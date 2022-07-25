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Новости Война
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Оккупанты ночью обстреливали Никополь и Марганец из спальных районов Энергодара, - мэр Орлов

нікополь

Сегодня ночью в разных микрорайонах Энергодара был слышен мощный грохот от перемещения тяжелой техники и громкие залпы от запуска ракет.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Дмитрий Орлов, информирует Цензор.НЕТ.

"Оккупанты снова обстреливали из РСЗО населенные пункты на противоположном берегу водохранилища. И в этот раз они уже даже не предпринимали попыток скрыть свои преступления против человечества от местного населения", - говорится в сообщении.

"Если раньше сокрушительное ракетное оружие размещали преимущественно в пригороде, в селах и на площадке ЗАЭС, и уже оттуда вели обстрелы Никополя и Марганца, то сегодня изверги это делали прямо посреди улиц, из спальных районов Энергодара", - отмечает он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты стреляли из "Градов" в сторону Запорожья, большинство ракет утонули в Днепре, – председатель ОВА Старух

армия РФ (19238) обстрел (27165) Запорожская область (3086) Никополь (1022) Энергодар (157) Днепропетровская область (3953)


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как и наказывал мерзкий ***** - из-за спин женщин и детей...
ничего не поменялось ...
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25.07.2022 13:05 Ответить
Скільуи можна ! ЗСУ ну з цим щось треба робить ! А де ж поставлені нам тисячи ударних дронів вбивць коли вже ми побачим їх в дії
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25.07.2022 13:40 Ответить
 
 