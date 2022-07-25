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Новости Война
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В Херсонской области россияне заставляют "латать" мосты коммунальщиков, потому что дорожники отказались, - ОВА

міст

Специалисты дорожной сферы ремонтировать мосты в Херсонской области, которые были обстреляны ВСУ, отказались, поэтому оккупанты заставили это делать работников коммунальных предприятий.

Об этом сообщает в фейсбуке Херсонская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты пытаются залатать Антоновский мост и мост возле Каховской ГЭС, которые были повреждены точными ударами ВСУ. Ремонтировать мосты специалисты дорожной сферы отказались, поэтому оккупанты заставили это делать обычных работников КП", - говорится в сообщении.

Читайте также: Рашисты пытаются восстановить поврежденные мосты на оккупированной Херсонщине, - Соболевский. ФОТО

Автор: 

мост (1028) Херсонская область (4772)


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Топ комментарии
+15
Орки тварюки тікайте поки вас не вивезли на камазах кучкою
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25.07.2022 20:14
+12
А чому коммунальники не відмовились?
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25.07.2022 20:22
+11
Вони з секти: какаяразніца?
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25.07.2022 20:23
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Орки тварюки тікайте поки вас не вивезли на камазах кучкою
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25.07.2022 20:14 Ответить
Засипати битою цеглою і закатати стилом асфальтом?
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25.07.2022 20:21 Ответить
Ні, спочатку соломою.
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25.07.2022 20:27 Ответить
Можна скотчем заклеїти. Нєнуашо. Там дірки наче не дуже великі, скотчу вистачить
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25.07.2022 21:07 Ответить
Спочатку треба мати той скотч. В РФії його не виготовляють а імпортувати зась
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25.07.2022 21:17 Ответить
А чому коммунальники не відмовились?
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25.07.2022 20:22 Ответить
Вони з секти: какаяразніца?
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25.07.2022 20:23 Ответить
люди, що під дощ кладуть асфальт, можуть запросто забетонувати дірки в покритті мосту. Їх же ніколи не притягували до відповідальності за те, що покладений ними асфальт руйнується як не за кілька днів, то за місяць. та хай навіть рік пройде - в Херсоні дощ все одно хоч раз на рік та й випаде
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25.07.2022 21:44 Ответить
Преспособленцев хватает везде. Ответ у них один"а жить то как то нада"
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25.07.2022 20:30 Ответить


Бачу "справжнього" фронтовика...
причому прямо в Штатах.
Реєстрація: 25 липня 2022.
Чи звичайний трольок проклюнувся, що осилив VPN, правда трошки малограмотний?

В дитинстві мамА не вчила не судити про інших по собі?
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25.07.2022 23:45 Ответить
Дорожникам респект а комунальники нехай латають,буде все якісно...
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25.07.2022 20:29 Ответить
Краще б це робили дорожники бо вони добряче руки набили ремонтувати так, щоб на наступний день знову треба було ремонтувати.
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25.07.2022 20:56 Ответить
В общем, сейчас возникла полная ясность по поводу того, каким является набор вариантов для противника. Оказывается, решение состоит из двух пунктов: возведения понтонных переправ и ремонт поврежденных мостов. Тут стоит заметить, что буквально вчера, совершенно случайно, встретил знакомого, которому пришлось решать некоторые вопросы юридического характера лет 20 назад. Еще тогда он был не в пионерском возрасте, а сейчас он и вовсе не может на него претендовать, ну а я и не думал, что он еще жив. В общем, у него было время попить кофе и пообщаться на террасе с видом на Днепр.
Понятно, что сначала вспомнили былые времена, а потом речь пошла о войне. Он рассказал, что всем домом собирали на снаряжение двум или трем хлопцам из его дома. Говорит, что регулярно выделяет из пенсии небольшую сумму на помощь ЗСУ и оправдывает свой скромный вклад тем, что его сын, давно уехавший за океан, вкладывается и за себя и за него не только деньгами. Неожиданно, у нас оказалось множество общих тем и почти полное совпадение взглядов по текущим проблемам. Пришлось по-белому позавидовать тому, как ясно работает голова у этого совсем уже пожилого человека.
Но интерес этого разговора сводился к тому, что на пенсию он ушел с должности ГИПа - главного инженера проектов и всю свою долгую жизнь он проработал в проектных организациях. По специальности он был архитектором, но кто в теме - знает, что будучи руководителем проектной группы, он обязан увязывать работу специалистов разных профилей, в том числе - конструкторов, поскольку в первую очередь, сооружение должно вынести собственную нагрузку, а потом и все то, что добавит свой вес на несущие конструкции. А это, с его слов, епархия конструктора. Опять же, с его слов, ему самому всегда легко давался сопромат и конструкции - продолжение сопромата и потому он легко находил общий язык с конструкторами.
Все это имеет прямое отношение к теме, поскольку речь зашла о наших ударах по мостам. Если опустить массу деталей, то вывод этого спеца был таков, что самое тупое решение, которое может принять противник в данной ситуации, это взять и подварить арматуру внутри конструкций моста и тупо залить все это бетоном. Тупость решения состоит в том, что сам мост уже давно в эксплуатации и только по этой причине у него уменьшаются несущие характеристики, естественным путем.
Киевляне знают, что как минимум один мост у нас имеет ограничения в движении именно по этой самой причине, а не из-за какого-то внешнего воздействия. Но в данном случае, было не просто внешнее воздействие, а нечто такое, что в общем - трудно было предусмотреть при проектировании сооружения. К тому же, повреждения эти множественные и потому всем понятно, что несущие способности уже ниже тех, которые были гарантированы проектом, а вот насколько - надо было подробно разбираться и смотреть, как это воздействие подействовало на различные узлы конструкции. Понятно, что за пару дней такую экспертизу невозможно провести, а тем более - невозможно разработать мероприятия, которые позволили бы максимально восстановить свойства конструкции. А из этого следует, что никто не знает, насколько устойчивой будет эта часть конструкции и в каком объеме ее можно будет эксплуатировать.
То есть, если вы хотите заделать дырки, чтобы в них никто не провалился это - одно дело, а если вы хотите восстановить движение по мосту, это - совсем другая история, поскольку надо понимать, что может он выдержать, после такого «ямочного ремонта». Но именно это противник и делает, как видно из фото, приведенных выше.
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25.07.2022 20:29 Ответить
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25.07.2022 20:46 Ответить
Треба їбашити по тим хто латає дири в мосту, по одним в'їбашимо, інші відмовляться..
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25.07.2022 20:56 Ответить
орки уже понтонные мосты наводят...... правда, на что они расчитывают - непонятно......
https://twitter.com/i/status/1551595638139326464
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25.07.2022 21:05 Ответить
Оркам не мосты латать надо,а плоты вязать,и с песней известного кацапа " на маленьком плоту" выметаться с украинской земли!
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25.07.2022 21:06 Ответить
штопаные понтоны - это так по-руzzки
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25.07.2022 21:26 Ответить
Саме парадоксальне: п"ять місяців іде повномасштабна війна А кацапи застосовують понтонні парки мирного часу! Що це значить? Пояснюю: Понтони у мирний час - це металеві коробки обтічної форми, які зводяться у наплавний міст чи використовуються у якості поромів При веденні бойових дій ці "коробки" заповнюються піною, яка при контакті з повітрям перетворюється в твердий мілкопористий пінопласт Тому при пробитті стінки понтона кулею чи осколком, він не тоне А кацапи ту піну давно пропили і роблять мости з порожніх понтонів Перше ж попадання нижче рівня води і понтон тоне!
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26.07.2022 06:20 Ответить
Есть такое понятие "общая прочность" и "местная прочность". Парашники намёка не поймут.
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25.07.2022 21:58 Ответить
А шо там ковальов - зеленожопий?
Ще живе?
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25.07.2022 22:01 Ответить
Я одного не пойму ? Что за пауза недобитого моста , почему его не закуярили полностью ? Что ждем ? Эти черти катаются ,подвозят , грабят увозят.. Опять вопросов море ответов ноль, и это опять Херсон. Или кого то из нас интересует залатали -ли они мост или нет . Или коммунальщиком он нужен что его латают ?? Люди сами уже ждут ,да когда же вы его завалите???
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25.07.2022 22:07 Ответить
 
 