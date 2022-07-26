Массированный ракетный удар по югу Украины: рашисты ударили по Одесчине и Николаевщине, - ОК "Південь"
По югу Украины нанесен массированный ракетный удар, в том числе с применением авиации, по направлению к Черному морю. Выпущено несколько ракет воздушного базирования.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в оперативном командовании "Південь".
"На Одесчине есть попадание в частные здания прибрежных сел с последующим возгоранием. На местах работают спасатели. Предварительно пострадавших нет. На Николаевщине атакована портовая инфраструктура", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по Николаевскому району был нанесен удар из ЗРК С-300 с временно оккупированной Херсонщины. Есть попадание в авторынок, другие открытые территории пригорода. Информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется.
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Отака вона ціна пустої балаканини
Це, передусім:
1) завод "Новатор" (єкатиринбург) - ракети "калібр", ракети до РСЗВ
2) завод "Авангард" (москва) - ракети Іскандер, ракети С300
3) "іжевський механічний завод" (іжевськ) - снаряди 152/155/203 мм
все одно вони не можуть виробляти ці ракети, електроніки йок.
"Державне Київське конструкторське бюро "Луч" спільно з СКТБ Корпорація "УкрІннМаш" почали ходові випробовування першої серійної пускової установки протикорабельного комплексу "Нептун", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялось раніше, контракт на перший дивізіон наземного берегового протикорабельного комплексу РК-360МЦ "Нептун" був підписаний між https://www.ukrinform.ua/tag-minoboroni Міністерством оборони України та ДККБ "Луч" наприкінці 2020 року. Його передача ВМСУ запланована на перший квартал 2022 року.
Крім цього, в одному з інтерв'ю українським ЗМІ Командувач ВМСУ контр-адмірал Олексій Неїжпапа повідомив про ймовірність початку випробувань у 2022 році "морського" варіанту "Нептуна". За його словами, наразі в України вже є морська випробувальна платформа для розміщення дослідних зразків вітчизняного протикорабельного комплексу.
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3391513-puskovu-ustanovku-kompleksu-neptun-testuut-u-polovih-umovah.html
Блондінка, да?
«Какова вероятность того, что это не роzzия, а Украина начала и не хочет закончить войну?
- Это 50 на 50».
Передайте пану Подоляку, що ці кляті писаки на Цензорі читають, підлі, усі матеріали з інших джерел і тому ОПіоідна лапша на іхніх вухах триматися не хоче.
Але про що це я? А, ось. ООН не є підписантом угод. Воно ЗБОКУ. А підписантами є Турція-Украіна і роzzія-Турція.
Скільки ще можна терпіти щоденні обстріли Одеси і Миколаєва?
Є для України, звичайно й інший вихід крім масованих обстрілів бидлостану - це знищення їхнього вищого керівництва своїми ж, або за допомогою союзників України - НАТО.
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Жоден, просто жоден не помітив, що з ЗРК С300 не стріляють по авторинкам. Можна нести будь-яку дурню і це проковтнуть.
І добра рогатка...
Мовчання ягнят -
Побиття немовлят