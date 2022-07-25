Мобилизация происходит только по определенным специальностям. Вручение повесток - еще не призыв, - Резников
В Вооруженных силах Украины сейчас заполнены все необходимые позиции. Мобилизация происходит только по определенным специальностям.
Об этом в эфире единого телемарафона заявил министр обороны Алексей Резников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
По словам главы Минобороны, проблем с мобилизацией пока у Украины нет, заполнены все необходимые позиции. Если сегодня происходит мобилизация, то по определенным специальностям, а вручение повестки – не означает призыв в армию.
"Когда вручается повестка – речь идет не о мобилизации, а о том, что некоторые люди переехали и не стали на учет. Поэтому вручение повесток для мужчин призывного возраста означает, что они должны прийти в местный центр комплектации, показать документ и свериться, он ли на учете или в резерве. Те вручения, это, прежде всего, наведение порядка. Мобилизуют только по определенным специальностям", - пояснил Резников.
Министр подчеркнул, что категорически против вручения повесток за нарушение, например, правила дорожного движения. "Это дискредитация и этого не должно быть", - отметил глава Минобороны Украины.
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СОЗДАЕМ ПРОБЛЕМКУ ТИПА ЗАПРЕЩАЕМ
КТО ТО ПРОРЫВАЕТСЯ И ОБХОДИТ ЗАПРЕТЫ ПРИЧЕМ ПО ЗАКОНУ.....
КТО ТО ПОЛУЧАЕТ БАБЛО
А СТРАДАЕТ ГОСУДАРСТВО В СИЛУ НЕДОЛУГОСТИ ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ...И ПОДОНКОВ ВО ВЛАСТИ СИДЯЩИХ НА ПОТОКЕ И ГЕШЕФТАХ....
дико вам плюсую!
Руки, ноги и голова есть вы уже военный специалист.
Залежить від області- в Києві дефіциту нема.
А в Чернігові чи Закарпатті - ловлять всіх кого можуть.
Причому проблема ж не в цьому. А в тому що воєнкоми совкові кажуть що їм пофігу твоя спеціальність- так і кажуть що "там де не вистачає, туди і підеш, навчимо... А кажуть що совок тільки у росіян, еге ж...
колися-но, кому продав американську допомогу?