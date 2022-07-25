С помощью HIMARS уже уничтожено около 50 российских складов с боеприпасами, - Резников
Укранские защитники уже уничтожили около 50 российских складов с боеприпасами благодаря ракетным системам HIMARS. Также ВСУ удачно бьют по командным пунктам врага.
Об этом в эфире телемарафона заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Речь идет на полсотни объектов только там, где хранятся боеприпасы. Что, соответственно, обрезает их логистические цепочки и лишает их способности вести активные боевые действия", - заявил глава Минобороны.
По его словам, партнеры и союзники удовлетворены эффективностью использования предоставленного вооружения украинскими военными. Поэтому они готовы продлить военную поддержку Украины.
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