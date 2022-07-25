РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6236 посетителей онлайн
Новости Война
9 904 47

Перспективы привлечения военных РФ к ответственности за военные преступления слабы, - The Wall Street Journal

війна,руйнування

Украина расследует более 16 000 случаев военных преступлений россиян в войне против Украины, но обвинила в них пока лишь небольшое количество человек. По данным Нацполиции, выявлено более 7500 подозреваемых, обвинения предъявлены 127 и только 15 из них находятся под стражей.

Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Издание рассказывает истории жителей освобожденного села Ягодное под Черниговом. Там весь март захватчики удерживали в подвале школы сотни людей, 10 из которых умерли или были убиты, еще шесть тел были найдены в селе после отступления россиян, а седьмой пропал без вести.

После побега оккупантов следователи нашли в селе журнал с фото и личными данными солдат 55-й мотострелковой бригады армии России (Тива) и пачку SIM-карт. По словам прокурора Сергея Крупко, из 1000 солдат, прошедших через Ягодное, около 100 участвовали в задержании жителей села. Около 60 из них находятся в журнале.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 358 детей погибли в Украине из-за агрессии РФ, более 686 - ранены, - Офис генпрокурора

Прокуратура уже собрала доказательства и установила, что происходило во время оккупации. Сейчас главная задача – выявить подозреваемых и связать их с конкретными преступлениями.

WSJ отмечает, что для обнаружения подозреваемых используют все, что можно: российские номера, пинговавшие украинские башни сотовой связи, ролики техники оккупантов. Фото и видео оккупантов в соцсетях проверяются американской программой распознавания лиц Clearview AI.

Из примерно 100 причастных к задержанию людей в Ягодном обвинения предъявлены пока только девяти, и ни один из них не находится под стражей. "Доказательств того, что солдат присутствовал на месте преступления или даже в селе, не обязательно достаточно, чтобы предъявить ему обвинения", - пишет WSJ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Василенко об инициативе ОП по созданию проекта Tribunal for Russia: Первоочередным является использование механизма уже существующего международного трибунала МКС

Установить ответственность за гибель гражданских вне школы еще сложнее, потому что нет свидетелей, отметили в издании. Даже когда солдаты идентифицируются, "перспективы ответственности кажутся слабыми".

Покинув Ягодное, 55-я мотострелковая бригада ВС РФ отправилась под Изюм в Харьковской области, а оттуда, возможно, вернулась в Россию. Крупко загуглил имя одного из солдат, опознанного жителями поселка, и нашел статью о возвращении его трупа в Тиву.

"Многие жители считают, что это более четкий конец, чем обвинительные выводы и заочные суды. Член сельсовета Юрий, который узнал одного из солдат, сказал, что предпочел бы, чтобы русские солдаты были убиты, а их тела остались в земле Украины, "чтобы удобрять нашу землю", – резюмировали в WSJ.

суд (25097) трибунал (270) военные преступления (1436)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+19
хароше кіно-вкрав в магазіні кусок ковбаси, три роки тюрми. вбив десятки тисяч людей, знищив тисячі підприємств-відповідальності нема.
показать весь комментарий
25.07.2022 11:24
+14
Дивлячись якими методами притягувати. Всі ці прокуратури та суди до сраки. Як дійсно ефективно покарати кацапських злочинців може підказати Ізраїль. Але хто в нашій потішній СБУ стане цим займатися?
показать весь комментарий
25.07.2022 11:31
+9
Маячня, усі,хто воював,воює і хоче стати убивцею народу України повинен бути покараний, доказами має бути війна
показать весь комментарий
25.07.2022 11:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
хароше кіно-вкрав в магазіні кусок ковбаси, три роки тюрми. вбив десятки тисяч людей, знищив тисячі підприємств-відповідальності нема.
показать весь комментарий
25.07.2022 11:24 Ответить
"Вода - камень точит" - стремление вперед и Украина победит.
Здесь принцип такой: "чем больше шкаф, тем громче падает" - путлеростан будет разваливатся по экспоненте - сначала пойдут трещины, и потом резко обвалится.
показать весь комментарий
25.07.2022 11:29 Ответить
АТОМНАЯ БОМБА И ОБВИНЕНИЕ ИМ ПИДОЗРА И ВЫРОК И ВЫКОНАННЯ ВЫРОКУ ВСЕХ ********* ******* *********** РАШКИ УКАТАТЬ В СТЕКЛО
показать весь комментарий
25.07.2022 11:32 Ответить
ага, нам би тільки викинути камінчики із взуття, які нам ноги натирають і не дають йти вперід а все нам то столькгольмський синдром арестовичем навіюють (русскіх треба любити бо інакше ми не люди), то почуття провини (в усьому тільки ми винні, а влада ні-ні-ні), а громадянство наше? мабуть вже всі масковськія циганє отримали вже.
показать весь комментарий
25.07.2022 12:05 Ответить
Какой там "вперед", когда Зе-клоун и зеленая шобла, насышенная коррупционерами и предателями тянут назад, точне, на дно...
показать весь комментарий
25.07.2022 13:38 Ответить
Маячня, усі,хто воював,воює і хоче стати убивцею народу України повинен бути покараний, доказами має бути війна
показать весь комментарий
25.07.2022 11:25 Ответить
Я вам больше скажу, им ещё и реальных сроков не дают, а если и дают то единица. НЕОБХОДИМЫ военные суды, а не Печерський цырк
показать весь комментарий
25.07.2022 11:27 Ответить
Ну не кажіть...
""
показать весь комментарий
25.07.2022 11:30 Ответить
Дивлячись якими методами притягувати. Всі ці прокуратури та суди до сраки. Як дійсно ефективно покарати кацапських злочинців може підказати Ізраїль. Але хто в нашій потішній СБУ стане цим займатися?
показать весь комментарий
25.07.2022 11:31 Ответить
А кто тогда полит. оппонентов преследовать будет. Звиняйтэ, нэ на часі
показать весь комментарий
25.07.2022 11:34 Ответить
Докази якраз і є, це розв'язування і участь в агресивній війні по захвату чужих територій. Прецедент-Нюрберг. Винен кожен, хто в ній брав участь.А так як послужати цих проплачених, то і нацистів-фашистів не було за що судити.
показать весь комментарий
25.07.2022 11:32 Ответить
Агресивній НЕ спровокованій нічим війні.
показать весь комментарий
25.07.2022 11:33 Ответить
Ну,рядові і навіть офіцери вермахта чи Люфтваффе жили собі в Німеччині до старості і в х#й не дули. Кого вони вбивали чи бомбили-хрен їм що пред'явиш. Трибунал тільки для керівництва. А ці.. виконували наказ,та й все. Ось так тепер і з кацапами. Тому тільки знищення.
показать весь комментарий
25.07.2022 11:39 Ответить
не було стільки доказів, а зараз є, вони самі постійно викладають в мережу хваляться і що роблять це не через наказ а за власним бажанням.
показать весь комментарий
25.07.2022 12:51 Ответить
Ну не кажіть, всім плєним рядовим німцям давали срок просто так, по 10 років, і вони на лісоповалах подихали. "Я просто виконував наказ " -не канало, суд Нюрберга ввів прецедент, що виконання злочинного наказу є злочином, ото звідти воно і пішло все, так німці не знали цього, а тепер всі це все знають
показать весь комментарий
25.07.2022 15:31 Ответить
ото моя особиста думка - раз навіть неможна дати строки, щоб відудовували країну, як полонені ганси після вітчизняної - значить утилізувати по тихому..а то, паскуди одужають, отямляться і знову до бою..вони ж кончені..
показать весь комментарий
25.07.2022 11:32 Ответить
Це вони так кажуть полонених не берiть...
показать весь комментарий
25.07.2022 11:33 Ответить
А шо, під час другої світової війни збирали докази всіх причетних? В Нюрнбергу судили військових злочинців вищого керівного складу, а не рядових виконавців всих воєнних злочинів. Кацапи повинні удобрювати наші землі своїми нікчемними тілами, а не витрачати на суди шаленні кошти та дорогоцінний час.
показать весь комментарий
25.07.2022 11:36 Ответить
а ще для тих хто не в курсі Нюорнберг тому і став можливим що Німеччина була окупована,а без цього параші глибоко ***** на всі ці сроки...
показать весь комментарий
25.07.2022 14:42 Ответить
Лучший судья - очередь в живот. Выживет: невиновен.
показать весь комментарий
25.07.2022 11:42 Ответить
усі військові рф є злочинцями, без вийнятків.
показать весь комментарий
25.07.2022 11:52 Ответить
ніколи на початку довгого шляху не треба... і не можна казати що це неможливо здолати...
не вбивайте віру у справедливе покарання...
бо як зав"яне суд то почне розквітати самосуд...
показать весь комментарий
25.07.2022 11:53 Ответить
Охотиться на этих бешеных собак можно и без лишней юридической казуистики.
показать весь комментарий
25.07.2022 11:57 Ответить
Пуля в голову - излечение от рашизма.
показать весь комментарий
25.07.2022 11:57 Ответить
безкарність - це нагорода катів, а так не потрібно бути.., тому наше завдання, як держави, їх просто нищити, усіма способами, спираючись на досвід Ізраїлю...
показать весь комментарий
25.07.2022 11:58 Ответить
У даркнеті треба початии назначати винагороди за голови кацапів.
Це військові злочинці, що поставили себе поза законом.
І любі засоби допустимі, щоб їх притягнути до відповідальності.
Не потрібно копіювати Мосад: їх може знищити кацапський криміналітет.
Питання в винагороді.
показать весь комментарий
25.07.2022 12:00 Ответить
не підказуйте таке нашим зебобікам..бо почнуть - струкрута, штат, бюджет..там наше зерівництво пора притягувати..
показать весь комментарий
25.07.2022 14:34 Ответить
Тоді українці будуть вимушені взяти все в свої руки та страчувати членів вс рф сім'ями там де їх дістануть не зважаючи та побічний урон.

Почнеться все правда із членів єдиної росії та режиму рф, потім із собак режиму які їх захищають.

Тобто живе десь у маєтку член єдра, бац і він разом із сім'єю вмер в страшних муках. Тобто є десь відділок поліції, росгвардії чи іншого терористичного утворення рф бац і там уже гора уламків та шматки трупів, чи наприклад є відомчий житловий масив в якому разом із своїми личинками живуть росгвардії бац і гора трупів. І так поки не буде утилізована остання личинка члена терористичного утворення вс рф. А те що на шляху для цього українці будуть вимушені стратити мільйони пособників цього терористичного утворення та вручити їх личинкам заслужені та справедливі премії Дарвіна ну так це вибір світу який забув що коли влада забиває на справедливість, то починається суд лінча і справедливість бере в свої руки народ.
показать весь комментарий
25.07.2022 12:07 Ответить
Ну євреї ні в кого не питали після другої світової... А в нас Зелемойські правлять балом, а створити Мосад що заважає?
показать весь комментарий
25.07.2022 12:10 Ответить
велике крадівництво...цієй зелепусі гроші до рук липнуть..цим яслям вихователь потрібен
показать весь комментарий
25.07.2022 14:37 Ответить
євреї діяли як справжні сикуни і підараси,як стадом сидіти в концтаборах при жменці гестапівців то запросто,а як ********* СТАДОМ якогось престарілого наглядача то легко,тактика ссикунів,які ***** не зробили для того щоб вибратись з концтаборів,ні одного масового бунту євреї в таборах не здійснили,а йшли пачками на забій,в той же час полонені амери,брити жваво так бунтували і навіть тікали.А підпиши союзники з Рейхом перемирря,ну там тіпа за виск євреїв з таборів і з Рейху,то ніякий мосад при живому абвері та гестапо навіть би не перднув.Вся сила мосаду в тому що їх не їбуть сильні розвідки світу,а перейдуть сильно дорогу то розтопчуть навіть на пейси не глянуть
показать весь комментарий
25.07.2022 14:49 Ответить
Потрібно брати приклад з Моссаду. Жоден злочинець навіть через багато років не повинен почуватися у безпеці. Спокійно знаходити та ліквідувати.
показать весь комментарий
25.07.2022 12:12 Ответить
Никто в параше не будет ни за что отвечать и не будет наказан. Параша после войны будет за железным занавесом. Никто туда не сможет заехать и никто не сможет выехать. Диктатура в Параше надолго, народа там нет, есть только зомби - стадо...
показать весь комментарий
25.07.2022 12:14 Ответить
Звісно перспективи примарні якщо думати про гроші, та як зберегти путіну обличчя.
показать весь комментарий
25.07.2022 12:19 Ответить
При іншій владі Україна створить свій Моссад (назву придумаємо власну; суть - та ж сама); і вороги-злочинці будуть каратися
показать весь комментарий
25.07.2022 12:20 Ответить
Тому що усіх прокурорів треба пропустити через ПОЛІГРАФ .

прокурори якісно вміють РОЗВАЛЮВАТИ УСІ СПРАВИ - це їх единий заробіток.
СКІЛЬКІ ПОКАРАНЬ ВИНЕСЛИ ПІСЛЯ МАЙДАНУ азарову, янеку, лукаш, клюеву и т п ???

нуль ‼️‼️‼️
показать весь комментарий
25.07.2022 12:25 Ответить
вироків...покарання вже потім..і до фєні той поліграф..розшифровуй ще..трудозатратно..скополамін дешевше..
показать весь комментарий
25.07.2022 14:40 Ответить
методи "моссада" ніхто не скасовував
показать весь комментарий
25.07.2022 12:31 Ответить
Да норм всё. Наши ПАЦАНЫ помогут)
показать весь комментарий
25.07.2022 12:44 Ответить
Член сільради Юрій, який упізнав одного із солдатів, сказав, що вважав би за краще, щоб російські солдати були вбиті, а їхні тіла залишилися в землі України, "щоб удобрювати нашу землю", - резюмували у WSJ.

Цілком і повністю на 10000000% з ним погоджуюсь! Поступово очищати планету від непотрібу
показать весь комментарий
25.07.2022 12:44 Ответить
з добривами не згодна..нєф землю забруднювати
показать весь комментарий
25.07.2022 14:42 Ответить
Над солдатами є офіцери, зокрема, командир частини, який і нестиме відповідальність за їхні дії. Головне - заарештувати його. А ті, кого вже вбито, можна вважати - понесли відповідальність.
показать весь комментарий
25.07.2022 13:03 Ответить
Перспективи слабкі поки Україна біжить в правовій коліі...А потрібно звернути в колію протовчену Їзраїлем,просто ловити,кого привозити,кого на місці...і при цьому широко рекламувати,пояснювати за що і нічого не боятись...Всі зрозуміють,схвалять і навіть позаздрять...
показать весь комментарий
25.07.2022 13:21 Ответить
А була чи війна ? Відносини не розірвани, газ та нафту росіі для Європи качаємо.
показать весь комментарий
25.07.2022 13:46 Ответить
Задерживать всех подозреваемых и стрелять. В лоб - при попытке нападения, в затылок - при попытке к бегству. Свидетели, служебное расследование, все дела... Ни один WSJ не пикнет.
показать весь комментарий
25.07.2022 14:30 Ответить
Станом на зараз 22 загиблих, серед якіх 11 річний хлопчик.

Будьте прокляті кацапи довбані.
показать весь комментарий
25.08.2022 20:43 Ответить
 
 