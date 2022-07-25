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Германия сегодня передала Украине три зенитных самоходных установки Gepard. Мы ожидаем 15 "Гепардов", - Резников

gepard,flakpz

Три немецких зенитных самоходных артиллерийских установки "Гепард" из 15 уже находятся в распоряжении Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"От Германии сегодня официально зашли три первых "Гепарда"... Это зенитные ракетные комплексы, в которые нам переданы десятки тысяч снарядов... мы ожидаем 15 "Гепардов", - сказал Резников в эфире Национального телемарафона в понедельник.

Читайте: Россия использует ракеты, чтобы морить голодом другие народы, - Резников

Германия (6959) оружие (10219) помощь (7803) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+44
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25.07.2022 13:43
+33
Шилка - 23 мм. высота 1500 м., Гепард 35мм. высота 4000м.
Не сравнивай йух с пальцем
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25.07.2022 13:43
+24
деякі ******* квіточки (гіацинти, піони, тюльпани, що там ще було?)
а деякі - дерева (вільха, верба)
а от словаки - Сюзанною гармату назвали. так мило, я вважаю.
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25.07.2022 13:44
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Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
В принципе мы получили все что могли получить быстро. Самолеты, вертолеты, танки, артилерию, ПВО. Советское оружие со стран Восточной Европы забрали практически все. Дальше начнется перевооружение армии на западные образцы оружия. Но это долгосрочная перспектива. Больше оружия чем сейчас есть в ближайшие месяцы не будет. Есть приблизительно месяц чтобы начать наступление.
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25.07.2022 14:54 Ответить
Там уже непрерывный поток. Кто-то возвращается, их заменяют другие. Особой погоды эта техника уже не сделает.
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25.07.2022 15:23 Ответить
Это все долгосрочная перспектива. Мы даже аналог советского оружия не могли производить самостоятельно. А сравнить точность тех же Хаймарсов с советскими системами это небо и земля. Сейчас мы полностью зависим от поставок западных вооружений и боеприпасов. И если есть свободные деньги лучше закупить больше этих систем. А запускать свое конечно можно и нужно но это только после завершения войны или если кто-то извне возмется финансировать.
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25.07.2022 15:56 Ответить
Да все мьі могли, но почему-то не хотели, и сейчас не хотим...
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25.07.2022 18:50 Ответить
Почитай ТТХ "Вільха" и результаты ее испытаний - а потом *****!
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26.07.2022 00:44 Ответить
Ті що зараз навчаються за кордоном, це другий потік, перший вже десь 10 днів як на фронті. Мій молодший брат так попав. Радий Вас бачити.
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25.07.2022 15:30 Ответить
Да, нас трохи румуни прикривають, ну чи НАТО з Румунії.
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25.07.2022 15:33 Ответить
Ну тут більш позитивні настрої на рахунок закінчення війни, правда ховають хлопців практично кожен день.
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25.07.2022 15:37 Ответить
тепер поскалям капєц
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25.07.2022 15:13 Ответить
Немчура раскошелилась...
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25.07.2022 15:23 Ответить
Так называемая "немчура" вырастила путина тем кто он есть сейчас. Я согласен чтобы Германия не помогала Украине но признала это перед всем миром. Они должны не Украине, а миру за то что сейчас происходит. Это была не только Германия но и многие другие страны. Но вклад Германии по сравнению с другими колоссальный. И она одна могла всего этого не допустить. Но не смогли, или не захотели.
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25.07.2022 16:02 Ответить
Серьезно? И "Шредерицация Европы" - это не про Германию? И Северный поток-1 и Северный поток-2 - это тоже не про Германию? (в то врем как Украинская ГТС покрывала потребности Германии в два раза больше чем оба потока вместе взятые?)
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26.07.2022 00:46 Ответить
Kto dumajet sto eto staroje,kak bi nicego nestojit gluboko osybajetsia.Skoro uvydyte rezultati ,tolko mne kazetsia 30 stuk nemci takix dast a ne 15
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25.07.2022 15:43 Ответить
Там,в чудовій техніці,маленький недолік,як я ззумів:- в разі відмови електроніки,вона стає колом на полі бою. Є все крім аварійного режиму переміщення при відмові електроніки. За підозділом повинен йти тягач з трелером
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25.07.2022 16:16 Ответить
...і як це ти все це "ззумів"?
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26.07.2022 00:48 Ответить
"Это зенитные ракетные комплексы, в которые нам переданы десятки тысяч снарядов" - і де там Рєзніков ракети побачив?
Хороша штука. По душманах в горах стріляти...
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25.07.2022 16:58 Ответить
Не пройшло і 5 місяців війни...
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25.07.2022 17:04 Ответить
Не пройшло = Не минуло
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25.07.2022 18:56 Ответить
= не *****
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26.07.2022 00:49 Ответить
Цікаво, як німці обійшли незгоду Швейцарії давати снаряди до гармат (виробництва Швейцарії) ?
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25.07.2022 18:41 Ответить
Норвегія допомогла. Своїм виробництвом.
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25.07.2022 23:29 Ответить
Вроде как пригодны для работы по беспилотникам:
"Для ураження БПЛА служить режим «короткими» чергами (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. KURZ)."
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25.07.2022 18:51 Ответить
Иранским дронам киздец. Что и требовалось для защиты химарсов..
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25.07.2022 19:36 Ответить
А чем ты корректируемые авиационные бомбы сбивать будешь,именно они и предназначены для уничтожения таких систем и радаров систем ПВО
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26.07.2022 07:24 Ответить
А БК они дали достаточный, учитывая сумасшедшую скорострельность этих девайсов?
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25.07.2022 19:41 Ответить
Зуби мордору показують трохи? Правильно роблять.
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29.07.2022 11:37 Ответить
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