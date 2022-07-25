В случае угрозы со стороны РФ в Черном море экспорт зерна будет прекращен, - Кубраков

Украина может остановить экспорт зерна Черным морем. Такое решение примут, если в море возникнут какие-либо угрозы со стороны России.

Об этом сегодня на брифинге заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Чиновник прокомментировал обстрел порта Одессы, к которому прибегли оккупанты 23 июля. По его словам, навигацию по Черному морю как планировали, так и в дальнейшем будут делать.

"Для нас это (экспорт зерна - ред.) также важно, как и для всего цивилизованного мира. Мы с вами прекрасно понимаем, если что-то будет происходить в Черном море, то, конечно, эта инициатива будет остановлена", - сказал Кубраков.

Глава Мининфраструктуры также отметил, что Украина договаривалась с ООН и Турцией, и они выразили свою позицию по поводу действий России.

Напомним, 22 июля Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна. Документом предусмотрено возобновление безопасного экспорта украинских сельскохозяйственных товаров по Черному морю из трех портов: Одессы, Черноморска и Южного.

Читайте также: Спикер МИД Николенко об обстреле Одессы: Это плевок Путина в лицо Гутерришу и Эрдогану

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, разблокирование морских портов – это вопрос на миллиарды долларов для экономики Украины.

23 июля российские оккупационные войска ударили ракетами "Калибр" по Одессе. Зафиксировано попадание в морской торговый порт. Ударной волной повредило дома вокруг, но хранилище зерна не пострадало.

На следующий день в РФ официально признали, что нанесли ракетный удар по порту Одессы. Якобы ракеты "Калибр" "уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта" и военный катер.

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил обстрел одесского порта и отметил важность преодоления продовольственного кризиса.