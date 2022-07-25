Оккупанты задерживают на блокпосте в Васильевке более 5 тыс. человек, которые хотят уехать в Запорожье. Уже есть умершие, - мэр Мелитополя Федоров
Оккупанты задерживают на блокпосте в Васильевке Запорожской области более пяти тысяч человек, которые хотят выехать из оккупации в Запорожье. В очереди уже умерли пять человек.
Об этом городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
Чиновник отметил, что дорога через Васильевку является единственным путем выезда с оккупированных территорий юга. Все жители, которые хотят попасть в Запорожье, должны проехать российский блокпост в Васильевке.
По словам Федорова, в очереди в Васильевке ожидают более пяти тысяч человек в 1,2 тысячи автомобилях. "Есть совсем ужасные вещи, когда рашисты подходят к нашим людям и говорят: "Если кто-то из тяжелобольных хочет здесь устроить митинг, то можем пристрелить прямо сейчас в посадке", - говорит мэр Мелитополя.
Федоров отметил, что в конце прошлой недели власти Мелитополя вместе с правительством обращались в минобороны РФ с просьбой обеспечить коридор для выезда украинцев из города. По словам мэра, россияне эту просьбу отвергли: заявили, что желающих уехать из Мелитополя нет.
Как отмечает Федоров, россияне пропускают с оккупации в Васильевке от 20 до 150 автомобилей в день, то есть примерно 500 человек. Но спрос на выезд значительно больше, и очередь в Васильевке растет каждый день, утверждает чиновник.
Мэр Мелитополя считает, что россияне не выпускают украинцев из оккупации, чтобы использовать их в качестве "живого щита", поскольку боятся контрнаступления ВСУ.
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И второй. Сегодня некоторые эксперты предупреждают, что ядерный удар малой мощности может быть нанесен по городам Украины. Ты уже всех родных эвакуировал из Европы? Прием.
2. По поводу ЯО интересуют только официальные лица, а не бред диванных экспертов-похуйловников. Если будут приведены например выводы правительства США, их нужно учитывать. Надеюсь у вас переходов на личности более не будет, так как это признание вашего поражения в споре.
Насчет "готовить сумики" - не нужно считать других идиотами. Все было готово еще за несколько месяцев, но в момент, когда стало понятно, что нужно эвакуироваться, это не позволило сделать здоровье. Да и пожилых людей сложно сорвать с места, для них переход в соседний дом - стресс, а переезд опасен для жизни.
2. Кто тебе из официальных лиц, а тем более других государств может что-то гарантировать? Ты реально считаешь, что можно залезть в голову путину? Еще раз: предупреждения ЦРУ, а это никак не диванные эксперты, начались задолго до начала войны, после учений 2021 года и даты вторжения назывались самые разные. На такие предупреждения реагировать должна была прежде всего власть, а не пенсионеры. Именно власть должна была подготовить все для эвакуации, а лучше - для защиты юга. Но власть тогда обвиняла Запад в нагнетании паники. Поэтому твои претензии к людям, что они правильно не послушали ЦРУ, но неправильно не послушали Байдена, и не успели уехать неизвестно куда неизвестно на какой срок - абсолютно необоснованны.
И ты так и не ответил на мои вопросы. Когда и куда эвакуировал всех своих родственников, включая пожилых?
город одна дорогадля эвакуации - единственный путь через Васильевку.