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Новости Война
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Памятные монеты спецвыпусков серии "Вооруженные Силы Украины" номиналом 10 гривен станут оборотными

монети

Монеты специальных выпусков серии "Вооруженные Силы Украины номиналом 10 гривен" Нацбанк вводит в обращение как платежное средство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального банка.

"Оборотные памятные монеты с изображением военной символики и воинов Вооруженных Сил Украины будут ежедневно напоминать миллионам украинцев об украинских защитниках, которые сейчас на поле боя отстаивают право Украины на свободу", – сказал заместитель Председателя Национального банка Алексей Шабан.

В обращении появятся все памятные монеты специальных выпусков: Силы специальных операций Вооруженных сил Украины; Военно-морские Силы Вооруженных сил Украины; Сухопутные войска Вооруженных сил Украины; Вооруженные Силы Украины; Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины; Государственная пограничная служба Украины; День памяти павших защитников Украины; Воздушные Силы Вооруженных сил Украины; участникам боевых действий на территории других государств; КрАЗ-6322 "Солдат"; На страже жизни (посвящается военным медикам); 100-летие создания Украинского военно-морского флота; День украинского добровольца; Защитникам Донецкого аэропорта.

НБУ передаст 5,5 млн штук 14 памятных монет банкам и финучреждениям для последующей выдачи клиентам и/или приемки от клиентов в качестве обычных оборотных монет номиналом 10 гривен.

Читайте также: Нацбанк ввел в обращение монету, посвященную Силам спецопераций ВСУ. ФОТО

Автор: 

монеты (145) НБУ (4835) ВСУ (6587)


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Та що тільки не зробиш заради прихованого ввімкнення друкувального верстату.
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25.07.2022 17:13 Ответить
лол. іканаміст намалювався.
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25.07.2022 17:33 Ответить
круто!
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25.07.2022 17:14 Ответить
Клас
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25.07.2022 17:18 Ответить
Не будуть вони ходити. Закон Грешема. Дивно що в НБУ його не знають.
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25.07.2022 19:30 Ответить
Ну буде у кожній сім*ї по 2-3 монетки. Приємно !
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25.07.2022 20:12 Ответить
День добровольця в 4 раза дороже номинала продают
https://coinpoint.com.ua/products/moneta-den-ukrainskogo-dobrovoltsya-10-grn-2018-roku
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14.06.2023 10:27 Ответить
 
 