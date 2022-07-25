РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10722 посетителя онлайн
Новости Война
7 093 20

С помощью HIMARS уже уничтожено около 50 российских складов с боеприпасами, - Резников

himars

Укранские защитники уже уничтожили около 50 российских складов с боеприпасами благодаря ракетным системам HIMARS. Также ВСУ удачно бьют по командным пунктам врага.

Об этом в эфире телемарафона заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Речь идет на полсотни объектов только там, где хранятся боеприпасы. Что, соответственно, обрезает их логистические цепочки и лишает их способности вести активные боевые действия", - заявил глава Минобороны.

По его словам, партнеры и союзники удовлетворены эффективностью использования предоставленного вооружения украинскими военными. Поэтому они готовы продлить военную поддержку Украины.

Также читайте: Применение HIMARS в Изюме в 10 раз сократило обстрелы со стороны армии РФ, - комбат 93-й ОМБР Дмитрук

армия РФ (19238) боеприпасы (2338) Резников Алексей (1170) склад (155) HIMARS (286)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
в мордорі паніка
показать весь комментарий
25.07.2022 13:57
+6
показать весь комментарий
25.07.2022 13:56
+6
Уточнился характер ранения весной Герасимова:
показать весь комментарий
25.07.2022 13:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шоумастгоон!
показать весь комментарий
25.07.2022 13:55 Ответить
показать весь комментарий
25.07.2022 13:56 Ответить
Уточнился характер ранения весной Герасимова:
показать весь комментарий
25.07.2022 13:58 Ответить
хоть скальп не зняло
показать весь комментарий
25.07.2022 14:03 Ответить
Там хоть весь череп снеси,а мозг не заденет.
показать весь комментарий
25.07.2022 14:08 Ответить
ХІМЕРАМ-черговий респект...
показать весь комментарий
25.07.2022 13:56 Ответить
в мордорі паніка
показать весь комментарий
25.07.2022 13:57 Ответить
Міністр так смакує начебто сам воює! А чи солдати накормлені, екіперовані, отримали зарплату, лікуються він щось не розповідає. Зелені - просто немає слів.
показать весь комментарий
25.07.2022 13:59 Ответить
Та що ви таке кажете? Зарплата в першу чергу депутатам і на ОП. Воїни зачекають. А то гєтманцєв засмутиться.
показать весь комментарий
25.07.2022 14:03 Ответить
Та отож! Ось характеристика роботи міністра -
показать весь комментарий
25.07.2022 14:17 Ответить
ти шо рухнув з дуба, на своє озброєння в України є обмеження з 91ого року, як наказав хазяїн з мацкви так і знищили всю оборонздатність. зараз не краще єлдак так тобі і дав зробити зброю і бити по расісі
показать весь комментарий
25.07.2022 14:06 Ответить
нам треба виготовляти рокети до Вільхи по можливості (Вільха-М1, Вільха-М2). звісно це складно за умови щоденних рокетних обстрілів
показать весь комментарий
25.07.2022 14:07 Ответить
"Власне зараз виріб Р-624М «Вільха-М» має бойову частину вагою у 170 кг та дальність у 123 км. Також триває робота над збільшенням дальності до 140 км за рахунок використання нового виду палива. Нова версія виробу - Р-224М1 «Вільха-М1» з бойовою частиною у 170 кг на старому паливі зможе знищувати цілі на максимальній відстані у 140 км, а при використанні нового палива - до 154 км. Для цієї модифікації передбачено використання бойової частини вагою 236 кг, відповідно дальність складатиме 108 км та 121 км на новому типу палива. Р-224М2 «Вільха-М2» зможе досягати дальності у 141 км та 202 км з новим видом палива, при збережені бойової частини вагою 170 кг"

https://mil.in.ua/uk/news/na-pivdni-********-vyprobovuyut-raketnyj-kompleks-vilha-m/ https://mil.in.ua/uk/news/na-pivdni-********-vyprobovuyut-raketnyj-kompleks-vilha-m/
показать весь комментарий
25.07.2022 14:10 Ответить
бойова частина ракет M30\31 шо ми юзаєм на HIMARS - 90 кг
показать весь комментарий
25.07.2022 14:13 Ответить
дальність 70-84 км
показать весь комментарий
25.07.2022 14:14 Ответить
Та про що мова?! Тут елементарного, маскувальних сіток чи маскхалатів виробництво не налагоджено! Все силами волонтерів! А то всього лиш швейне виробництво. Його в будь-якому містечку можна налагодити, але на ту тему вечірнього відосіка не знімеш... Суки зелені...
показать весь комментарий
25.07.2022 14:16 Ответить
показать весь комментарий
25.07.2022 14:19 Ответить
Байден, дай!!!
показать весь комментарий
25.07.2022 14:29 Ответить
Є зовсім свіже відео Вільхи. Дай Бог зуміли мудрі люди десь налагодити виробництво.
https://defence-ua.com/news/vilha_pratsjuje_po_rashistah_zsu_pokazali_robotu_vitchiznjanoji_visokotochnoji_sistemi_video-8216.html
показать весь комментарий
25.07.2022 14:22 Ответить
 
 