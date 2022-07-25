КАМАЗ оккупантов переехал гражданский автомобиль на трассе между Мелитополем и Бердянском. Погибли двое взрослых и ребенок, - Федоров

Российские оккупанты совершили очередное преступление на оккупированной территории Украины - их КАМАЗ переехал гражданский автомобиль с людьми. Среди погибших есть ребенок.

Об этом сообщил в телеграмм-канале мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сегодня на трассе между оккупированными Мелитополем и Бердянском российский военный КАМАЗ переехал легковую машину с тремя людьми.

"Двое взрослых и ребенок погибли на месте…", - заметил Федоров.

"То, что даже нельзя назвать зверством, ведь рашисты точно не люди и хуже самых диких животных. Надеюсь, застанут ад при жизни от наших военных", - резюмирует он.

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