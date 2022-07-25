Применение HIMARS в Изюме в 10 раз сократило обстрелы со стороны армии РФ, - комбат 93-й ОМБР Дмитрук

Уничтожение состава боеприпасов в Изюме Харьковской области из ракетной системы HIMARS помогло существенно сократить обстрелы украинских позиций.

Об этом в комментарии The Washingtom Post сообщил командир батальона 93 бригады Холодный Яр Богдан Дмитрук, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, удар по российскому складу боеприпасов в Изюме в десять раз снизил обстрел оккупантов.

Дмитрук заявил, что только в его батальоне количество убитых и раненых резко сократилось по сравнению с тем, когда в апреле его бойцы перебрались на Изюмское направление.

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"Каждую неделю у нас примерно один парень получает сотрясение мозга. До удара HIMARS их было около двух-трех в день из-за интенсивности обстрелов. Они не имеют представления, где находится HIMARS", - заявил комбат.

Он отметил, что снижение обстрелов связано с экономией боеприпасов противником после разрушения состава, а также страхом оккупантов, что стрельба из артиллерии вызовет ответный огонь из HIMARS по их позициям.

В то же время, Дмитрук подчеркнул, что россияне, вероятно, приспосабливаются к HIMARS, перемещая свои склады с боеприпасами вглубь оккупированной территории.

Напомним, HiMARS – американская артиллерийская ракетная система. Она может нести 6 снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету. Работать с этой системой научили 60 украинских военнослужащих.

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Первые HIMARS прибыли в Украину в конце июня. Полученная Украиной система M142 HIMARS позволяет запускать пакеты ракет с точной наводкой на расстояние до 80 км.