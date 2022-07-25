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Новости Война
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На юге враг оттеснен к дополнительным рубежам обороны, он избегает прямых столкновений, - ОК "Південь"

ворог,кацап,русня,орк

Российские военные на южных рубежах избегают столкновений с подразделениями ВСУ, но пытаются удержать рубежи обороны и продолжают обстрелы гражданских объектов.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Південь" Владислав Назаров, информирует Цензор.НЕТ.

"Обстановка на юге Украины сложна и динамична в развитии, но контролируется силами обороны. Враг, оттесненный к дополнительным рубежам обороны, придерживается тактики контрбатарейного противодействия. Личный состав деморализован, пытается избежать прямых столкновений", - отметил Назаров.

По его словам, ночью враг нанес удар шестью реактивными снарядами из системы залпового огня "Смерч" по Николаеву и Николаевскому району. Разрушен двухэтажный дом. Пожар ликвидирован. Снаряды попали также в объекты промышленной инфраструктуры и поля за пределами города, на территории близлежащих сел. Пострадавших нет.

Читайте: В Николаевской области враг обстрелял населенные пункты в двух районах: среди раненых 7-летний ребенок, - ОВА

Под постоянным огнем остаются деревни на линии разграничения, периодически возникают воспламенения полей с зерновыми. При попытке сбора разведданных о положении наших войск в Николаевском районе был обнаружен и уничтожен вражеский беспилотный летательный разведчик "Элерон".

За ночь нашими силами уничтожены еще 12 рашистов и БМП-3.

Спикер ОК "Південь" добавил, что в Черном море расстановка сил вражеского флота не претерпела существенных изменений. Около 10 кораблей и катеров маневрируют вдоль крымского побережья к Анапе, два ракетных и один большой десантный корабль подстерегают выполнение боевых задач, неся угрозу ракетных ударов и напоминания о планах десантной операции.

Смотрите: Командир 28-й ОМБр ВСУ Виталий Гуляев погиб в Николаевской области. ФОТО

Николаевская область (2124)


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Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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25.07.2022 15:48 Ответить
Уявляю - що твориться на БДК Там же, як "оселедці в бочці", десантники набиті По місяцю сидять безвилазно в залізних коробках, жеруть "сухпай" і матюкають командування та екіпаж БДК - тим же готують кожен день нормальну їжу на камбузі! А вони сидять у "*********" і цілодобово нюхають власне "бздо" у обмеженому просторі! Там ніяка вентиляція не рятує!
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25.07.2022 16:28 Ответить
Усе, як в армії : тяжко в трюмі - легко на дні! Хай звикають, мають добру перспективу.
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25.07.2022 16:34 Ответить
Знайшов кого жаліти, все одно їм на дно!
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25.07.2022 17:59 Ответить
А не треба прямих зіткнень)Вони відійшли,а ЗСУ підтягнули ближче артилерію і підняли у повітря розвідувальні засоби,зрештою й американці з космосу можуть підказати ,де виходять срати москалі з бліндажу.А далі діло техніки: їбашити.
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25.07.2022 18:33 Ответить
 
 