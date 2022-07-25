Россия в рамках соглашения по зерну не брала на себя обязательства, мешающие продолжать "специальную военную операцию", - Лавров

Россия в рамках соглашения по зерну, достигнутому 22 июля в Стамбуле, не брала на себя обязательства, мешающие продолжать "специальную военную операцию" в Украине.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Если говорить об эпизоде, произошедшем в Одессе, то нет ничего в обязательствах, которые Россия взяла на себя, в том числе в рамках подписанных 22 июля в Стамбуле соглашений, что запрещало бы нам продолжать специальную военную операцию, уничтожая военную инфраструктуру и другие военные цели", - сказал он журналистам во время своего визита в Конго.

По словам российского министра, представители Секретариата ООН якобы "вчера подтвердили именно такое прочтение подписанных документов".

Напомним, 22 июля Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна. Документом предусмотрено возобновление безопасного экспорта украинских сельскохозяйственных товаров по Черному морю из трех портов: Одессы, Черноморска и Южного.

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По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, разблокирование морских портов – это вопрос на миллиарды долларов для экономики Украины.

23 июля российские оккупационные войска ударили ракетами "Калибр" по Одессе. Зафиксировано попадание в морской торговый порт. Ударной волной повредило дома вокруг, но хранилище зерна не пострадало.

На следующий день в РФ официально признали, что нанесли ракетный удар по порту Одессы. Якобы ракеты "Калибр" "уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта" и военный катер.