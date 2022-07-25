Перспективы привлечения военных РФ к ответственности за военные преступления слабы, - The Wall Street Journal

Украина расследует более 16 000 случаев военных преступлений россиян в войне против Украины, но обвинила в них пока лишь небольшое количество человек. По данным Нацполиции, выявлено более 7500 подозреваемых, обвинения предъявлены 127 и только 15 из них находятся под стражей.

Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Издание рассказывает истории жителей освобожденного села Ягодное под Черниговом. Там весь март захватчики удерживали в подвале школы сотни людей, 10 из которых умерли или были убиты, еще шесть тел были найдены в селе после отступления россиян, а седьмой пропал без вести.

После побега оккупантов следователи нашли в селе журнал с фото и личными данными солдат 55-й мотострелковой бригады армии России (Тива) и пачку SIM-карт. По словам прокурора Сергея Крупко, из 1000 солдат, прошедших через Ягодное, около 100 участвовали в задержании жителей села. Около 60 из них находятся в журнале.

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Прокуратура уже собрала доказательства и установила, что происходило во время оккупации. Сейчас главная задача – выявить подозреваемых и связать их с конкретными преступлениями.

WSJ отмечает, что для обнаружения подозреваемых используют все, что можно: российские номера, пинговавшие украинские башни сотовой связи, ролики техники оккупантов. Фото и видео оккупантов в соцсетях проверяются американской программой распознавания лиц Clearview AI.

Из примерно 100 причастных к задержанию людей в Ягодном обвинения предъявлены пока только девяти, и ни один из них не находится под стражей. "Доказательств того, что солдат присутствовал на месте преступления или даже в селе, не обязательно достаточно, чтобы предъявить ему обвинения", - пишет WSJ.

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Установить ответственность за гибель гражданских вне школы еще сложнее, потому что нет свидетелей, отметили в издании. Даже когда солдаты идентифицируются, "перспективы ответственности кажутся слабыми".

Покинув Ягодное, 55-я мотострелковая бригада ВС РФ отправилась под Изюм в Харьковской области, а оттуда, возможно, вернулась в Россию. Крупко загуглил имя одного из солдат, опознанного жителями поселка, и нашел статью о возвращении его трупа в Тиву.

"Многие жители считают, что это более четкий конец, чем обвинительные выводы и заочные суды. Член сельсовета Юрий, который узнал одного из солдат, сказал, что предпочел бы, чтобы русские солдаты были убиты, а их тела остались в земле Украины, "чтобы удобрять нашу землю", – резюмировали в WSJ.