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Новости Война
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ВСУ ликвидировали около 100 оккупантов, обстреляв гостиницу в городе Хрустальный (бывший Красный Луч), - СтратКом. ФОТО

Вооруженные силы в результате попадания по гостинице в городе Хрустальный (ранее Красный Луч. - Ред.) Луганской области в ночь на 24 июля уничтожили 100 военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил.

По данным официального ведомства, украинские военные попали в командный пункт россиян, находившийся в гостинице города Хрустальный.

Как отмечается, в результате попадания 100 россиян погибли, у ведомства "оптимистические прогнозы", что количество убитых возрастет из-за травм.

"ВСУ продолжают громить орков, внося в их ряды разлад и страх. В отеле в городе Красный Луч, где размещался командный пункт одного рашистского военного подразделения, состоялся "концерт". По результатам "Одобрительных отзывов", количество "счастливых и довольных" достигает 100 оккупантов. А сколько еще из них перейдут служить в "вечную 200 бригаду", покажет время. Прогнозы оптимистичны", - говорится в сообщении.

Также смотрите: В оккупированной Кадиевке разрушена казарма с российскими военными. Потери уточняются, - Гайдай

ВСУ ликвидировали около 100 оккупантов, обстреляв гостиницу в городе Хрустальный (бывший Красный Луч), - СтратКом 01
ВСУ ликвидировали около 100 оккупантов, обстреляв гостиницу в городе Хрустальный (бывший Красный Луч), - СтратКом 02

армия РФ (19238) ликвидация (3542) отель (120) потери (4384) Луганская область (6497)


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Топ комментарии
+98
Ну от і добре. Головне, що люди не постраждали!
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25.07.2022 10:17
+85
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25.07.2022 10:27
+54
Слава ЗСУ!!! Бiльше рашистiв на концерт кобзона!
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25.07.2022 10:18
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Ну от і добре. Головне, що люди не постраждали!
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25.07.2022 10:17 Ответить
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25.07.2022 11:03 Ответить
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25.07.2022 19:06 Ответить
Позна суєтіцца...
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25.07.2022 10:22 Ответить
Отсуетились...
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25.07.2022 10:25 Ответить
Це їм тварюкам за боінг що збили над Лучом!
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25.07.2022 10:18 Ответить
Слава ЗСУ!!! Бiльше рашистiв на концерт кобзона!
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25.07.2022 10:18 Ответить
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25.07.2022 10:27 Ответить
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25.07.2022 10:47 Ответить
Одкобзонили
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25.07.2022 11:13 Ответить
Ой ***** ліл 😂🤣 це зробило мій день )))))))))
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25.07.2022 13:48 Ответить
Нехай щастить.
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25.07.2022 10:19 Ответить
Фото орков это не подтверждают, остается верить
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25.07.2022 10:21 Ответить
🤦
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25.07.2022 10:28 Ответить
Вони трупи будуть знімати чи що? Он на стадіоні в Кадиївці, який наші рознесли ще місяць тому, теж "нікаво нє било", а на днях який "тактічєскій рускій хряк" звідти відео виклав - залишки сухпайків, консерв і т.д. Нехай їх там і не здохло стільки, але бойовий дух явно не в кращому стані, та й кудись розселяти їх треба, а це все час та затримки.
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25.07.2022 10:30 Ответить
А Вы не исключаете , что планы бахнуть по таким объектам , могут сливать оркам сами подчинённые Буданова ?
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25.07.2022 10:35 Ответить
Реально отель как в мухосранске. Приезжай и живи. Орки разницу не увидят.
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25.07.2022 10:22 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=mRcU54cR5IA
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25.07.2022 10:23 Ответить
Жить в отелях для козломордых кацапов нескрепно и опасно для кацапского здоровья. ВСУ это доказало.
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25.07.2022 10:25 Ответить
Они уже давно не влазят на концерты Кабздона.
Задорнов и подводный хор Александрова- подключайтесь.
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25.07.2022 10:29 Ответить
Так давно вже... і Зад-Ор-Нов (Задницей Орущий Новости), і хір Алєксандрова... і повний аншлаг у залі... і наростаюче усвідомлення того, яке це пекельне борошно - епоха за епохою бачити й чути оцю зкріпну *****...
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25.07.2022 15:05 Ответить
Указ Сатани Всепекельного:
"З 0:00 години 1 (першого) березня 2022 року вважать російське "нарєчіє" другою державною мовою для всіх "утриманців" у казанах на всій діючій території Пекла!" Височайше лівим заднім копитом припечатано"

"Сатана"
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25.07.2022 17:17 Ответить
Снимали римейк фильма "Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»"?
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25.07.2022 10:30 Ответить
Почему рядом нет сожженых или поврежденных авто? Когда орки бахнули по Виннице , то частных машин покорёженных было масса .
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25.07.2022 10:32 Ответить
В годы ВОВ КА к 43 году выводила узел связи на расстояние 3-5 км от штаба, в укрепленный бункер. Причина: штаб демаскировали автомобили, и несколько работающих РС. У немцев основным видом связи между штабами высшего уровня был телетайп (В КА БОДО и ВЧ). Но как отмечали немцы, на уровне ниже дивизии в связи была полная анархия. А сдесь даже "гуляли по ночам" и все равно, массовый выход в ефир не остается незамеченным.
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25.07.2022 11:02 Ответить
Після того як штаб мордви розфуячили під Ізюмом, вони не паркуються поруч.
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25.07.2022 11:10 Ответить
ТОго що військові не їздять на окупованих територіях у приватних автомобілях - а на службових А вони вночі стоять у парках І водії сплять в казармах - недалеко Били ж по готелю в нічний час!
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25.07.2022 13:23 Ответить
Потому, что ракеты вошли аккуратненько в крышу здания и детонация произошла внутри.
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25.07.2022 22:28 Ответить
В Виннице цивильные на машинах ездят, а в Хрустальном на дубинке росгвардии.
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26.07.2022 08:38 Ответить
Ну що , кацапчики , славно погуляли на украінській землі ?

А ми вас попереджали , щоби не слухали ху@ ла і не пхалися до нас без
запрошення 🤣🤣🤣
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25.07.2022 10:35 Ответить
ЗСУ одним махом-100 москалів побівахом
Слава ЗСУ !!!
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25.07.2022 19:18 Ответить
Біть будєм акуратна но больна
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26.07.2022 08:34 Ответить
КоБЗДОн спєл ім прАШШальний кАнцєрт...
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25.07.2022 10:39 Ответить
Sehr gut!
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25.07.2022 10:41 Ответить
Хай у Вас ручки не болять, хлопці!...)))
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25.07.2022 10:51 Ответить
Красный Луч это глубокий тыл противника.Там расстояние до ближайших наших позиций под Бахмутом поболее 150км будет так ,что били явно даже не точками .Скорее всего те самые отрк ATACMS пришли хоть штаты официально и отрицают ,что нам их поставляют
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25.07.2022 10:51 Ответить
Так штати і не постачають, як і Ескалібури, постачають інші країни, які купили в США.
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25.07.2022 11:11 Ответить
Ну или из района Авдеевки ударили .Хотя для точек это тоже на пределе возможностей
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25.07.2022 11:11 Ответить
То все п"яні "капрали" на базах зберігання маркування на ящиках правильно прочитать не можуть!
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25.07.2022 17:19 Ответить
Сто це багато. Хоч одного жмура б показали ..
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25.07.2022 10:54 Ответить
А ваша Галя - балувана!
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25.07.2022 11:13 Ответить
А сенс, навряд чи там є трупи з табличкою "готель, м Хрустальний".
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25.07.2022 11:13 Ответить
Вот что делает прогресс с людьми)
Не оказалось там человека с камерой или телефоном, который подумал бы : "Блин, сотню положили, и ни одного видосика. Надо снять по-быстрому, пока ещё что-нибудь не прилетело, народ интересуется"
Всю войну хотим видеть онлайн.
Утром кофейку замутил, и - "А дай ка я гляну, как там прошлой ночью разведчики кишки выпускали сонным оркам". Как нет видео?! А где оно?! А кто виноват?!
Так раздражает, когда не могу найти видео из Чернобаевки с посекундной раскадровкой и снятое с разных ракурсов). Часто массовка подводит, уже не дышит, лежит, остывая и нарушая все планы оператора и не выполняя команды режиссёра.
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26.07.2022 07:04 Ответить
кобзон вже цілий стадіон на концерт зібрав!
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25.07.2022 10:58 Ответить
Потрібен аншлаг на стадіон Першого Травня як мінімум.
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25.07.2022 11:06 Ответить
Лужники на скільки місць?
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25.07.2022 12:15 Ответить
Тебе в Гуглі забанили?
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25.07.2022 15:00 Ответить
Хрустальний? А чому не Кришталевий?
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25.07.2022 10:59 Ответить
Тому, що там в основному вата. Вони цього слова на вимовлять.
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25.07.2022 11:19 Ответить
відпочили, потвори, у готельчику.
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25.07.2022 11:00 Ответить
Найкращий енерджайзер на весь день.
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25.07.2022 11:01 Ответить
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25.07.2022 11:07 Ответить
Ось такий ойл клюзів
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25.07.2022 11:20 Ответить
Украинская разведка раскрыла собственные схемы расположения средств ПВО, пытаясь угнать боевые самолеты РФ

В видео, обнародованном ФСБ, представители ГУР Минобороны Украины проговорились, что в населенных пунктах Украины имеется наибольшее число ПЗРК, поэтому они рекомендовали их избегать.

Украинская разведка была настолько уверена в своих силах, что в открытую объясняла «летчикам», как именно будет проходить процесс угона. Планировалось, что они сымитируют перехват российского военного самолета, а затем посадят его на аэродроме Канатово в Кировоградской области.
«В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками были получены сведения, которые помогли вооруженным силам РФ нанести огневое поражение ряда украинских военных объектов и систем ПВО», - сообщили в спецслужбе.
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25.07.2022 11:45 Ответить
Ви вірите у всю ту нісенітницю, що мелють мокші?
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25.07.2022 12:38 Ответить
Так мокши тiльки своiм i вiрять...
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25.07.2022 13:29 Ответить
Ну вот и там начались прилёты по местал расположения войск, по казармам и т.п. Хорошо!
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25.07.2022 11:59 Ответить
Чудова іспанська мова.
Puta - повія, putin - маленька *****.
Bandera - бойовий стяг.
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25.07.2022 17:08 Ответить
ось так і треба,всеодно з того даунбасу і лугандону нічого путнього не буде,маса колаборантів,зрадників і адептів "руського міра" плюс 100% московського патріархату
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25.07.2022 12:09 Ответить
Готель , автошколу з парковою повною танків та склади б/к .Ну наче все
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25.07.2022 12:12 Ответить
Слава героям України!
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25.07.2022 14:38 Ответить
"Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод не спинять вас!" І.Франко.
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25.07.2022 14:46 Ответить
может съели чего-то не то?
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25.07.2022 18:39 Ответить
Хай кацапы дохнут. Много и без остановки
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25.07.2022 19:20 Ответить
А що за назва "Хрустальний", це типу "Кришталевий", чи що?
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25.07.2022 20:35 Ответить
Это вам твари привет, и не последний, от Винницы
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25.07.2022 22:39 Ответить
Готельний сервіс від ЗСУ!
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25.07.2022 23:01 Ответить
Мне кажется порою, что солдаты,

С кровавых не пришедшие полей,

Не в землю эту полегли когда-то,

А превратились в белых «Жигулей».
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25.07.2022 23:07 Ответить
а чого це вони аж в готелі розмістились??? вони ж 'народ-бурундук'! їх місце в землянці!
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25.07.2022 23:58 Ответить
Мабуть не оплатили за проживання і поплатились
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26.07.2022 07:26 Ответить
https://ibb.co/zNvWSVn
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26.07.2022 08:43 Ответить
 
 