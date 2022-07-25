Оккупанты ночью обстреливали Никополь и Марганец из спальных районов Энергодара, - мэр Орлов

Сегодня ночью в разных микрорайонах Энергодара был слышен мощный грохот от перемещения тяжелой техники и громкие залпы от запуска ракет.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Дмитрий Орлов, информирует Цензор.НЕТ.

"Оккупанты снова обстреливали из РСЗО населенные пункты на противоположном берегу водохранилища. И в этот раз они уже даже не предпринимали попыток скрыть свои преступления против человечества от местного населения", - говорится в сообщении.

"Если раньше сокрушительное ракетное оружие размещали преимущественно в пригороде, в селах и на площадке ЗАЭС, и уже оттуда вели обстрелы Никополя и Марганца, то сегодня изверги это делали прямо посреди улиц, из спальных районов Энергодара", - отмечает он.

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