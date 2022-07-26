Все должны действовать в соответствии со взятыми на себя обязательствами, - Эрдоган о вывозе зерна
Турция призывает все стороны, подписавшие соглашение о создании коридора для вывоза зерна из Украины, выполнять его
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в понедельник в интервью каналу TRT президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
"Все должны действовать в соответствии со взятыми на себя обязательствами, а также - избегать действий, которые идут вразрез с подписанным соглашением", - сказал он.
"Мы привержены тому, чтобы выполнять на практике это соглашение со всеми его элементами. Это наш приоритет. И также наш приоритет - обеспечить прекращение огня и построение мира, честного и долгосрочного", - добавил Эрдоган.
На минувшей неделе в Стамбуле состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна: один подписали генсек ООН Антониу Гутерриш, министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр обороны Турции Хулуси Акар, а второй - Гутерриш, Акар и министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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Арахамія - продавав Україну за 30 ********* від Абрамовича.
У Ердогана видно дах поїхав 😠
https://anekdotov.me/nacionalnosti/7487-russkij-i-turok-idut-ryadom-i-razgovarivayut-turok.html
о передышке - приостановке военных действий.
Сказать прямо "мы ********* пыль глотать" Россия не может,
и ищет любой другой повод, к которому можно пристегнуть перемирие.
А Абрахамия и Абрамович ("борцы за Украину, чтоб никто не сомневался)
должны обильно добавить лубрикант, чтобы впихнуть невпихуемое.