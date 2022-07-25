Совет польского языка при Академии наук призвал употреблять "в Украине" вместо "на Украине"

Совет польского языка, действующий при Академии наук Польши, предложил расширить применение формы "в Украине", поскольку, по его мнению, традиционное написание "на Украине" не является единственно правильным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее мнение Совета польского языка опубликовано на его сайте.

"Принимая во внимание особую ситуацию и особые чувства наших украинских друзей, которые часто воспринимают высказывания "на Украине", "на Украину" как признак отношения к своей стране как к несуверенной, Совет польского языка поощряет использование синтаксической формы "в Украине" и "в Украину" и не считает форму с "на" единственно правильной (как вы можете прочитать в печатных изданиях о правильности)", – говорится в решении Совета польского языка.

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