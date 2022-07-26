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Николаевская область (2059) Одесская область (3372) ракеты (3468)

Массированный ракетный удар по югу Украины: рашисты ударили по Одесчине и Николаевщине, - ОК "Південь"

ракета

По югу Украины нанесен массированный ракетный удар, в том числе с применением авиации, по направлению к Черному морю. Выпущено несколько ракет воздушного базирования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в оперативном командовании "Південь".

"На Одесчине есть попадание в частные здания прибрежных сел с последующим возгоранием. На местах работают спасатели. Предварительно пострадавших нет. На Николаевщине атакована портовая инфраструктура", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по Николаевскому району был нанесен удар из ЗРК С-300 с временно оккупированной Херсонщины. Есть попадание в авторынок, другие открытые территории пригорода. Информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется.

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Топ комментарии
+53
Отака фігня коли переговори від України по вивозу зерна веде абрамович з агрохімією за 50млн за лист підтримки путінського гаманця.
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26.07.2022 08:53
+42
Доки визволення Херсону почнется , Миколаїв загнеться, а Одеса здригнеться, а у Нікополі гть люднй не залишиться. Отака вона ціна пустої балаканини
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26.07.2022 08:45
+41
Это ратификация зернового соглашения?
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26.07.2022 08:43
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Отака фігня коли переговори від України по вивозу зерна веде абрамович з агрохімією за 50млн за лист підтримки путінського гаманця.
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26.07.2022 08:53 Ответить
Пане Микола,ви дуже помилились. Ара-хламідія,веде переговори по вивозу зерна з *********** гаманцем абрамовичем,а за лист підтримки,про зняття санкцій сума відкату приблизно 1,5-2 мілліардів доларів.Пацани з єрмаковського ФСБшного ОП,працюють чесно 25% від суми 10 мілліардів,і (торг здесь не уместний).
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27.07.2022 08:54 Ответить
Потопить ещё пару корыт кацапских типа "Москва".
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26.07.2022 08:37 Ответить
в этом случае надо не топить а сбивать с чего пуляли
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26.07.2022 08:41 Ответить
С них и пуляле
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26.07.2022 08:58 Ответить
И с чего могут пульнуть.
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26.07.2022 08:58 Ответить
С самолетов
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26.07.2022 09:00 Ответить
Уточню: "И то, с чего могут пульнуть".
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26.07.2022 12:04 Ответить
Хтось би пояснив кацапським покидькам,що на демонстрації "за припинення війни" все одно ніхто не вийде,скільки б вони не тероризували населення. Хоча що цій наволочі поясниш?
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26.07.2022 08:41 Ответить
пояснювати кацапам то марна праця
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26.07.2022 10:45 Ответить
Это ратификация зернового соглашения?
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26.07.2022 08:43 Ответить
так, закріплення "вогнем" типу замість підписів і печаток
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26.07.2022 08:56 Ответить
Ой, напугали ёжика голой попой!
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26.07.2022 14:31 Ответить
Доки визволення Херсону почнется , Миколаїв загнеться, а Одеса здригнеться, а у Нікополі гть люднй не залишиться. Отака вона ціна пустої балаканини
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26.07.2022 08:45 Ответить
Так взял бы с собой 33 богатыря и освободили бы Херсон, а ты сидишь тут, и свистишь.
Отака вона ціна пустої балаканини
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26.07.2022 13:25 Ответить
Цікаво виходить, що державні службовці і правоохоронними здали Херсон? А я бачу, що правоохоронними грабують громадян і ніяк не заспокояться, так ось воно до чого все
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26.07.2022 21:37 Ответить
сам на якому етапі звільнення?
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26.07.2022 16:57 Ответить
"Отака вона ціна пустої балаканини"(С) Твоєї.
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26.07.2022 18:25 Ответить
Може скоріш язик дурнуватий в когось приїпанутого "загнеться" чи його серлива дупа "здригнеться" - аніж Одеса чи Миколаїв від чогось там жахнеться! (скільки б ті рашистські виродки не казились від власного безсилля - їм НІКОЛИ нас не зламати!!!🖕) Хай наші хлопці із ЗСУ💛💙 роблять свою роботу(а роблять вони її на совість - аж у кацападлів😱 пукани здригаються та підриваються!! ) - а нам своє робити: кожен на своєму місці хай робить що має чи хоча б що може - аби тільки пришвидшити нашу Перемогу! А звиздіти усіляку фуйню - не мішки тягати! Херсон ОБОВ'ЯЗКОВО повернеться під контроль України - як і всі поки що захоплені орками землі - і все в нас буде УКРАЇНА!!!🇺🇦 В нас просто немає іншого вибору : або ми перемагаємо(і таки ПЕРЕМОЖЕМО!) орду - або нас просто не буде на цій землі..
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26.07.2022 18:42 Ответить
ясно , "звиздіти всяку фігню" в нас може тільки т.зв. президент! всім іншим - заткнути писки ! неначасі! проблема , що утримання цього звиздуна здійснюється за НАШІ гроші! і непогано здійснюється!
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27.07.2022 00:15 Ответить
Ніколи не буде контрнаступу По оманському договорняку три області орки захоплять тихенько без паліва ,а тим часом зелена мафія подоїть сша та європу .Осінню рашка оголосить їх своїми землями і потім сядуть за стіл перемовини .Арахамія вийде і скаже "ну все ж це їх територія нападати не будемо бо буде ядерна війна - нехай подавляться "
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26.07.2022 18:52 Ответить
Гучні заяви, Перемога, зерновий коридор...ви з ким зібрались домовлятись??? Терорист і бандит ніколи не дозволить вивезти ні кілограма того зерна. Ну звичайно він зацікавлений щоб розмінували підходи до портів і не більше. Ця комедія з підписанням якихось Угод заздалегідь приречена. Тим більше з ким ви підписуєте, хто гарант - імпотентне ООН з другом путіна Ердоганом???
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26.07.2022 08:55 Ответить
💯,Вы правы‼️
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26.07.2022 09:15 Ответить
Причому на 1000000000%
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26.07.2022 11:51 Ответить
Ну й що? Будуть експортувати зерно за запасними маршрутами. А ***** отримає додаткові санкції та втратить будь-яку підтримку у світі.
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26.07.2022 18:28 Ответить
з ***** якраз зняли всі санкції за зерно. А він всіх кинув
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26.07.2022 18:44 Ответить
...це які санкції ? може ті після яких рубль буде 45. Та європа тільки робить санкції на словах, а на ділі виконують всі умови х..йла.
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26.07.2022 22:15 Ответить
Поки не будуть знищені російські заводи, що виготовляють ракети ла далекобійні снаряди, обстріли українських міст триватимуть довічно!
Це, передусім:
1) завод "Новатор" (єкатиринбург) - ракети "калібр", ракети до РСЗВ

2) завод "Авангард" (москва) - ракети Іскандер, ракети С300
3) "іжевський механічний завод" (іжевськ) - снаряди 152/155/203 мм
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26.07.2022 08:58 Ответить
Ну по іжкару могли б і жовті пульнути, перевірити свої ракети. оркам похер, а кєтайозам сенс.
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26.07.2022 09:05 Ответить
Чим знищені, чарівною паличкою? Указом Президента? "Пекельними" санкціями?
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26.07.2022 09:16 Ответить
спочатку нам давали Джавеліни, потім Хаймарси, скоро дадуть і Томагавки. Томагавками і жахнем).

все одно вони не можуть виробляти ці ракети, електроніки йок.
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26.07.2022 09:26 Ответить
Мы разрушили их "Микрон" в Зеленограде?
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26.07.2022 09:50 Ответить
У китайців куплять чіпи. Китаю байдуже на всі санкції
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26.07.2022 10:05 Ответить
чекаємо коли нам щось дадуть? А я знову і знову буду запитувати у Зеленського, його начальника єрмака, татарова та інших, а де наша зброя? Де наші ракети? Якби сказали що ми не мали проектів і грошей, так ні все було. Чомусь не було бажання робити свою ППО, свої ракети, якими можна було знищити кацапів ще на підходах. Радіють 4-м Хаймерсам. Правда вони зроблять погоду на передку, всього чотири, а могли сотні випустити своїх і не гірших, а ще кращих "Вільха М", я вже не пишу за "громи" і "Нептуни", які за місяць разхерачили орду. Чому Володя їх не робив? Щоб не провокувати росію, чи щоб наші не змогли їх вбивати.
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26.07.2022 10:56 Ответить
Шоб наші не змогли їх вбивати. ПЄРЄСТАТЬ СТРЄЛЯТЬ. *****.
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26.07.2022 11:53 Ответить
Вы хотели за 3 года уравнять наш военный потенциал с московией?

"Державне Київське конструкторське бюро "Луч" спільно з СКТБ Корпорація "УкрІннМаш" почали ходові випробовування першої серійної пускової установки протикорабельного комплексу "Нептун", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялось раніше, контракт на перший дивізіон наземного берегового протикорабельного комплексу РК-360МЦ "Нептун" був підписаний між https://www.ukrinform.ua/tag-minoboroni Міністерством оборони України та ДККБ "Луч" наприкінці 2020 року. Його передача ВМСУ запланована на перший квартал 2022 року.
Крім цього, в одному з інтерв'ю українським ЗМІ Командувач ВМСУ контр-адмірал Олексій Неїжпапа повідомив про ймовірність початку випробувань у 2022 році "морського" варіанту "Нептуна". За його словами, наразі в України вже є морська випробувальна платформа для розміщення дослідних зразків вітчизняного протикорабельного комплексу.
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3391513-puskovu-ustanovku-kompleksu-neptun-testuut-u-polovih-umovah.html
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26.07.2022 13:48 Ответить
а з 2019 до кінця 2020 нічого не робили, та й 2021 теж.. чому ж не піарилися як клятий барига?
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27.07.2022 00:18 Ответить
Асфальтом
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26.07.2022 15:22 Ответить
Простіше перерізати усіх тих кацапських пілотів прям в рашціале Буданов несе усяку кухню а не ділом займается
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26.07.2022 10:03 Ответить
Піар -наше все ! Беруть приклад із Зелі.
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26.07.2022 11:33 Ответить
Как их зарезать? Финкой в подворотне? Кто это будет делать? Ну можно назначить награду 20000$ за каждого убитого или зарезаного пилота. Можно подрядить тамошний криминалитет. Деньги на карточку на счет + украинский паспорт. Но ФСБ и следком такихорошо вычислить быстро. Проще закупить систему ПВО типа железный купол.
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26.07.2022 11:57 Ответить
Да и криминалитет там весь под ментами. Те кто не под местами все сидят.
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26.07.2022 12:00 Ответить
Можна не саме по цих заводах - вони досить далеко, а відшукати десь поближче виробників критично важливих компонентів.
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26.07.2022 18:31 Ответить
А Одеса згідно з Оманськими домовленостями буде віддана Московії.
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26.07.2022 11:35 Ответить
росии разрешили торговать продуктами. про спасение голодных африканцев хорошо придумали. и самолёты ремонтировать можно. как котят развели. теперь украинское зерно просто лишний конкурент
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26.07.2022 09:18 Ответить
Як дозволили, так і, з огляду на їхню поведінку, можна відіграти назад.
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26.07.2022 18:33 Ответить
И кто по-вашему будэ отыгрывать назад? Бонэвтик, який слова сказатьне может без Дерьмака? Чи Арахамия, якому заплатил бешенные деньги Абрамович за снятия санкций?
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26.07.2022 20:09 Ответить
Почему молчат военные Членограй 👹под дурачка косит , послал арахламидию с рашистов и Абрамовича санкции снять по предложению Украины‼️Не требовали охраны КОРАБЛЕЙ НАТО - ЭТО ИСПОЛНЕНИЕ ДЕРЬМАКОМ-Зеленским полной сдачи Юга Украины‼️
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26.07.2022 09:20 Ответить
хто, Обама, хто ж. Керрі, саллівани всякі та інші ліваки
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26.07.2022 09:27 Ответить
Про котел в Херсонській обл замовкли? Тепер чимсь н6овим будуть відволікати увагу від здачі Півдня?
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26.07.2022 09:30 Ответить
ну так зі світовим тероризмом розбиратися це не в сраці колупатися.
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26.07.2022 10:54 Ответить
Корбаном та Коломойським, яким грамадянство нібито скасували. Потім все відновлять. Ще й моральну шкоду з наших податків заплатять !
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26.07.2022 11:39 Ответить
Ты ***** Зеленский , ***** было подписывать зерновые угоды , это реальное предательство, Украины , до этого ,орки все время нарушали все договора , а тут вдруг одумались Ермака , уволняй в месте с Татаровым . Или ты далеко не убежишь,
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26.07.2022 09:31 Ответить
Чего возбудилось-то,мабудь ты читал те угоды?
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26.07.2022 15:43 Ответить
@5050

Блондінка, да?

«Какова вероятность того, что это не роzzия, а Украина начала и не хочет закончить войну?

- Это 50 на 50».

Передайте пану Подоляку, що ці кляті писаки на Цензорі читають, підлі, усі матеріали з інших джерел і тому ОПіоідна лапша на іхніх вухах триматися не хоче.

Але про що це я? А, ось. ООН не є підписантом угод. Воно ЗБОКУ. А підписантами є Турція-Украіна і роzzія-Турція.
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26.07.2022 18:47 Ответить
Про котел в Херсонській обл.замовкли? Чим тепер будуть відволікати увагу наріду від здачі Півдня?
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26.07.2022 09:32 Ответить
Ось тобі - читай!
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26.07.2022 18:39 Ответить
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26.07.2022 09:32 Ответить
Поки Зе-лупінь,грає театральну комедію,про посилення санкцій,в цей час на переговорах в Станбулі,від імені України:Арахламідія через Абрамовича,знімає санкції,з власного кошелька *********** в розмірі 13 мілліардів доларів.Сума відкату 25%,а це 1.5 мілліардів дол.Ось так єрмак керує Україною.
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26.07.2022 09:40 Ответить
Дерьмак под крышей любимого дебильным наридом73% найвеличайшего лидера боневтика 🤢🤥👹🤡‼️
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26.07.2022 16:24 Ответить
діру в Крим потрібно закривати якнайскоріше ...гатите туди потрібно з усього що є ...Або не гатити і чекати поки пів України відломлять
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26.07.2022 09:44 Ответить
Масований ракетний удар по півдню України - результат діяльності антиукраїнського збіговиська в Турції.за участі зрадників України з ОП .прорашистського ООН,рашистського окупанта України .та вбивці українського народу і його турецького посіпаки пердогана.
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26.07.2022 09:48 Ответить
Що та зрада, якщо вони такі гроші за це отримали від Абрамовича !
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26.07.2022 11:42 Ответить
Якщо зрада добре профінансована, то може вона вже і не зрада, а бізнесова угода?
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26.07.2022 18:49 Ответить
Коли вже Зеленський знищить той чорноморський флот, який нас ракетами обстрілює?
Скільки ще можна терпіти щоденні обстріли Одеси і Миколаєва?
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26.07.2022 09:49 Ответить
Зеленский ничего не решает , оно марионетка агента"козыря
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26.07.2022 16:26 Ответить
Як саме? Чарівною паличкою?
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26.07.2022 19:52 Ответить
А люся говорив,що раша випустила по Украіні 70%ракет.
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26.07.2022 09:55 Ответить
Треба щоб 100% населення слухали Люсю, тоді не буде у Зелі проблем з керуванням країною.
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26.07.2022 11:43 Ответить
Для України є варіант - почати у відповідь масовані обстріли бидлостану.
Є для України, звичайно й інший вихід крім масованих обстрілів бидлостану - це знищення їхнього вищого керівництва своїми ж, або за допомогою союзників України - НАТО.
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26.07.2022 10:18 Ответить
Меняйте ,срочно ****** ,Зеленского , на военную , диктатуру , . Есть Пашинский ,Черновил, Порошенко , они знают ,что делать .
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26.07.2022 10:25 Ответить
Ооооо...саме пройдисвіт Пашинський і врятує Україну.
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26.07.2022 13:01 Ответить
Пара …18 - ты Нормальный ⁉️ кодла зеИУД превзошла всех предыдущих вместе взятых
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26.07.2022 16:30 Ответить
Есть Пашинский ,Черновил, Порошенко

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

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26.07.2022 15:40 Ответить
А Березовца на белом коне,не?
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26.07.2022 15:41 Ответить
"Отмечается, что по Николаевскому району был нанесен удар из ЗРК С-300 с временно оккупированной Херсонщины. Есть попадание в авторынок, другие открытые территории пригорода. Информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется."

Жоден, просто жоден не помітив, що з ЗРК С300 не стріляють по авторинкам. Можна нести будь-яку дурню і це проковтнуть.
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26.07.2022 11:54 Ответить
Ви не в темі - орки вже другий тиждень своїми С-300 гатять по наземних об'єктах. І так, це закладено в специфікації комплексу
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26.07.2022 12:17 Ответить
Ты умный или как ? Ты с принципом ракет знаком ПВО и воздух -земля или земля -земля ,если нет ,то чушь не пиши,за умного сойдешь
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26.07.2022 19:20 Ответить
Нужны зенитные комплексы, которые могут сбивать ракеты и самолёты, над территорией рф в каспийском регионе.
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26.07.2022 12:08 Ответить
Это какие? Лампа Алладина?
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26.07.2022 12:09 Ответить
Вы просто не представляете, на что способен обычный асфальт.
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26.07.2022 15:28 Ответить
>Вы просто не представляете, на что способен обычный асфальт

І добра рогатка...
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26.07.2022 18:53 Ответить
"ковры - самолёты"..((
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26.07.2022 15:56 Ответить
Таких не існує, що збивають на відстані 2000 км. Для цього застосовується авіація, яка не долетить туди через ППО.
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26.07.2022 13:24 Ответить
Жоден у світі натаке не здатен. Надто велика дистанція. Тим більше, що ціль не стоїть на місці.
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26.07.2022 18:43 Ответить
Или беспилотные истребители
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26.07.2022 12:17 Ответить
Давай!
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26.07.2022 18:44 Ответить
Про отвєтку:

Мовчання ягнят -
Побиття немовлят
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26.07.2022 15:35 Ответить
 
 