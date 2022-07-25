Надеюсь, начнем готовить для ВСУ экипажи для танков "Леопард" или "Абрамс", - Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил получение Украиной от Польши танков, а также выразил надежду, что удастся достичь договоренности о поставках ВСУ современных танков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Это танки из Польши, но не польского производства. То есть это техника класса Т – скажем так, бывшего советского класса. Они были на вооружении польской армии", – объяснил он в эфире украинского общенационального телемарафона.

Министр не назвал количество полученных от Польши танков, потому что "враг должен узнать об этом на поле боя", а не раньше.

Резников также выразил надежду на то, что Украина получит современные танки.

"В первую очередь, мы начнем с дружественных стран, в которых есть танки "Леопард", которые готовы нам их передать. Наш план – это будет несколько десятков танков, на которых мы будем проводить учения наших танковых экипажей. Скорее всего, в странах Балтии. После того, как наши танковые экипажи будут готовы, будем продолжать или параллельно вести разговоры о вооружении наших ВСУ современными танками", – сказал министр.

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Резников отметил, что речь идет не только о Леопардах, это также могут быть американские танки Абрамс.