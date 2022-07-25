После российских обстрелов Одессы началась разработка "плана Б" для экспорта украинского зерна, - глава USAID Пауэр
Соединенные Штаты Америки вместе с Украиной работают над альтернативным планом по экспорту зерна.
Об этом заявила руководитель Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
"План Б включает автомобильный, железнодорожный и речной транспорт, отправку барж и настройку железнодорожных систем, чтобы они лучше согласовывались с европейскими, чтобы экспорт мог быстрее двигаться", - сказала Пауэр.
Она подчеркнула, что придется учитывать разные непредсказуемые обстоятельства, потому что доверять Путину нельзя.
Напомним, 22 июля Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна. Документом предусмотрено возобновление безопасного экспорта украинских сельскохозяйственных товаров по Черному морю из трех портов: Одессы, Черноморска и Южного.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, разблокирование морских портов – это вопрос на миллиарды долларов для экономики Украины.
23 июля российские оккупационные войска ударили ракетами "Калибр" по Одессе. Зафиксировано попадание в морской торговый порт. Ударной волной повредило дома вокруг, но хранилище зерна не пострадало.
На следующий день в России официально признали, что нанесли ракетный удар по порту Одессы. Якобы ракеты "Калибр" "уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта" и военный катер.
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Відео з завантаженням М777 американці публікували тоді, коли вони вже були доставлені в Україну.
1. Мордор позбувся санкцій на експорт добрив і зерна ( в т.ч. краденого у нас).
2. Україна залишилась з діючим варіантом експорту - повсюди, потроху.... .
Панове Ердоган, Гуттеріш і Зеленський, - "оцените красоту игры" - вас зробили, як останніх лошар...
1. Поставка Україні ударних стелс-безпілотників дальньої дії - 10 од. та ракет Атаксм до Хаймарсів - 500 од.
2. Надання актуалтних розвідданих про розміщення аеродромів, пунктів базування, інших військових об'єктів чф рф для його повного знищення.
хіба воно і відразу не було зрозуміло, що турки і ООН нічого не спроможні гарантувати???
хіба воно і відразу не було зрозуміло, що зерно треба вивозити іншими шляхами а не накопичувати...тим паче на підході новий врожай, який треба десь зберігати...і краще б не в Україні..