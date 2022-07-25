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Дети моют машины в Буче и донатят на ВСУ через "Дію". ФОТО

паспорт,гроші,діти,економічний

В Буче Кивской области трое ребят организовали автомойку, чтобы собрать деньги на нужды Вооруженных сил Украины. В общей сложности маленькие украинцы перечислили 2,5 тыс. грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Telegram-канале приложения "Дія". Присоединиться к инициативе помощи ВСУ может любой желающий.

"В Буче трое парней организовали автомойку, чтобы собрать средства на нужды ВСУ. Только за 2 дня их работы мама одного из мальчиков перечислила 1000 гривен на платформу UNITED24 через Дію. Всего ребята собрали 2500 грн, моя фары автомобилей. Такие истории вдохновляют и напоминают: каждый может помочь стране, делая тот умеющий минимум. С такими украинцами победа точно за нами!" – говорится в сообщении.

Дети моют машины в Буче и донатят на ВСУ через Дію 01

Как сообщается, поддержать такие инициативы и бросать донаты на ВСУ может кто-угодно:

▫️ на главном меню в приложении "Дія" нажмите UNITED24
▫️ указывайте желаемую сумму доната
▫️ выбирайте способ оплаты

Смотрите: Сообщено о подозрении псевдоволонтеру, присвоившему благотворительные взносы в поддержку ВСУ, - Офис генпрокурора. ФОТО

благотворительность (612) деньги (932) сбор (300) Дія (423)


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У незламної української нації таки є майбутнє...
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25.07.2022 14:45 Ответить
100%
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25.07.2022 15:03 Ответить
наші діти, які таке переживуть (обов"язково!!) мають вирости справжніми українцями, патріотами і з свого особистого досвіду зрозуміти ціну життя, свободи і.... вбивчої підлості брехливої русні...
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25.07.2022 14:49 Ответить
А непотріб гуляє й х#р коли кому допомогав.
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25.07.2022 15:08 Ответить
Ребята герои! А миллиардеры в бункерах тихонько прослезились пересчитывая в очередной раз бабулеты.
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25.07.2022 15:15 Ответить
Наші сонечка, бережи вас Господь
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25.07.2022 15:22 Ответить
Дякуємо, дорогі наші хлопчики!
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25.07.2022 18:13 Ответить
 
 