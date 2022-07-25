Германия сегодня передала Украине три зенитных самоходных установки Gepard. Мы ожидаем 15 "Гепардов", - Резников

Три немецких зенитных самоходных артиллерийских установки "Гепард" из 15 уже находятся в распоряжении Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"От Германии сегодня официально зашли три первых "Гепарда"... Это зенитные ракетные комплексы, в которые нам переданы десятки тысяч снарядов... мы ожидаем 15 "Гепардов", - сказал Резников в эфире Национального телемарафона в понедельник.

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