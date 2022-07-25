ВСУ ликвидировали около 100 оккупантов, обстреляв гостиницу в городе Хрустальный (бывший Красный Луч), - СтратКом. ФОТО

Вооруженные силы в результате попадания по гостинице в городе Хрустальный (ранее Красный Луч. - Ред.) Луганской области в ночь на 24 июля уничтожили 100 военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил.

По данным официального ведомства, украинские военные попали в командный пункт россиян, находившийся в гостинице города Хрустальный.

Как отмечается, в результате попадания 100 россиян погибли, у ведомства "оптимистические прогнозы", что количество убитых возрастет из-за травм.

"ВСУ продолжают громить орков, внося в их ряды разлад и страх. В отеле в городе Красный Луч, где размещался командный пункт одного рашистского военного подразделения, состоялся "концерт". По результатам "Одобрительных отзывов", количество "счастливых и довольных" достигает 100 оккупантов. А сколько еще из них перейдут служить в "вечную 200 бригаду", покажет время. Прогнозы оптимистичны", - говорится в сообщении.

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