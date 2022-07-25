В случае угрозы со стороны РФ в Черном море экспорт зерна будет прекращен, - Кубраков
Украина может остановить экспорт зерна Черным морем. Такое решение примут, если в море возникнут какие-либо угрозы со стороны России.
Об этом сегодня на брифинге заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Чиновник прокомментировал обстрел порта Одессы, к которому прибегли оккупанты 23 июля. По его словам, навигацию по Черному морю как планировали, так и в дальнейшем будут делать.
"Для нас это (экспорт зерна - ред.) также важно, как и для всего цивилизованного мира. Мы с вами прекрасно понимаем, если что-то будет происходить в Черном море, то, конечно, эта инициатива будет остановлена", - сказал Кубраков.
Глава Мининфраструктуры также отметил, что Украина договаривалась с ООН и Турцией, и они выразили свою позицию по поводу действий России.
Напомним, 22 июля Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна. Документом предусмотрено возобновление безопасного экспорта украинских сельскохозяйственных товаров по Черному морю из трех портов: Одессы, Черноморска и Южного.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, разблокирование морских портов – это вопрос на миллиарды долларов для экономики Украины.
23 июля российские оккупационные войска ударили ракетами "Калибр" по Одессе. Зафиксировано попадание в морской торговый порт. Ударной волной повредило дома вокруг, но хранилище зерна не пострадало.
На следующий день в РФ официально признали, что нанесли ракетный удар по порту Одессы. Якобы ракеты "Калибр" "уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта" и военный катер.
Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил обстрел одесского порта и отметил важность преодоления продовольственного кризиса.
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остановить, раз, два!!!
а наш міністр погрожує заборонити експорт українського зерна.
Є таке відоме правило Даннінга Крюгера, суть якого полягає в тому, що люди, які мають низький рівень кваліфікації, роблять помилкові висновки, приймають невдалі рішення і при цьому нездатні усвідомлювати свої помилки через низький рівень своєї кваліфікації.
А якщо простіше то "Ефект Даннінга Крюгера", це коли долбо#би не можуть зрозуміти, що вони долбо#би. Тому що вони долбо#би.
Про що свідчить ОБСТРІЛ ПОРТА!
Чому же не припиняють?
Тому, що БРЕШУТЬ!
Для кого ці понти? Для наріду, який вживає зЕ-беня марафон?