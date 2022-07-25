Мобилизация происходит только по определенным специальностям. Вручение повесток - еще не призыв, - Резников

В Вооруженных силах Украины сейчас заполнены все необходимые позиции. Мобилизация происходит только по определенным специальностям.

Об этом в эфире единого телемарафона заявил министр обороны Алексей Резников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

По словам главы Минобороны, проблем с мобилизацией пока у Украины нет, заполнены все необходимые позиции. Если сегодня происходит мобилизация, то по определенным специальностям, а вручение повестки – не означает призыв в армию.

"Когда вручается повестка – речь идет не о мобилизации, а о том, что некоторые люди переехали и не стали на учет. Поэтому вручение повесток для мужчин призывного возраста означает, что они должны прийти в местный центр комплектации, показать документ и свериться, он ли на учете или в резерве. Те вручения, это, прежде всего, наведение порядка. Мобилизуют только по определенным специальностям", - пояснил Резников.

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Министр подчеркнул, что категорически против вручения повесток за нарушение, например, правила дорожного движения. "Это дискредитация и этого не должно быть", - отметил глава Минобороны Украины.