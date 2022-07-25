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Бывшим министрам Грищенко и Лавриновичу сообщено о подозрении в государственной измене за согласование "Харьковских соглашений"

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Бывших глав двух министерств подозревают в госизмене из-за согласования "Харьковских соглашений".

Об этом сообщают в пресс-службе Офиса Генерального прокурора, передаёт Цензор.НЕТ.

Как сообщается, о подозрении в госизмене (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УК Украины) доложено бывшему Министру иностранных дел Украины и бывшему Министру юстиции Украины. Чиновники согласовали соглашение с Россией о продлении срока пребывания ее флота в Крыму на 25 лет. Документ был подписан в апреле 2010 года.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ГБР уничтожило тайные материалы по резонансным делам, в частности по "Харьковским соглашениям", доведение армии до нищеты, разгона Майдана, - журналистка Ромалийская. ДОКУМЕНТ

"Подозреваемые по предварительному сговору группой лиц с бывшими Президентом и Премьер-министром, действуя в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины, в нарушение Конституции Украины, Закона Украины "О международных договорах Украины" фактического рассмотрения проекта Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории нашего государства заинтересованными органами и проведение обязательной правовой экспертизы, согласовали его без замечаний", - говорится в тексте.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следователями Государственного бюро расследований.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг обстрелял Харьков из артиллерии и РСЗО "Смерч" и "Ураган". Горячим остается Изюмское направление, - Синегубов

Крым (26389) Харьковский пакт (218) Черноморский флот РФ (1560) Янукович Виктор (30786) Офис Генпрокурора (2468)


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Топ комментарии
+46
"Оба фигуранта находятся за границей, поэтому подозрения объявлены заочно" - бо вони давно вже втекли і не живуть в Україні.
Вже можна і на Портнова справу відкривати - він вже поїхав собі.
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25.07.2022 14:50
+40
я так подозреваю, что зеле волшебный ******* из Госдепа прилетел....., не иначе......
видимо "пощупали за вымя" его офшоры....... ))
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25.07.2022 14:42
+34
Це спосіб віволікти увагу від зрадників і агентів, які діють зараз?
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25.07.2022 14:42
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Правила форума Совет форумчан
А чому тільки двом і тільки міністрам???
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25.07.2022 14:39 Ответить
За Харківські угоди.
За попередніми угодами оренда бази у Севаст* закінчувалась у 2017 р.
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25.07.2022 14:47 Ответить
"Оба фигуранта находятся за границей, поэтому подозрения объявлены заочно" - бо вони давно вже втекли і не живуть в Україні.
Вже можна і на Портнова справу відкривати - він вже поїхав собі.
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25.07.2022 14:50 Ответить
Если мы проиграем, они могут сами вернуться, более того, они ещё будут выполнять свои обязанности, которые они выполняли вместе с легитимним до 2014г.
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25.07.2022 22:30 Ответить
Не запутывайте. Если мы проиграем, то не будет Украины и поэтому не будет министров Украины. Так какие "свои" обязанности они будут выполнять?
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26.07.2022 02:58 Ответить
Ну, з чогось треба починати. Заявлені два вилупки вже давно завербовані і "харківські угоди" це лише початок.
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25.07.2022 15:47 Ответить
та то тільки мулька типу ось ми працюємо справи відкриваємо. А той факт, що за тими справами винуватцям нічого не буде ну то таке, але ж ми старалися, ви бачили як ми старалися? Якщо це була би правда татаров ще ніде не втік, чого татарову підозру не оголошують і дають йому в руки все більше і більше важелів впливу на силовиків? а тому що хочуть щоб тут була поліцейська держава. Що, клоун виявився зовсім не смішним?
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25.07.2022 16:54 Ответить
Ви така наївна) Ворон воронові око не виклює..
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25.07.2022 19:34 Ответить
А почему при Порошенко это не установили? 12 лет собирали доказательства. 12 лет!!!
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25.07.2022 14:41 Ответить
Пішов на хер кацапе!
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25.07.2022 14:46 Ответить
Тому що ДБР було створене наприкінці каденції "ери Порошенка"; і тільки в 2019-му розпочалось розслідування цієї справи.
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25.07.2022 14:55 Ответить
пуйловская войнушка мешала.
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25.07.2022 15:41 Ответить
Навіщо https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністрові економрозвитку та торгівлі України того самого уряду щось було з'ясовувати потім? Ще займаючи у 2012 р. цей пост в тому ж уряді він був абсолютно в темі.
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25.07.2022 16:52 Ответить
Ти сидів в його штанях і все занотовував.
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25.07.2022 19:01 Ответить
Ти сидів в його штанях і все занотовував.
**********
Невже поцупив у Петра Олексійовича штани?
Та ще й ходив у них. Яка ганьба!
До речі, а як ви про це дізналися? Наче у ЗМІ про таке не повідомляли.
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25.07.2022 19:40 Ответить
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26.07.2022 12:03 Ответить
Це спосіб віволікти увагу від зрадників і агентів, які діють зараз?
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25.07.2022 14:42 Ответить
так демченка вже прибрали
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25.07.2022 14:50 Ответить
дєрьмак залишився, ткаченко та купа їх, і головний над ними верховний боневтік
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25.07.2022 16:00 Ответить
Де литвин? Він під шквалом яєць підписував під зонтиком харківські угоди ПАМЯТАЄМО-"НЄЗАБЫВАЕТСЯ ТАКОЕ НИКОГДА"
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26.07.2022 07:56 Ответить
Прибрали, але не звинуватили й не заарештували, завтра виїде з України та тоді заочно заарештують, локшина для зеленого лехторату.
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25.07.2022 19:44 Ответить
я так подозреваю, что зеле волшебный ******* из Госдепа прилетел....., не иначе......
видимо "пощупали за вымя" его офшоры....... ))
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25.07.2022 14:42 Ответить
ага, і тому він переслідуватиме тінь від сонячнего зайчіка? на татарова мали би відкрити, але ж ні.
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25.07.2022 16:55 Ответить
автор поїхав то і взялися за непричетних. А одним із авторів є бездипломний юрист портков.
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25.07.2022 14:44 Ответить
Автор успішно в ОПЗЄ під керівництвом Єрмака зараз працює - Дємченко.
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25.07.2022 14:47 Ответить
так вже є указ про звільнення
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25.07.2022 14:51 Ответить
Дємченко з ОПЗЄ як там поживає? Чи автор цих угод до них ніякого відношення не має?
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25.07.2022 14:45 Ответить
Ну от у зв*язку з цим його і звільнили з РНБО.
Блін ! А він там замом голови ... Сюр ...
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25.07.2022 14:49 Ответить
З однієї посади звільнили, з інших - ще ні.
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25.07.2022 15:06 Ответить
Щойно на Прямому Наталка Фіцич (дружина нардепа Ар'єва) оголосила, що Демченка звільнено не тільки з посади першого заступника секретаря РНБО, а і з посади голови комітету з розвідки.
Не знаю, звідки вона це взяла...
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25.07.2022 15:40 Ответить
Щойно у "НВ" теж прочитав. Пишуть, що тяжко захворів.
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25.07.2022 18:21 Ответить
Чтобы не было доступа к его телу. Иначе может много лишнего наболтать.
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25.07.2022 20:44 Ответить
Вже звільнили і з посади керівника Комітету з розвідки при президентові. Пишуть, що тяжко захворів. Певно, такий хворий, такий слабкий, що прутень двома руками зігнути не може.
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25.07.2022 18:23 Ответить
А потім що? ДБР знову знищіть докази і справа піде по пи....і
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25.07.2022 14:47 Ответить
"колишньому Міністру закордонних справ України ...(який)... погодив угоду з Росією про продовження строку перебування її флоту в Криму на 25 років" - це той самий міністр-вбивця Кожара? Нє?
Чи це https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Грищенко ?
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25.07.2022 14:49 Ответить
Бывший министр юстиции https://file.liga.net/persons/aleksandr-lavrinovich Александр Лавринович и бывший министр иностранных дел https://file.liga.net/persons/konstantin-grishenko Константин Грищенко получили подозрения в связи с их ролью в подготовке харьковских соглашений.
Обоє вже давно не в Україні, їм від того ні холодно ні жарко. Чергова війна з вітряними млинами за кошти платників податків від ДБР.
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25.07.2022 14:52 Ответить
а Грищенко вродь би не втікав... А Лавринович - таки справді, втік.

До речі, про Лавриновича. Ніхто не згадає, що він був на початку своєї політичної кар'єри рухівцем? І що вже з-за Удовенка він входив до одного з керівних органів НРУ?
Отак от з патріота в зрадники перекваліфіковуються...
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25.07.2022 14:59 Ответить
Проліз в ВР, як рухівець, по Стрийщині, а далі кар'єра богообрагого
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25.07.2022 15:21 Ответить
Ви ще згадайте олiйника,кiнаха,червоненка...там тридварас на тридварасi..мабуть мiсце у ВР якесь пороблене ...
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25.07.2022 15:59 Ответить
Ще мороз ,ткаченко ,симонєнка гнилозубий....,країні потрібен литвин і Вана **** .
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25.07.2022 20:10 Ответить
ні, одразу зрадником був, просто думав собі з рухом щось вибити. Не вийшло - кинув переметнувся до інших, де більше шансів.
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25.07.2022 16:57 Ответить
Входив до керівних органів Руху щоб його розвалити.
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25.07.2022 17:01 Ответить
Отак консерви кагебістські закладалися, ще не допер?
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25.07.2022 18:26 Ответить
Нужен императивный мандат. Если идёшь по партійному списку выполняй требования партиии. Хочешь уйти из партии или не выполняешь её требования, удостоверение депутата на стол вместе с партбилетом, и на все четыре стороны... Мажоритарщиков это не каасается. Их выбрало население округа, который они представляют.
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25.07.2022 22:38 Ответить
так Кожара и так вроде сидит по пьянке замочил любовника жены еще год назад
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25.07.2022 14:56 Ответить
так ото я і подумав "його посадили в СІЗО і заодно другу підозру пришили"
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25.07.2022 15:00 Ответить
"про підозру в держзраді (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України) повідомлено колишньому Міністру закордонних справ України"

Грищенко К. І.?

"про підозру в держзраді (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України) ... колишньому Міністру юстиції України."

Лавринович О. В.?
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25.07.2022 14:51 Ответить
Де призвіща,вашу мати? Я повинен гуглити? Одне насмішило. Петро пішов з посади міністра закордонних справ в березні,а угоди підписали в квітні. Ох зелені,зелені ...як вам не пощастило.
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25.07.2022 14:54 Ответить
Хоча ці угоди дуже вихваляв

А коли він теж став міністром в тому уряді, то зі зрадниками Лавриновичем та Грищенко не здоровкався на засіданнях. А одного разу навіть дулі тицяв
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25.07.2022 17:06 Ответить
с 11 березня Грищенко та Лавринович на посадах МЗС та Юстиції, Грищенко десь з`являвся в єфірах, а Лавринович мабуть давним давно або в РФии хоча вряд, а скоріше в Іспанії або в Італії останній хліб зі сіллю доїдає... бідолага
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25.07.2022 15:12 Ответить
це продовження фарсу конченої сучки БеняДіктової обявляти підозри особам яких"иных уж нет, а те далече"
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25.07.2022 15:13 Ответить
До розмінування Чонгару у прокуратурі руки далі не доходять. Ви ще розслідуйте передачу ЯО рашці, бо кравчуку вже і так все одно, а справа "резонансна" вийде.
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25.07.2022 15:24 Ответить
Кравчук тут ні до чого. ЯО передано при Кучмі.
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25.07.2022 16:41 Ответить
А. Тогда погодят, пока ещё какой зашквар не случится, а потом запустят, как отвлекающий маневр
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25.07.2022 18:59 Ответить
Карочє, під шумок приберуть всіх некошерних, а Раду Кашруту очолює (всі знаєте хто). Вана щось гойкнула про газ. Чекай серденько прільот
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25.07.2022 15:27 Ответить
Иудеям можно есть только мясо жвачных парнокопытных.
Поэтому запрещено мясо свиньи - она не жвачное животное, и верблюда - он не парнокопытный.
Молоко «нечистых» животных тоже под запретом.
Запрещены хищные, болотные и водоплавающие птицы, кроме гуся и утки.
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25.07.2022 15:48 Ответить
Ясно - маланцi з голоду не помруть...
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25.07.2022 16:01 Ответить
А птеродактилів дозволено?
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25.07.2022 23:03 Ответить
не двум тварям измену надо предьявлять.. 99 проц зэ шайки .. Вешать тварей за измену...
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25.07.2022 15:33 Ответить
Олександр Володимирович Лавринович - один із засновників і керівників першої опозиційної проукраїнської партії Народний рух України в 1989 році, виборювач незалежності України.
Тричі Міністр юстиції України (2002-2005; 2006-2007; 2010-2013).
Автор та співавтор 12 винаходів, 4 монографій, 48 наукових праць у галузі лазерної технології.
Співавтор Конституції України.
Колишній член Партії регіонів.
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25.07.2022 15:44 Ответить
Завдяки таким підерасам і В.М.Чорновола знищили
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25.07.2022 16:30 Ответить
не знищили а вбили імітуючи автомобільну аварію
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26.07.2022 06:32 Ответить
консерва кегебістська і лайно прокацапське
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26.07.2022 06:31 Ответить
А зернова угода це не зрада
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25.07.2022 15:47 Ответить
В порохогнид траур.
Їх лідор Медведчуку мінети катав, а тут можна і Медведчука закрити, і в Коломойського громадянство забрати, і Лавриновичу підозру виписати.
А так можна було, Юга Генгокугог?
😂
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25.07.2022 15:55 Ответить
ти хочеш мінет комусь зробить? звернись до подоляка, на цензорі підерам не подають
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25.07.2022 16:33 Ответить
Можна закрити всіх і голосно про це кричати, а тим часом здати Чонгар, Херсон, Марік і ЗАЕС. Про вторгнення з бульбашії не писав лише лінивий або проплачений зєлєйоббік. Як ти, наприклад...
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25.07.2022 18:29 Ответить
Ще не забудьте "Стамбульськи зэрнови угоды". Шо выиграла от них Украина, до сих пор не могу понять. Разве шо позор
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25.07.2022 19:03 Ответить
З днём народження, зє-підор!
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25.07.2022 22:18 Ответить
Це все відволікання уваги
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25.07.2022 15:55 Ответить
ці два передасти - зрадники не повинні спати спокійно.... повинні жити в постійному страсі... підозри правильні, хоч і запізнілі.
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25.07.2022 16:05 Ответить
А когда очередь Ермака приблизится за подозрением в госизмене? Или еще не выбрали страну,куда можно послом отправить в "наказание"?
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25.07.2022 16:08 Ответить
Відволікають від єрмака, тартарова, демченка та багато других. А де деркач?
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25.07.2022 16:23 Ответить
в Сумах спокойно себе пребывает
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25.07.2022 17:29 Ответить
А ЕЛЬБРУСУ ТАДЭЕВУ ПРИНИМАВШЕМУ УЧАСТИЕ В ИЗБЕЕНИИ ПРОУКРАИСКИЙ ДЕПУТАТОВ ВО ВРЕМЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРЕДАТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ?
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25.07.2022 16:45 Ответить
8 лет у этой тупой осетинской обезьяны в помошниках ходил такой себе Ермак ...думай тэ
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25.07.2022 17:20 Ответить
тоді обох на одну шконку)
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26.07.2022 06:30 Ответить
А Литвин?

А оті дебілуватого вигляду "депутати"-ригоанали, що били (досить сильно) нормальних депутатів?

Їм підозру буде оголошено?
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25.07.2022 16:52 Ответить
КОЛИ ТАТАРОВУ І ПОРТНОВУ БУДЕ ПОВІДОМЛЕНО ПРО ПІДОЗРУ У ДЕРЖЗРАДІ ?
дЄрмаку також.
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25.07.2022 16:59 Ответить
И Бонэвтику!!
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25.07.2022 19:05 Ответить
Ющенко мав цей флот вигнати, але мудрий нарід вибрав Яника.
Порох мав не допустити великої війни, зміцнюючи армію, але мудрий нарід вибрав Зе.
Далі буде.
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25.07.2022 18:16 Ответить
Ну от тоді б війна точно і почалася. А так стартонули раніше.
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25.07.2022 20:21 Ответить
давно пора этих двух пророссийских злодеев посадить в тюрьму лет на 15 каждого!!
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25.07.2022 18:26 Ответить
А демченко ?
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25.07.2022 19:01 Ответить
А за гниду Литвина забули?А за тих хто здав Крим Харківською угодою підозри не буде?
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25.07.2022 19:19 Ответить
За розподілом обов*язків і функцій, зовнішня політика епархія Преза*.
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25.07.2022 20:22 Ответить
Бульбашка з зеленого лайна надувається все більше і більше...
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25.07.2022 19:39 Ответить
А на дерьмака справу не хочете відкрити?
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25.07.2022 19:43 Ответить
Як кажуть, уважно слідкуйте за руками. Від чогось ці суки відволікають увагу.
І це дуже важливо, бо інакше вони б не палили свої найкращі кадри.
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25.07.2022 19:57 Ответить
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25.07.2022 20:51 Ответить
Відволікають увагу від припинення бойових дій на фронті і переходу до позиційного стримування позицій сторін війни, як на Донбасі 8 років поспіль. Згодом слід очікувати суттєве укріплення окупованих територій та анексію агресором злитих півдня країни, Луганщини та Донеччини
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25.07.2022 22:16 Ответить
Всеми силами отводят интерес от Ермака, ну ну
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25.07.2022 22:26 Ответить
по грищенку все зрозуміло - консерва
а от лавринович то гнида із гнид
"гірше за московські воші можуть бути лише українські гниди"- Симон Петлюра
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26.07.2022 06:28 Ответить
чергова зелена бульбашка . як воно вже наостокиздило ---- може краще про щось свиженьке . наприклад про баканова та його оточення . про хенераля наумова якого з брюликами пиймали та з лантухом евро . до речи що з боблом та куди вин його виз . чи видали запит на екстрадицию наумова до Украини . а також тих двох министрив . питань багато а видповидей нема . а раз нема то справою баканова буде займатися через 10 рокив зовсим друга влада
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26.07.2022 06:54 Ответить
Кучма пустовойтенко тимошенко. Сдача ракет x200 будет? Около 500 штук которые наносят сейчас Украинские города. Тимошенко была министром энергетики, а сделка предполагала зачет долга по газу на 200 млн.
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26.07.2022 07:48 Ответить
Уряд Пустовойтенка - міністр енергетики Шеберстов.
Знайди мені в цьому уряді прізвище Тимошенко, - бо я не можу знайти, - мабуть, щось із очима.

Уряд Валерія Пустовойтенка - Кабінет Міністрів України під керівництвом Валерія Пустовойтенка - діяв у липні 1997 року - грудні 1999 року.
Склад Кабінету Міністрів

Після дати призначення або звільнення з посади членів Кабінету Міністрів стоїть номер відповідного Указу Президента України. Члени уряду розташовані в списку в хронологічному порядку за датою їх призначення.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Пустовойтенко Валерій Павлович - Прем'єр-міністр України (16 липня 1997, № 651/97 - 22 грудня 1999 року, № 1611/99)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Янко Станіслав Васильович - Міністр вугільної промисловості України (25 липня 1997, № 682/97 - 27 травня 1998, № 519/98)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%BF%D0%BA%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Тігіпко Сергій Леонідович - Віце-прем'єр-міністр України з питань економіки (25 липня 1997, № 685/97 - 31 грудня 1999 року, № 1664/99)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BA_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Карасик Юрій Михайлович - Міністр агропромислового комплексу України (25 липня 1997, № 693/97 - 23 квітня 1998, № 359/98)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Суслов Віктор Іванович - Міністр економіки України (25 липня 1997, № 695/97 - 21 квітня 1998, № 339/98)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%82%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Мітюков Ігор Олександрович - Міністр фінансів України (25 липня 1997, № 696/97 - 31 грудня 1999 року, № 1674/99)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D1%83%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Кузьмук Олександр Іванович - Міністр оборони України (25 липня 1997, № 697/97 - 31 грудня 1999 року, № 1670/99)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Кравченко Юрій Федорович - Міністр внутрішніх справ України (25 липня 1997, № 698/97 - 31 грудня 1999 року, № 1665/99)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%94%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Гуреєв Василь Миколайович - Міністр промислової політики України (25 липня 1997, № 701/97 - 1 лютого 2000, № 124/2000)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8E%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сердюк Андрій Михайлович - Міністр охорони здоров'я України (25 липня 1997, № 702/97 - 27 січня 1999, № 82/99)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Остапенко Дмитро Іванович - Міністр культури і мистецтв України (25 липня 1997, № 703/97 - 4 серпня 1999 року, № 960/99)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Білоблоцький Микола Петрович - Віце-прем'єр-міністр України з питань соціальної політики (25 липня 1997, № 706/97 - 25 листопада 1998 року, № 1308/98), Міністр праці та соціальної політики України (25 липня 1997 , № 706/97 - 25 червня 1998, № 690/98)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Згуровський Михайло Захарович - Міністр освіти України (25 липня 1997, № 707/97 - 14 січня 1999, № 17/99)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Шеберстов Олексій Миколайович - Міністр енергетики України (25 липня 1997, № 709/97 - 10 лютого 1999, № 149/99)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Толстоухов Анатолій Володимирович - Міністр Кабінету Міністрів України (25 липня 1997, № 711/97 - 20 грудня 1999, № 1597/99)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Удовенко Геннадій Йосипович - Міністр закордонних справ України (29 липня 1997, № 718/97 - 17 квітня 1998, № 314/98)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Кальченко Валерій Михайлович - Міністр України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (29 липня 1997, № 727/97 - 8 лютого 1999, № 134/99)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Семиноженко Володимир Петрович - Міністр України у справах науки і технологій (29 липня 1997, № 730/97 - 21 квітня 1998, № 340/98), Віце-прем'єр-міністр України (18 серпня 1999 року, № 1007 / 99 - 31 грудня 1999 року, № 1663/99)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Осика Сергій Григорович - Міністр зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України (29 липня 1997, № 733/97 - 27 січня 1999, № 76/99)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Костенко Юрій Іванович - Міністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України (30 липня 1997, № 747/97 - 8 травня 1998, № 434/98)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Голубченко Анатолій Костянтинович - Перший віце-прем'єр-міністр України (8 серпня 1997, № 772/97 - 14 січня 1999, № 12/99)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Смолій Валерій Андрійович - Віце-прем'єр-міністр України (11 серпня 1997, № 775/97 - 18 серпня 1999, № 1006/99)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Череп Валерій Іванович - Міністр транспорту України (11 серпня 1997, № 776/97 - 24 квітня 1998, № 375/98)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BA_%D0%A1%D1%8E%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Станік Сюзанна Романівна - Міністр юстиції України (21 серпня 1997, № 859/97 - 31 грудня 1999 року, № 1675/99)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Довженко Валентина Іванівна - Міністр України у справах сім'ї та молоді (21 серпня 1997, № 875/97 - 22 березня 1999, № 269/99)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA_%D0%97%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Кулик Зіновій Володимирович - Міністр інформації України (22 серпня 1997, № 907/97 - 17 листопада 1998 року, № 1264/98)
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26.07.2022 14:12 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8E%D0%BA_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Тарасюк Борис Іванович - Міністр закордонних справ України (17 квітня 1998, № 317/98 - 31 грудня 1999 року, № 1669/99)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%96%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Супіханов Борис Карабаевіч - Міністр агропромислового комплексу України (23 квітня 1998, № 360/98 - 15 липня 1999, № 855/99)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Роговий Василь Васильович - Міністр економіки України (24 квітня 1998, № 372/98 - 31 грудня 1999 року, № 1666/99)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%B1_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Тулуб Сергій Борисович - Міністр вугільної промисловості України (3 червня 1998, № 591/98 - 31 грудня 1999 року, № 1668/99)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сахань Іван Якович - Міністр праці та соціальної політики України (25 червня 1998, № 692/98 - 31 грудня 1999 року, № 1672/99)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Данькевич Іван Петрович - Міністр транспорту України (7 серпня 1998, № 858/98 - 5 жовтня 1999 року, № 1277/99)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Шевчук Василь Якович - Міністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України (23 серпня 1998, № 935/98 - 31 січня 2000, № 114/2000)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Довгий Станіслав Олексійович - Міністр України у справах науки і технологій (23 серпня 1998, № 937/98 - 1 квітня 1999, № 319/99)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Куратченко Володимир Олександрович - Перший віце-прем'єр-міністр України (14 січня 1999 року, № 13/99 - 31 липня 1999, № 931/99)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Гладій Михайло Васильович - Віце-прем'єр-міністр України з питань агропромислового комплексу (14 січня 1999 року, № 15/99 - 10 січня 2000, № 14/2000), Міністр агропромислового комплексу України (19 липня 1999, № 879/99 - 10 січня 2000, № 14/2000)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B9%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Зайчук Валентин Олександрович - Міністр освіти України (14 січня 1999 року, № 18/99 - 31 грудня 1999 року, № 1671/99
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Гончарук Андрій Іванович - Міністр зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України (27 січня 1999 року, № 77/99 - 19 січня 2000, № 76/2000)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D1%97%D1%81%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Богатирьова Раїса Василівна - Міністр охорони здоров'я України (27 січня 1999 року, № 83/99 - 12 січня 2000, № 44/2000)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Плачков Іван Васильович - Міністр енергетики України (23 лютого 1999, № 188/99 - 31 грудня 1999 року, № 1667/99)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дурдинець Василь Васильович - Міністр України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (22 березня 1999 року, № 278/99 - 11 січня 2000, № 34/2000)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%85_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Кінах Анатолій Кирилович - Перший віце-прем'єр-міністр України (2 серпня 1999, № 933/99 - 31 грудня 1999 року, № 1662/99)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Богуцький Юрій Петрович - Міністр культури і мистецтв України (4 серпня 1999 року, № 961/99 - 7 грудня 1999 року, № 1534/99)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Костюченко Леонід Михайлович - Міністр транспорту України (5 жовтня 1999, № 1279/99 - 31 грудня 1999 року, № 1673/99)

Відповідно до статті 115 Конституції України Кабінет Міністрів України склав повноваження перед новообраним Президентом України в день його вступу на посаду 30 листопада 1999
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26.07.2022 14:14 Ответить
 
 