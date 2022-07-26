На южном направлении ВСУ уничтожили 48 оккупантов, пункт управления российских десантников и склад боеприпасов, - ОК "Південь"

Вооруженные силы Украины уничтожили командный пункт 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупантов и склад боеприпасов в районе населенного пункта Пятихатки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Південь".

Всего украинские военные на юге уничтожили:

48 оккупантов;

4 танка Т-72;

152-мм гаубицу;

САУ;

3 бронированных автомобиля;

3 другой бронированной техники.

В течение 25 июля противником нанесены три удара.

В полдень из самолетов в направлении временно оккупированной территории выпущены 2 ракеты Х-59 по Николаевской области. Одна крылатая ракета попала вблизи Большого Артакового, вторая – по окрестностям Калуги. Без потерь.

Через час в районе Новогригорьевки ударила пара Ка-52. Также без потерь. К вечеру парами штурмовиков и ударных Ка-52 атакована Андреевка.

Украинская авиация нанесла 7 ударов по местам дислокации и развертывания подразделений: 6 опорным пунктам, скоплению вооружения и военной техники и командно-наблюдательному пункту в Бериславском и Херсонском районах области.

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