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Новости Война
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В Харьковской области бойцы сводного пограничного отряда в течение суток ликвидировали около 40 оккупантов, нескольких взяли в плен, - МВД

рф,арміярф,техніка

В боях на Харьковщине бойцы сводного отряда Государственной пограничной службы Украины освободили несколько населенных пунктов, взяли в плен россиян и завоевали трофеи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Силы обороны в результате успешных контрнаступательных мер в Харьковской области взяли под контроль ряд населенных пунктов, где россияне размещали артиллерию для обстрелов жилых массивов Харькова.

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Пограничники ликвидировали около 40 оккупантов, уничтожили бронированную технику врага. Также были взяты в плен российские военнослужащие. Техника, вооружение и боекомплект оккупантов стали трофейными и будут использованы украинскими военными в боях с врагом.

пограничники (1574) Харьковщина (5577) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+26
Всім виконавцям-респектище...
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25.07.2022 17:32
+15
доброго вечора. Я з Полтавської області. фермер.В мене площа 100 га соняшник. В цьому році не подавав декларацію, тому що що маю лише збитки. Але готовий платити податки в разі фізичного усунення фсбшної потвори Ермака. Я ту потвору не вибирав. Ідіть накуй. Грошей нема.
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25.07.2022 17:54
+11
Респект!
Особливо за оце французсько-ресторанне "Трофе"...
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25.07.2022 17:40
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Всім виконавцям-респектище...
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25.07.2022 17:32 Ответить
Жданов, интересное.....
https://youtu.be/IwZQTfYJAec
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25.07.2022 17:32 Ответить
Отличный урожай!
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25.07.2022 17:33 Ответить
Респект!
Особливо за оце французсько-ресторанне "Трофе"...
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25.07.2022 17:40 Ответить
доброго вечора. Я з Полтавської області. фермер.В мене площа 100 га соняшник. В цьому році не подавав декларацію, тому що що маю лише збитки. Але готовий платити податки в разі фізичного усунення фсбшної потвори Ермака. Я ту потвору не вибирав. Ідіть накуй. Грошей нема.
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25.07.2022 17:54 Ответить
так в нього ж не виборча посада.
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25.07.2022 17:56 Ответить
Так людина не по перевибори говорить а про фізичне усунення.
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25.07.2022 18:00 Ответить
Про це й мова. Його ніхто не обирав, а повноваження в нього і його маріонеток - такі, ніби його обрали
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25.07.2022 18:00 Ответить
Знаєте,танк без башти якось прикольніше виглядає))Нагадало фото,де мій тесть в Воркуті на всюдиході американців возив)
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25.07.2022 18:14 Ответить
Озвучте населённые пункты, плиззз
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25.07.2022 19:19 Ответить
Неймовірно чудова новина про звільнення кількох населених пунктів Харківщини!!! Респект та повага!
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26.07.2022 04:07 Ответить
 
 