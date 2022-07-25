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Новости Война
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Зафиксировано 42 случая пыток гражданских и военных на оккупированных территориях, - Human Rights

окупація

В южных регионах оккупанты пытали и били током похищенных ими гражданских и представителей военных формирований. Правозащитники собрали показания 71 человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Human Rights".

Украинцы из Херсона, Мелитополя, Бердянска, Скадовска и еще 10 городов Херсонской и Запорожской областей описали 42 случая, когда российские оккупационные войска либо похищали гражданских, либо иным образом произвольно удерживали их, в некоторых случаях без связи, и пытали многих из них.

Human Rights Watch также задокументировала пытки трех пленных военнослужащих территориальной обороны. Двое из них погибли. Целью пыток и репрессий было получить информацию и внушить страх, чтобы люди смирились с оккупацией, поскольку Россия стремится установить суверенитет над оккупированной территорией вопреки международному праву, заявили в Human Rights Watch.

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Опрошенные люди рассказывали, что их пытали или они были свидетелями пыток других. Россияне избивали задержанных, а в некоторых случаях – применяли электрический ток. Свидетели описали следующие травмы: сломанные ребра и другие кости и выбитые зубы, сильные ожоги, сотрясение мозга, повреждение кровеносных сосудов в глазах, порезы и синяки.

Ранее задержанный организатор протеста сказал, что российские военные избили его бейсбольной битой во время задержания. Другой митингующий был госпитализирован на месяц из-за травм от избиения во время задержания. Третий свидетель сказал, что после семи дней заключения он "едва ходил", потому что у него были сломанные ребра и коленная чашечка.

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Жена мужчины, которого российские войска задержали в течение четырех дней после обыска дома в начале июля, рассказала, что похитители избивали ее мужа металлическим прутом, применили к нему электрошок, ранили плечо, у пострадавшего было сотрясение мозга.

Бывшие задержанные рассказывали, что в течение всего времени незаконного заключения им завязывали глаза и надевали наручники, могли держать без пищи и воды.

В нескольких случаях российские войска отпускали задержанных только после того, как они подписали заявление о сотрудничестве с властями или записывали видео, в котором призывали других к сотрудничеству. Во всех случаях задержания, кроме одного, российская военная комендатура не предоставляла никакой информации семьям, искавшим пропавших родных.

Для гражданских лиц риск произвольных задержаний и пыток в условиях оккупации высок, но у них нет четкой возможности выехать на контролируемую Украиной территорию, заявили в Human Rights Watch.

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армия РФ (19238) оккупация (10144) похищение (1686) Запорожская область (3086) пленные (2140) Херсонская область (4772)


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Жах. Це тільки те, про що стало відомо. а скільки ще приховано((((
ну шо, зелена кодла, несіть цю інформацію, поширюйте, де тільки можна, може, дадуть нам більше зброї, хоч якоїсь. якщо вже Eagle і ракети 300 км дальності не дають.
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25.07.2022 10:44 Ответить
Росіяни- недолюди. В них відсутній ген людяності. На певній стадії їхнього розвитку відбувся збій. І тепер планета має країну не людей, а потвор в людській подобі
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25.07.2022 10:44 Ответить
була інфа , що в селах херсонської області, орки насилуют жинок.
ДОСИТЬ ПРИКРИВАТИ ЗВЕРІНО ЛІЦЕ РАШИ СМАЗЛИВИМИ СТАТТЬЯМИ
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25.07.2022 10:45 Ответить
Human Rights Watch з не самою кращою репутацією, щось там фіксує, а що каже наш правдивий омбудсПоц про катування рашистами громадян України, а нічого. Хоча нас саміті перших лядів розповідав, що "Моніторингова місія ООН з прав людини отримала повідомлення про 124 випадки сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, щодо жінок, дівчат, чоловіків і хлопчиків", про які Денисова повідомляла і за це її зняли. Але коли про це вголос заявили міжнародні організації далі замовчувати для влади стало якось "невдобно".
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25.07.2022 11:28 Ответить
Human Rights Watch з не самою кращою репутацією, щось там фіксує, а що каже наш правдивий омбудсПоц про катування рашистами громадян України, а нічого. Хоча нас саміті перших лядів розповідав, що "Моніторингова місія ООН з прав людини отримала повідомлення про 124 випадки сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, щодо жінок, дівчат, чоловіків і хлопчиків", про які Денисова повідомляла і за це її зняли. Але коли про це вголос заявили міжнародні організації далі замовчувати для влади стало якось "невдобно".
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25.07.2022 11:29 Ответить
 
 