Россия в рамках соглашения по зерну не брала на себя обязательства, мешающие продолжать "специальную военную операцию", - Лавров
Россия в рамках соглашения по зерну, достигнутому 22 июля в Стамбуле, не брала на себя обязательства, мешающие продолжать "специальную военную операцию" в Украине.
Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Если говорить об эпизоде, произошедшем в Одессе, то нет ничего в обязательствах, которые Россия взяла на себя, в том числе в рамках подписанных 22 июля в Стамбуле соглашений, что запрещало бы нам продолжать специальную военную операцию, уничтожая военную инфраструктуру и другие военные цели", - сказал он журналистам во время своего визита в Конго.
По словам российского министра, представители Секретариата ООН якобы "вчера подтвердили именно такое прочтение подписанных документов".
Напомним, 22 июля Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна. Документом предусмотрено возобновление безопасного экспорта украинских сельскохозяйственных товаров по Черному морю из трех портов: Одессы, Черноморска и Южного.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, разблокирование морских портов – это вопрос на миллиарды долларов для экономики Украины.
23 июля российские оккупационные войска ударили ракетами "Калибр" по Одессе. Зафиксировано попадание в морской торговый порт. Ударной волной повредило дома вокруг, но хранилище зерна не пострадало.
На следующий день в РФ официально признали, что нанесли ракетный удар по порту Одессы. Якобы ракеты "Калибр" "уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта" и военный катер.
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ХЛОПЦІ ПРИ МОЖЛИВОСТІ ПРИКРИВАЙТЕ ЮРІЯ БУТУСОВА ТА ПОДІБНИХ ЙОМУ:
БЕЗ НИХ НІКОМУ БУДЕ ЗАДАТИ "СКЛАДНІ" ПИТАННЯ НАШИМ ПАЦЮКАМ.
Це ті самі гарантії безпеки вивезення зерна, які задовільнили ЗЄ-владу?
Твій сусід легко погодиться на те, щоб з твоєї хати вивези меблі на його користь, а хату потім хоч спалили.
Питання в тому, що цю херню погодилася Україна.
Все це дуже нагадує будапештський меморандум, пустий папірець.
Але він не винесе.
Фініш. Наші таикм чином також мають право топити касапські корита.
этот пунктик как-то не вписывается в гарантии от Турции и ООН... или то такэ !!!!
Кацапи дозволили нам відкликати всі міжнародні позови і відмовитися від їх поновлення.
Який плюс для України? Україні- ніякого.
а, що обрані мудрим народом керовники дурні чи взагалі зрадники.
Гарантій по цьому зерну нема, а з россіян зняли санкції.
То хто тут підори?
Про наших пи@@расов от зе промолчу, как про покойников.)
летять химери, аж шуба завертається
- Алло, слушаю вас?
- Это Реджеп ***** Эрдоган?
- Да, а кто говорит?
- Путин. Хочу спросить, как тебе спалось сегодня и вчера? Ничего не давило ночью?
- Нет, а что такое?
- Да после подписания тобой зернового соглашения я на тебя х...р положил.
В трубке слышно ржание унылой лошади и непонятное полублеяние похожее на смех тувинского оленя.