С помощью HIMARS уже уничтожено около 50 российских складов с боеприпасами, - Резников

Укранские защитники уже уничтожили около 50 российских складов с боеприпасами благодаря ракетным системам HIMARS. Также ВСУ удачно бьют по командным пунктам врага.

Об этом в эфире телемарафона заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Речь идет на полсотни объектов только там, где хранятся боеприпасы. Что, соответственно, обрезает их логистические цепочки и лишает их способности вести активные боевые действия", - заявил глава Минобороны.

По его словам, партнеры и союзники удовлетворены эффективностью использования предоставленного вооружения украинскими военными. Поэтому они готовы продлить военную поддержку Украины.

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