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зерно (1039) Эрдоган (868)

Все должны действовать в соответствии со взятыми на себя обязательствами, - Эрдоган о вывозе зерна

ердоган

Турция призывает все стороны, подписавшие соглашение о создании коридора для вывоза зерна из Украины, выполнять его

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в понедельник в интервью каналу TRT президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Все должны действовать в соответствии со взятыми на себя обязательствами, а также - избегать действий, которые идут вразрез с подписанным соглашением", - сказал он.

"Мы привержены тому, чтобы выполнять на практике это соглашение со всеми его элементами. Это наш приоритет. И также наш приоритет - обеспечить прекращение огня и построение мира, честного и долгосрочного", - добавил Эрдоган.

На минувшей неделе в Стамбуле состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна: один подписали генсек ООН Антониу Гутерриш, министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр обороны Турции Хулуси Акар, а второй - Гутерриш, Акар и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Читайте также: Россия в рамках соглашения по зерну не брала на себя обязательства, мешающие продолжать "специальную военную операцию", - Лавров
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Топ комментарии
+23
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25.07.2022 23:07
+12
Ердоган сходе "проковтнув" плювок Уйла?
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25.07.2022 23:06
+11
Які вже угоди з рашкою? Схаменіться вже довбні.
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25.07.2022 23:08
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Ердоган сходе "проковтнув" плювок Уйла?
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25.07.2022 23:06 Ответить
Эрдоган, ты прежде, чем кого-то учить, оккупированную Турцией часть Кипра верни...
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25.07.2022 23:06 Ответить
Не згоден .Там ще від Римської Імперії їбуться. Скоро вибори там Аби Ердоган не врався.
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25.07.2022 23:54 Ответить
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25.07.2022 23:07 Ответить
Які вже угоди з рашкою? Схаменіться вже довбні.
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25.07.2022 23:08 Ответить
Ей, дроган! Вийми палець ***** зі своєї дупи!
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25.07.2022 23:08 Ответить
Що робили там арахімія і абрамович?
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25.07.2022 23:13 Ответить
Договарівалісь пасрєдінє
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25.07.2022 23:47 Ответить
Лисого ганяли як що, мільярди на кону ... В кишені
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25.07.2022 23:57 Ответить
Бабло від Абрамовича рахували 😠
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26.07.2022 00:44 Ответить
Послушайте Юрия Швеца ( вчерашний выпуск) ЗЕЛЕНСКИЙ ПОРУЧИЛ ШАВКЕ АРАХЛАМИДИИ ‼️СНЯТЬ САНКЦИИ С АБРАМОВИЧА "кошелька "***** 🤢🤡Проклятый Иуда ‼️
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26.07.2022 09:03 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=MRsV_xg_01U Вот этот ролик.
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26.07.2022 09:21 Ответить
Абрамович виводив з-під санкцій путінські гроші, які йому доручили.
Арахамія - продавав Україну за 30 ********* від Абрамовича.
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26.07.2022 10:34 Ответить
***** мона на все класти болт, а ми повинні виконувати.
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25.07.2022 23:13 Ответить
Абрамович и тайные переговоры в Стамбуле по снятию Путина с санкций// №277 - Юрий Швец
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25.07.2022 23:15 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=MRsV_xg_01U https://www.youtube.com/watch?v=MRsV_xg_01U

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26.07.2022 09:22 Ответить
В том числе и ты Эрл. А тебе Путя по губам проводил, жуй дальше сопли, ******* ты наш.
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25.07.2022 23:16 Ответить
Все стороны? То есть опять это Украина виновата?
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25.07.2022 23:23 Ответить
Именно. Ибо нех с кацапами в переговоры играться.
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25.07.2022 23:45 Ответить
Самое главное в этих договорах - это что российские корабли с зерном не будут проверять. То есть, пизженное зерно автоматически легализуется. Непонятно, кому больше выгодны эти соглашения? А это мы еще не читали всех допсоглашений. Не зря это мини-***** вещает о мире.
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25.07.2022 23:29 Ответить
Ердогану вигідно , перш за все !
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26.07.2022 00:43 Ответить
Тобто турок сказав, що його неїпеніяка стрільба - везіть зерно при будь-яких умовах обстрілів? Ну-ну!
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25.07.2022 23:32 Ответить
Ну если лохи согласны везти не смотря ни на что, то ему вообще пох...
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25.07.2022 23:46 Ответить
Опущений ******. Фуууу.
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25.07.2022 23:39 Ответить
ЕрдоГандон , що по тому договору повинні ви робити мерзотники коли хтось порушує умови? Що, таку ось х#йню нести?Нах такі "гаранти " взагалі потрібні?
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25.07.2022 23:48 Ответить
А як нормальні люди повинні ставитись до кривавого вбивці і морального урода , путлєра ?

У Ердогана видно дах поїхав 😠
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26.07.2022 00:41 Ответить
Таким чином, навіть якщо від Одесі не залишиться нічого, крім зернового терміналу морпорта, зерно має вивозитися. А коли буде знищений і зерновий термінал, Турція звинуватить Україну у невиконанні угоди і застосує штрафні санкції?
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26.07.2022 00:48 Ответить
забезпечити припинення вогню та побудову миру, чесного та довгострокового", - пердоган накуй за рашистським коритом-"чесно" цілковита деокупація території України до 2014 року
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26.07.2022 00:51 Ответить
ердоган, ти це своєму дружбану пуйлу скажи!
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26.07.2022 00:59 Ответить
зелёная падаль договорилась
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26.07.2022 05:52 Ответить
Почему все, к чему прикасаются руки сами знаете кого и другие члены (агрохимии, безмозглые, верховные кроты и пр.) превращается в дерьмо?
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26.07.2022 09:14 Ответить
Этот зерновой договор позор для Украины
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26.07.2022 09:28 Ответить
Русский и турок идут рядом и разговаривают. Турок, чтобы поддеть русского, говорит: - У вас в России что ни Иван, то дурак. - Правильно. У нас таких турками называют.
https://anekdotov.me/nacionalnosti/7487-russkij-i-turok-idut-ryadom-i-razgovarivayut-turok.html
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26.07.2022 09:30 Ответить
И Иван на фоне турок живёт как дурак.
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26.07.2022 10:47 Ответить
На самом деле главное в "переговорах по зерну" - маленький довесочек
о передышке - приостановке военных действий.
Сказать прямо "мы ********* пыль глотать" Россия не может,
и ищет любой другой повод, к которому можно пристегнуть перемирие.
А Абрахамия и Абрамович ("борцы за Украину, чтоб никто не сомневался)
должны обильно добавить лубрикант, чтобы впихнуть невпихуемое.
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26.07.2022 10:42 Ответить
Турок есть турок.
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26.07.2022 16:28 Ответить
 
 