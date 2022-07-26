Массированный ракетный удар по югу Украины: рашисты ударили по Одесчине и Николаевщине, - ОК "Південь"

По югу Украины нанесен массированный ракетный удар, в том числе с применением авиации, по направлению к Черному морю. Выпущено несколько ракет воздушного базирования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в оперативном командовании "Південь".

"На Одесчине есть попадание в частные здания прибрежных сел с последующим возгоранием. На местах работают спасатели. Предварительно пострадавших нет. На Николаевщине атакована портовая инфраструктура", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по Николаевскому району был нанесен удар из ЗРК С-300 с временно оккупированной Херсонщины. Есть попадание в авторынок, другие открытые территории пригорода. Информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется.

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