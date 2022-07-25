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Новости Война
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На Волыни были слышны взрывы, ПВО сбила 2 беспилотника. Обломки повредили частные дома, есть жертвы, - ОВА (обновлено)

безпілотник

Сегодня, 25 июля, на Волыни были слышны взрывы.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Волынской ОВ Юрий Погуляйко, информирует Цензор.НЕТ.

"Это работа противовоздушной обороны. В частности, военные сбили два БПЛА. Обломки одного из них повредили частные дома. К сожалению, в результате падения обломков есть жертвы. Один человек погиб, несколько раненых находятся в больнице. Все обстоятельства устанавливаем", – говорится в сообщении.

Читайте: На Ривнещину и Волынь приехало значительное количество переселенцев, поэтому стоит увеличить количество полицейских нарядов в этих областях, - Клименко

В свою очередь в Воздушном командовании "Запад" Воздушных сил ВСУ по этому событию отметили следующее: "25 июля на северо-западном направлении было обнаружено два вражеских БПЛА, пересекших воздушное пространство Украины со стороны Беларуси и осуществлявших воздушную разведку объектов в Волынской области. На перехват БПЛА был поднят истребитель, также сработала украинская система противовоздушной обороны. Один вражеский БПЛА был уничтожен. Обломки одной из зенитных ракет упали на жилой дом. Информация о пострадавших уточняется".

армия РФ (19238) беспилотник (3601) ПВО (2749) Воздушные силы (2302) Волынская область (996)


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Топ комментарии
+41
Знову "Беларусь в ваенных действиях участия не принимает"?!!!
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25.07.2022 15:25
+19
бульбаші - підори
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25.07.2022 15:31
+11
так, дійсно... уламки мають кудись падати...вони не розчиняються в повітрі... на жаль
це лякає ... але шкода від ракети в рази страшніша... (хоч це і не втішить родини загиблих)
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25.07.2022 15:42
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Знову "Беларусь в ваенных действиях участия не принимает"?!!!
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25.07.2022 15:25 Ответить
хацелі паглядзець адкуль Украіна падрыхтоўвае напад.
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25.07.2022 15:33 Ответить
Гидота ця білоруська мова.
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25.07.2022 15:51 Ответить
О, десь схоже я вже чув. А, точно, щось там про українську мову з боку скрєпних. Тхне шовінізмом, аж гай гуде.
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25.07.2022 15:56 Ответить
это у вас вирус кацапизма. В мирной жизни после сорока не лечится. Можно вылечить в клинике имени К.Калиновского, но туда только по большому блату берут, и не все выживают в процессе лечения. Так что, видимо, вам с этим придется жить.
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25.07.2022 16:39 Ответить
Та ти що? У неї "ступінь гидотності"(тобто відмінності у формуванні лексики) практично рівний з польською Піди те саме полякам скажи!
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25.07.2022 18:17 Ответить
И Украине до сих пор не разорвала дипломатические отношения с этим помощником агрессора. «Боятся спровоцировать»? Потому с Украиной и обращаются соответственно..
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25.07.2022 15:56 Ответить
бульбаші - підори
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25.07.2022 15:31 Ответить
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25.07.2022 15:38 Ответить
власне ППО може вбити теж
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25.07.2022 15:36 Ответить
так, дійсно... уламки мають кудись падати...вони не розчиняються в повітрі... на жаль
це лякає ... але шкода від ракети в рази страшніша... (хоч це і не втішить родини загиблих)
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25.07.2022 15:42 Ответить
літак чимсь стріляв по безпілотнику.... звідсіля і жертви....
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25.07.2022 16:02 Ответить
нету там литаков
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25.07.2022 16:41 Ответить
Пішла повітряна розвідка, думаю як тільки з нашого боку почнуться активні дії по деокупації Херсонщини відбудеться вторгнення білорашки.
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25.07.2022 15:39 Ответить
Скорее наоборот. Бульбаши с осторожностью смотрят как идут дела на фронтах. И очень сомневаюсь что пойдут в наступление когда увидят что Рашку месят. С другой стороны ***** не долго будет терпеть еще Луку, а скоро его удавит и поставит своего хенерала и тогда бульбашей погонит на Украину под дулами автоматов.
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25.07.2022 15:42 Ответить
Когда Украина разорвет оношения с Беларашкой? Или опять неначасi?
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25.07.2022 15:39 Ответить
шоб шо?
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25.07.2022 16:18 Ответить
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25.07.2022 15:42 Ответить
А я вам сейчас покажу откуда БПЛА залетают...
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25.07.2022 15:53 Ответить
бульбаши все таки випрошують *****
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25.07.2022 16:12 Ответить
Я дивлюся - усі "наставники" з БРСР-овськими прапорцями кудись пощезали! Нічого! Коли ми відіб"ємся від кацапів - вони вилізуть знову і будуть нам розказувать, як вони у себе "пратєставали" і "сапративлєние арганизовивали" - вночі під ковдрами дулі крутили
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25.07.2022 18:22 Ответить
Білоруси можуть спокійно відсидітись у цій війні, головне, щоб вони не пішли на нас, коли Їхнього ********* диктатора ***** прибере. Вбивати нас у білорусів немає мотивації. Головне, щоб вони розуміли, поки їхня армія не пішла на нас другим фронтом, то у самих білорусів ще є шанс у майбутньому існувати. Вони ще можуть повернути собі європейську перспективу.
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25.07.2022 18:53 Ответить
Для того щоб стать "державою" треба стать "нацією" Нація - це не просто "натовп" А об"єднана єдиною мовою та національною ідеєю спільнота людей А яка у "сябрів" "ідея"? - "Лишь-бы лиха - да тиха!"?!!! А мову у них рідну знає не більше десяти відсотків населення Та й з тих "більшість русскаязичная" насміхається саме за це знання! Вони соромляться мови своїх предків! То про яку "європейську перспективу" може вестись мова?
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25.07.2022 19:49 Ответить
Наскільки я знаю, вони хочуть у Європу. Наскільки я знаю, білоруську вони вчать у школі, тому знають її всі. Наскільки я знаю, вони просто бояться бути білорусами , тому що живуть у поліцейській країні.

Ми, українці, більш агресивні та войовничі, тому у нас був Майдан і не один, тому ми не здались ***** у перший день війни, а вже п'ять місяців виборюємо свободу від орди та захищаємо рідну землю. Саме тому і у війні ми переможемо. А от що буде з білорусами - це невідомо. Вони взагалі можуть зникнути, якщо не будуть чинити спротив *****.

Хоча інтуїція мені підказує, що Європа їх помилує та прибере до себе, за умови, що вони не почнуть приймати безпосередньо участь у вбивстві українців. Ракети, які кожного дня летять на нас з Білорусі - це взагалі ніде та ніким не коментується та не засуджується, складається враження, що всім *****, що ці ракети нас вбивають.
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25.07.2022 22:32 Ответить
 
 