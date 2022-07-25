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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Оккупанты задерживают на блокпосте в Васильевке более 5 тыс. человек, которые хотят уехать в Запорожье. Уже есть умершие, - мэр Мелитополя Федоров

область,запорізька,василівка

Оккупанты задерживают на блокпосте в Васильевке Запорожской области более пяти тысяч человек, которые хотят выехать из оккупации в Запорожье. В очереди уже умерли пять человек.

Об этом городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Чиновник отметил, что дорога через Васильевку является единственным путем выезда с оккупированных территорий юга. Все жители, которые хотят попасть в Запорожье, должны проехать российский блокпост в Васильевке.

По словам Федорова, в очереди в Васильевке ожидают более пяти тысяч человек в 1,2 тысячи автомобилях. "Есть совсем ужасные вещи, когда рашисты подходят к нашим людям и говорят: "Если кто-то из тяжелобольных хочет здесь устроить митинг, то можем пристрелить прямо сейчас в посадке", - говорит мэр Мелитополя.

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Федоров отметил, что в конце прошлой недели власти Мелитополя вместе с правительством обращались в минобороны РФ с просьбой обеспечить коридор для выезда украинцев из города. По словам мэра, россияне эту просьбу отвергли: заявили, что желающих уехать из Мелитополя нет.

Как отмечает Федоров, россияне пропускают с оккупации в Васильевке от 20 до 150 автомобилей в день, то есть примерно 500 человек. Но спрос на выезд значительно больше, и очередь в Васильевке растет каждый день, утверждает чиновник.

Мэр Мелитополя считает, что россияне не выпускают украинцев из оккупации, чтобы использовать их в качестве "живого щита", поскольку боятся контрнаступления ВСУ.

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Мелитополь (613) эвакуация (2072) Запорожская область (3086) Федоров Иван (467)


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Топ комментарии
+4
Тут некоторые пишут: "надо было сразу сваливать". Для вас: представьте себе, что у вас родители пожилые, у них 24 февраля с утра от новостей сердце и давление, а 24-го вечером город уже в оккупации. И чтоб выехать нужно рискнуть здоровьем и жизнью. вариант через Крым по понятным причинам не вариант. Еще будут предложения?
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25.07.2022 16:08
+4
Есть вопросы. ЦРУ предупреждало за год, что будет вторжение. Ты в 2021-м куда всех своих родтсвенников увез, сразу после предупреждения?
И второй. Сегодня некоторые эксперты предупреждают, что ядерный удар малой мощности может быть нанесен по городам Украины. Ты уже всех родных эвакуировал из Европы? Прием.
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25.07.2022 16:40
+3
Це наслідки невидачі зброї населенню. В них стріляють як в зайців.
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25.07.2022 16:31
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Тут некоторые пишут: "надо было сразу сваливать". Для вас: представьте себе, что у вас родители пожилые, у них 24 февраля с утра от новостей сердце и давление, а 24-го вечером город уже в оккупации. И чтоб выехать нужно рискнуть здоровьем и жизнью. вариант через Крым по понятным причинам не вариант. Еще будут предложения?
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25.07.2022 16:08 Ответить
Будут. Дид Байдин предупреждал за 48 часов, что будет вторжение. Вопросы? Приём.
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25.07.2022 16:33 Ответить
Есть вопросы. ЦРУ предупреждало за год, что будет вторжение. Ты в 2021-м куда всех своих родтсвенников увез, сразу после предупреждения?
И второй. Сегодня некоторые эксперты предупреждают, что ядерный удар малой мощности может быть нанесен по городам Украины. Ты уже всех родных эвакуировал из Европы? Прием.
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25.07.2022 16:40 Ответить
1.ЦРУ в отличие от Байдена не называло точных дат, а лишь призывало готовить сумки для объявления часа Х.Поэтому вспоминать ЦРУ неуместно, как и бежать куда то в 2021 г.

2. По поводу ЯО интересуют только официальные лица, а не бред диванных экспертов-похуйловников. Если будут приведены например выводы правительства США, их нужно учитывать. Надеюсь у вас переходов на личности более не будет, так как это признание вашего поражения в споре.
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25.07.2022 21:56 Ответить
1. Байден называл дату 22, то есть он точной даты все же не угадал. На 100% никто ничего не мог гарантировать. Официальный запад стратегически считал, что Украина не продержится долго, и в этом он ошибся.
Насчет "готовить сумики" - не нужно считать других идиотами. Все было готово еще за несколько месяцев, но в момент, когда стало понятно, что нужно эвакуироваться, это не позволило сделать здоровье. Да и пожилых людей сложно сорвать с места, для них переход в соседний дом - стресс, а переезд опасен для жизни.

2. Кто тебе из официальных лиц, а тем более других государств может что-то гарантировать? Ты реально считаешь, что можно залезть в голову путину? Еще раз: предупреждения ЦРУ, а это никак не диванные эксперты, начались задолго до начала войны, после учений 2021 года и даты вторжения назывались самые разные. На такие предупреждения реагировать должна была прежде всего власть, а не пенсионеры. Именно власть должна была подготовить все для эвакуации, а лучше - для защиты юга. Но власть тогда обвиняла Запад в нагнетании паники. Поэтому твои претензии к людям, что они правильно не послушали ЦРУ, но неправильно не послушали Байдена, и не успели уехать неизвестно куда неизвестно на какой срок - абсолютно необоснованны.

И ты так и не ответил на мои вопросы. Когда и куда эвакуировал всех своих родственников, включая пожилых?
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26.07.2022 15:16 Ответить
і пропозиції будуть і боти будуть казати, що ви всі там ватники, а фабрика лайків буде їм популярність накручувати, а люди будуть на цю фігню вестися, ну бо люди.
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25.07.2022 16:40 Ответить
Щось не второпаю, Ваня мер Мелітополя чи Василівки? Все він знає і кругом встигає...
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25.07.2022 16:13 Ответить
А там в город одна дорога для эвакуации - единственный путь через Васильевку.
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25.07.2022 16:42 Ответить
Це наслідки невидачі зброї населенню. В них стріляють як в зайців.
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25.07.2022 16:31 Ответить
Рашисти тримають українців, які тікають від "рускава міра", довгий час на своїх блок-постах, щоби прикритись нашими людьми як живим щитом від раптової атаки при початку контрнаступу ЗСУ в цьому районі.
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25.07.2022 16:38 Ответить
на блок-постах злодії з анклавів днр лнр теж людей часто довго тримали були випадки що люди гинули, у кого сердце на приклад слабке.
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25.07.2022 16:42 Ответить
Ці люди кацапні подтрібні як живий щит від контрнаступу ЗСУ після цього їм люди взагалі там не потрібні будуть. кацапія це територіальна шовіністична, фашиська імперія, для них українці це третій сорт, бульбаши другий. Війною проти України вони також знищують свої етнічні меншини як і в роки другої світової - тільки тепер вбивають їх об Україну. Такий комплексний "підхід".
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25.07.2022 17:14 Ответить
А чому в Запоріжжя?На шостий місяць війни(((
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25.07.2022 18:25 Ответить
 
 