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Цели Путина в Украине потерпели неудачу, Россия будет только еще более изолирована и унижена, - Конгресс США

сша,конгрес

Цели президента России Владимира Путина в Украине потерпели неудачу. Москва потерпит поражение, если будет продолжать войну.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявил сопредседатель украинского кокуса в Конгрессе США Майк Куигли.

Группа американских законодателей от Республиканской и Демократической партий посетила Украину, где встретилась с президентом Зеленским, провела встречу с депутатами Верховной Рады Украины, а также посетила Бучу, Ирпень и другие районы под Киевом.

Двухпартийную делегацию возглавил член Палаты представителей по делам вооруженных сил Адам Смит. В поездке приняли участие сопредседатель украинского кокуса Майк Куигли, конгрессмен Майкл Уолтц, конгрессвумен Элисса Слоткин и конгрессвумен Майки Шерил.

По словам Куигли, в ходе визита в Киев состоялись плодотворные дискуссии о влиянии западной помощи на войну и о том, что Соединенные Штаты и Конгресс могут предпринять, чтобы продолжать поддерживать украинскую борьбу за демократию.

"Мое послание президенту России Путину ясно: ваши цели в Украине потерпели неудачу. Если вы продолжите это незаконное нападение, Россия будет только еще больше изолирована и унижена. Украина и ее союзники не будут колебаться", – добавил американский законодатель.

Также читайте: Руководитель ГУР Буданов назначен руководителем комитета по разведке, – Зеленский
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Топ комментарии
+22
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26.07.2022 08:22
+18
А чи знають вони хто папа у дєрьмака і що з ним робити?
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26.07.2022 07:57
+18
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26.07.2022 08:38
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А чи знають вони хто папа у дєрьмака і що з ним робити?
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26.07.2022 07:57 Ответить
А шо робить ? Батьків не вибирають)))
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26.07.2022 08:02 Ответить
Питання було що з цим робити.
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26.07.2022 08:21 Ответить
Все вони знають і вже давно відкрито кажуть прибрати, але боневтіку пох
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26.07.2022 08:44 Ответить
США , хватит терпеть ПРЕДАТЕЛЕЙ ВНЕДРЁННЫХ В Украину , посмотрите , как засранцы ze , Вас и Нас украинцев цинично обманывают ОНИ ЕЩЁ ХУЖЕ ПУТЛЕРА , наносят Вред Государству и народу Зеленский послал на переговоры д'Ерьмака и Арахлама,ЧТОБЫ СНЯТЬ САНКЦИИ С РАШИСТСКОЙ БАНДЫ И ЛИЧНО АБРАМОВИЧА "кошелька" ***** ‼️У Мира требует ,как можно больше санкций , а сам лично втихаря их снимает‼️💩🤡🤢👿. Мраз
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26.07.2022 09:30 Ответить
"... зазнали часткового успіху. *
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26.07.2022 08:04 Ответить
Какая альтернатива этому? "Просто перестать стрелять", а западные страны при этом должны "перестать подливать своими поставками вооружения масло в конфликт"?
Все верно?
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26.07.2022 08:07 Ответить
Про те що у орків все за@бісь , можеш послухати в передачі соловйьоба .. .
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26.07.2022 08:29 Ответить
. Іншої відповіді від кацапського трололо я й не очікував . Як тільки - нема шо сказать , зразу спливає тема мобілізації . .
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26.07.2022 08:44 Ответить
Путнє...🤦
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26.07.2022 08:52 Ответить
А що з масштабом мобілізації не так? Йшов би ти лісом,кацап. Поваляв дурня-досить.
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26.07.2022 08:47 Ответить
Свежачок, ты записался на кабзона?
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26.07.2022 08:50 Ответить
Ну це вже від кацапського бидла залежить. Якщо 200 тис. жмурів для них нормально,то хай далі йдуть на забій🤷
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26.07.2022 08:11 Ответить
Тоді хренова з тебе Ванга. Та й вона сама була мильною бульбашкою.
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26.07.2022 08:25 Ответить
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26.07.2022 09:19 Ответить
Єрмак у розпачі .
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26.07.2022 07:58 Ответить
Чи знають члени кокусу, що мілованов і ніколенко дуже поганої думки про Конгрес і зеленському про це розповіли через СМІ? Якщо він їх звісно читає.
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26.07.2022 08:02 Ответить
Вони й собі Арестовича завели?
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26.07.2022 08:07 Ответить
Вимога до уряду США про постачання Україні необхідного озброєння є не лише справедливою, а й законною. Бо існує не лише моральні зобов'язання США, як гаранта згідно Будапештського меморандуму, а й цілком матеріальні: весь збройовий уран вартістю кілька сот мільярдів $, відданий Україною росії у складі боєголовок стратегічних і тактичних ядерних ракет, було транзитом передано США, через що років 15-20 тому депутати-путінці звинуватили свого колишнього правителя єльцина у державній зраді.
Довідка:
на початок 1994р. на озброєнні 43-ї ракетної армії України було 176 ракетних комплексів типу «ОС» («Окремий старт»), що мали на озброєнні 130 ракет класу РС-18 «Стілет» (SS-19) та 46 ракет класу РС-22 «Скальпель» (SS-24).
SS-19 несли по 6 ядерних боєголовок (загалом 780), а SS-24 - по 10 (460).
Разом 1 240 боєголовок із стратегічними зарядами, всього ж на озброєнні перебувало 1272 стратегічних ядерних боєголовок.
Україна мала також щонайменше 2 883 одиниці тактичної ядерної зброї.
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26.07.2022 08:08 Ответить
міністрьі і савєтнікі нє любят кангрєс...(с).
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26.07.2022 08:10 Ответить
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26.07.2022 08:10 Ответить
Наші запроданці чемно зустріли друзів. Пригощали, як водиться, Ірпенем і Бучею. Господи, що воно коїться!!!
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26.07.2022 08:12 Ответить
Так у кацапні цілі міняються чи не кожен тиждень.
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26.07.2022 08:13 Ответить
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26.07.2022 08:41 Ответить
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26.07.2022 08:22 Ответить
Ни добавить , ни убрать.
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26.07.2022 09:06 Ответить
сейчас выбегут подельники хутина -орбан -эрдоган -эритрея, Китай и все будут умолять сохранить хутину лицо ,а не пошли бы вы н**** все вместе ,строем.
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26.07.2022 08:26 Ответить
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26.07.2022 08:30 Ответить
Не знаю точних планів куйла, однак не все так хєрово як пишуть американці: Україною править маріонетка агента фсб, в офісі президента України більша частина співробітників - це рашистська агентура, в парламенті - прокацапська більшість.Так що Ze дуже вигідний для рашистів през.
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26.07.2022 08:30 Ответить
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26.07.2022 08:38 Ответить
👍👍👍
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26.07.2022 09:18 Ответить
чим х@йло думав коли починав війну,
буде принижений чи **@ло не збереже то його проблеми,
наше завдання знищити максимум ворогів хто вторгся на територію України
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26.07.2022 08:45 Ответить
Путлеру некуда деваться, признать поражение - зомби-стадо не воспримет. Получается врал, что все идет по плану. Для него это смерть. Потому он пустил все на самотек. Не могу завоевать, то все разрушу. Как в аникдоте - не догоню, зато согреюсь. Потому пока есть ракеты будут бомбить, и не факт, что только один год...
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26.07.2022 08:55 Ответить
зомбі-стадо сприйме все, що їм скажуть скабєєва і ко.
сьогодні ми воюємо з остазією, а завтра з євразією, какая разніца.
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26.07.2022 09:40 Ответить
25 відсотків країни захоплено, фронт 1000 кілометрів під постійним обстрілом, краще б ці чиновники думали як нам все повернути й нам зберегти лице, а не кінченим людоїдам з боліт.
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26.07.2022 09:01 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ВСУ!
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26.07.2022 09:19 Ответить
а кремлевский ******** будет- опущенный,обосаный ***********............................мать его суку...............................!
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26.07.2022 09:19 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ВСУ!
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26.07.2022 09:20 Ответить
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26.07.2022 09:20 Ответить
Плювать вона хотіла на ваше приниження. Хіба уже цій тупоголовій європі і США досі не зрозуміло?????...
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26.07.2022 12:49 Ответить
Може воно і так, але нам від цього не легше.
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26.07.2022 13:20 Ответить
Це остання велика війна для мордору. В плані воєнних технологій вони вгору вже не піднімуться.
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29.07.2022 14:58 Ответить
 
 