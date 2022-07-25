Надеюсь, начнем готовить для ВСУ экипажи для танков "Леопард" или "Абрамс", - Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил получение Украиной от Польши танков, а также выразил надежду, что удастся достичь договоренности о поставках ВСУ современных танков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Это танки из Польши, но не польского производства. То есть это техника класса Т – скажем так, бывшего советского класса. Они были на вооружении польской армии", – объяснил он в эфире украинского общенационального телемарафона.
Министр не назвал количество полученных от Польши танков, потому что "враг должен узнать об этом на поле боя", а не раньше.
Резников также выразил надежду на то, что Украина получит современные танки.
"В первую очередь, мы начнем с дружественных стран, в которых есть танки "Леопард", которые готовы нам их передать. Наш план – это будет несколько десятков танков, на которых мы будем проводить учения наших танковых экипажей. Скорее всего, в странах Балтии. После того, как наши танковые экипажи будут готовы, будем продолжать или параллельно вести разговоры о вооружении наших ВСУ современными танками", – сказал министр.
Резников отметил, что речь идет не только о Леопардах, это также могут быть американские танки Абрамс.
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деградація на генетичному рівні
не прийшли. В НАТО йде планова заміна засторілого озброення на *******, виходячи з цього старе пійде в Україну , а новітне озброєння
країнам членів НАТО.
зевлада, вы не болтайте ерундой на голубом очке телесуфлёра, а лучше молча, но делайте..
уже многих прздбольство Найвэлычнившивого и его свиты уже реально достало.. и не только в Украине..
ОПская банда, про.бёте поддержку Запада - будете болтаться на Новогодней Йолке вместо игрушек и зелёных лампочек, рядом с красными и синими.. а оно нам ВСЕМ надо?!
Інакше кажучи без танків неможливий наступ на укріплені позиції супротивника - це вам скаже будь який військовий.