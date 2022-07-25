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Новости Война
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В случае угрозы со стороны РФ в Черном море экспорт зерна будет прекращен, - Кубраков

зерно

Украина может остановить экспорт зерна Черным морем. Такое решение примут, если в море возникнут какие-либо угрозы со стороны России.

Об этом сегодня на брифинге заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Чиновник прокомментировал обстрел порта Одессы, к которому прибегли оккупанты 23 июля. По его словам, навигацию по Черному морю как планировали, так и в дальнейшем будут делать.

"Для нас это (экспорт зерна - ред.) также важно, как и для всего цивилизованного мира. Мы с вами прекрасно понимаем, если что-то будет происходить в Черном море, то, конечно, эта инициатива будет остановлена", - сказал Кубраков.

Глава Мининфраструктуры также отметил, что Украина договаривалась с ООН и Турцией, и они выразили свою позицию по поводу действий России.

Напомним, 22 июля Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна. Документом предусмотрено возобновление безопасного экспорта украинских сельскохозяйственных товаров по Черному морю из трех портов: Одессы, Черноморска и Южного.

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По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, разблокирование морских портов – это вопрос на миллиарды долларов для экономики Украины.

23 июля российские оккупационные войска ударили ракетами "Калибр" по Одессе. Зафиксировано попадание в морской торговый порт. Ударной волной повредило дома вокруг, но хранилище зерна не пострадало.

На следующий день в РФ официально признали, что нанесли ракетный удар по порту Одессы. Якобы ракеты "Калибр" "уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта" и военный катер.

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил обстрел одесского порта и отметил важность преодоления продовольственного кризиса.

Автор: 

зерно (1070) экспорт (877) Черное море (1480) Кубраков Александр (222)


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Топ комментарии
+10
так сейчас воздушная тревога в Одесе, или это не угроза?
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25.07.2022 16:43
+10
да то другое лежу возле компа Черемушки слушаю вой сирену телеграмм каналы ужас один УГРОЗА РАКЕТНЫХ ВЫЛЕТОВ С АКВАТОРИИ ЧЕРНОГО МОРЯ ИЛИ ПРОТИВНИК ПОДНЯЛ В НЕБО ТУШКИ УГРОЗА РАКЕТНЫХ ВЫЛЕТОВ С САМОЛЕТОВ или с КАСПИЙСКОГО МОРЯ..ОЧЕНЬ ***** ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ--это УГРОЗА ОДЕССЕ ИЛИ ГЛАВНОЕ ГЕШЕФТ ДЛЯ ВОВЫ?????? мне как то ***** на голодающих ********* Африки Азии Индии Китая и прочие ******* задроты как им ***** на Украину..между прочим...
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25.07.2022 16:52
+10
З кацапів зняли заборону на експорт російського зерна,

а наш міністр погрожує заборонити експорт українського зерна.

Є таке відоме правило Даннінга Крюгера, суть якого полягає в тому, що люди, які мають низький рівень кваліфікації, роблять помилкові висновки, приймають невдалі рішення і при цьому нездатні усвідомлювати свої помилки через низький рівень своєї кваліфікації.
А якщо простіше то "Ефект Даннінга Крюгера", це коли долбо#би не можуть зрозуміти, що вони долбо#би. Тому що вони долбо#би.
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25.07.2022 16:56
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Правила форума Совет форумчан
так сейчас воздушная тревога в Одесе, или это не угроза?
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25.07.2022 16:43 Ответить
да то другое лежу возле компа Черемушки слушаю вой сирену телеграмм каналы ужас один УГРОЗА РАКЕТНЫХ ВЫЛЕТОВ С АКВАТОРИИ ЧЕРНОГО МОРЯ ИЛИ ПРОТИВНИК ПОДНЯЛ В НЕБО ТУШКИ УГРОЗА РАКЕТНЫХ ВЫЛЕТОВ С САМОЛЕТОВ или с КАСПИЙСКОГО МОРЯ..ОЧЕНЬ ***** ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ--это УГРОЗА ОДЕССЕ ИЛИ ГЛАВНОЕ ГЕШЕФТ ДЛЯ ВОВЫ?????? мне как то ***** на голодающих ********* Африки Азии Индии Китая и прочие ******* задроты как им ***** на Украину..между прочим...
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25.07.2022 16:52 Ответить
слишком откровенно, конечно......, но в целом - поддерживаю!
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25.07.2022 17:05 Ответить
а санкції на росію будуть поновлені, чи зняті назавжди? Звичайно зняті, а росія ніколи не виконає того, що підписала. Але у Володі винні хто завгодно, але не він.
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25.07.2022 19:02 Ответить
видите ли, американские и европейские ТНК влошились в укр зерно и землю, им надо деньги зарабатывать, они давят свои правительства на оружие для Украины, они генсека ООН загнали на побегушках, что им надавить ради суверенитета Украины.
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25.07.2022 18:52 Ответить
зе!гниды в безопасности
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25.07.2022 17:11 Ответить
Що значить припинено постачання, а чому не розху...на русня в їх портах і на мосту Кримському? Що, дєрьмак не дозволяє папину армію хєрячить?
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25.07.2022 17:45 Ответить
І цим Кацапія буде жорстоко покарана.
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25.07.2022 16:43 Ответить
Так кацапії це і треба. Кацапське зерно і добрива вже разблоковані, а українське зерно - це тепер конкуренти.
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25.07.2022 16:50 Ответить
Ну понятное дело если Рашка разбомбит или подорвет на минах караваны с зерном то все прекратится. А пока у нас предпочитают закрывать глаза на то что Рашка насрала большую кучу на все ваши договоренности.
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25.07.2022 16:45 Ответить
прекратите а фарватер вы оставите заходи нехочу?
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25.07.2022 16:48 Ответить
знищать всі кораблі і зерно, і потім скажуть вам потрібнр, купуйте наше російське і крадене українське, і всі погодяться, бо кушать хочеться... це ж навіть дворічній дитині зрозуміло
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25.07.2022 16:51 Ответить
Поки вважатимемо, що його вже припинили.
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25.07.2022 16:52 Ответить
Ноунейм кубраков, щось напідписувало, а тепер щось розповідає про можливість зупинки якоїсь «цієї ініціативи». Цікаво воно читало, що напідписувало?
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25.07.2022 16:52 Ответить
как? как прыпынено??? куда денутся корабли?
остановить, раз, два!!!
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25.07.2022 16:54 Ответить
Їх нема.
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25.07.2022 17:05 Ответить
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25.07.2022 16:55 Ответить
Кажуть, що зерно не знайшлося. Але знайшлися якісь гроші на якихось офшорних рахунках. Частина тих грошей перекочувала на інші офшорні рахунки, і справа закрита "у зв'язку із неможливістю встановлення місцеперебування мишей".
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25.07.2022 17:35 Ответить
З кацапів зняли заборону на експорт російського зерна,

а наш міністр погрожує заборонити експорт українського зерна.

Є таке відоме правило Даннінга Крюгера, суть якого полягає в тому, що люди, які мають низький рівень кваліфікації, роблять помилкові висновки, приймають невдалі рішення і при цьому нездатні усвідомлювати свої помилки через низький рівень своєї кваліфікації.
А якщо простіше то "Ефект Даннінга Крюгера", це коли долбо#би не можуть зрозуміти, що вони долбо#би. Тому що вони долбо#би.
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25.07.2022 16:56 Ответить
Кацапи для того і били по порту, щоб ми не вивозили зерно. Кацапи свого досягли, заборону на експорт знято, а українське зерно - конкурентне
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25.07.2022 17:09 Ответить
шо, лозинку гарну знайшли!?
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25.07.2022 17:06 Ответить
Ну, как в том одесском анекдоте: "Таки пусть теперь Шлёма не спит".
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25.07.2022 17:06 Ответить
ЗАГРОЗА Є!
Про що свідчить ОБСТРІЛ ПОРТА!
Чому же не припиняють?
Тому, що БРЕШУТЬ!
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25.07.2022 17:06 Ответить
Є підозра, що кубраков й інші зе- керівники вже отримали відкат від рф, щоб Україна припинила відправку зерна, а рф продовжила продавати за підвищеними цінами. Не виключено, що саме з цієї метою і перебував абрамович в Стамбулі.
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25.07.2022 17:06 Ответить
Хіба ще не було загрози?
Для кого ці понти? Для наріду, який вживає зЕ-беня марафон?
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25.07.2022 17:13 Ответить
Кубракова надо мобилизовать и показать ему угрозу...дыбилы ***....
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25.07.2022 17:15 Ответить
Йди нахер разом з цивілізованим світом.
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25.07.2022 17:17 Ответить
слухайте, експорт зерна буде припинено ще не начавшись. а от команда зе ******** зняла обмеження рашці. ось така фігня малята.
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25.07.2022 17:52 Ответить
десь я таке чув, здається при розведенні військ: якщо росія порушить умови , то наші війська швидко повернуться на попередні позиції, а і де **** наші війська?
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25.07.2022 17:57 Ответить
 
 