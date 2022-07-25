Памятные монеты спецвыпусков серии "Вооруженные Силы Украины" номиналом 10 гривен станут оборотными

Монеты специальных выпусков серии "Вооруженные Силы Украины номиналом 10 гривен" Нацбанк вводит в обращение как платежное средство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального банка.

"Оборотные памятные монеты с изображением военной символики и воинов Вооруженных Сил Украины будут ежедневно напоминать миллионам украинцев об украинских защитниках, которые сейчас на поле боя отстаивают право Украины на свободу", – сказал заместитель Председателя Национального банка Алексей Шабан.

В обращении появятся все памятные монеты специальных выпусков: Силы специальных операций Вооруженных сил Украины; Военно-морские Силы Вооруженных сил Украины; Сухопутные войска Вооруженных сил Украины; Вооруженные Силы Украины; Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины; Государственная пограничная служба Украины; День памяти павших защитников Украины; Воздушные Силы Вооруженных сил Украины; участникам боевых действий на территории других государств; КрАЗ-6322 "Солдат"; На страже жизни (посвящается военным медикам); 100-летие создания Украинского военно-морского флота; День украинского добровольца; Защитникам Донецкого аэропорта.

НБУ передаст 5,5 млн штук 14 памятных монет банкам и финучреждениям для последующей выдачи клиентам и/или приемки от клиентов в качестве обычных оборотных монет номиналом 10 гривен.

Читайте также: Нацбанк ввел в обращение монету, посвященную Силам спецопераций ВСУ. ФОТО