КАМАЗ оккупантов переехал гражданский автомобиль на трассе между Мелитополем и Бердянском. Погибли двое взрослых и ребенок, - Федоров
Российские оккупанты совершили очередное преступление на оккупированной территории Украины - их КАМАЗ переехал гражданский автомобиль с людьми. Среди погибших есть ребенок.
Об этом сообщил в телеграмм-канале мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, сегодня на трассе между оккупированными Мелитополем и Бердянском российский военный КАМАЗ переехал легковую машину с тремя людьми.
"Двое взрослых и ребенок погибли на месте…", - заметил Федоров.
"То, что даже нельзя назвать зверством, ведь рашисты точно не люди и хуже самых диких животных. Надеюсь, застанут ад при жизни от наших военных", - резюмирует он.
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на теперішній момент Українська енергосистема синхронизована з європейською!
можливий варіант розділення синхронізації блоків ЗАЕС, але це дуже складне завдання!
Поянюю, треба відокремити енергосистеми України та параші на самій ЗАЕС, частина блоків буде працювати на парашу, частина на Україну, ЦЕ МАЙЖЕ НЕМОЖЛИВО!