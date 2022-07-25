В России мобилизуют медиков для направления в больницы оккупированных Мариуполя, Луганска и Донецка, - ГУР

В больницах на оккупированных территориях не хватает медиков и хирургов для лечения раненых военных. Поэтому в России мобилизуют медиков для перенаправления в больницы на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщают на странице Главного управления разведки Минобороны Украины, передает Цензор. НЕТ.

Из-за обилия раненых в подразделениях ВС РФ и переполнения военных госпиталей на территории РФ, руководство России приняло решение о проведении мобилизации (в том числе в Москве) медицинского персонала.

Сообщается, что мобилизуют специалистов почти всех медицинских специальностей, основное внимание уделяется хирургическому персоналу. Мобилизированных медиков планируют направлять на временно оккупированные территории Украины – в больницы Мариуполя, Луганска, Донецка. Известно, что терапевты будут привлекаться к работе в качестве ассистентов хирургов, педиатров - как военных фельдшеров.

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В оккупированном Бердянске так называемый "начальник отдела здравоохранения Бердянска", коллаборант Николай Мирошниченко, "проинспектировал" служебные квартиры медицинских работников предприятия "Бердянское территориальное медицинское объединение".

Покинутые квартиры медиков будут перераспределены среди медицинского персонала, согласившегося на сотрудничество с оккупантами. Также известно, что в отдельных населенных пунктах на временно оккупированных территориях Донецкой области оккупанты размещают автобусы, в которых обустроены так называемые "мобильные медицинские поликлиники". При осмотре в таких "пунктах" больных заставляют сдавать кровь для нужд "защитников армии ДНР и воюющих в Украине российских военнослужащих".

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