На блокпосту российских оккупантов в Васильевке в очереди на эвакуацию за неделю скончались пять человек, - мэр Мелитополя Федоров

На блокпосту в Васильевке Запорожской области, где из-за действий российских захватчиков собралась огромная очередь на выезд с захваченных РФ территорий, в ожидании разрешения на проезд за неделю умерли пять человек.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Фёдоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В очереди на российском блокпосту - свыше 1 200 автомобилей. Выехать пытаются 5 000 жителей временно оккупированных территорий. За неделю там умерли 5 человек", - говорится в сообщении.

Фёдоров отметил, что россияне пропускают от 20 до 150 машин в день, но желающих выехать гораздо больше, поэтому очередь ежедневно растет. Захватчики уже начинают требовать взятки: люди, которые доплачивают 1000 гривень, получают шанс проехать быстрее.

Читайте также: Оккупанты задерживают на блокпосте в Васильевке более 5 тыс. человек, которые хотят уехать в Запорожье. Уже есть умершие, - мэр Мелитополя Федоров

"Вместе с центральными органами власти мы обратились к российской стороне с просьбой организовать "зеленый" коридор", - сообщил Фёдоров.

Васильевка – единственный пункт проезда жителей временно оккупированных территорий Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей на подконтрольную Украине территорию.