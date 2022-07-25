В Европарламенте заявили, что исключения из санкций лишь усилят шантаж и давление России

Если Путин увидит, что может оказывать давления на Европейский Союз и отдельных его членов для достижения исключений из санкционного режима, то это только усилит давление со стороны РФ.

Об этом в комментарии Guildhall заявила депутат Европейского парламента, экс-министр обороны Литвы Раса Юкнявичене, информирует Цензор.НЕТ.

"Пакеты санкций Европейского Союза принимаются единогласно, это компромисс, на который соглашаются все государства-члены ЕС, и они обсуждаются за закрытыми дверями. В Кремле знают это и никогда не перестают использовать чувствительность и зависимости отдельных стран для угроз и шантажа, чтобы разрушить единство Евросоюза", - заявила политик.

"Очевидно, если Путин увидит, что может оказать давление на Европейский Союз или на отдельных его членов, чтобы добиться исключений из санкций, то он только усилит давление", - подытожила Юкнявичене.

22 июля страны Евросоюза ввели седьмой пакет санкций против России за ее военную агрессию против Украины.

В седьмом пакете санкций страны Европейского союза вывели из-под санкций запрет на поставки в Российскую Федерацию ряда некоторых товаров и услуг, которые необходимы для авиационной сферы.

Кроме того, Евросоюз ослабит свои санкции в сфере взаимодействия с государственными предприятиями, которые занимаются поставками продуктов питания и нефти в третьи страны.

В заявлении Совета Европы отметили, что санкции не будут затрагивать экспорт российских продуктов продовольствия, а также закупку российских лекарств и медицинского оборудования третьим странам.

Ранее также Канада приняла решение сделать исключение из режима санкций для России и направить в Германию отремонтированную турбину для газопровода "Северный поток - 1".