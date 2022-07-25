В ВР начали сбор подписей за назначение нардепа "Слуги народа" Костина генпрокурором, - Юрчишин

В Верховной Раде начали собирать подписи за назначение Генеральным прокурором депутата "Слуги народа" Андрея Костина, руководителя правового комитета ВРУ.

Об этом сообщил в фейсбуке нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.

"В принципе эта процедура не нужна для внесения представления президента, но создает впечатление, что депутаты большинства на что-то влияют. Комиссия по отбору руководителя САП отвергла его кандидатуру как политзависимую. Но в отношении генпрокурора нет требования политической нейтральности", - отмечает нардеп.

Дальше он подробно останавливается на том, что демонстрирует такой сценарий.

"С одной стороны ОП понятно (по крайней мере, его части), что иметь аватара Татарова на должности генпрокурора не удастся. А держать его в статусе и.о. в воюющей стране тоже не очень привлекательно. Но реально это шило на мыло. И на это шило голосов собрать достаточно реально. Ведь свой, слуга народный. Ну и еще человек Ермака, еще один солдат президента", - добавляет Юрчишин.

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"Эх, еще долго ждать Украине своего Хосе Угаса (если не знаете кто это - Гугл в помощь). Имел честь работать с ним в свое время в Transparency International. А, основной кандидат на главу СБУ таки и.о. председателя Малюк. Здесь все четко, по-татаровски", - резюмирует он.

Как отмечалось, 19 июля ВР отправила Венедиктову в отставку.

Ранее президент Зеленский отстранил Венедиктову от должности генерального прокурора Украины. Он объясняет это решение тем, что многие сотрудники прокуратуры совершили государственную измену, оставшись на оккупированной территории и сотрудничая с врагом. Об увольнении Венедиктовой пока речь не идет, - говорили ранее в ОП.

Источники Цензор.НЕТ сообщают, что Зеленский предлагал Венедиктовой написать заявление об увольнении по собственному желанию, но она отказалась это сделать.

Госдеп США отметил, что следит за кадровыми перестановками в украинских властях.