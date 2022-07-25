В ВР начали сбор подписей за назначение нардепа "Слуги народа" Костина генпрокурором, - Юрчишин
В Верховной Раде начали собирать подписи за назначение Генеральным прокурором депутата "Слуги народа" Андрея Костина, руководителя правового комитета ВРУ.
Об этом сообщил в фейсбуке нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.
"В принципе эта процедура не нужна для внесения представления президента, но создает впечатление, что депутаты большинства на что-то влияют. Комиссия по отбору руководителя САП отвергла его кандидатуру как политзависимую. Но в отношении генпрокурора нет требования политической нейтральности", - отмечает нардеп.
Дальше он подробно останавливается на том, что демонстрирует такой сценарий.
"С одной стороны ОП понятно (по крайней мере, его части), что иметь аватара Татарова на должности генпрокурора не удастся. А держать его в статусе и.о. в воюющей стране тоже не очень привлекательно. Но реально это шило на мыло. И на это шило голосов собрать достаточно реально. Ведь свой, слуга народный. Ну и еще человек Ермака, еще один солдат президента", - добавляет Юрчишин.
"Эх, еще долго ждать Украине своего Хосе Угаса (если не знаете кто это - Гугл в помощь). Имел честь работать с ним в свое время в Transparency International. А, основной кандидат на главу СБУ таки и.о. председателя Малюк. Здесь все четко, по-татаровски", - резюмирует он.
Как отмечалось, 19 июля ВР отправила Венедиктову в отставку.
Ранее президент Зеленский отстранил Венедиктову от должности генерального прокурора Украины. Он объясняет это решение тем, что многие сотрудники прокуратуры совершили государственную измену, оставшись на оккупированной территории и сотрудничая с врагом. Об увольнении Венедиктовой пока речь не идет, - говорили ранее в ОП.
Источники Цензор.НЕТ сообщают, что Зеленский предлагал Венедиктовой написать заявление об увольнении по собственному желанию, но она отказалась это сделать.
Госдеп США отметил, что следит за кадровыми перестановками в украинских властях.
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лично меня в этой истории настораживает, пока, только словосочетание "Слуга народа"......
Ось послужний список цього висуванця.
В 1995 году окончил с отличием https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC._%D0%98._%D0%98._%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Одесский государственный университет им. И. И. Мечникова (специальность «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Правоведение »)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-kstn1-2 [2] . Ківалов?
Костин является директором https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82 Адвокатской компании «Право»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-kstn1-2 [2] .
Заместитель председателя Совета адвокатов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Одесской области . Заместитель председателя президиума Объединения адвокатов «https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1 Одесская областная коллегия адвокатов »https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-kstn1-2 [2] .
Он работал в различных адвокатских компаниях и других организациях. Прошел путь от юриста до руководителя компанииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-kstn2-5 [5] .
Является членом правления https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F ОО «Одесский дипломатический клуб»
"Слуга урода".
ФСЬО .
Але все тільки в проектах.
що з керівництвом країни щось не так?
незалежногогенпрокурора.
Свернуть
"Треба признатися що ВР у нас НІКОЛИ не було"
В США дійсно ВР НІКОЛИ не було.
Де хто і не засинав, щоб нарешті прокидатися, а де хто голосував за Кравчука, Кучму, прахвесора, зебілів... не вміє і, головне - не хоче думати своєю головою.
Важки і довгострокові наслідки совка.
Не треба робити такі закиди особливо сидячи в Штатах та узагальнювати і всіх грести під одну гребінку.
Костін А.Є. Зрадник, самодур і аферист із ксивою депутата - YouTube
1:16:11
8 вер. 2021 р. - Голова Комітету з питань правової політики Верховної Ради України Костін Андрій Євгенович‼️
Шо то морды литса подозрительно одного формата.
----Оце і вся діяльність. Черговий ноунейм з одеської помийки.
Цей напрокурорить . Прокурором буде Ермак з Татаровим.
Андрушін!
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Злі язики з Банкової кажуть, що Єрмак, як і раніше, хоче призначити Генпрокурором свого кума Олега Кіпера, який сьогодні очолює прокуратуру Києва. Але під нього поки що немає голосів. Навіть за гроші. Тому поки що головним фаворитом на призначення є нардеп із "Слуги народу" Андрій Костін. Він зрозумілий "слугам", є для них своїм, орієнтований на Банкову та не токсичний. А те, що він ніколи не був занурений у роботу Генпрокуратури і не розуміє багатьох механізмів усередині структури, депутатів особливо не бентежить. Вони оцінюють призначення по-іншому. Один із "злих язиків" сказав якось про Венедиктову:
- Вона теж не розуміла, що і як працює в Генпрокуратурі, але нічого страшного не сталося.
- Так нічого й хорошого не сталося. А чого ви її зняли?
- Тому що прийшов наказ із ОП.
Ну, на цьому можна робити паузу і погодитися, що якщо сьогодні Україною управляє Єрмак, людина, яку не обирали і яка раніше займалася кіосками в Києві та була директором магазину "Санахант", то у нас можливо все.
І бути професіоналом необов'язково.
Щоправда, й позитивного результату для України не буде.
Доведено багаторазово.
достал пид…
- єрмаки, деркачи и прочие фсбшные арахамии на низком старте 🤣🤣🤣