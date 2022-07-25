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Новости Война
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В районе Углегорской ТЭС отдельные подразделения врага имеют частичный успех, - Генштаб ВСУ

генштаб

Оперативная информация Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 18.00 25.07.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Слава Украине! Продолжаются 152 сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений. Подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять определенные задачи по усилению охраны в приграничных районах Брестской и Гомельской областей, а также привлекаются к мерам боевой подготовки на военных полигонах.

На Северском направлении с целью демонстрации присутствия и сковывания действий наших войск противник продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения вооруженных сил Российской Федерации. Враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы населённых пунктов Михальчина Слобода Черниговской области, а также Пески, Рясное и Белополье Сумской области.

На Харьковском направлении противник производит огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Харькова, Удов, Верхнего Салтова, Малиновки, Борщевой и многих других населенных пунктов. Нанес авиаудары возле Прудянки и Петровки. В результате ведения боевых действий в направлении Цуповка – Дементиевка украинские воины нанесли оккупантам значительные потери.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Норцовка, Богородичное, Петровское, Адамовка, Приволье, Барвенково, Константиновка, Новая Дмитровка, Долина, Новая Николаевка, Карнауховка, Дибровно, Чеполь, Грушеваха, Мазановка. Противник нанес авиационный удар вблизи Яворского. Захватчики пытаются восполнить потери в живой силе и технике.

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На Краматорском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы Кривой Луки, Платоновки, Закотного, Северского, Верхнекаменского, Звановки, Григорьевки, Ивано-Дарьевки и Спорного. Задействовал авиацию возле Григоровки и Серебрянки. Совершил попытку продвинуться возле Спорного и Ивано-Дарьевки. Получил жесткий отпор и отошел.

На Бахмутском направлении вражеские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Новолуганское, Кодема, Берестово, Белогоровка, Ивановское, Соледар, Майорск, Бахмутское, Покровское, Яковлевка, Курдюмовка, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Майское. Противник нанес авиаудары неподалеку от Соледара, Покровского, Нью-Йорка и по территории Углегорской ТЭС. Вел штурмовые действия на направлениях Клиново - Покровское и Владимировка - Покровское, понес потери и отошел. В районе Углегорской ТЭС отдельные подразделения врага имеют частичный успех.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий со стороны противника не отмечено. Оккупанты вели воздушную разведку БПЛА. Нанесены авиационные удары в районах населенных пунктов Каменная, Шевченко, Веселое и Полтавка.

На Южнобужском направлении продолжаются обстрелы со ствольной, реактивной артиллерии и танков вдоль линии столкновения. Зафиксирован авиаудар недалеко от Ольгиного. Значительное внимание враг уделяет воздушной разведке БПЛА.

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По имеющейся информации, вне пунктов базирования находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Личный состав врага деморализован. Российское командование по отдельным направлениям бросает в атаки живую силу без прикрытия бронетехникой. Таким образом, офицеры берегут исправную технику и пытаются отомстить подчиненным за умышленный вывод из строя вооружения. Подобная практика саботажа распространена среди рядового состава оккупантов, чтобы не участвовать в боевых столкновениях с украинскими воинами.

Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим!", - говорится в информации Генштаба.

Генштаб ВС (6280) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+39
Ось як зазвичай виглядає подія новин:

- ворог має намір захопити Х
- ворог зосередив сили і засоби довкола Х
- ворожа ДРГ спробувала захопити/наблизитися/прорватися до Х, але ЗСУ відбили наступ
- Гайдай заявив, що ворог не зможе захопити Х
- Деморалізований ворог гатить 100500 снарядів по Х
- Арестович заявив, що це останній великий штурм рос військ
- ворог безукспішно продовжує наступальні дії
- ЗСУ відігнали ворога на вихідні рубежі
- президент заявив, що Х має ключове значення
- Арестович заявив, що хаймарси наближають переломний момент у боротьбі за Х
- Гайдай заявив, що зо дня на день ЗСУ відженуть деморалізованого ворога від Х
- Геращенко публікує нове радіоперехоплення про подавленого і задавленого орка рф
- деморалізовані ворожі ДРГ частково мають успіх на околицях Х
- ... тиша
- ... деморалізований ворог має частковий успіх на Х
- Арестович заявляє, що готується потужний контр наступ на Херсон.
- ... ви десь тут..
- ЗСУ переможно без втрат вийшли з Х на завчасно підготовані позиції на Y
- деморалізований ворог перегруповується
- деморалізований ворог має намір захопити Y
- див п.1
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25.07.2022 19:20
+38
ворог деморалізований, але щодня атакує Вуглегірську ТЕС і частково має успіх
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25.07.2022 18:48
+30
кто знает как сложилась бы судьба второго срока для Порошенко, если бы он догадался в свое время использовать для простого нарида(тм) такой же термин - "частковий успіх" для каждого поражения или потерянного города. Бо бидло любе вухами і не бажає розстроюватися від поганих новин
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25.07.2022 18:49
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Угу .. Доведено - під Києвом .. .
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25.07.2022 22:10 Ответить
это было доказано еще во 2ю мировую. Какой бы не был технически совершенный и эффективный Тигр, Флак-88 или Пантера, но Шерманы и Т34е своим количеством просто сминали их как морская волна песчаные фигуры на пляже
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26.07.2022 12:13 Ответить
на соседнем поле ваши свиноцабаки валяются Иван...
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25.07.2022 22:13 Ответить
Фсьопрапальщики довбані , знаєте що таке - частковий успіх ,, це коли ви запросили додому " на чай " , чарівну дівчину ,, і от коли ви повели її до ліжка , ваш - дружок , котрий до цього стояв " на півшостого " , став ледве на 5 . .
Оце і є - частковий успіх . !! То ж - заткніть нах , свої їдала , і не розводьте паніку ..
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25.07.2022 22:26 Ответить
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25.07.2022 22:30 Ответить
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