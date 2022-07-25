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Новости Война
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Мобилизация происходит только по определенным специальностям. Вручение повесток - еще не призыв, - Резников

резніков

В Вооруженных силах Украины сейчас заполнены все необходимые позиции. Мобилизация происходит только по определенным специальностям.

Об этом в эфире единого телемарафона заявил министр обороны Алексей Резников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

По словам главы Минобороны, проблем с мобилизацией пока у Украины нет, заполнены все необходимые позиции. Если сегодня происходит мобилизация, то по определенным специальностям, а вручение повестки – не означает призыв в армию.

"Когда вручается повестка – речь идет не о мобилизации, а о том, что некоторые люди переехали и не стали на учет. Поэтому вручение повесток для мужчин призывного возраста означает, что они должны прийти в местный центр комплектации, показать документ и свериться, он ли на учете или в резерве. Те вручения, это, прежде всего, наведение порядка. Мобилизуют только по определенным специальностям", - пояснил Резников.

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Министр подчеркнул, что категорически против вручения повесток за нарушение, например, правила дорожного движения. "Это дискредитация и этого не должно быть", - отметил глава Минобороны Украины.

мобилизация (2764) Резников Алексей (1170) повестка (153)


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Топ комментарии
+26
Як завжди в зельоних. Або говорить неправду, або взагалі не в курсі.
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25.07.2022 15:14
+18
прийцде кацап- будеш в нього сосати
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25.07.2022 15:18
+14
если перевести на человеческий: кого поймали, тому сразу дают военную специальность и в бой
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25.07.2022 15:49
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Як завжди в зельоних. Або говорить неправду, або взагалі не в курсі.
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25.07.2022 15:14 Ответить
Той андон запевняв що війни не буде... Жарте шашлики... Як їм не повірити
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25.07.2022 15:58 Ответить
так, сумно таку хєрню від Резнікова чути, адже він, на мій погляд, єдиний притомний у цьому кодлі
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25.07.2022 16:57 Ответить
ти сам хоч зрозумів яку ***** видав? це оця лиса ****** притомна,оцей підор який не бачив ударних груп при 200 тисячах орків на кордоні? це черговий ******** сраколизний
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25.07.2022 23:01 Ответить
прийцде кацап- будеш в нього сосати
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25.07.2022 15:18 Ответить
Так это и есть кацапцкий тролль. Их на ветке минимум 4 штуки.
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25.07.2022 15:44 Ответить
Це в якому місті роботи немає?
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25.07.2022 15:20 Ответить
ВОТ ВАМ ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМКИ....
СОЗДАЕМ ПРОБЛЕМКУ ТИПА ЗАПРЕЩАЕМ
КТО ТО ПРОРЫВАЕТСЯ И ОБХОДИТ ЗАПРЕТЫ ПРИЧЕМ ПО ЗАКОНУ.....
КТО ТО ПОЛУЧАЕТ БАБЛО
А СТРАДАЕТ ГОСУДАРСТВО В СИЛУ НЕДОЛУГОСТИ ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ...И ПОДОНКОВ ВО ВЛАСТИ СИДЯЩИХ НА ПОТОКЕ И ГЕШЕФТАХ....
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25.07.2022 15:36 Ответить
ДОБАВЛЮ ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ВАМ ВСУЧИЛИ НАГЛО ПОВЕСТКУ УЖЕ ВОН ИДИОТ ИЗ НПУ МВД КРИЧИТ О НАРУШИТЕЛЯХ КОМЕНДАНТСКОГО ЧАСА НА КАРАНДАШ ПОВЕСТКУ И К ВОЕНКОМУ.. ТВОРЯТ ***** ЧТО ХОТЯ **** ПО КОНСТИТУЦИИ И ГУБАМ НАШИМ ЕЛОЗЯТ ИНТЕРЕСНО СКОЛЬКО СЫНОВЕЙ ВНУКОВ ПЛЕМЯННИЧКОВ ЧИНУШ НАРДЕПОВ ПОШЛО В АРМИЮ НА ВОЙНУ?? 0,000000 %????? так вотв ам всучили повестку под роспись есливы не пришли в военкомат вам сразу уголовное дело типа уклонение сроком до 5 лет лишения свободы при этом Портнов и прочие ******** спокойно ********** из Украины.. @Qыдва понимаешь ли им вера запрещает брать оружие в руки наверное???!! есливы идете в военкомат вот какя напрмиер если аткое финт выбросят а я инвалид юридически с 1984 года а пожизненно БЕССРОЧНО2 ГРУППА С 1987 ГОДА... и что пойдя в военкомат после негоя просто ***** иск к Резникову КМу Зеленскому лично на 500.000 евро главное пройти проджажные суды Украины и зхайтив Страссбурга там уверяю вас мой иск будет удовлетворен нет сумма денег будет малой НО САМ ФАКТ И ПРЕЦЕДЕНТ ПОСТАВЯТ МО ГЛАВКЛОУНА И ПРОЧИХ РАКОМ..или мордой в унитаз... ир самое наглое эти дегенератьы МО КМУ Рада Презщи дент не в состоянии принять одну сстатью в законы о войне мобилизации учете выфезда что мужчина призывного возраста на переиод всучивания ему повестки является инвалидом 1-23 группы ПОВЕСТКУ ВРУЧАТЬ ЕМУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ И ОТКАЗ ТАКОГО ЛИЦА НЕ ПОРОЖДАЕТ НИКАКОЙ ДАЖЕ АДМИНИТСТРАТИВНО КРИМИНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ недолугие во власти просто шебутся от садизма над инвалидами....
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25.07.2022 15:45 Ответить
нідерландах, в утрехті(((
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25.07.2022 16:21 Ответить
В Нидерландах, *****.
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25.07.2022 19:18 Ответить
А чи мають право вручати повістку коли у військовому квитку зазначено: "Знято з військового обліку. Постановці на військовий облік не підлягає"?
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25.07.2022 15:17 Ответить
це вже під час війни такий запис зробили? щось слабо віриться
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25.07.2022 15:20 Ответить
Тебе сьогодні на блок-посту заставили на Цензорі зареєструватися?
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25.07.2022 15:42 Ответить
Так. Бо такого запису у військовому квитку не роблять.
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25.07.2022 15:46 Ответить
Не звизди, троллятина. Такой формулировки в врееном билете-НЕ СУЩЕСТВУЕТ! Есть просто запись- "исключен из воинского учета по достижению предельного возраста". Никакого "не підлягає", в природе не существует. Мало того, если нет 60-ти и нет записи по исключению с учета по инвалидности-ты подлежишь учету! И повестки вручать тебе могут. Так шо, хватить пригожинский болтать.
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25.07.2022 15:50 Ответить
ну, не совсем так...есть еще "визнаний непридатним з виключеням..." и соответствующая статья. Но "Постановці на військовий облік не підлягає" єто полная *****)))
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25.07.2022 17:03 Ответить
я срочку служил ,сейчас меня запись " годен к нестроевой службе в военное время" , я ходил в военкомат , до-ки глянули и отправили домой .
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25.07.2022 17:23 Ответить
Отменили приказ 342, которым всех сняли с учета. Теперь все подлежат учету.
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25.07.2022 23:53 Ответить
Дивно,мій 19 річний племінник отримує раз в неділю повістку,хоч він місце прописки не міняв, досвіду війни не має,спеціаліст так ні. Повторюсь, без імені і прізвища, так розсилка
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25.07.2022 15:17 Ответить
Як це без імені і прізвища повістка? Тоді це просто бланк.
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25.07.2022 15:22 Ответить
Без імені та прізвища? Так то ж чарівні чорнила і повістка з Хогвардсу.
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25.07.2022 15:47 Ответить
Мобілізовані (всупереч Закону) педагоги, батьки трьох і більше дітей, інваліди і т.п. - це план мобілізації такий?
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25.07.2022 15:21 Ответить
....есть такая специальность Родину защищать.....и быдлонасекомышей уничтожать с болот мацковии ..
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25.07.2022 15:29 Ответить
воєнком каже шо хочуть набрать мільйона з півтора. хоч з 4 хімерів користі більше ніж від декотрих бригад розміром уже з дивізію
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25.07.2022 15:40 Ответить
Ну да, намобілізовували купу народу, а їм треба зарплату платити, от і риють окопи в тилу, Молдову вже по третьму колу окопують.
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25.07.2022 15:41 Ответить
Шо воно меле, блд?
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25.07.2022 15:44 Ответить
если перевести на человеческий: кого поймали, тому сразу дают военную специальность и в бой
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25.07.2022 15:49 Ответить
єдиний вірний коментар!
дико вам плюсую!
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25.07.2022 16:25 Ответить
Хотел написать,но вы опередили.
Руки, ноги и голова есть вы уже военный специалист.
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25.07.2022 19:11 Ответить
Якщо не знають, що робити з військовозобов*язаним, як от зі мною, просто тримають на короткому мотузку, міняючи одну повістку на іншу, через тиждень.
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25.07.2022 16:14 Ответить
бреше, як завжди , чудо очкасте! напевне, медіахвойда, Зорій, за окуляри і полюбила цього барижку офшорного
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25.07.2022 16:20 Ответить
Відверта брехня прямо людям в обличчя. Знаю багато людей які в армії не служили і не мають до армії жодного відношення, але їм тикнули повістку просто на вулиці, і зараз хто в учебці, хто воює. Так ще цей блазень очкастий розповідає казки. Що взагалі від нього можно чекати? Він і вся зешобла запевняла що війни не буде
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25.07.2022 16:30 Ответить
Чогож тоді мобілізують тих хто взагалі не служив-зелена *******
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25.07.2022 16:56 Ответить
100% що то якась чухня від Рєзнікова.
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25.07.2022 17:24 Ответить
А чому не служив ? Строкова служба обовязкова для всіх. Треба відслужити тепер.
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25.07.2022 17:57 Ответить
Правильно, кто не служил тот отслужит.
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25.07.2022 19:13 Ответить
Брехня. Гребуть всіх хто попався.
Залежить від області- в Києві дефіциту нема.
А в Чернігові чи Закарпатті - ловлять всіх кого можуть.
Причому проблема ж не в цьому. А в тому що воєнкоми совкові кажуть що їм пофігу твоя спеціальність- так і кажуть що "там де не вистачає, туди і підеш, навчимо... А кажуть що совок тільки у росіян, еге ж...
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25.07.2022 16:57 Ответить
якась *******,в моєму місті щодня,щодня в воєнкомаі по 50-100 чоловік, і всі проходять пятихвилинку(медкомісію на місці) хто комісований-******** акти і в міську до спеціаліста щоб підтвердив в Акті діашноз, спец.підтверджує (після повторної здачі аналізів) Акт затвердж.лікарем,головним лікарем і ти звиздуєш на Воєнкомат де тобі якийсь хмирь - хірург, напів тверезий пише _ПРИДАТНИЙ. от тут зараз така х-ня робиться по всій державі і массово!!!! от так правда РЄЗНІКАВ!
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25.07.2022 17:29 Ответить
Ви шукаєте рабів до ввійська пане Резніков.
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25.07.2022 17:57 Ответить
Зараз на Закарпатті туристів чоловіків ловлять на вулицях і відправляють у військомат. Далі полігон і війська. Причому відправляють у війська не по своїй спеціальності, яка була на строковій службі чи на кафедрі, а по тій, яку треба закрити місцевому воєнкому. А зелені довпойопи нас продовжують переконувати, що нікого вже не мобілізують по бєспредєлу.
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25.07.2022 18:26 Ответить
Ну не туристичних справ зараз .
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25.07.2022 18:57 Ответить
зайди в телегу и увидишь свое гестапо с подделкой докуметов подтирачек
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25.07.2022 19:11 Ответить
ех, рєзніков-рєзніков, злі люди розповідають, що американський Конгрес направив до тебе комісію, а тамта комісія виявила в тебе НЕСТАЧУ джавлінів та стингерів - десь так на 900 сторінок переліку

колися-но, кому продав американську допомогу?
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25.07.2022 21:09 Ответить
лисий ****** - сцить в вуха народу. Хочете "уточнити особистi даннi"? Дзвонiть по телефону i уточнюйте нах! 90% воєнкомів мають бути на фронті! 90% держслужбовців мають воювати за Україну. Вперед, корупційні уроди нах!
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26.07.2022 03:11 Ответить
 
 