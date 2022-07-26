Цели Путина в Украине потерпели неудачу, Россия будет только еще более изолирована и унижена, - Конгресс США
Цели президента России Владимира Путина в Украине потерпели неудачу. Москва потерпит поражение, если будет продолжать войну.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявил сопредседатель украинского кокуса в Конгрессе США Майк Куигли.
Группа американских законодателей от Республиканской и Демократической партий посетила Украину, где встретилась с президентом Зеленским, провела встречу с депутатами Верховной Рады Украины, а также посетила Бучу, Ирпень и другие районы под Киевом.
Двухпартийную делегацию возглавил член Палаты представителей по делам вооруженных сил Адам Смит. В поездке приняли участие сопредседатель украинского кокуса Майк Куигли, конгрессмен Майкл Уолтц, конгрессвумен Элисса Слоткин и конгрессвумен Майки Шерил.
По словам Куигли, в ходе визита в Киев состоялись плодотворные дискуссии о влиянии западной помощи на войну и о том, что Соединенные Штаты и Конгресс могут предпринять, чтобы продолжать поддерживать украинскую борьбу за демократию.
"Мое послание президенту России Путину ясно: ваши цели в Украине потерпели неудачу. Если вы продолжите это незаконное нападение, Россия будет только еще больше изолирована и унижена. Украина и ее союзники не будут колебаться", – добавил американский законодатель.
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Довідка:
на початок 1994р. на озброєнні 43-ї ракетної армії України було 176 ракетних комплексів типу «ОС» («Окремий старт»), що мали на озброєнні 130 ракет класу РС-18 «Стілет» (SS-19) та 46 ракет класу РС-22 «Скальпель» (SS-24).
SS-19 несли по 6 ядерних боєголовок (загалом 780), а SS-24 - по 10 (460).
Разом 1 240 боєголовок із стратегічними зарядами, всього ж на озброєнні перебувало 1272 стратегічних ядерних боєголовок.
Україна мала також щонайменше 2 883 одиниці тактичної ядерної зброї.
буде принижений чи **@ло не збереже то його проблеми,
наше завдання знищити максимум ворогів хто вторгся на територію України
сьогодні ми воюємо з остазією, а завтра з євразією, какая разніца.