Украина получит 4 HIMARS и 580 тактических беспилотников Phoenix Ghost, - Пентагон

Украина получит от Соединенных Штатов вооружение на сумму более 200 миллионов долларов.

Одобрена передача дополнительного вооружения в рамках нового пакета военной помощи и Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Пентагона.

В очередной пакет вошли ракетно-артиллерийские системы высокой мобильности, боеприпасы и большое количество беспилотных летательных комплексов Phoenix Ghost. В целом будет передано оборудование из запасов США на сумму около 175 миллионов долларов и техника на сумму 95 миллионов долларов в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI).

Речь о четырех дополнительных системах HIMARS, то есть Украина получит 16 единиц в общем количестве, четыре командно-штабных машины; дополнительное противотанковое вооружение, запасные части и другое снаряжение; 36 000 патронов калибра 105 мм; 580 тактических беспилотных летательных аппаратов Phoenix Ghost.

Беспилотники закупят в рамках USAI у производителей, а затем доставят украинским военным.

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