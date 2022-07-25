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Новости Война
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На блокпосту российских оккупантов в Васильевке в очереди на эвакуацию за неделю скончались пять человек, - мэр Мелитополя Федоров

рф,блокпост

На блокпосту в Васильевке Запорожской области, где из-за действий российских захватчиков собралась огромная очередь на выезд с захваченных РФ территорий, в ожидании разрешения на проезд за неделю умерли пять человек.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Фёдоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В очереди на российском блокпосту - свыше 1 200 автомобилей. Выехать пытаются 5 000 жителей временно оккупированных территорий. За неделю там умерли 5 человек", - говорится в сообщении.

Фёдоров отметил, что россияне пропускают от 20 до 150 машин в день, но желающих выехать гораздо больше, поэтому очередь ежедневно растет. Захватчики уже начинают требовать взятки: люди, которые доплачивают 1000 гривень, получают шанс проехать быстрее.

Читайте также: Оккупанты задерживают на блокпосте в Васильевке более 5 тыс. человек, которые хотят уехать в Запорожье. Уже есть умершие, - мэр Мелитополя Федоров

"Вместе с центральными органами власти мы обратились к российской стороне с просьбой организовать "зеленый" коридор", - сообщил Фёдоров.

Васильевка – единственный пункт проезда жителей временно оккупированных территорий Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей на подконтрольную Украине территорию.

Автор: 

армия РФ (19238) Мелитополь (613) эвакуация (2072) Федоров Иван (467)


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под оккупацией столько времени сидели
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25.07.2022 22:18 Ответить
Очень быстрый? 24 февраля с утра напали, а вечером Мелитополь был уже в оккупации. Старики, женщины, дети. Ты лично и твоя семья после каждого сигнала "тревога" в бомбоубежище бежите? Если нет, то нечего других учить как им надо было быстро из оккупации выбраться через посты орков.
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25.07.2022 22:54 Ответить
Надто дорогою ціною сплачує Україна за своє право на ВСЕдержавну мову українську. Та річка тече лише вперед й не поверта свою течію. Україна та мова - понад усе!
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25.07.2022 22:31 Ответить
Притула ярко сказал
https://www.youtube.com/watch?v=Xbt-nvORB8o
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25.07.2022 22:33 Ответить
А где Верещук? Это её обязанности организовывать эвакуации. Значит и в смертях она частично виновата...
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26.07.2022 04:11 Ответить
Слава найвеличнішому
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26.07.2022 06:49 Ответить
Уже ржом !
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26.07.2022 08:01 Ответить
 
 