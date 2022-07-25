Оккупанты пытаются восстановить аэродром в Мелитополе при помощи местного завода по производству бетона, - ГУР

Оккупанты в Мелитополе пытаются восстановить взлетно-посадочную полосу аэродрома на прежнем месте базирования 25-бригады транспортной авиации. Для этого частично восстановлены мощности завода по производству бетона "Монолит Плюс".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Главного управления разведки МО Украины.

Впрочем, отмечается, что полноценный ремонт и запуск функционирования взлетной полосы в ближайшее время маловероятны. Ведь технологически на подобные работы необходимо 21-28 дней, чтобы бетон набрал необходимую прочность и был способен выдерживать погрузку самолетов и другой техники без потери свойств.

Оккупантами планируется использование мощностей бетонного завода для укрепления линий обороны путем создания долговременных огневых точек на железобетонной основе.

"Также во временно оккупированном Мелитополе в районе элеватора установлено пребывание грузового поезда противника. В его составе - 8 грузовых крытых вагонов с надписью "агро-фрегат". Вагоны загружаются зерновыми культурами. В дальнейшем их планируют незаконно вывезти на территорию РФ.

Здание, где размещалось структурное подразделение Государственной службы охраны в Мелитополе, используется для содержания задержанных граждан Украины. Есть свидетельства, что к задержанным применяются пытки", - отметили в ГУР.

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