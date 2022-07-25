Совет польского языка при Академии наук призвал употреблять "в Украине" вместо "на Украине"
Совет польского языка, действующий при Академии наук Польши, предложил расширить применение формы "в Украине", поскольку, по его мнению, традиционное написание "на Украине" не является единственно правильным.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее мнение Совета польского языка опубликовано на его сайте.
"Принимая во внимание особую ситуацию и особые чувства наших украинских друзей, которые часто воспринимают высказывания "на Украине", "на Украину" как признак отношения к своей стране как к несуверенной, Совет польского языка поощряет использование синтаксической формы "в Украине" и "в Украину" и не считает форму с "на" единственно правильной (как вы можете прочитать в печатных изданиях о правильности)", – говорится в решении Совета польского языка.
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Рашисти навпаки підкреслюють неповагу
Однако в 1991 году все изменилось и названием нашего государства стало именно Украина (а не УНР, УССР, Гетьманщина, Войсько Запорізьке, Королівство Руське, Русь...) и потому именно с 1991 года правильно стало В Украине.
Что там по польскому языку - то его правил я не знаю, может для них природно и государства называть с предлогом "на".
Гей соколи
Wina, wina, wina dajcie,
A jak umrę pochowajcie
Na zielonej Ukrainie
Przy kochanej mej dziewczynie.
не мучайте поляків і самі не мучайтесь, вживається і "в" і "на", як краще звучить...
Як умру, то поховайте
Мене на могилі
Серед степу широкого
На Вкраїні милій,
вгадайте, який "українофоб" це написав ?
Підтверджую!
На Украине - на окраИне, вражеская ИПСО кстати. И вот спустя 10 лет кажется мы остановили ватный вирус "на"кания))
Так шо приезжайте в Украину, живем в Украине) И пока моксели не научатся говорить правильно, продолжаем говорить на россии, на параше), а там посмотрим)
"Як загину - поховайте
На далекий Украини..." ???
Интересуюсь, бо это любимая песня моего внука (2,5 года), и когда-то мне ему этот момэнт придется пояснить.
Як загину, поховайте, та й на рідній Україні, коло милої дівчини.
Автор строк в песне или в стихотворении тоже человек и также подвержен чужому культурному влиянию/ информационной пропаганде и агрессивной языковой экспансии нашего древнего врага - московии.
По-этому нет ничего удивительного шо иногда "накают" или в песне или в стихе)
Як умру, то поховайте
Мене на могилі
Серед степу широкого
На Вкраїні милій
Погодьтеся, по іншому було б взагалі не мелодично, та й різало б вуха. Може саме звідти кацапи й взяли цю моду...
Це логічно...