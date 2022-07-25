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Новости Война
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Гарантирование безопасности экспорта украинского зерна лежит на Турции и ООН, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина начнет экспорт зерна через Черное море в соответствии с подписанными в Стамбуле договоренностями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина

"Мы все подготовили. С нашей стороны действует коридор, в наших водах он контролируется Украиной и проверки (судов – ИФ-У) в них будут производиться только украинцами … Мы обязательно начнем экспорт, чтобы еще раз доказать всему миру: не Украина срывает экспорт – это те нарративы, которые распространяются сегодня как дезинформация российской стороной", – заявил Зеленский на брифинге с президентом Гватемалы в Киеве, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

В то же время, по его словам, дальнейшее обеспечение безопасности экспорта украинского зерна лежит на Турции и ООН, с которыми заключены соответствующие договоренности.

"Мы доверяем Турции и ООН, с которыми подписали соответствующие документы относительно экспорта зерна, а они должны заботиться о безопасности кораблей других государств, согласившихся перевозить зерно, кукурузу, ячмень в другие страны", - сказал президент.

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В этом контексте он также отметил, что освобождение о. Змеиный - важный фактор по контролю безопасности других коридоров транспортировки зерна.

"Это важно относительно контроля безопасности других коридоров транспортировки зерна, а дальше уже - вопрос к ООН и Турции, насколько они смогут контролировать РФ, которая, как оказалось, может бить ракетами даже после договоренностей", - добавил Зеленский.

Зеленский Владимир (20365) зерно (1070) ООН (4168) Турция (3379)


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Топ комментарии
+20
А ***** подписывания этого договора лежит на вас, зебилах
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25.07.2022 17:33
+19
Лично у меня термин "гарантии" вызывают раздражение . Особенно когда что- гарантирует Параша, ООН или банда Зеленского
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25.07.2022 17:38
+17
Ладно,Турция хитрый гарант безопасности, ООН - гарант озабоченности, что подписали твои бездарные мудаки ты вероятно и сам не понял.
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25.07.2022 17:41
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"Ми обов'язково розпочнемо експорт, щоб іще раз довести усьому світу, що не Україна зриває експорт" (с)

Кому і що ще потрібно доводити?

"а далі питання до ООН і Туреччини, наскільки вони зможуть контролювати РФ, яка, як виявилося, може бити ракетами навіть після домовленостей" (с)

Ну от ніколи такого не було, і от знову...
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25.07.2022 17:33 Ответить
пока росийцы не продадут все свое зерно
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25.07.2022 17:34 Ответить
А все тому що гарантування безпеки транспортування українського зерна лежить на президенті України.
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25.07.2022 18:03 Ответить
Там черным по белому в договоре написано, что никаких обязательств ООН на себя не принимают и стороны никаких претензий к ООН не имеют права пред'являть)
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25.07.2022 18:11 Ответить
Украина тоже а вот Турция и оон да По словам N уже есть судовладельцы и страховщики, которые готовы отправить грузы по «зерновому коридору». Тем не менее есть и те, кто опасается за сохранность грузов, однако выразил уверенность в том, что с каждым выходом судна уверенность предпринимателей будет расти. «Когда судовладельцы и страховщики увидят, что коридор работает и работает безопасно, мы получим необходимое количество судов, чтобы полноценно загрузить портовые терминалы для экспорта зерновых и других продуктов»
в любом варианте море земля река Украина получит СВОИ $12 000000000
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26.07.2022 08:15 Ответить
Українськими смертями ти доводиш
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25.07.2022 18:45 Ответить
А ***** подписывания этого договора лежит на вас, зебилах
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25.07.2022 17:33 Ответить
Да не сможет такое никто гарантировать, да и не захочет, это же орки, бабахнуть могут в любой момент, а потом скажут что ударили по штабе азова или еще какой бред.
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25.07.2022 17:34 Ответить
было...они (турки) сказали что позвонили рахе и грозно так спросили - схераль? ..а рашка улыбнувшись мило - этонемы... и турки успокоились... правда потом рашкина машка и лавруха сказали-похвастались : а это таки мы.. .но это ничего не значит...забудьте...грузитесь дальше...
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25.07.2022 17:48 Ответить
А що вони можуть сказать? Тут дійсно - і сказать нічого - кацапи Ердогану (який підписався як гарант-посередник) лайном по морді мазнули!
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25.07.2022 17:53 Ответить
Лично у меня термин "гарантии" вызывают раздражение . Особенно когда что- гарантирует Параша, ООН или банда Зеленского
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25.07.2022 17:38 Ответить
Якось х*йово вона на них лежить...
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25.07.2022 17:38 Ответить
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25.07.2022 17:38 Ответить
Ладно,Турция хитрый гарант безопасности, ООН - гарант озабоченности, что подписали твои бездарные мудаки ты вероятно и сам не понял.
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25.07.2022 17:41 Ответить
Они будут уничтожать корабли в наших портах колибрами и рассказывать что Украина заминировала порт.
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25.07.2022 17:43 Ответить
А навіщо нам президент ? Ми маємо Туреччину та ООН, вони непокоїться за безпеку України.
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25.07.2022 17:43 Ответить
спочатку цей даун гнусавий на лукашенко вішався, лукашенка абєщал не нападать, лукашенка наш тарговий партньор... тепер цей зебуїн на ердогана вішається...

нема в Україні державних діячів, тупі, криворізько-лугансько-донецькі пристосунванці і гопніки
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25.07.2022 17:45 Ответить
в Україні є, при владі нема.
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25.07.2022 19:48 Ответить
Самі найкращі смайли в Цензорі) Можна виразити любі емоції: Єрмак і інші колаборанти - , ООН - і т.д.
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25.07.2022 17:45 Ответить
главное в это верить...
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25.07.2022 17:50 Ответить
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25.07.2022 17:52 Ответить
Пойдет на дно наше зерно. Неужели не дошло еще, что любые договора с парашей пустые бумажки.
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25.07.2022 17:55 Ответить
нафиг ему зерно?
Он добился своей легализации и снятия ключевых санкций...

а дятлы переживают за зерно...
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25.07.2022 18:09 Ответить
А на тобі лежить єрмак
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25.07.2022 18:06 Ответить
Більшості тих країн які Зеля збирається "рятувати" від голоду у кращому випадку пофігу на Україну у гіршому бажають її капітуляції. Цей коридор вигідний тільки аграрній мафії в Україні яка фізично піздила людей за допомогою тітушок відбираючи землю. Голови цих мафіозних кланів давно вже за межами України, деякі з 2014 року. Аграрна мафія підіграє кацапії розказуючи "якщо не продамо збіжжя - буде голод". Не буде.

Нехай краще ці "голодуючі" шукають собі нових постачальников - це єдина правильна відповідь. Україні потрібно її збіжжя бо невідомо скільки буде тривати війна і чи зможе Україна збирати врожай у потрібній кількості і надалі.
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25.07.2022 18:08 Ответить
Чи він мав на увазі,що якщо москальські ракети летітимуть по зерногрузах,то турецька ППО буде їх захищати від московської навали?
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25.07.2022 18:15 Ответить
Я не понимаю таких заявлений президента, если в тексте договора, в последнем пункте, ясно говорится, что ООН не принимает на себя обязательств, и стороны не вправе чего либо от ООН требовать. Или тот договор, который дали в сети - липа, а подписано что-то тайное, а потому неопубликованное
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25.07.2022 18:15 Ответить
Він те, що єрмакцтво його підписувало, взагалі читав? Там ООН не те, що не гарантує, а навпаки , що на ООН не накладається ніяких зобов'язань
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25.07.2022 18:17 Ответить
Зеленский уже на шашлыки съездил с Ермаком под гарантии Макрона.

ВСУ и весь мир расхлебывает до сих пор.
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25.07.2022 18:32 Ответить
Ти з орками підписуєш договорняки, тобі замало Омансьої змови ? Ти ворог, лютий ворог, брехливий україноненавимник
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25.07.2022 18:43 Ответить
Может кто-то привести пример хоть одного договора при котором выигрывала Украина и проигрывала кацапия, или он был хотя бы паритетным? Нужно признать, что кремлю, благодаря зебилам, удалось поставить свою марионетку на высшую должность в Украине.
"...Ми обов'язково розпочнемо експорт, щоб іще раз довести усьому світу, що не Україна зриває експорт..." Кварталу уже лень придумывать новые отмазки. Тоже самое, этот идиот, вещал когда отводил войска и запрещал стрелять, мотивируя, что пусть мир увидит кто срывает перемирие. Результат известен. Хотя зебилам пофиг, они не способны учиться, не способны делать выводы и до сих пор не видят своей вины в том что сейчас происходит в стране.
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25.07.2022 18:50 Ответить
Ой дурак.... Т.е. Рашка не гарантировала потопление кораблей и захват портов?
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25.07.2022 18:57 Ответить
Володя Боневтік, як завжди переводить стрілки на когось, в цьому випадку на турків і ООН. Ні Володя, це ваші з єлдаком бока і цк ви навмисно зняли санкції з росії і прикидаєтеся дурачками. Ти ж юрист, відкрий книжки і кодекси де йде мова про договори. А там Володя дві сторони, одна з цих двох знову зробила про@об, навмисно чи ні розберуться колись слідчі, але знову на користь ворога.
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25.07.2022 18:59 Ответить
Що, кинув презедента Менеджер презедента? Обіцяв як і з "Азовсталлю" піар до небес, і бурхливі оплески, а це були просто розроблені операції на користь Кацапії?
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25.07.2022 19:02 Ответить
ермак гарантировал
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25.07.2022 19:14 Ответить
Тримайте всі разом Володю самодура, а то він ще з турками посвариться, а Ердоган не Штайнмаєр, ніколи Володі цього не пробачить, а страждати будемо ми.
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25.07.2022 20:08 Ответить
Иди деревья сади. Гарантёр
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25.07.2022 21:25 Ответить
Зеленський, ти забезпечив продуктову безпеку українців, перед тим як вивезти зерно?
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25.07.2022 21:28 Ответить
День добрий, радий що тепер ми бачимо друг друга. Передивився ваші коментарі і зрозумів що ви думаюча людина, яка розуміє що вбивці з усіх сторін, що і було завжди... ми, як нація, всім заважаємо. Який модус операнді по вашому?
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24.08.2022 18:09 Ответить
Все це казки кривої босоти: все зерно української зерномафії викупив хитройобаний абрамович з ******** дисконтом! Тому не варто перейматись: все буде чіки-пукі, тобто, жиди своє бабло оформлять як спасіння діток чунга- чанги, ну а кацапи вчергове поржуть з зебілів : продали наше-заробили ; продали вкрадене - заробили, продали своє - заробили, і з-під санкцій зїбались щоб і надалі красти і продавати, продавати і красти вже новий врожай … Так хто тут довбойоб??
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25.07.2022 21:37 Ответить
бляха, а чому без конвою???
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26.07.2022 00:52 Ответить
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26.07.2022 05:44 Ответить
 
 