На южном направлении ВСУ уничтожили 48 оккупантов, пункт управления российских десантников и склад боеприпасов, - ОК "Південь"
Вооруженные силы Украины уничтожили командный пункт 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупантов и склад боеприпасов в районе населенного пункта Пятихатки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Південь".
Всего украинские военные на юге уничтожили:
- 48 оккупантов;
- 4 танка Т-72;
- 152-мм гаубицу;
- САУ;
- 3 бронированных автомобиля;
- 3 другой бронированной техники.
В течение 25 июля противником нанесены три удара.
В полдень из самолетов в направлении временно оккупированной территории выпущены 2 ракеты Х-59 по Николаевской области. Одна крылатая ракета попала вблизи Большого Артакового, вторая – по окрестностям Калуги. Без потерь.
Через час в районе Новогригорьевки ударила пара Ка-52. Также без потерь. К вечеру парами штурмовиков и ударных Ка-52 атакована Андреевка.
Украинская авиация нанесла 7 ударов по местам дислокации и развертывания подразделений: 6 опорным пунктам, скоплению вооружения и военной техники и командно-наблюдательному пункту в Бериславском и Херсонском районах области.
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