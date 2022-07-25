Дети моют машины в Буче и донатят на ВСУ через "Дію". ФОТО

В Буче Кивской области трое ребят организовали автомойку, чтобы собрать деньги на нужды Вооруженных сил Украины. В общей сложности маленькие украинцы перечислили 2,5 тыс. грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Telegram-канале приложения "Дія". Присоединиться к инициативе помощи ВСУ может любой желающий.

"В Буче трое парней организовали автомойку, чтобы собрать средства на нужды ВСУ. Только за 2 дня их работы мама одного из мальчиков перечислила 1000 гривен на платформу UNITED24 через Дію. Всего ребята собрали 2500 грн, моя фары автомобилей. Такие истории вдохновляют и напоминают: каждый может помочь стране, делая тот умеющий минимум. С такими украинцами победа точно за нами!" – говорится в сообщении.

Как сообщается, поддержать такие инициативы и бросать донаты на ВСУ может кто-угодно:



▫️ на главном меню в приложении "Дія" нажмите UNITED24

▫️ указывайте желаемую сумму доната

▫️ выбирайте способ оплаты

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