Оккупанты задерживают на блокпосте в Васильевке более 5 тыс. человек, которые хотят уехать в Запорожье. Уже есть умершие, - мэр Мелитополя Федоров

Оккупанты задерживают на блокпосте в Васильевке Запорожской области более пяти тысяч человек, которые хотят выехать из оккупации в Запорожье. В очереди уже умерли пять человек.

Об этом городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Чиновник отметил, что дорога через Васильевку является единственным путем выезда с оккупированных территорий юга. Все жители, которые хотят попасть в Запорожье, должны проехать российский блокпост в Васильевке.

По словам Федорова, в очереди в Васильевке ожидают более пяти тысяч человек в 1,2 тысячи автомобилях. "Есть совсем ужасные вещи, когда рашисты подходят к нашим людям и говорят: "Если кто-то из тяжелобольных хочет здесь устроить митинг, то можем пристрелить прямо сейчас в посадке", - говорит мэр Мелитополя.

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Федоров отметил, что в конце прошлой недели власти Мелитополя вместе с правительством обращались в минобороны РФ с просьбой обеспечить коридор для выезда украинцев из города. По словам мэра, россияне эту просьбу отвергли: заявили, что желающих уехать из Мелитополя нет.

Как отмечает Федоров, россияне пропускают с оккупации в Васильевке от 20 до 150 автомобилей в день, то есть примерно 500 человек. Но спрос на выезд значительно больше, и очередь в Васильевке растет каждый день, утверждает чиновник.

Мэр Мелитополя считает, что россияне не выпускают украинцев из оккупации, чтобы использовать их в качестве "живого щита", поскольку боятся контрнаступления ВСУ.

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