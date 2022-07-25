В Европарламенте заявили, что исключения из санкций лишь усилят шантаж и давление России
Если Путин увидит, что может оказывать давления на Европейский Союз и отдельных его членов для достижения исключений из санкционного режима, то это только усилит давление со стороны РФ.
Об этом в комментарии Guildhall заявила депутат Европейского парламента, экс-министр обороны Литвы Раса Юкнявичене, информирует Цензор.НЕТ.
"Пакеты санкций Европейского Союза принимаются единогласно, это компромисс, на который соглашаются все государства-члены ЕС, и они обсуждаются за закрытыми дверями. В Кремле знают это и никогда не перестают использовать чувствительность и зависимости отдельных стран для угроз и шантажа, чтобы разрушить единство Евросоюза", - заявила политик.
"Очевидно, если Путин увидит, что может оказать давление на Европейский Союз или на отдельных его членов, чтобы добиться исключений из санкций, то он только усилит давление", - подытожила Юкнявичене.
22 июля страны Евросоюза ввели седьмой пакет санкций против России за ее военную агрессию против Украины.
В седьмом пакете санкций страны Европейского союза вывели из-под санкций запрет на поставки в Российскую Федерацию ряда некоторых товаров и услуг, которые необходимы для авиационной сферы.
Кроме того, Евросоюз ослабит свои санкции в сфере взаимодействия с государственными предприятиями, которые занимаются поставками продуктов питания и нефти в третьи страны.
В заявлении Совета Европы отметили, что санкции не будут затрагивать экспорт российских продуктов продовольствия, а также закупку российских лекарств и медицинского оборудования третьим странам.
Ранее также Канада приняла решение сделать исключение из режима санкций для России и направить в Германию отремонтированную турбину для газопровода "Северный поток - 1".
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У Білорусі мають намір закупити 1000 санітарних мішків для трупів. За даними журналістів, держкомпанія "БелСудЕкспертЗабезпечення" може виготовити таку кількість пакетів за 10 днів.
трупоїди завше з прибутком
це просто треба твердо затямити й не впадати в істерику
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на росії черговий поїзд зійшов з рейок, трошки підозрюють диверсію
У Росії між Калмикією та Дагестаном 12 товарних вагонів зійшли з рейок, головною причиною цією ситуації слідчі розглядають диверсійну атаку.
Про це повідомляє проект Радіо Свобода - Кавказ.Реалії з посиланням на джерело у правоохоронних органах Дагестану.
«Попередні дані свідчать про те, що на цій ділянці частково було ослаблене залізничне полотно. У кількох місцях рейки були відсутні зовсім, в інших місцях вони були розхитані», - розповів співрозмовник Кавказ.Реалії.
Джерело редакції в уряді Дагестану заявило, що поки що не ухвалено рішення про те, якої версії дотримуватися. За його словами, поки що «вкрай малоймовірно», що сходження вагонів назвуть терактом. Також не вирішено, називати подію диверсією чи ні.
«Є побоювання про паніку серед населення», - заявило джерело.
12 вагонів вантажного поїзда зійшли з рейок у ніч на 24 липня на перегоні Улан-Холл - Біле Озеро Північно-Кавказької залізниці. Що саме перевозили у вагонах - невідомо.
Источник: https://www.radiosvoboda.org/ radiosvoboda.org
Ну а чо, раз санкции ослабляют...
Таке можна лише вітати!
Сподіваюсь, скоро наші друзі з Європи, таки зрозуміють, що не можна домовлятися з кацапами!