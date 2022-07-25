ВСУ ликвидировали около 100 оккупантов, обстреляв гостиницу в городе Хрустальный (бывший Красный Луч), - СтратКом. ФОТО
Вооруженные силы в результате попадания по гостинице в городе Хрустальный (ранее Красный Луч. - Ред.) Луганской области в ночь на 24 июля уничтожили 100 военных.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил.
По данным официального ведомства, украинские военные попали в командный пункт россиян, находившийся в гостинице города Хрустальный.
Как отмечается, в результате попадания 100 россиян погибли, у ведомства "оптимистические прогнозы", что количество убитых возрастет из-за травм.
"ВСУ продолжают громить орков, внося в их ряды разлад и страх. В отеле в городе Красный Луч, где размещался командный пункт одного рашистского военного подразделения, состоялся "концерт". По результатам "Одобрительных отзывов", количество "счастливых и довольных" достигает 100 оккупантов. А сколько еще из них перейдут служить в "вечную 200 бригаду", покажет время. Прогнозы оптимистичны", - говорится в сообщении.
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"Сатана"
А ми вас попереджали , щоби не слухали ху@ ла і не пхалися до нас без
запрошення 🤣🤣🤣
Слава ЗСУ !!!
Не оказалось там человека с камерой или телефоном, который подумал бы : "Блин, сотню положили, и ни одного видосика. Надо снять по-быстрому, пока ещё что-нибудь не прилетело, народ интересуется"
Всю войну хотим видеть онлайн.
Утром кофейку замутил, и - "А дай ка я гляну, как там прошлой ночью разведчики кишки выпускали сонным оркам". Как нет видео?! А где оно?! А кто виноват?!
Так раздражает, когда не могу найти видео из Чернобаевки с посекундной раскадровкой и снятое с разных ракурсов). Часто массовка подводит, уже не дышит, лежит, остывая и нарушая все планы оператора и не выполняя команды режиссёра.
В видео, обнародованном ФСБ, представители ГУР Минобороны Украины проговорились, что в населенных пунктах Украины имеется наибольшее число ПЗРК, поэтому они рекомендовали их избегать.
Украинская разведка была настолько уверена в своих силах, что в открытую объясняла «летчикам», как именно будет проходить процесс угона. Планировалось, что они сымитируют перехват российского военного самолета, а затем посадят его на аэродроме Канатово в Кировоградской области.
«В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками были получены сведения, которые помогли вооруженным силам РФ нанести огневое поражение ряда украинских военных объектов и систем ПВО», - сообщили в спецслужбе.
Puta - повія, putin - маленька *****.
Bandera - бойовий стяг.
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых «Жигулей».