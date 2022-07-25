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Новости Война
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Россия в рамках соглашения по зерну не брала на себя обязательства, мешающие продолжать "специальную военную операцию", - Лавров

лавров

Россия в рамках соглашения по зерну, достигнутому 22 июля в Стамбуле, не брала на себя обязательства, мешающие продолжать "специальную военную операцию" в Украине.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Если говорить об эпизоде, произошедшем в Одессе, то нет ничего в обязательствах, которые Россия взяла на себя, в том числе в рамках подписанных 22 июля в Стамбуле соглашений, что запрещало бы нам продолжать специальную военную операцию, уничтожая военную инфраструктуру и другие военные цели", - сказал он журналистам во время своего визита в Конго.

По словам российского министра, представители Секретариата ООН якобы "вчера подтвердили именно такое прочтение подписанных документов".

Напомним, 22 июля Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна. Документом предусмотрено возобновление безопасного экспорта украинских сельскохозяйственных товаров по Черному морю из трех портов: Одессы, Черноморска и Южного.

Читайте также: Спикер МИД Николенко об обстреле Одессы: Это плевок Путина в лицо Гутерришу и Эрдогану

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, разблокирование морских портов – это вопрос на миллиарды долларов для экономики Украины.

23 июля российские оккупационные войска ударили ракетами "Калибр" по Одессе. Зафиксировано попадание в морской торговый порт. Ударной волной повредило дома вокруг, но хранилище зерна не пострадало.

На следующий день в РФ официально признали, что нанесли ракетный удар по порту Одессы. Якобы ракеты "Калибр" "уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта" и военный катер.

Автор: 

зерно (1070) Лавров Сергей (2296) МИД РФ (1667)


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Топ комментарии
+51
единственная "лошадь" которой я желаю сдохнуть
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25.07.2022 17:50
+37
Пошлите вы уже на куй этих дебилов, и ни о чем больше не говорите. Пусть говорят только ВСУ.
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25.07.2022 17:52
+37
Тобто росії достатньо об'явити будь-який корабель військовим, щоб його розбомбити.

Це ті самі гарантії безпеки вивезення зерна, які задовільнили ЗЄ-владу?
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25.07.2022 17:55
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единственная "лошадь" которой я желаю сдохнуть
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25.07.2022 17:50 Ответить
Читаю і сміюсь. Ердоган мабуть теж нічого не розуміє в висєрі від цього поца. Але перекрити Босфор і не випустити ні одну лоханку орків, це він може зробити. Що йому ті срані три корита які бовтаються по морю і роблять з себе велику державу?
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25.07.2022 17:56 Ответить
а навіщо Турціх якісь проблеми для свого народу? Турки по цьому договорянку між Боневтіком і Пуйлом спокійно будуть купувати дешеве зерно, зберігати його до особого переоду, коли здорожчає і перепродавати. Цим мали були опікуватия нарідні обранці із минулої партії регіонів, а точніше антимайданівців. Вони продовжують незакінчену справу Віті Зека і Пуйла, а наріду втирають, що нічого не підписували, а потім знову брешуть і вихваляють себе, що підписували, але при свідках. Шобло хуцпи.
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25.07.2022 18:12 Ответить
Смієшся по дурному. Закрити Босфор, Туреччина просто так не може. У Чорному морі 70 корит, більшість з яких, новітні. Іди наведи порядок.
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25.07.2022 18:43 Ответить
анало говнєтні, ти хотіло сказати. і якщо забуло, чи не знало, то Туреччина член НАТО, а тому посрати їм на кацапські корита.
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25.07.2022 19:33 Ответить
***** ******-ох твоїх ********* отприсків будуть відстрілювать поки не знищять твій проклятий рід і твої жалюгідних пособників!!!
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25.07.2022 17:52 Ответить
Пошлите вы уже на куй этих дебилов, и ни о чем больше не говорите. Пусть говорят только ВСУ.
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25.07.2022 17:52 Ответить
"шах і мат" "зобов'язань".
Президент прореагує як думаєте?

_____________

ХЛОПЦІ ПРИ МОЖЛИВОСТІ ПРИКРИВАЙТЕ ЮРІЯ БУТУСОВА ТА ПОДІБНИХ ЙОМУ:
БЕЗ НИХ НІКОМУ БУДЕ ЗАДАТИ "СКЛАДНІ" ПИТАННЯ НАШИМ ПАЦЮКАМ.
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25.07.2022 17:52 Ответить
Сівий мєрін с прасрочєним вєтпаспартом прадалжаєт брєдіть...
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25.07.2022 17:53 Ответить
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25.07.2022 17:55 Ответить
Тобто росії достатньо об'явити будь-який корабель військовим, щоб його розбомбити.

Це ті самі гарантії безпеки вивезення зерна, які задовільнили ЗЄ-владу?
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25.07.2022 17:55 Ответить
Бери вище. Це "ті самі гарантії", які задовольнили "міравую абчєствєнасть в ліцеї АОН"
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25.07.2022 18:05 Ответить
А до чого мені вище. ООН може задовільнити що завгодно, аби вивезти зерно та підтвердити свою ніжність.

Твій сусід легко погодиться на те, щоб з твоєї хати вивези меблі на його користь, а хату потім хоч спалили.

Питання в тому, що цю херню погодилася Україна.
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25.07.2022 18:09 Ответить
пан має рацію Президент нам на Біблії присягав да і за Конституцією у нього є обов"язки і в ці обов"зяки не входить ні зміцнення вертикалі ні набивання кишень ні прилаштування друзів чи просто лояльних людішек на державні посади.
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25.07.2022 19:42 Ответить
Частково Ви знайдете відповідь на своє питання https://lb.ua/world/2022/07/22/524010_shcho_otrimala_ukraina_shcho-rosiya_vid.html Що отримала Україна, а що - Росія від зернових домовленостей
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25.07.2022 19:43 Ответить
Ясно, що ООН - це пусте місце. Але де ж були наші горе юристи, які прописували цю угоду з ердоганом і оон з нашої сторони? Чому не заставили записати гарантії нам в угоду рашки з тим же оон і ердоганом?
Все це дуже нагадує будапештський меморандум, пустий папірець.
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25.07.2022 18:14 Ответить
Росії треба щоб були зняті санкції, вона їх і зняла окремим договором, він не прив'язаний ні до чого, автоматично він не може бути відновлений, зняли на 3 роки, тепер наросії треба щоб зерно не вивозилось, бо голод їх союзник і більше ніхто, не треба бути візиром, щоб зрозуміти, що вона не дасть вивозити зерно ну аж ніяк. Коли вже і формуляри мінних у неї в кармані, то вже ніхто і нічого не зможе хоча б щось змінити
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25.07.2022 18:12 Ответить
Можна детальніше - що за договір, і які саме санкції зняті?
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25.07.2022 18:25 Ответить
Чи заявити, що вони били саме по військовому кораблю, а те, що зерновоз пішов на дно - то, не вони, а Україна "правакаційу как в Бучє" влаштувала
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25.07.2022 18:38 Ответить
так орки і казали що не зупинять війну да і керівництіо України казали що зерно не повязане с війною багато наших тут нило в комментах що Херсон із за перемірія не будем звільняти все ок війна триває
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25.07.2022 17:55 Ответить
У словах Грустной Лошади я бачу значний прогрес порівняно з його ж словами триденної давності. Це коли він заявив, що у Кремлі уявлення не мають, хто вдарив Калібрамі по одеському морпорту. А сьогодні вже визнав, що це все ж таки вони, але не по зерновим сховищам, а по складам ракет. Такими темпами завтра визнає, що підписані угоди вони ніколи не збиралися виконувати
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25.07.2022 17:55 Ответить
Як на мене, це занадто оптимістичний сценарій. Реалістичний - заявлять, що вони збиралися "но Україна па указкє своїх западних куратараф-англасаксаф..." й далі як зазвичай
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25.07.2022 18:43 Ответить
Вираз обличчя у коняки щось невдоволений, мабуть овес був несвiжим...
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25.07.2022 17:55 Ответить
Думаю, що сінця прілого напхався, а може й очеретом сторічним африканці запхали кобилу.
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25.07.2022 18:30 Ответить
фактична публічна денонсація стамбульських угод в висері цього мерина вимагає від Гутьєреша винести розгляд цього питання на Радбез ООН.

Але він не винесе.

Фініш. Наші таикм чином також мають право топити касапські корита.
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25.07.2022 17:56 Ответить
папірці договорняку інтернет вже бачив?
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25.07.2022 18:08 Ответить
Ось тільки презЕдент дерьмак ніколи не віддасть наказу стріляти по кацапам, навіть, незважаючи на їх незаконне перебування в українських водах.
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25.07.2022 18:17 Ответить
Старая коняка дала шикарную оплеуху и ООН, и туркам и Зеленой шобле . Все эти диноцераты визжали от радости, что подписали какую-то бумажку с Парашей. Нет там ни слова об ответственности сторон. Только коченые ублюдки могли этого "не заметить"
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25.07.2022 17:58 Ответить
Кінь розбушувався. Хрін з кацапами, фермери та покупці не мають постраждати за цього мерина та й прості люди також. Головне хрін лошарі перемовини з Україною.
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25.07.2022 18:02 Ответить
чого ви тут всі прицепилися до московії? Вони справно роблять свою справу на фронті і непогано на дипломатичній ниві. Що їм було потрібно, то вони, наш постійний ворог це зробив. Краще запитайте у Володі Боневтіка і єлдака, навіщо врони зняли санкції з росії і не захистили вивоз зерна?
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25.07.2022 18:16 Ответить
Даже теперь не ясно? Парашенцы разбомбят баржи и скажут, что там были украинские контрразведчики. Им разве впервой такое придумывать...
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25.07.2022 18:03 Ответить
ой... а Эрдогану об этом доложили ???
этот пунктик как-то не вписывается в гарантии от Турции и ООН... или то такэ !!!!
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25.07.2022 18:05 Ответить
пу девегрент для московитів, зрив любих договір - це краще для приниження залишків нації, там же питання про мн17... якщо б не воно - ес нам меньше допомагав... там же питання чому 800 тис армія рф проти 25-75 тис ЗСУ не захопила Україну в 2014? Також тут питання: чому рф не перебиває дороги і мости України? всі ці питання ******** на цілеспрямоване знищення війська рф... це можна допустити якщо знати прислів'я "холопи чубами б'ються а пани сміються"... чом і ні якщо знаєте чому суди наші зписують борги підприємств Коломойского, які він вкрав у Держави... Про яке самоуправління нації можно говорити... Окупація повна.
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25.07.2022 18:18 Ответить
От ето поворот ... с кацами нужно договариваться. Об чем угодно. И ібашить іх, ібашить і ібашить. Как учил іх первий вождь. Делай с ними, делай как они, делай лучше их.
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25.07.2022 18:06 Ответить
Цікава куйня - я в Америці, хоча .. це не зовсім так. Але приємно. Цензор, дякую.
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25.07.2022 18:15 Ответить
Боневтік, єлдак і абрамович із московії черговий раз обєгорили нарід, під приводом продажі зерна зняли санкції з росії, але та не буде виконувати того, що підписала, а ми будемо. Хочу почути 73%, тот це "мінськ 4", бо "мінськ 32 уже був у Володі коли підписували формулу "Штайнмаєра", чи "Оман 2"?
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25.07.2022 18:08 Ответить
Яку ж вони шмаль там на параші курять?
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25.07.2022 18:10 Ответить
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25.07.2022 18:10 Ответить
ой, та йдіть *****, москалі *****
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25.07.2022 18:11 Ответить
Те ж саме, що й з угодою по "грязьпрому" в 2019.
Кацапи дозволили нам відкликати всі міжнародні позови і відмовитися від їх поновлення.
Який плюс для України? Україні- ніякого.
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25.07.2022 18:14 Ответить
Україна зайвий раз довела: кацапи - підари
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25.07.2022 18:21 Ответить
Україна зайвий раз довеле
а, що обрані мудрим народом керовники дурні чи взагалі зрадники.
Гарантій по цьому зерну нема, а з россіян зняли санкції.
То хто тут підори?
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25.07.2022 18:38 Ответить
рф - пыдари, шо не ясно?
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25.07.2022 19:32 Ответить
зобов'язань не брала, а в рот аж залюбки
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25.07.2022 18:18 Ответить
А дед Эрдоган - терпила! Ему тонны дерьма на лысину скинули, а он только облизнулся!)))
Про наших пи@@расов от зе промолчу, как про покойников.)
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25.07.2022 18:20 Ответить
тобишь, кацапским десантным катерам по разминированну морю в одессу быть!?
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25.07.2022 18:22 Ответить
сасать
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25.07.2022 18:25 Ответить
Після цього, як на мене, можна тягати до нас кораблями зброю. Як "обладнання для виробництва добрив^.
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25.07.2022 18:25 Ответить
тю, вже
летять химери, аж шуба завертається
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25.07.2022 18:27 Ответить
Тогда и Украина должна ********* всё российское до которого долетят и наши ракеты и самолёты!!
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25.07.2022 18:28 Ответить
Наши - гучно сказано. Наші в асфальт великого крадівництва закатані
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25.07.2022 18:33 Ответить
ну что там дерьмак с Ердоганом и Боррелем скажут? Обосраную сраку ***** вам показал. берите теперь целуйте ее ган***ны.
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25.07.2022 18:29 Ответить
дерьмак? як це?
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25.07.2022 18:39 Ответить
Ах ты старая мразь. Рожу и задницу преступника - в Гаагу
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25.07.2022 18:30 Ответить
Питання до підписантів з нашого боку - обстріл портів залишився поза увагою? І якщо не буде портів, звідки те зерно експортувати? "Питання безпеки, питання безпеки..." - безголові зелені макаки типу арахамії, якого таки в мавп'ячих лабораторіях біля озера Ріца отримали від схрещення макаки з кацапкою.
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25.07.2022 18:31 Ответить
да иди ***** лавролошадное ******...................................
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25.07.2022 18:33 Ответить
Даже мне тупому и то было понятно, весь этот "договор" нефига не в нашу пользу... Еще и виноватыми сделают по итогу. Это же орки, как им можно верить?? Вот у них уже вторая турбина сломалась на СП2, и поставки газа сократятся... А "сименс" пусть думает!!!!
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25.07.2022 18:42 Ответить
ти тупий, навіщо писав
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25.07.2022 18:45 Ответить
Повна копія операції Офісу та Кацапії з захисниками "Азовсталі". Брехня, брехня, і брехня.
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25.07.2022 18:54 Ответить
России вообще все равно, что там в договорах написано. Достаточно послушать, что Лавров несет про Будапешт или Минск. Им важен лишь факт. Лавров потом скажет, что штурмовать Одессу или уничтожать корабли с зерном они не обещали, факт.
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25.07.2022 18:54 Ответить
треба забити прутня на світову продовольчу кризу та перейматись тільки війною с кацапами
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25.07.2022 18:55 Ответить
стара коняка йде на ковбасу
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25.07.2022 18:55 Ответить
он так говорит в такой формулировке, что его "спецоперация" - это законное и легитимное действие, что они что-то хорошее делают, что они никогда не нарушали не один закон, что они все правы и чисты юридически.
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25.07.2022 18:56 Ответить
Утро. Анкара. Телефонный звонок. Человек берёт трубку.
- Алло, слушаю вас?
- Это Реджеп ***** Эрдоган?
- Да, а кто говорит?
- Путин. Хочу спросить, как тебе спалось сегодня и вчера? Ничего не давило ночью?
- Нет, а что такое?
- Да после подписания тобой зернового соглашения я на тебя х...р положил.
В трубке слышно ржание унылой лошади и непонятное полублеяние похожее на смех тувинского оленя.
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25.07.2022 18:56 Ответить
****...
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25.07.2022 19:07 Ответить
кобыла...
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25.07.2022 19:12 Ответить
а шо, ше ся кому не ***** ковбаса
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25.07.2022 19:25 Ответить
tfОтвет стаду трусливых западных дебилов снявших серьеные санкции с мордора из-за якобы голода ленивых и бесполезных африканцев..
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25.07.2022 19:33 Ответить
что и требовалось доказать с ******** нет смысла вести переговоры.клепать и только клепать.
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25.07.2022 20:02 Ответить
а це чому не доказано зелено-квартальним піторам,які вперто підписують з роспіторами такі договори?
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25.07.2022 20:20 Ответить
Якщо перевести з конячо-дипломатичної мови на зрозумілу,Рашказнову кинула чергового презика України,на цей раз комедіанта зі сталевими яйками(як нас переконують Мосійчук і Безугла з Кольою Котлетою) Вовочку Боневтіка. Це вже традиція ,всі презики України підписують договори де них (нас!) тупо прокидають: Кравчук-Кучма Будапешт,Януковіч-Харківська угода,Порох-Мінськ,Боневтік-зерновий Будапешт.От цікаво,це вони кінчені долбо***би чи всі ми?
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25.07.2022 20:18 Ответить
И шо характерно, кроме Пороха, с тех "договоров" никто из них не обеднел...
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26.07.2022 00:33 Ответить
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25.07.2022 20:27 Ответить
Чудєса, говорящая лошадь.
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25.07.2022 20:30 Ответить
конь знову дурака включає
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25.07.2022 21:09 Ответить
ООН буде грузити зерно, а путлер бомбити і казати, що то українські націоналісти знищують...
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25.07.2022 21:56 Ответить
Це зрозуміло. Незрозуміло,які зобов'язання дєрьмак Україні напереговорив.
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25.07.2022 23:45 Ответить
 
 