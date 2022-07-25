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Оккупанты пытаются восстановить аэродром в Мелитополе при помощи местного завода по производству бетона, - ГУР

мелітополь,аеродром

Оккупанты в Мелитополе пытаются восстановить взлетно-посадочную полосу аэродрома на прежнем месте базирования 25-бригады транспортной авиации. Для этого частично восстановлены мощности завода по производству бетона "Монолит Плюс".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Главного управления разведки МО Украины.

Впрочем, отмечается, что полноценный ремонт и запуск функционирования взлетной полосы в ближайшее время маловероятны. Ведь технологически на подобные работы необходимо 21-28 дней, чтобы бетон набрал необходимую прочность и был способен выдерживать погрузку самолетов и другой техники без потери свойств.

Оккупантами планируется использование мощностей бетонного завода для укрепления линий обороны путем создания долговременных огневых точек на железобетонной основе.

"Также во временно оккупированном Мелитополе в районе элеватора установлено пребывание грузового поезда противника. В его составе - 8 грузовых крытых вагонов с надписью "агро-фрегат". Вагоны загружаются зерновыми культурами. В дальнейшем их планируют незаконно вывезти на территорию РФ.

Здание, где размещалось структурное подразделение Государственной службы охраны в Мелитополе, используется для содержания задержанных граждан Украины. Есть свидетельства, что к задержанным применяются пытки", - отметили в ГУР.

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Мелитополь (613) разведка (4175) аэродром (293)


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Топ комментарии
+5
Цілі виявлено. Ну і?
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25.07.2022 13:50
+5
Ето мне все напоминает как говорили что ж/д узел Дебальцево выведен из строя и окупантам понадобится пол года на его восстановления. В реальности окупанты через три дня уже принимали поезда с техникой и боеприпасами. Ну так чего ждете, у*бите по бетонному заводу и не ждите чтобы рашисты отремонтировали полосу. Потом придется сотни ракет и снарядов тратить для уничтожения полосы.
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25.07.2022 14:16
+4
Давайте дурні кацапи-ХІМЕРИ потім прийматимуть роботу...
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25.07.2022 13:51
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Цілі виявлено. Ну і?
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25.07.2022 13:50 Ответить
😁 можна трохи щебеню дрібної фракції їм насипать. Ну щоб бетон крепче бил.
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25.07.2022 13:50 Ответить
Давайте дурні кацапи-ХІМЕРИ потім прийматимуть роботу...
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25.07.2022 13:51 Ответить
А буратіна готувався до війни за допомогою заводу з виробництва асфальту.
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25.07.2022 13:52 Ответить
Хаймарси вже навелись, чекають на відновлений аеродром з авіацією
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25.07.2022 13:52 Ответить
Попутного вітру до дупи.
Кацапи дерзайте.
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25.07.2022 13:58 Ответить
імітація бурхливої діяльності. Послали рапорт, що аеродром вже майже готовий. Іншими словами,за Райкіним, Колеса отправили, принимаем грузи. Сидоров умер. Висилайте Иванова
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25.07.2022 13:59 Ответить
Дурачки вы как всегда. Кто вам сказал что нужно месяц для застывания бетона? При правильных современных добавках в бетон, эксплуатировать полосу можно через час после заливки. Тем более она не несет особых нагрузок.
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25.07.2022 14:13 Ответить
Ето мне все напоминает как говорили что ж/д узел Дебальцево выведен из строя и окупантам понадобится пол года на его восстановления. В реальности окупанты через три дня уже принимали поезда с техникой и боеприпасами. Ну так чего ждете, у*бите по бетонному заводу и не ждите чтобы рашисты отремонтировали полосу. Потом придется сотни ракет и снарядов тратить для уничтожения полосы.
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25.07.2022 14:16 Ответить
Новая чернобаевка будет
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25.07.2022 14:33 Ответить
Тобто бетонний завод-наступна ціль?
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25.07.2022 15:47 Ответить
 
 