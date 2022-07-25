На юге враг оттеснен к дополнительным рубежам обороны, он избегает прямых столкновений, - ОК "Південь"

Российские военные на южных рубежах избегают столкновений с подразделениями ВСУ, но пытаются удержать рубежи обороны и продолжают обстрелы гражданских объектов.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Південь" Владислав Назаров, информирует Цензор.НЕТ.

"Обстановка на юге Украины сложна и динамична в развитии, но контролируется силами обороны. Враг, оттесненный к дополнительным рубежам обороны, придерживается тактики контрбатарейного противодействия. Личный состав деморализован, пытается избежать прямых столкновений", - отметил Назаров.

По его словам, ночью враг нанес удар шестью реактивными снарядами из системы залпового огня "Смерч" по Николаеву и Николаевскому району. Разрушен двухэтажный дом. Пожар ликвидирован. Снаряды попали также в объекты промышленной инфраструктуры и поля за пределами города, на территории близлежащих сел. Пострадавших нет.

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Под постоянным огнем остаются деревни на линии разграничения, периодически возникают воспламенения полей с зерновыми. При попытке сбора разведданных о положении наших войск в Николаевском районе был обнаружен и уничтожен вражеский беспилотный летательный разведчик "Элерон".

За ночь нашими силами уничтожены еще 12 рашистов и БМП-3.

Спикер ОК "Південь" добавил, что в Черном море расстановка сил вражеского флота не претерпела существенных изменений. Около 10 кораблей и катеров маневрируют вдоль крымского побережья к Анапе, два ракетных и один большой десантный корабль подстерегают выполнение боевых задач, неся угрозу ракетных ударов и напоминания о планах десантной операции.

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