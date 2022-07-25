После российских обстрелов Одессы началась разработка "плана Б" для экспорта украинского зерна, - глава USAID Пауэр

Соединенные Штаты Америки вместе с Украиной работают над альтернативным планом по экспорту зерна.

Об этом заявила руководитель Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"План Б включает автомобильный, железнодорожный и речной транспорт, отправку барж и настройку железнодорожных систем, чтобы они лучше согласовывались с европейскими, чтобы экспорт мог быстрее двигаться", - сказала Пауэр.

Она подчеркнула, что придется учитывать разные непредсказуемые обстоятельства, потому что доверять Путину нельзя.

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Напомним, 22 июля Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна. Документом предусмотрено возобновление безопасного экспорта украинских сельскохозяйственных товаров по Черному морю из трех портов: Одессы, Черноморска и Южного.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, разблокирование морских портов – это вопрос на миллиарды долларов для экономики Украины.

23 июля российские оккупационные войска ударили ракетами "Калибр" по Одессе. Зафиксировано попадание в морской торговый порт. Ударной волной повредило дома вокруг, но хранилище зерна не пострадало.

На следующий день в России официально признали, что нанесли ракетный удар по порту Одессы. Якобы ракеты "Калибр" "уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта" и военный катер.

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