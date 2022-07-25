РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12379 посетителей онлайн
Новости Санкции против России
2 826 14

В Европарламенте заявили, что исключения из санкций лишь усилят шантаж и давление России

юкнявічене

Если Путин увидит, что может оказывать давления на Европейский Союз и отдельных его членов для достижения исключений из санкционного режима, то это только усилит давление со стороны РФ.

Об этом в комментарии Guildhall заявила депутат Европейского парламента, экс-министр обороны Литвы Раса Юкнявичене, информирует Цензор.НЕТ.

"Пакеты санкций Европейского Союза принимаются единогласно, это компромисс, на который соглашаются все государства-члены ЕС, и они обсуждаются за закрытыми дверями. В Кремле знают это и никогда не перестают использовать чувствительность и зависимости отдельных стран для угроз и шантажа, чтобы разрушить единство Евросоюза", - заявила политик.

"Очевидно, если Путин увидит, что может оказать давление на Европейский Союз или на отдельных его членов, чтобы добиться исключений из санкций, то он только усилит давление", - подытожила Юкнявичене.

22 июля страны Евросоюза ввели седьмой пакет санкций против России за ее военную агрессию против Украины.

В седьмом пакете санкций страны Европейского союза вывели из-под санкций запрет на поставки в Российскую Федерацию ряда некоторых товаров и услуг, которые необходимы для авиационной сферы.

Кроме того, Евросоюз ослабит свои санкции в сфере взаимодействия с государственными предприятиями, которые занимаются поставками продуктов питания и нефти в третьи страны.

В заявлении Совета Европы отметили, что санкции не будут затрагивать экспорт российских продуктов продовольствия, а также закупку российских лекарств и медицинского оборудования третьим странам.

Ранее также Канада приняла решение сделать исключение из режима санкций для России и направить в Германию отремонтированную турбину для газопровода "Северный поток - 1".

Автор: 

Европарламент (1799) Литва (2461) санкции (11291) Юкнявичене Раса (4)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+14
показать весь комментарий
25.07.2022 19:35
+10
Хто-б сумнівався! Особливо після того як Євросоюз змусив Литву "зробить виняток" для транспортування підсанкційних товарі до Калінінграду!!!
показать весь комментарий
25.07.2022 19:26
+9
Санкції про зняття санкцій.
показать весь комментарий
25.07.2022 19:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не мад де правди діти, чим більше поступатися, тим більше русскіє будуть хотіли тих поступок.
показать весь комментарий
25.07.2022 19:19 Ответить
Санкції про зняття санкцій.
показать весь комментарий
25.07.2022 19:22 Ответить
Ничего. Санкции им только на пользу. Тем более, мерзкий таракан что-то затевает:
У Білорусі мають намір закупити 1000 санітарних мішків для трупів. За даними журналістів, держкомпанія "БелСудЕкспертЗабезпечення" може виготовити таку кількість пакетів за 10 днів.
показать весь комментарий
25.07.2022 19:25 Ответить
Так це для добровольців які переодяглися в російську форму і воюють в рядах російської армії! Ти ж не думаєш що їх "минають" наші кулі і снаряди?
показать весь комментарий
25.07.2022 19:29 Ответить
Хто-б сумнівався! Особливо після того як Євросоюз змусив Литву "зробить виняток" для транспортування підсанкційних товарі до Калінінграду!!!
показать весь комментарий
25.07.2022 19:26 Ответить
світ ладен "допомагати" тільки тим, хто сам собі дає раду й без тамтого світу

трупоїди завше з прибутком

це просто треба твердо затямити й не впадати в істерику
показать весь комментарий
25.07.2022 19:31 Ответить
показать весь комментарий
25.07.2022 19:35 Ответить
и снова о погоде )))
///
на росії черговий поїзд зійшов з рейок, трошки підозрюють диверсію


У Росії між Калмикією та Дагестаном 12 товарних вагонів зійшли з рейок, головною причиною цією ситуації слідчі розглядають диверсійну атаку.
Про це повідомляє проект Радіо Свобода - Кавказ.Реалії з посиланням на джерело у правоохоронних органах Дагестану.


«Попередні дані свідчать про те, що на цій ділянці частково було ослаблене залізничне полотно. У кількох місцях рейки були відсутні зовсім, в інших місцях вони були розхитані», - розповів співрозмовник Кавказ.Реалії.

Джерело редакції в уряді Дагестану заявило, що поки що не ухвалено рішення про те, якої версії дотримуватися. За його словами, поки що «вкрай малоймовірно», що сходження вагонів назвуть терактом. Також не вирішено, називати подію диверсією чи ні.

«Є побоювання про паніку серед населення», - заявило джерело.

12 вагонів вантажного поїзда зійшли з рейок у ніч на 24 липня на перегоні Улан-Холл - Біле Озеро Північно-Кавказької залізниці. Що саме перевозили у вагонах - невідомо.

Источник: https://www.radiosvoboda.org/ radiosvoboda.org
показать весь комментарий
25.07.2022 19:36 Ответить
***** одну турбинку получил, теперь шантажом вымогает следующую...
Ну а чо, раз санкции ослабляют...
показать весь комментарий
25.07.2022 19:52 Ответить
Прояв здорового глузду та тверезого мислення?
Таке можна лише вітати!
Сподіваюсь, скоро наші друзі з Європи, таки зрозуміють, що не можна домовлятися з кацапами!
показать весь комментарий
25.07.2022 21:03 Ответить
Всё делается что бы затянуть как можно дольше войну ценою крови украинцев.
показать весь комментарий
25.07.2022 22:35 Ответить
А ты рассчитывал, что ЗСУ победят Россию за пару месяцев? Минимум год нужен, чтоб демилитаризовать и денацифицировать такой огромный сброд, как ВС РФ.
показать весь комментарий
25.07.2022 22:43 Ответить
Чёртовы гении, как они догадались? )))))
показать весь комментарий
25.07.2022 22:47 Ответить
Не мешайте арохамии и верещук торговать водой с крымом
показать весь комментарий
26.07.2022 05:17 Ответить
 
 