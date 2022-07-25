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Новости Война
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Надеюсь, начнем готовить для ВСУ экипажи для танков "Леопард" или "Абрамс", - Резников

танк,абрамс,abrams

Министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил получение Украиной от Польши танков, а также выразил надежду, что удастся достичь договоренности о поставках ВСУ современных танков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Это танки из Польши, но не польского производства. То есть это техника класса Т – скажем так, бывшего советского класса. Они были на вооружении польской армии", – объяснил он в эфире украинского общенационального телемарафона.

Министр не назвал количество полученных от Польши танков, потому что "враг должен узнать об этом на поле боя", а не раньше.

Резников также выразил надежду на то, что Украина получит современные танки.

"В первую очередь, мы начнем с дружественных стран, в которых есть танки "Леопард", которые готовы нам их передать. Наш план – это будет несколько десятков танков, на которых мы будем проводить учения наших танковых экипажей. Скорее всего, в странах Балтии. После того, как наши танковые экипажи будут готовы, будем продолжать или параллельно вести разговоры о вооружении наших ВСУ современными танками", – сказал министр.

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Резников отметил, что речь идет не только о Леопардах, это также могут быть американские танки Абрамс.

Минобороны (9333) оружие (10219) Польша (8412) танк (2256) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+13
Міністр Блаблабла України.
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25.07.2022 20:38
+12
Зараз знову з'явиться Шольц та все знов пересере...
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25.07.2022 20:38
+7
Нiмеччину шантажуе Росiя. Там знову шось з турбiною. Читала на кацапських сайтах. Нехай дякують Меркель. Ми теж iй можем "подякувати" за вiйну ,хоча наша вина теж е в теперiшнiй ситуацii.
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25.07.2022 20:43
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Міністр Блаблабла України.
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25.07.2022 20:38 Ответить
міністр оборони це "Патрони-кальсони"

а у нас адвокат-балабол і солдати без турсів...
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25.07.2022 20:44 Ответить
В1н спод1ваеться...Тихенько про себе спод1вайся - балабол хренов,як 1 вся зелена шобла...
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25.07.2022 22:35 Ответить
Зараз знову з'явиться Шольц та все знов пересере...
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25.07.2022 20:38 Ответить
Нiмеччину шантажуе Росiя. Там знову шось з турбiною. Читала на кацапських сайтах. Нехай дякують Меркель. Ми теж iй можем "подякувати" за вiйну ,хоча наша вина теж е в теперiшнiй ситуацii.
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25.07.2022 20:43 Ответить
Німецькі фірми -виробники озброєння уже натякнули Шольцу що за його позицію про надання зброї Україні він може не добути свого терміну на цій посаді. Фірми зацікавлені у полігонних випробуваннях своєї продукції на фронтах України
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25.07.2022 21:25 Ответить
великолепненько !!!
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25.07.2022 20:39 Ответить
Все буде, всьому свій час. І це питання лише часу! Не все і сразу! Слава Україні і п....да русні! Вибачте за мат)
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25.07.2022 20:43 Ответить
Нам потрібно (при участі наших найближчих партнерів) створити свій власний танк наступної за "Оплотом"генерації . Бо сподіватись тільки на закордонні поставки - це шлях у нікуди...
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25.07.2022 20:47 Ответить
підземний завод у вже почав рити?
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25.07.2022 21:09 Ответить
ты головой думай хоть чуть чуть - створити свой танк? так он уже есть только кто будет оплачивать его производство и закупку? денег нет - а американцы нам дают все бесплатно для обороны - об этом только мечтать можна было в мирное время
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25.07.2022 21:22 Ответить
У нас є свій танк. Це Н О Т А. Обкатаний та обстріляний тато АРМАТИ Т-14. Аналогів у світі не має від слова зовсім
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25.07.2022 21:28 Ответить
у нас уже 20 років як є машина стандартів НАТО і це ЯТАГАН
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25.07.2022 22:20 Ответить
До речі, про танки.
Конкурс дитячих малюнків профспілки кацапської Госдури 2019 року "Ми рісуєм мір".
Приз глядацьких симпатій, - малюнок 6-річного Арсєнія Анохіна.
Малюнок називається "Танк міра". Енто звєздєц...
https://profsnews.ru/konkursy/itogi-ii-konkursa-detskih-risunkov-my-risuem-mir/

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25.07.2022 20:49 Ответить
нічого дивного )дибіл стругає дибіла
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деградація на генетичному рівні
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25.07.2022 22:17 Ответить
********* озброєння для ЗСУ не буде. Навіть стари " Леопарди" з Іспанії
не прийшли. В НАТО йде планова заміна засторілого озброення на *******, виходячи з цього старе пійде в Україну , а новітне озброєння
країнам членів НАТО.
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25.07.2022 20:51 Ответить
Нові танки аналоги НОТИ тільки починають розроблятися в світі. А ми вже маємо готову машину повністю власного виробництва
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25.07.2022 21:37 Ответить
там купа всього що потрібно було "імпортозамістити" з параші,в першу чергу гармату. якщо потрібен танк зразка нато на вчора,то є ятаган на який потрібно натягнути шкуру оплота з панорамю так каз
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25.07.2022 22:22 Ответить
Пучєглазе чмо, ти вже побачив сформовані кацапській ударні групи?
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25.07.2022 20:56 Ответить
Хотелось бы увидеть как немецкие танки развенчают миф про лучшие рабсейские танки. Немцы настал теперь ваш час включиться в борьбу с фашизмом. Рабсеяне, да, у вас сейчас обыкновенный фашизм и фюрер. Презрение вам!
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25.07.2022 20:57 Ответить
метастазы позитивно-квартальских, ******** новын кругом...
зевлада, вы не болтайте ерундой на голубом очке телесуфлёра, а лучше молча, но делайте..
уже многих прздбольство Найвэлычнившивого и его свиты уже реально достало.. и не только в Украине..
ОПская банда, про.бёте поддержку Запада - будете болтаться на Новогодней Йолке вместо игрушек и зелёных лампочек, рядом с красными и синими.. а оно нам ВСЕМ надо?!
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25.07.2022 21:19 Ответить
Посмотрели пистаболы новости в фейсбуке и по очереди с перестановкой слов по кругу пустили
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25.07.2022 21:27 Ответить
PT-91 Twardy s Polsi polucili.Xotelos stob dali leopardi 2A6 urovnia
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25.07.2022 21:35 Ответить
Ээ... всякий танк, как и всякая вещь есть форма проявления беспредельного разнообразия!
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25.07.2022 21:42 Ответить
Суки!! Хлеб не продавайте, а не надейтесь! Ублюдки!
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25.07.2022 21:44 Ответить
зброя як і гроші любить тишу а особливо кількість
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25.07.2022 22:13 Ответить
Танк в современной войне, это крематорий на гусеницах. Не надо заморачиватся с похоронами экипажа. Они бы ещё доспехи крестоносцев бы подогнали бы, а что, у немцев в музеях их много...
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25.07.2022 22:14 Ответить
******* і казки долбодятлів надивившихся відосиків з бпла,євреям розкажи про "крематорій на гусеницях" посміши екіпажі меркав
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25.07.2022 22:24 Ответить
Не згоден. Танк, це єдина машина, яка може виїхати на передній край позицій супротивника, по яким вже відпрацювала арта та авіація, та прорвати лінію оборони. Особливо танки накшталт Челленджера/Абрамса, що в бою отримували по декілька влучань з РПГ й все одно продовжували виконувати завдання.
Інакше кажучи без танків неможливий наступ на укріплені позиції супротивника - це вам скаже будь який військовий.
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25.07.2022 23:24 Ответить
И отцептесь вы от немцев. Не хотят давать оружие, пусть не дают. Пускай немцы дают лучше лекарства и медоборудованне. Они у них действительно высококлассные. Это может спасти жизни наших ребят и вернуть их в строй. Главное, что бы лекарства и оборудование не осели в частных клиниках, приближенных к власть идущим и не стали средством заколачивания денег для барыг от медицины ...
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25.07.2022 22:25 Ответить
Очередной зеленый ********. Может сразу экипаж планеты смерти готовить. Свою армию чуть не угробили, а теперь воняют, что им мало помогают.
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25.07.2022 23:56 Ответить
Уже протмвно слушать и читать про их попрошайничество, под Киевом у московитов сил и техники било больше раз в пять и контратаковали и род Харьковом, а сейчас не понятно что творится
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26.07.2022 07:35 Ответить
 
 