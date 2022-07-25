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В ВР начали сбор подписей за назначение нардепа "Слуги народа" Костина генпрокурором, - Юрчишин

андрей,костин

В Верховной Раде начали собирать подписи за назначение Генеральным прокурором депутата "Слуги народа" Андрея Костина, руководителя правового комитета ВРУ.

Об этом сообщил в фейсбуке нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.

"В принципе эта процедура не нужна для внесения представления президента, но создает впечатление, что депутаты большинства на что-то влияют. Комиссия по отбору руководителя САП отвергла его кандидатуру как политзависимую. Но в отношении генпрокурора нет требования политической нейтральности", - отмечает нардеп.

Дальше он подробно останавливается на том, что демонстрирует такой сценарий.

"С одной стороны ОП понятно (по крайней мере, его части), что иметь аватара Татарова на должности генпрокурора не удастся. А держать его в статусе и.о. в воюющей стране тоже не очень привлекательно. Но реально это шило на мыло. И на это шило голосов собрать достаточно реально. Ведь свой, слуга народный. Ну и еще человек Ермака, еще один солдат президента", - добавляет Юрчишин.

Читайте также: Любые обязательства для Украины по Донбассу не могут быть приняты без одобрения Рады, - "слуга народа" Костин

"Эх, еще долго ждать Украине своего Хосе Угаса (если не знаете кто это - Гугл в помощь). Имел честь работать с ним в свое время в Transparency International. А, основной кандидат на главу СБУ таки и.о. председателя Малюк. Здесь все четко, по-татаровски", - резюмирует он.

Как отмечалось, 19 июля ВР отправила Венедиктову в отставку.

Ранее президент Зеленский отстранил Венедиктову от должности генерального прокурора Украины. Он объясняет это решение тем, что многие сотрудники прокуратуры совершили государственную измену, оставшись на оккупированной территории и сотрудничая с врагом. Об увольнении Венедиктовой пока речь не идет, - говорили ранее в ОП.

Источники Цензор.НЕТ сообщают, что Зеленский предлагал Венедиктовой написать заявление об увольнении по собственному желанию, но она отказалась это сделать.

Госдеп США отметил, что следит за кадровыми перестановками в украинских властях.

Автор: 

ВР (29247) сбор (300) Юрчишин Ярослав (158) подписи (65) Костин Андрей (181) Офис Генпрокурора (2468) Генпрокурор (23)


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Топ комментарии
+45
Наперсточники продовжують грати у наперстки...Таки дограються...
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25.07.2022 16:13
+30
Фракція «Європейська Солідарність» вважає кадрові рішення щодо керівників Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора черговим кроком до диктатури російського зразка і вимагає звіту І.Баканова та І.Венедіктової у парламенті, як це передбачено законом. Про це пише співголова фракції Ірина Геращенко. «Наша фракція Європейська Солідарність єдина голосувала ПРОТИ призначення силового блоку нинішньої влади, усвідомлюючи, що вони базуються не на професійних якостях, а виключно на лояльності. А їх ключовим завданням було не верховенство права і безпека країни, а виконання «політичних доручень» проти опозиції. Разом з тим, нічні недільні укази президента Зеленського про відсторонення своїх найближчих друзів і соратників з високих посад виглядають, на жаль, як черговий крок до диктатури і прямо суперечать законам і Конституції України. В ч. 2 статті 11 Закону «Про правовий режим воєнного стану» передбачено, що Президент України у період дії воєнного стану може прийняти рішення про відсторонення від займаної посади посадової особи, призначення на посаду та звільнення з посади якої віднесено до його повноважень, та покладення на відповідний період виконання обов'язків на іншу особу. Згідно статті 106 Конституції України Президент України: 11) призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Генерального прокурора; 14) вносить до Верховної Ради України подання про призначення на посаду та звільнення з посади Голови Служби безпеки України. В той час як згідно статті 85 Конституція України до повноважень Верховної Ради України належить: 12-1) призначення на посаду та звільнення з посади за поданням Президента України Голови Служби безпеки України; 25) надання згоди на призначення на посаду та звільнення з посади Президентом України Генерального прокурора; висловлення недовіри Генеральному прокуророві, що має наслідком його відставку з посади. Хочемо нагадати, що Україна - парламентcько-президентська республіка, а Зеленський - не Путін і не Лукашенко, аби своїми указами звільняти своїх вчорашніх друзів, які займають посади голови СБУ та Генерального прокурора. Прикметно, що почалася ця кадрова вакханалія з незаконного звільнення Уповноваженої з прав людини, де парламент слухняно натиcнув кнопку «за» всупереч ряду законів. Тепер же Банкова взагалі усунула парламент з процесу прийняття рішень, фактично ліквідовуючи парламентаризм. Зазначимо, що як І.Баканов, так і І.Венедиктова мають надати звіти про свою роботу, за результатами яких і відбувається голосування за відставку. Наша фракція буде вимагати таких звітів, адже в неділю увечері з'ясувалося, що всі питання, які ми задавали щодо підготовки країни дати відсіч агресору - були актуальними і на часі. Ми вважаємо вкрай небезпечним прецедентом порушення Конституції і повне «множення на нуль» парламенту, що є прямим шляхом до диктатури російського штибу».
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25.07.2022 16:21
+23
Зелене болото нову булькає
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25.07.2022 16:13
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Правила форума Совет форумчан
Наперсточники продовжують грати у наперстки...Таки дограються...
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25.07.2022 16:13 Ответить
Ну не скотиняки ці зелені виродки?
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25.07.2022 16:16 Ответить
а ті, хто їх навибирав? і до тепер захищає?
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25.07.2022 16:27 Ответить
ой бувший сотрудник аппарата ГПУ.. этотКостин или родстевнник ну не верю я чтобы был в ГПУ Костин начальтник депаратмента какого то и тут просто хфамилии одинаковые...
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25.07.2022 16:55 Ответить
Шулера. Бенина школа.
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25.07.2022 16:20 Ответить
вангую: ні *** не дограються..все буде тіп-топ...Бойко, Тимошенко, Порошенко-яскравий приклад
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25.07.2022 16:47 Ответить
І коли ж вони дограються? ТРИДЦЯТЬ років над нами експериментують, а ми грозимо мізинцем. Може досить? Або давайте скажемо що ми просто НІКЧЕМИ і все стане на свої місця.
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25.07.2022 18:28 Ответить
Зелене болото нову булькає
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25.07.2022 16:13 Ответить
хто шо знает про этого кренделя?
лично меня в этой истории настораживает, пока, только словосочетание "Слуга народа"......
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25.07.2022 16:16 Ответить
а цього ще не достатньо?
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25.07.2022 16:23 Ответить
Голова комітету правової політики відповідальний за судову реформу яка успішно провалена
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25.07.2022 16:28 Ответить
У тому то і річ, що це слухняне ніхто, яке за гарну плату буде перед дерьмаком-бабломойським на задніх лапках ходити.
Ось послужний список цього висуванця.

В 1995 году окончил с отличием https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC._%D0%98._%D0%98._%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Одесский государственный университет им. И. И. Мечникова (специальность «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Правоведение »)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-kstn1-2 [2] . Ківалов?
Костин является директором https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82 Адвокатской компании «Право»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-kstn1-2 [2] .
Заместитель председателя Совета адвокатов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Одесской области . Заместитель председателя президиума Объединения адвокатов «https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1 Одесская областная коллегия адвокатов »https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-kstn1-2 [2] .
Он работал в различных адвокатских компаниях и других организациях. Прошел путь от юриста до руководителя компанииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-kstn2-5 [5] .
Является членом правления https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F ОО «Одесский дипломатический клуб»
"Слуга урода".

ФСЬО .
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25.07.2022 16:30 Ответить
думаю, к этой истории сейчас подтянется журналистский корпус и мы вскоре все узнаем.....
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25.07.2022 16:43 Ответить
дєрьмак махнув хусточкою, і почався збір підписів...
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25.07.2022 16:17 Ответить
в якому проекті ким він тільки вже не був у виконавчій владі...
Але все тільки в проектах.
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25.07.2022 16:17 Ответить
Они собираются "жить" вечно ? Сейчас, благодаря войне, "зеленые" богуют. Но как учит история, и во время войны можно случайно оказаться в подвале дома условного купца Ипатьева
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25.07.2022 16:19 Ответить
Цікаво, коли зебіли запідозрять,
що з керівництвом країни щось не так?
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25.07.2022 16:19 Ответить
Когда война их лишит всего. Может тогда дойдёт.
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25.07.2022 16:22 Ответить
Коли ворог буде на підступах к Володимиру (волинському).
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25.07.2022 17:36 Ответить
тільки це цікаво? ніколи, бо телевізор і популярні блогери кажуть що все спокійно.
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25.07.2022 16:22 Ответить
Коля, пиплюнь.Те з рота зелене лайно дерьмака-татарова, будь ласка, та донесіть до дописувачів свою думку, з пирводу кандидатури незалежного генпрокурора.
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25.07.2022 16:36 Ответить
Колян Шевченко, ГНИДА 🤢,************ ,В ВАШЕЙ ПАРТИИ ОДНИ ПРЕДАТЕЛИ - Баканов, Наумов, д'ерьмак, Ковалёв , демченко ,Татаров ………………эти 💯👺🇷🇺💩,а помельче -- ТЫСЯЧИ СБУшников сдавших города - Херсон , ваш режим 🎪🤢👹пи…… гнойные разминировали Новая Каховка, Мелитополь ,Мариуполь………
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25.07.2022 16:56 Ответить
Згоден на 100%, але не зрозумів кому це призначено
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25.07.2022 23:42 Ответить
а це тому що українці їх вважають хоч і злодіями але своїми. То так і далі буде, допоки не зрозуміють, що злодії своїми не бувають, бо у злодіїв немає своїх, і навіть в їх партійці це тільки ситуативний сімбіоз, тільки щось станеться, і почнуть гризти одне одного як чужі, вони тільки мімікрувати під своїх можуть, ну вишиванку там вдягнути, щось українською на людях бовкнути типу "патріотичне". Вірус. Ховається в клітках організму, до іншіх хитрощів вдаються, щоб імунна система їх не бачила, а може бути і так, що імунна система їх захищатиме, а вони тим часом спокійнійсенько цілий організм з"їдять.
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25.07.2022 16:21 Ответить
Фракція «Європейська Солідарність» вважає кадрові рішення щодо керівників Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора черговим кроком до диктатури російського зразка і вимагає звіту І.Баканова та І.Венедіктової у парламенті, як це передбачено законом. Про це пише співголова фракції Ірина Геращенко. «Наша фракція Європейська Солідарність єдина голосувала ПРОТИ призначення силового блоку нинішньої влади, усвідомлюючи, що вони базуються не на професійних якостях, а виключно на лояльності. А їх ключовим завданням було не верховенство права і безпека країни, а виконання «політичних доручень» проти опозиції. Разом з тим, нічні недільні укази президента Зеленського про відсторонення своїх найближчих друзів і соратників з високих посад виглядають, на жаль, як черговий крок до диктатури і прямо суперечать законам і Конституції України. В ч. 2 статті 11 Закону «Про правовий режим воєнного стану» передбачено, що Президент України у період дії воєнного стану може прийняти рішення про відсторонення від займаної посади посадової особи, призначення на посаду та звільнення з посади якої віднесено до його повноважень, та покладення на відповідний період виконання обов'язків на іншу особу. Згідно статті 106 Конституції України Президент України: 11) призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Генерального прокурора; 14) вносить до Верховної Ради України подання про призначення на посаду та звільнення з посади Голови Служби безпеки України. В той час як згідно статті 85 Конституція України до повноважень Верховної Ради України належить: 12-1) призначення на посаду та звільнення з посади за поданням Президента України Голови Служби безпеки України; 25) надання згоди на призначення на посаду та звільнення з посади Президентом України Генерального прокурора; висловлення недовіри Генеральному прокуророві, що має наслідком його відставку з посади. Хочемо нагадати, що Україна - парламентcько-президентська республіка, а Зеленський - не Путін і не Лукашенко, аби своїми указами звільняти своїх вчорашніх друзів, які займають посади голови СБУ та Генерального прокурора. Прикметно, що почалася ця кадрова вакханалія з незаконного звільнення Уповноваженої з прав людини, де парламент слухняно натиcнув кнопку «за» всупереч ряду законів. Тепер же Банкова взагалі усунула парламент з процесу прийняття рішень, фактично ліквідовуючи парламентаризм. Зазначимо, що як І.Баканов, так і І.Венедиктова мають надати звіти про свою роботу, за результатами яких і відбувається голосування за відставку. Наша фракція буде вимагати таких звітів, адже в неділю увечері з'ясувалося, що всі питання, які ми задавали щодо підготовки країни дати відсіч агресору - були актуальними і на часі. Ми вважаємо вкрай небезпечним прецедентом порушення Конституції і повне «множення на нуль» парламенту, що є прямим шляхом до диктатури російського штибу».
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25.07.2022 16:21 Ответить
Коли спасають власний зад, про конституцію не думають
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25.07.2022 16:47 Ответить
Такого треша, як при ВАЗеленськогу не було ніколи, навіть за часів бандюковича.
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25.07.2022 17:18 Ответить
Треба признатися що ВР у нас НІКОЛИ не було, а павуки в банці 30 років грабували країну. Невже і після війни так буде? Коли ж ми врешті решт прокинемося?
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25.07.2022 18:40 Ответить


"Треба признатися що ВР у нас НІКОЛИ не було"
В США дійсно ВР НІКОЛИ не було.

Де хто і не засинав, щоб нарешті прокидатися, а де хто голосував за Кравчука, Кучму, прахвесора, зебілів... не вміє і, головне - не хоче думати своєю головою.
Важки і довгострокові наслідки совка.

Не треба робити такі закиди особливо сидячи в Штатах та узагальнювати і всіх грести під одну гребінку.
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25.07.2022 23:08 Ответить
Помийка «слуга народу» в ділі - знову чути знайомий сморід!
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25.07.2022 16:22 Ответить


Костін А.Є. Зрадник, самодур і аферист із ксивою депутата - YouTube



1:16:11

8 вер. 2021 р. - Голова Комітету з питань правової політики Верховної Ради України Костін Андрій Євгенович‼️
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25.07.2022 16:23 Ответить
Не родственничек ли это пшонки?)
Шо то морды литса подозрительно одного формата.
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25.07.2022 16:34 Ответить
Може Кивалова? Щось там є таке...
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25.07.2022 16:37 Ответить
Ті, хто поїхав від війни, не повернуться до корупції та беззаконня імені В.О. Зеленського, а цей безлад - нажаль, ще на довгі роки!...
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25.07.2022 16:34 Ответить
всі, хто звязує своє життя з Єлдаком повинні памятати, що це загроза їхньому життю, бо вони використовуються як громовідвід. А на цьому джерелі підвищеної небезпеки є напис: не влезай убьет
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25.07.2022 16:35 Ответить
У 1995 році закінчив із відзнакою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC._%D0%86._%D0%86._%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова (спеціальність «Правознавство»)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-kstn-1 [1] .Костін є директором Адвокатської компанії «Право»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-kstn-1 [1] .Заступник голови https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96&action=edit&redlink=1 Ради адвокатів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Одеської області . Заступник голови президії Об'єднання адвокатів «Одеська обласна колегія адвокатів»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] .Він працював у різних адвокатських компаніях та інших організаціях. Пройшов шлях від юриста до керівника компаніїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-kstn-1 [1] .Є членом правління ГО «Одеський дипломатичний клуб»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-kstn1-5 [5] .2010 - обраний депутатом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Одеської міськради від партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD «Фронт Змін» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-kstn1-5 [5] .Кандидат у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 народні депутати від партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F) «Слуга народу» на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2019 парламентських виборах 2019 року , № 108 у спискуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] . На час виборів: заступник голови https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96&action=edit&redlink=1 Ради адвокатів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Одеської області , безпартійний. Проживає в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0 Одесі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7] .
----Оце і вся діяльність. Черговий ноунейм з одеської помийки.
Цей напрокурорить . Прокурором буде Ермак з Татаровим.
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25.07.2022 16:36 Ответить
риг-ківаловець
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25.07.2022 16:38 Ответить
Костін? Хто такий той Костя?
Андрушін!
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25.07.2022 16:40 Ответить
Чергова зелена зрадницька потвора
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25.07.2022 16:44 Ответить
цитата:
///
Злі язики з Банкової кажуть, що Єрмак, як і раніше, хоче призначити Генпрокурором свого кума Олега Кіпера, який сьогодні очолює прокуратуру Києва. Але під нього поки що немає голосів. Навіть за гроші. Тому поки що головним фаворитом на призначення є нардеп із "Слуги народу" Андрій Костін. Він зрозумілий "слугам", є для них своїм, орієнтований на Банкову та не токсичний. А те, що він ніколи не був занурений у роботу Генпрокуратури і не розуміє багатьох механізмів усередині структури, депутатів особливо не бентежить. Вони оцінюють призначення по-іншому. Один із "злих язиків" сказав якось про Венедиктову:
- Вона теж не розуміла, що і як працює в Генпрокуратурі, але нічого страшного не сталося.
- Так нічого й хорошого не сталося. А чого ви її зняли?
- Тому що прийшов наказ із ОП.
Ну, на цьому можна робити паузу і погодитися, що якщо сьогодні Україною управляє Єрмак, людина, яку не обирали і яка раніше займалася кіосками в Києві та була директором магазину "Санахант", то у нас можливо все.
І бути професіоналом необов'язково.
Щоправда, й позитивного результату для України не буде.
Доведено багаторазово.
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25.07.2022 16:47 Ответить
Да утилизировать елдака рашистский биомусор 🇷🇺💩🐛
достал пид…
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25.07.2022 16:59 Ответить
Ящик Пандоры был открыт раньше - назначение Луценко
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25.07.2022 17:04 Ответить
который сейчас тем не мене, на передовой, рядом с простыми патриотами защищает нас с вами...
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25.07.2022 17:41 Ответить
Брехнею весь світ пройдеш та назад не вернешся (с)
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25.07.2022 18:46 Ответить
Ты смотри, применение зеленого непотреба на госслужбу продолжается,одна было "государево око",а этот будет ермаковским му...ом.
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25.07.2022 16:49 Ответить
Шаланди полниє кефалі,с Адеси Костін прівазіл,яка ціна цієї посади,мільярд доларів?
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25.07.2022 17:04 Ответить
Нiчого не мiняеться, Янукович посмiхаеться....
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25.07.2022 17:06 Ответить
Зняли Венедіктову і Баканова, ставлять Костіна. Кубраков, Буданов, Гетьманцев, Данілов...Українців будуть у цих нацистів-бандерівців призначати?
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25.07.2022 17:11 Ответить
Що за новоє ліцо?
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25.07.2022 17:34 Ответить
Мишиная возня статпогрешностей.
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25.07.2022 17:36 Ответить
предлагаю назначить генпрокурором Украини конгрессвумен Спартц
- єрмаки, деркачи и прочие фсбшные арахамии на низком старте 🤣🤣🤣
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25.07.2022 18:12 Ответить
а краще професіонала або маряну бе3углу або тищенка
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25.07.2022 18:16 Ответить
та зразу призначте портнова, всеодно він і ківалов будуть керувати Костіним.
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25.07.2022 19:07 Ответить
ну тепер прокурор буде точно "в доску свой"....
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25.07.2022 22:59 Ответить
 
 