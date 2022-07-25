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Новости Война
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Применение HIMARS в Изюме в 10 раз сократило обстрелы со стороны армии РФ, - комбат 93-й ОМБР Дмитрук

himars

Уничтожение состава боеприпасов в Изюме Харьковской области из ракетной системы HIMARS помогло существенно сократить обстрелы украинских позиций.

Об этом в комментарии The Washingtom Post сообщил командир батальона 93 бригады Холодный Яр Богдан Дмитрук, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, удар по российскому складу боеприпасов в Изюме в десять раз снизил обстрел оккупантов.

Дмитрук заявил, что только в его батальоне количество убитых и раненых резко сократилось по сравнению с тем, когда в апреле его бойцы перебрались на Изюмское направление.

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"Каждую неделю у нас примерно один парень получает сотрясение мозга. До удара HIMARS их было около двух-трех в день из-за интенсивности обстрелов. Они не имеют представления, где находится HIMARS", - заявил комбат.

Он отметил, что снижение обстрелов связано с экономией боеприпасов противником после разрушения состава, а также страхом оккупантов, что стрельба из артиллерии вызовет ответный огонь из HIMARS по их позициям.

В то же время, Дмитрук подчеркнул, что россияне, вероятно, приспосабливаются к HIMARS, перемещая свои склады с боеприпасами вглубь оккупированной территории.

Напомним, HiMARS – американская артиллерийская ракетная система. Она может нести 6 снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету. Работать с этой системой научили 60 украинских военнослужащих.

Также читайте: Буданов о HIMARS: Россияне знают, что с этим оружием им конец

Первые HIMARS прибыли в Украину в конце июня. Полученная Украиной система M142 HIMARS позволяет запускать пакеты ракет с точной наводкой на расстояние до 80 км.

Изюм (270) 93 отдельная механизированная бригада (294) HIMARS (286)


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Топ комментарии
+20
Не впевнений,шо то правда,але якщо правдо,то гарні новини. Відступ з Херсону назаваються
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25.07.2022 13:10
+18
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25.07.2022 13:13
+13
Готуються до жеста доброї волі.
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25.07.2022 13:14
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В моєму місті різко скоротилася кількість поховань на військовому кладовищі порівняно з травнем - червнем.
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25.07.2022 13:09 Ответить
Не впевнений,шо то правда,але якщо правдо,то гарні новини. Відступ з Херсону назаваються
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25.07.2022 13:10 Ответить
Готуються до жеста доброї волі.
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25.07.2022 13:14 Ответить
А смачний копняк в дупу завжди сприяє жестам доброї волі
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25.07.2022 14:59 Ответить
Такий Наказ, зазвичай повинен мати гриф "СЕКРЕТНО".
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25.07.2022 13:35 Ответить
Не виключено, шо фейк арестович-стайл. Та щоб пограти ворогові на нервах - згодиться. Кацапські пропагандони, звісно, верещатимуть, що фейк - але дехто й замислиться, мовляв, диму без вогню не буває. З відповідними наслідками для бойового духу.
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25.07.2022 15:03 Ответить
Без виходу до Чонгару, а в ідеалі до Севастополя, визволення Херсона буде мати лише символічне значення. З точки зору диванного експерта я навіть не уявляю, як наша армія буде проводити наступальну операцію по лівому березі Дніпра. Принаймні у найближчій перспективі та наявними засобами.
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25.07.2022 13:44 Ответить
Ага, скажи про символічне значення Миколаєву.
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25.07.2022 13:48 Ответить
Якщо їх вибити з правого берега, то там можна залишити меншу частину військ з тих, які задіяні там зараз. Більша переходить на Лівобережжя. Фронт скорочується. Тепер уявляєш?
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25.07.2022 14:07 Ответить
пізно, тепер лише без техніки. А "замєшкаєтєсь" - то нічого родичам не достанеться - ні лади, ні пособія. Бо пропадете безвісти.
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25.07.2022 14:08 Ответить
Прищемили їм хвоста.
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25.07.2022 13:11 Ответить
Нищіть їх, хлопці. Якщо Хаймерсу замало, то підгоняйте Марси - в них в 2 рази більше ракет. Собакам запорєбріковим сподобається.
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25.07.2022 13:11 Ответить
HIMARS- лучший переговорщик с рашистами.
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25.07.2022 13:11 Ответить
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25.07.2022 13:12 Ответить
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25.07.2022 13:13 Ответить
Іран передав дрони,якщо це правда. Не пишіть про зброю, де вона і на якій ділянці фронту. Береженого Бог береже
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25.07.2022 13:16 Ответить
Все може бути. Іхтамможетнєбить після того як Ізраіль денацифікував завод по їх виробництву, на що і можуть посилатись іранські друзья
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25.07.2022 13:46 Ответить
Ізраїль розбомбив сирійський завод, а основне виробництво - а Ірані.
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25.07.2022 14:09 Ответить
струс мозку - це ж контузія. нічого хорошого, між іншим. може лопнути барабанна перепонка, може відшаруватися сітківка, може купа проблем бути((
але радісно, що такого тепер менше і взагалі, Хаймарси працюють!
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25.07.2022 13:18 Ответить
Жодної інформації для рашистів!!!
Тільки смерть та кара за їхвійну в Мирній Україні !!
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25.07.2022 13:21 Ответить
В сам раз розпочати наступальні дії ЗСУ на Ізюмсько-Слов'янському напрямку з метою оточення угрупування рашистських військ, яке там діє.
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25.07.2022 13:28 Ответить
ні, у москалів повинно остатися патронів аби самозастрелитися. і гранат одна на кількох. Коли закінчуються у них снаряди, міни, тоді легше підбиратися нашій звичайній артилерії ближче і пресувати по бліндажам, аж поки не викинуть білий прапор. Тоді і танкові атаки будуть ефективними.
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25.07.2022 14:12 Ответить
набоїв
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25.07.2022 15:31 Ответить
 
 