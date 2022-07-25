Гарантирование безопасности экспорта украинского зерна лежит на Турции и ООН, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина начнет экспорт зерна через Черное море в соответствии с подписанными в Стамбуле договоренностями.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина
"Мы все подготовили. С нашей стороны действует коридор, в наших водах он контролируется Украиной и проверки (судов – ИФ-У) в них будут производиться только украинцами … Мы обязательно начнем экспорт, чтобы еще раз доказать всему миру: не Украина срывает экспорт – это те нарративы, которые распространяются сегодня как дезинформация российской стороной", – заявил Зеленский на брифинге с президентом Гватемалы в Киеве, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".
В то же время, по его словам, дальнейшее обеспечение безопасности экспорта украинского зерна лежит на Турции и ООН, с которыми заключены соответствующие договоренности.
"Мы доверяем Турции и ООН, с которыми подписали соответствующие документы относительно экспорта зерна, а они должны заботиться о безопасности кораблей других государств, согласившихся перевозить зерно, кукурузу, ячмень в другие страны", - сказал президент.
В этом контексте он также отметил, что освобождение о. Змеиный - важный фактор по контролю безопасности других коридоров транспортировки зерна.
"Это важно относительно контроля безопасности других коридоров транспортировки зерна, а дальше уже - вопрос к ООН и Турции, насколько они смогут контролировать РФ, которая, как оказалось, может бить ракетами даже после договоренностей", - добавил Зеленский.
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Кому і що ще потрібно доводити?
"а далі питання до ООН і Туреччини, наскільки вони зможуть контролювати РФ, яка, як виявилося, може бити ракетами навіть після домовленостей" (с)
Ну от ніколи такого не було, і от знову...
в любом варианте море земля река Украина получит СВОИ $12 000000000
нема в Україні державних діячів, тупі, криворізько-лугансько-донецькі пристосунванці і гопніки
Он добился своей легализации и снятия ключевых санкций...
а дятлы переживают за зерно...
Нехай краще ці "голодуючі" шукають собі нових постачальников - це єдина правильна відповідь. Україні потрібно її збіжжя бо невідомо скільки буде тривати війна і чи зможе Україна збирати врожай у потрібній кількості і надалі.
ВСУ и весь мир расхлебывает до сих пор.
"...Ми обов'язково розпочнемо експорт, щоб іще раз довести усьому світу, що не Україна зриває експорт..." Кварталу уже лень придумывать новые отмазки. Тоже самое, этот идиот, вещал когда отводил войска и запрещал стрелять, мотивируя, что пусть мир увидит кто срывает перемирие. Результат известен. Хотя зебилам пофиг, они не способны учиться, не способны делать выводы и до сих пор не видят своей вины в том что сейчас происходит в стране.