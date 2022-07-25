Зафиксировано 42 случая пыток гражданских и военных на оккупированных территориях, - Human Rights

В южных регионах оккупанты пытали и били током похищенных ими гражданских и представителей военных формирований. Правозащитники собрали показания 71 человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Human Rights".

Украинцы из Херсона, Мелитополя, Бердянска, Скадовска и еще 10 городов Херсонской и Запорожской областей описали 42 случая, когда российские оккупационные войска либо похищали гражданских, либо иным образом произвольно удерживали их, в некоторых случаях без связи, и пытали многих из них.

Human Rights Watch также задокументировала пытки трех пленных военнослужащих территориальной обороны. Двое из них погибли. Целью пыток и репрессий было получить информацию и внушить страх, чтобы люди смирились с оккупацией, поскольку Россия стремится установить суверенитет над оккупированной территорией вопреки международному праву, заявили в Human Rights Watch.

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Опрошенные люди рассказывали, что их пытали или они были свидетелями пыток других. Россияне избивали задержанных, а в некоторых случаях – применяли электрический ток. Свидетели описали следующие травмы: сломанные ребра и другие кости и выбитые зубы, сильные ожоги, сотрясение мозга, повреждение кровеносных сосудов в глазах, порезы и синяки.

Ранее задержанный организатор протеста сказал, что российские военные избили его бейсбольной битой во время задержания. Другой митингующий был госпитализирован на месяц из-за травм от избиения во время задержания. Третий свидетель сказал, что после семи дней заключения он "едва ходил", потому что у него были сломанные ребра и коленная чашечка.

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Жена мужчины, которого российские войска задержали в течение четырех дней после обыска дома в начале июля, рассказала, что похитители избивали ее мужа металлическим прутом, применили к нему электрошок, ранили плечо, у пострадавшего было сотрясение мозга.

Бывшие задержанные рассказывали, что в течение всего времени незаконного заключения им завязывали глаза и надевали наручники, могли держать без пищи и воды.

В нескольких случаях российские войска отпускали задержанных только после того, как они подписали заявление о сотрудничестве с властями или записывали видео, в котором призывали других к сотрудничеству. Во всех случаях задержания, кроме одного, российская военная комендатура не предоставляла никакой информации семьям, искавшим пропавших родных.

Для гражданских лиц риск произвольных задержаний и пыток в условиях оккупации высок, но у них нет четкой возможности выехать на контролируемую Украиной территорию, заявили в Human Rights Watch.

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