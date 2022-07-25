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Новости Война
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КАМАЗ оккупантов переехал гражданский автомобиль на трассе между Мелитополем и Бердянском. Погибли двое взрослых и ребенок, - Федоров

мелітополь

Российские оккупанты совершили очередное преступление на оккупированной территории Украины - их КАМАЗ переехал гражданский автомобиль с людьми. Среди погибших есть ребенок.

Об этом сообщил в телеграмм-канале мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сегодня на трассе между оккупированными Мелитополем и Бердянском российский военный КАМАЗ переехал легковую машину с тремя людьми.

"Двое взрослых и ребенок погибли на месте…", - заметил Федоров.

"То, что даже нельзя назвать зверством, ведь рашисты точно не люди и хуже самых диких животных. Надеюсь, застанут ад при жизни от наших военных", - резюмирует он.

Читайте также: 358 детей погибли в Украине из-за агрессии РФ, более 686 - ранены, - Офис генпрокурора

Автор: 

армия РФ (19238) Бердянск (443) дети (6493) ДТП (7673) Мелитополь (613) смерть (9223) Федоров Иван (467)


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Нажаль, допоки ми не звільнимо нашу землю, це буде продовжуватися знову і знову
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25.07.2022 17:08 Ответить
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25.07.2022 17:15 Ответить
Мерзенні кацапські вбивці-горіти вам усім у пеклі...
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25.07.2022 17:15 Ответить
подлые зэ-********
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25.07.2022 17:17 Ответить
куйня, для постачання електоенергії до криму треба синхронізувати енергосистеми Укркаїни та паРаші.
на теперішній момент Українська енергосистема синхронизована з європейською!
можливий варіант розділення синхронізації блоків ЗАЕС, але це дуже складне завдання!
Поянюю, треба відокремити енергосистеми України та параші на самій ЗАЕС, частина блоків буде працювати на парашу, частина на Україну, ЦЕ МАЙЖЕ НЕМОЖЛИВО!
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25.07.2022 20:53 Ответить
І напевно ж бачили, кого давлять. Це - нелюди, і ніякі не християни. Тим більше, ніякі не "братья" - чорти у пеклі їм брати
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25.07.2022 17:19 Ответить
Чорти у пеклі вже самі почали хреститися та волати до диявола, що б кацапів до них не відправляв, а зразу в Стікс.
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25.07.2022 17:55 Ответить
Думаю, что рашисты сделали это вполне осознано. Зверье на двух ногах
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25.07.2022 17:21 Ответить
Який жах Просто взяти і переїхати цілу сім'ю. Навіщо?!
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25.07.2022 22:57 Ответить
 
 