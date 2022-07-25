Бывшим министрам Грищенко и Лавриновичу сообщено о подозрении в государственной измене за согласование "Харьковских соглашений"

Бывших глав двух министерств подозревают в госизмене из-за согласования "Харьковских соглашений".

Об этом сообщают в пресс-службе Офиса Генерального прокурора, передаёт Цензор.НЕТ.

Как сообщается, о подозрении в госизмене (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УК Украины) доложено бывшему Министру иностранных дел Украины и бывшему Министру юстиции Украины. Чиновники согласовали соглашение с Россией о продлении срока пребывания ее флота в Крыму на 25 лет. Документ был подписан в апреле 2010 года.

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"Подозреваемые по предварительному сговору группой лиц с бывшими Президентом и Премьер-министром, действуя в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины, в нарушение Конституции Украины, Закона Украины "О международных договорах Украины" фактического рассмотрения проекта Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории нашего государства заинтересованными органами и проведение обязательной правовой экспертизы, согласовали его без замечаний", - говорится в тексте.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следователями Государственного бюро расследований.

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