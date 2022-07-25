На Волыни были слышны взрывы, ПВО сбила 2 беспилотника. Обломки повредили частные дома, есть жертвы, - ОВА (обновлено)
Сегодня, 25 июля, на Волыни были слышны взрывы.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Волынской ОВ Юрий Погуляйко, информирует Цензор.НЕТ.
"Это работа противовоздушной обороны. В частности, военные сбили два БПЛА. Обломки одного из них повредили частные дома. К сожалению, в результате падения обломков есть жертвы. Один человек погиб, несколько раненых находятся в больнице. Все обстоятельства устанавливаем", – говорится в сообщении.
В свою очередь в Воздушном командовании "Запад" Воздушных сил ВСУ по этому событию отметили следующее: "25 июля на северо-западном направлении было обнаружено два вражеских БПЛА, пересекших воздушное пространство Украины со стороны Беларуси и осуществлявших воздушную разведку объектов в Волынской области. На перехват БПЛА был поднят истребитель, также сработала украинская система противовоздушной обороны. Один вражеский БПЛА был уничтожен. Обломки одной из зенитных ракет упали на жилой дом. Информация о пострадавших уточняется".
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це лякає ... але шкода від ракети в рази страшніша... (хоч це і не втішить родини загиблих)
Ми, українці, більш агресивні та войовничі, тому у нас був Майдан і не один, тому ми не здались ***** у перший день війни, а вже п'ять місяців виборюємо свободу від орди та захищаємо рідну землю. Саме тому і у війні ми переможемо. А от що буде з білорусами - це невідомо. Вони взагалі можуть зникнути, якщо не будуть чинити спротив *****.
Хоча інтуїція мені підказує, що Європа їх помилує та прибере до себе, за умови, що вони не почнуть приймати безпосередньо участь у вбивстві українців. Ракети, які кожного дня летять на нас з Білорусі - це взагалі ніде та ніким не коментується та не засуджується, складається враження, що всім *****, що ці ракети нас вбивають.