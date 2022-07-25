В Херсонской области россияне заставляют "латать" мосты коммунальщиков, потому что дорожники отказались, - ОВА

Специалисты дорожной сферы ремонтировать мосты в Херсонской области, которые были обстреляны ВСУ, отказались, поэтому оккупанты заставили это делать работников коммунальных предприятий.

Об этом сообщает в фейсбуке Херсонская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты пытаются залатать Антоновский мост и мост возле Каховской ГЭС, которые были повреждены точными ударами ВСУ. Ремонтировать мосты специалисты дорожной сферы отказались, поэтому оккупанты заставили это делать обычных работников КП", - говорится в сообщении.

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