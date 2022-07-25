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Совет польского языка при Академии наук призвал употреблять "в Украине" вместо "на Украине"

польща

Совет польского языка, действующий при Академии наук Польши, предложил расширить применение формы "в Украине", поскольку, по его мнению, традиционное написание "на Украине" не является единственно правильным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее мнение Совета польского языка опубликовано на его сайте.

"Принимая во внимание особую ситуацию и особые чувства наших украинских друзей, которые часто воспринимают высказывания "на Украине", "на Украину" как признак отношения к своей стране как к несуверенной, Совет польского языка поощряет использование синтаксической формы "в Украине" и "в Украину" и не считает форму с "на" единственно правильной (как вы можете прочитать в печатных изданиях о правильности)", – говорится в решении Совета польского языка.

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Автор: 

Польша (8412) язык (3779)


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Топ комментарии
+14
Я, як українець, підтримую встановлення словосполучення "в Україні", хоча, як майже п'ятдесятилітня людина, деколи зловживаю совіцьким "на Україні". Хотів написати, що, мовляв, не потрібно вже так прискіпливо до цього ставитись; а потім почув сирену, та й думаю: а не пішли б ви, кацапи, *****, із своїми словосполученнями? Потрібно виривати з корінням усі оці наративи.
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25.07.2022 19:38
+12
ще би наших ватоголових хтось зумів закликати правильно вживати в Україні
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25.07.2022 19:21
+4
Долго ж они думали над простым правилом: с неостровными государствами должен использоваться предлог "в" и в украинском, и в русском; аналогично "in" - в английском; "w" - в польском.
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25.07.2022 19:34
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Правила форума Совет форумчан
ще би наших ватоголових хтось зумів закликати правильно вживати в Україні
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25.07.2022 19:21 Ответить
То не наші...
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25.07.2022 19:26 Ответить
Ххх,вірно!
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25.07.2022 22:19 Ответить
Ну пилять,для дебилOFF, в стране УКРАИНА, а не на параше роzzии...
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25.07.2022 19:35 Ответить
Це рішення підкреслює перш за все повагу до українського народу
Рашисти навпаки підкреслюють неповагу
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25.07.2022 21:27 Ответить
Цікаво, на Польщі теж вживають?
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25.07.2022 19:28 Ответить
Нет, к их счастью, у них не было исторического промежутка времени с предлогом "на", в отличие от Украины. Кстати, интересно, когда и в каком языке впервые появилось "на Украине".
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25.07.2022 19:39 Ответить
интересно какого же исторического периода не было в "Привисленских губерниях"?
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25.07.2022 19:52 Ответить
Выражение "на Украине" - было прежде всего характерно для самого украинского языка, ибо сам топоним "Украина" был до 1991 года не административным, а только территориальным. А территориальные топонимы в украинском языке так и употребляют "на Донбасі", "на Сумщині", "на Волині"...
Однако в 1991 году все изменилось и названием нашего государства стало именно Украина (а не УНР, УССР, Гетьманщина, Войсько Запорізьке, Королівство Руське, Русь...) и потому именно с 1991 года правильно стало В Украине.
Что там по польскому языку - то его правил я не знаю, может для них природно и государства называть с предлогом "на".
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25.07.2022 20:39 Ответить
"На Україні" включає в себе частини Слобожанщини, на яких тимчасово розташована Кацапляндия.
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25.07.2022 21:48 Ответить
В Польщі вживають не тільки на Україні але й на Білорусі, на Латвії, на Литві, на Словаччині і навіть на Угорщині !
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25.07.2022 19:44 Ответить
+100 !

Гей соколи
Wina, wina, wina dajcie,
A jak umrę pochowajcie
Na zielonej Ukrainie
Przy kochanej mej dziewczynie.

не мучайте поляків і самі не мучайтесь, вживається і "в" і "на", як краще звучить...

Як умру, то поховайте
Мене на могилі
Серед степу широкого
На Вкраїні милій,

вгадайте, який "українофоб" це написав ?
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25.07.2022 20:36 Ответить
Це написав фрік з Петербургу у 19 сторіччі.
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25.07.2022 21:51 Ответить
Це не аргумент, бо у XIX сторіччі Україна - не була назвою ДЕРЖАВИ. А статус назви змінює все.
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26.07.2022 12:24 Ответить
Так є!

Підтверджую!
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25.07.2022 21:31 Ответить
Шо ти маєш на увазі?
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25.07.2022 22:20 Ответить
Ще й як!)
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25.07.2022 22:21 Ответить
Долго ж они думали над простым правилом: с неостровными государствами должен использоваться предлог "в" и в украинском, и в русском; аналогично "in" - в английском; "w" - в польском.
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25.07.2022 19:34 Ответить
Я, як українець, підтримую встановлення словосполучення "в Україні", хоча, як майже п'ятдесятилітня людина, деколи зловживаю совіцьким "на Україні". Хотів написати, що, мовляв, не потрібно вже так прискіпливо до цього ставитись; а потім почув сирену, та й думаю: а не пішли б ви, кацапи, *****, із своїми словосполученнями? Потрібно виривати з корінням усі оці наративи.
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25.07.2022 19:38 Ответить
Існує здоровий глузд, а також правила граматики і всього іншого. "Напасти в Україну", наприклад, дурня повна із усіх точок зору. Тому перед вживанням того чи іншого прийменника, або іншої частини мови, необхідно думати(думать, российскою) і не пропонувати бездумне вживання того чи іншого словосполучення.
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25.07.2022 19:49 Ответить
І що ви хотіли сказати? Напасти " в росію", Польщу, Німеччину..- також дурня!
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25.07.2022 21:10 Ответить
Рекомендую всім зацікавленим статтю Андрея Анзимирова-Бессмертного "В Украине" или "на Украине". © Вона розміщена на сайті Бібліотека Якова Кротова. Там автор розклав по поличкам чому єдино правильним є вживання словосполучення В Україні.
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25.07.2022 19:50 Ответить
Ну за це жирнючий лайокс полякам. Ще б прибрали із своїх підручників історії вину УПА за волинські події, то ціни таким сусідам не було б.
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25.07.2022 20:02 Ответить
Еще в 2012 году начали эту компанию по противодействию распространения ватной приставки "на"))) Все кругом стали резко "накать"- на подвале, на магазине, на Украине и т.д. Пришлось ломать эту ватную тупую массовую совкость и объяснять почему нельзя так говорить.
На Украине - на окраИне, вражеская ИПСО кстати. И вот спустя 10 лет кажется мы остановили ватный вирус "на"кания))
Так шо приезжайте в Украину, живем в Украине) И пока моксели не научатся говорить правильно, продолжаем говорить на россии, на параше), а там посмотрим)
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25.07.2022 20:11 Ответить
А молдаван Бобул співає На Україну повернусь...
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25.07.2022 20:23 Ответить
Ок, поясните, Панове, такой момэнт. В песне "Хей, соколи" Украинскою строка
"Як загину - поховайте
На далекий Украини..." ???
Интересуюсь, бо это любимая песня моего внука (2,5 года), и когда-то мне ему этот момэнт придется пояснить.
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25.07.2022 20:39 Ответить
Якщо я не помиляюся, там такі слова:
Як загину, поховайте, та й на рідній Україні, коло милої дівчини.
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25.07.2022 20:49 Ответить
Отвечаю: ватники(росиянцы) не желая уважать и принимать наши традиции, обычаи и культуру всегда в дебатах приводят одни и те же аргументы. Если мы говорим о приставке "на" - то ватники всегда говорят так: а вот у вас Шевченко в одном стихе говорил на Украине, а вот у вас Билозир спела на Украине и т.д.
Автор строк в песне или в стихотворении тоже человек и также подвержен чужому культурному влиянию/ информационной пропаганде и агрессивной языковой экспансии нашего древнего врага - московии.
По-этому нет ничего удивительного шо иногда "накают" или в песне или в стихе)
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25.07.2022 21:02 Ответить
У ХІХ-ХХ це популярна пісня "виселенців", і найчастіше у виконанні там трапляється варіант рядка "...на зеленій Україні" - його можна розуміти не тільки романтично, а й буквально, як відсилання до Зеленого Клину ("Закитайщини") https://uamoderna.com/md/halczak-kharchyshyn-hei-sokoly https://uamoderna.com/md/halczak-kharchyshyn-hei-sokoly

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25.07.2022 21:13 Ответить
Не відразу зрозумів сутність питання. Справа в тому, що українська мова дозволяє чергування літер У та В на початку як речень, так і на початку деяких слів. Наприклад: У селі, В селі; Учитель, Вчитель. Вірні обидва варіанти. Так само як і вірні обидві назви: Україна та Вкраїна. І Шевченко саме так й писав На Вкраїні милій.

Як умру, то поховайте

Мене на могилі

Серед степу широкого

На Вкраїні милій

Погодьтеся, по іншому було б взагалі не мелодично, та й різало б вуха. Може саме звідти кацапи й взяли цю моду...
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25.07.2022 21:16 Ответить
Є "Україна" - держава, і є "Україна" - територія Стосовно держави говориться "В", а стосовно "території" - "НА" В пісні говориться про "територію"
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26.07.2022 06:27 Ответить
Цікавим є той факт, що у всіх офіційних документах презиків параші до (уйла писали "в", вюа як (уйло прийшло - почали писать "на". А потім ще сперечаються безмозглі, що ми не знаємо "правіл русскага язика"
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25.07.2022 20:56 Ответить
Власти Украины должны на всех уровнях при всех встречах с западными партнёрами говорить на росии. Их так коробить будет от такого.
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25.07.2022 21:20 Ответить
у кацапов будет разрыв мозга если часто это говорить.
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25.07.2022 21:22 Ответить
Колись цікавився цим питанням і перечитував польські джерела. Виявилося, що коли мова про країни, території яких входили до складу Речі Посполитої, то польський правопис вживає " на" ( на Українє, на Бєлорусі, на Літвє) в інших випадках " в" ( в Нємчех, в Росьї, ве Влохах(в Італії)). Мабуть правило писати "на Українє" і москалі взяли з польського правопису.
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25.07.2022 21:33 Ответить
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25.07.2022 22:32 Ответить
В Україні маскалі йдуть НАх*й!
Це логічно...
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26.07.2022 00:28 Ответить
 
 