтральные" в Украине страны. В частности, Сирия, Иран и Боливия.

"Создание международного судебного органа продемонстрировало всему мировому сообществу неотвратимость наказания за преступления против мира и безопасности человечества, решимость России и настоящих партнеров нашей страны в искоренении нацизма, национализма и ксенофобии", - подытожил глава Следственного РФ.