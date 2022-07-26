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Новости Война
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переговоры (4778) россия (92987) Малюська Денис (322)

Малюська о переговорах с РФ: Они готовы подписать договор с Украиной на условиях, которые им нравятся и слишком похожи на капитуляцию

малюська

Между Украиной и Россией сейчас не ведутся переговоры о прекращении войны, поскольку единственная позиция россиян в том, что они хотят подписать с нами документ, который очень похож на капитуляцию с нашей стороны.

Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська в интервью РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

"Надо четко проводить линию. Есть переговоры с Россией. И есть переговоры по гарантиям безопасности с нашими партнерами и союзниками с Запада. Переговоры с Россией - это там, где я член переговорной группы. Они сейчас не проводятся, кроме очень узкой группы и очень узкой темы - это вывоз зерна. Что касается переговоров по гарантиям безопасности - там я участия не принимаю, поэтому у меня детальной информации нет", - объясняет Малюська.

Он отметил, сейчас для переговоров с РФ создана большая группа при Офисе президента и каковы их результаты будут достигнуты, и на каких условиях такие гарантии будут предоставлены - нужно ожидать информацию от Офиса президента и МИД.

"Очевидно из того, что мы с самого начала смотрели и понимали - наверное, что эти гарантии не будут универсальными для всех стран, которые присоединятся к такому режиму, скорее всего. Это коммуницировали офис и МИД. Но это объективная реальность, потому что возможности разных стран являются разными, и по крайней мере пока степень готовности защищать Украину тоже разная в разных государствах", - подчеркивает Малюська.

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По его словам, переговоры на тему зерна происходят не на базе группы по гарантиям безопасности, или даже той полной группы, которая ведет переговоры с Россией.

"Это лишь часть этой группы. Фокус на тех, кто сотрудничает с ООН, с Вооруженными силами. По большому счету, можно было бы даже на три группы распределить переговорный процесс", - отметил министр.

То есть, как он объясняет, есть переговоры по зерну - краткосрочные, узкие лишь по точечному вопросу. Есть переговоры с Россией о потенциальном прекращении огня или мира - замороженные на определенное время и не происходят. И переговоры по гарантиям безопасности - большие, со многими странами активно ведутся.

Министр отметил, что участвует в составе делегации этой второй группы по прекращению огня.

"Да. Там, где мы пока не ведем дискуссий исключительно на том, что, наверное, сейчас перспектив заключения такого договора нет. Прежде всего - из-за позиции России", - подчеркнул Малюська.

Он рассказал, что РФ постоянно посылает сигналы о готовности возобновить переговоры, выдвигая свои ультиматумы.

"Это звучит в российских медиа постоянно: что мы готовы, это украинцы не хотят переговариваться. На самом деле они готовы подписать договор на тех условиях, которые им нравятся и которые крайне похожи на какую-то капитуляцию. Поэтому это не готовность к переговорам - это готовность навязать свои условия, чтобы мы сдались. Где-то такая у них готовность", - говорит министр.

В свою очередь министр подчеркнул, когда будет реальная готовность к реальным переговорам - безусловно, такие переговоры возобновятся.

"Но это вопрос к руководителям переговорных групп, с нашей стороны - это Давид Арахамия. Он наиболее подробно и компетентно может прокомментировать эту историю и последствия. Я даю лишь общее впечатление и свое понимание", - подытожил Малюська.
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Топ комментарии
+24
таке враження що у нас одні дебіли
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26.07.2022 09:12
+21
В народі про таких, як Малюська, кажуть: "Колотить (товче) гімно в ступі!"
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26.07.2022 09:14
+20
А какое имеет значение, что хочет *****? Тем более, после того что рашисты вытворили в Украине? Любой мирный договор с Парашей сейчас, это признание поражения Украины и невозможность наказать оккупантов за убийства, насилие, мародерство
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26.07.2022 09:21
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Малюська просто геній...
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26.07.2022 09:09 Ответить
Обраний зезидент призначів! А який геній в зезидента,якщо він таких "геніїв" на дрібні посади призначає?!!!! А Абрахамію,з Сухумського пітомника, на головуваня в партії зезидента?!!
Наобирали...
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26.07.2022 09:31 Ответить
Присутствует такая хрень,когда начальник набирает подчиненных тупее себя,что бы те не казались умнее шефа,учитывая интеллект зелупы,становится страшно
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26.07.2022 09:50 Ответить
"Геній", але без букви "Е"
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26.07.2022 10:27 Ответить
дисскусии с переговорами о капитуляции неуместны...
пнх...
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26.07.2022 10:37 Ответить
Ага, геній, без літери "Е" і без соломи.
Звичайний пліснявий воровитий пацюк.
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26.07.2022 10:45 Ответить
Намолов сім мішків гречаної вовни.
В НАТО треба вступати, в НАТО.
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26.07.2022 09:10 Ответить
В народі про таких, як Малюська, кажуть: "Колотить (товче) гімно в ступі!"
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26.07.2022 09:14 Ответить
Мутна банда. А переговори від України веде голуб мира і водночас гаманець путіна абрамович. Це він може сказати про цю державну таємницю про яку гуде весь світ? Може він "компетентно прокоментувати про цю історію і наслідки" цього договорняка"? Чи ховається за оповськими змовниками?
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26.07.2022 09:36 Ответить
Етнічна мафія.
В Україні вона очолила державу. Зате, хотьпаржалі.
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26.07.2022 10:49 Ответить
ага. їх національність - совкИ.
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26.07.2022 16:08 Ответить
таке враження що у нас одні дебіли
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26.07.2022 09:12 Ответить
не у нас, а в зекоманді)
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26.07.2022 09:14 Ответить
ми їх обрали...
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26.07.2022 09:16 Ответить
73%.....
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26.07.2022 09:21 Ответить
Менше 45%, з уразуванням явки.
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26.07.2022 09:26 Ответить
все намногопечальнее,те кто не голосовал,такие же идиоты как и те 73%,одним-какая разница,другим-пох.Потому имеем у власти зелупу
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26.07.2022 09:34 Ответить
вибачте, я їх не обирала. а Єрмака взагалі ніхто не обирав, так само як і цього малюську, їх зелена кодла призначила.
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26.07.2022 09:22 Ответить
всеми назначениями занимается зелупа и ермак,ермак работает,как и зелупа на раху
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26.07.2022 09:19 Ответить
Сколько арахамии зарядил Абрамович,что он там вообще делает ??
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26.07.2022 09:12 Ответить
малюська дегенерат
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26.07.2022 09:13 Ответить
Не так, щоб дуже. Косить під дегенерата. Бо які притензії до придурка? Хоча, є велика ймовірність того, що він доларовий мультиміліонер, як Боневтік, на початку каденції "нарідного презЕдента".
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26.07.2022 10:55 Ответить
Вже готові щось підписувати? Прогрес. Раніше і слухати про це не хотіли. Химка, вогню! Тиснемо далі.
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26.07.2022 09:13 Ответить
"На курорте в Турции польские туристы "наказали" россиян из-за "спецоперации" в Украине СМИ утверждают, что польские туристы избили группу российских отдыхающих в отеле в Алании после спора о вторжении России в Украину."
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26.07.2022 09:14 Ответить
С ноги прорезала зачётно
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26.07.2022 09:19 Ответить
Кацапам вообще за пределы ихнего оркостана рыло высовывать теперь не стоит.
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26.07.2022 09:21 Ответить
Читала, що прибувша на місце бійки охорона готелю приєдналась до польських туристів, а поліція, яка підтягнулась за викликом, затримала ... кацапське *********.
"Гуртом легше кацапів бити" ( українська, народна мудрість)
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26.07.2022 10:58 Ответить
Ну хто тебе-довбой@ба питає? Вилазить різний непотріб і вважає за потрібне висловлювати свою, нікому не цікаву думку.
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26.07.2022 09:14 Ответить
А какое имеет значение, что хочет *****? Тем более, после того что рашисты вытворили в Украине? Любой мирный договор с Парашей сейчас, это признание поражения Украины и невозможность наказать оккупантов за убийства, насилие, мародерство
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26.07.2022 09:21 Ответить
що Малюська, що Мілованов - феєричні довбойоби! Таких до влади могли привести лише кукловоди з Лубьянки ну і 73% дурнів що повелись на Голобородька
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26.07.2022 09:21 Ответить
Це ти Шойгу та Сердюкова маєш на увазі?
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26.07.2022 09:29 Ответить
треба робити Ядерни боєголовки та вести перемовини. У чому проблеми? Уран є, плутоній є, трітій є, спеціалісти є, технологія є. Шо вони там ждуть ? у кого є ядерна зброя тіх не чипають, та теріторії не віджімають
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26.07.2022 09:23 Ответить
Я так розумію, спеціаліст це ти? На заводі Артем будеш робити?
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26.07.2022 09:41 Ответить
Арахімя переговорник? Гарно можна домовитись,коли по обидві боки стола сидять друзі/партнери!
Див.пресконф. Бореля!
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26.07.2022 09:23 Ответить
А на що схоже «нада проста пєрєстать стрєлять»?
Ви і пішли на капітуляцію, гниди нікчемні!
Перестали стріляти, відступили з облаштованих позицій, розмінували дороги!
А тепер сракою крутите!
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26.07.2022 09:24 Ответить
це ОДВІЧНА трагедія України....ДОЛЮ України визначає якійсь бабуїн арахамія...купка жидів, купка агентів раSSії та купка Злодіїв.....

але ТАК хотіли 73% від виборців.....
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26.07.2022 09:25 Ответить
Для чого стільки тексту? Можна було так : "Кацапи хочуть повної капітуляції і анекції нашої території. Ми послали їх "за ваєним карабльом"."
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26.07.2022 09:26 Ответить
це ОДВІЧНА трагедія України....ДОЛЮ України визначає якійсь бабуїн арахамія...купка жидів, купка агентів раSSії та купка Злодіїв.....

але ТАК хотіли 73% від виборців.....
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26.07.2022 09:26 Ответить
Якщо Росія хоче переговорів значить там все погано . Це не Україна а Росія хоче переговорів з підписанням для неї вигідних умов. І правильно роблять що не ведуть перемовин і нічого не підписують треба Росію дотискати і підписувати договір тільки на умовах України
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26.07.2022 09:28 Ответить
.

"Якщо ми хочемо закінчити цю війну, заклик для всього світу - припиніть купляти російську енергію! Російську нафту, російський газ і, врешті-решт, всю російську продукцію, починаючи від вугілля і закінчуючи деревиною. Тому, що кожен цент, який ви сплачуєте, витрачається на закупівлю ракет та бомб, якими обстрілюють Україну", - говорить Порошенко.
"Друга рекомендація - зміцнюйте антипутінську коаліцію. Я хотів би подякувати за лідерство США, зокрема Президентові Байдену, а також іншим партнерам - Великій Британії, Європейському Союзу, за запровадження нових та нових санкцій, включаючи ембарго. Наше спільне завдання - зупинити цю війну в цьому році", - наголошує п'ятий Президент.
"Збройні Сили України та українські волонтери роблять все можливе для захисту нашої територіальної цілісності та західного світу. Я щойно повернувся з фронту. Бахмут, Слов'янськ, Краматорськ, Часів Яр та інші місця - там дуже спекотно, там постійні обстріли, там гинуть українські солдати й звичайні громадяни. Я хотів би донести до вас головний сигнал: українські воїни - це герої, а бойовий дух українських солдатів є дуже високим. Волонтери, які були зі мною на фронті, і моя команда роблять все можливе, щоб зміцнювати силу наших військ. Якщо ми хочемо перемогти, нам потрібні три речі: зброя, зброя і зброя", - говорить Порошенко.
"Ми маємо підготуватись до контрнаступу. Українські солдати просять подякувати американському народові за підтримку, за HIMARS, бо ці системи змінили "хід гри", дозволивши нам ефективно знищувати російський арсенал, російську логістику. Я хотів би побачити путіна в Гаазі за ґратами. І хотів би попросити світ не боятись путіна, не довіряти путіну і зберігати єдність. І це шлях до перемоги у цій війні. Допоможіть нам врятувати вас", - резюмує Петро Порошенко.
Нагадаємо, що Петро Порошенко в інтерв'ю французькому телеканалу BFM TV заявив, що https://prm.ua/poroshenko-lavrov-viyskovyy-zlochynets-yoho-mistse-v-haazi/ місце міністра закордонних справ росії Лаврова - на лаві підсудних у Гаазі .
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26.07.2022 09:30 Ответить
Малюська, не отвлекайся на международную политику - строй тюрьмы для Ермака Верещук гетьманцева
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26.07.2022 09:31 Ответить
👍 кращий комент!
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26.07.2022 12:08 Ответить
Когда уже за слово *подписать с Рашкой документ* будут садить в тюрьму на 10 лет минимум?
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26.07.2022 09:31 Ответить
Перемовини з Росією - це там, де я член переговорної групи Джерело:

Ну все, тепер я спокійний, такий геній веде перемовини
До речи - во владі одни дебіли і це коли краіна на грані
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26.07.2022 09:32 Ответить
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26.07.2022 09:32 Ответить
Наша проблема в тому,що таку угоду хочуть підписати і Боневтік-Єрмаки-Арахноїди але поки що бояться...От якби їм вдалося нанести ЗСУ та Україні величезні,катастрофічні втрати,тоді б вони сказали-немає іншого виходу...
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26.07.2022 09:35 Ответить
дивіться,якщо Давід Арахноїд,з дозволу Зе-лупи пише листи про зняття санкцій з Абрамовіча,він же бере в Абрамовіча за це гроші? Бере.І за капітуляцію України в Путена теж можна взяти гроші,тільки більші?
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26.07.2022 09:37 Ответить
Про переговоры с РФ у меня рука тянется к топору. А про переговоры с Западом насчет *гарантий безопасности*, все уже в который раз увидели чего они стоят эти гарантии безопасности. Максимум озабоченность и требование к Украине пойти на новые компромисы вы получите...
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26.07.2022 09:36 Ответить
Это смотря как они будут сформулированы, эти гарантии. Одно дело "гарантируем оказывать консультации", как в Будапештском меморандуме и совсем другое формулировка 5-й статьи договора между странами НАТО.
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26.07.2022 09:44 Ответить
Хотілось би побачити (насправді - не приведи Господь), як будуть виконувати 5-ту статтю такі члени НАТО, як Угорщина, Турція, та ж Німеччина... Тут навіть про повноцінне застосування економічних санкцій, які нібито гуртом приймали, не можна казати. А коли потрібно буде нести людські та матеріальні втрати?
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26.07.2022 12:28 Ответить
Украина в НАТО?К чему тупой высер?Страны балтии,Польша в НАТО.Вот они ложили на раху.Раха максимум,что может,нарушить воздушное пространство говнолетом,что не забывали о таком говне,что оно еще живет в болотах.
А Украине постоянно что то мешало стать членом НАТО.
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26.07.2022 09:46 Ответить
Вот же фарисей!))) Я даже восхитился. Переговорный процесс идёт, по каждому процессу работает своя переговорная группа, переговоров о перемирии нет, но есть некоторые краткосрочные специализированные договоры со страной-агрессором, похожие на зерновой, а в основном мы договариваемся с западными партнёрами, но у них нет единой позиции. Это все, что он сказал, но зато сколько слов)))
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26.07.2022 09:37 Ответить
Малюська, краще готуй камери для сідєльцев з ,ОП та затули свою пельку
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26.07.2022 09:42 Ответить
Перемовами керують два керівника-Ара,та Хам.Обидва з.*******,яких цікавить тільки ціна за продаж України.
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26.07.2022 09:44 Ответить
"Але це питання до керівників переговорних груп, з нашого боку - це Давид Арахамія. Він найбільш детально і компетентно може прокоментувати цю історію і наслідки.
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26.07.2022 09:46 Ответить
Компетенто? Ти'''''бнувся?
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26.07.2022 10:13 Ответить
Я не є і не буду прибічником Зеленського і його ставлеників. Але конкретно тут все сказано дуже правильно.
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26.07.2022 09:59 Ответить
Ніяких перемовин
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26.07.2022 10:00 Ответить
Воля або смерть.
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26.07.2022 10:05 Ответить
Коротше, х@й цого знає, хто з ким і про що веде перемовини. Все замкнене на ОПі, яка є дорадчим органом. Тому можна припустити, що аід України зі своїм кацапським шефом веде перемовини кацапськтйагент Єрмак. А перемовини про експорт зерна настільки вузькі, що навіть цілий Малюська нічого не знає. У мене питання, де тут інтереси власне України і хто представляє саме ці інтереси - інтереси України?
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26.07.2022 10:09 Ответить
Вбивця судить суддю, приблизно так виглядає бажання кремлівських бандитів.
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26.07.2022 10:12 Ответить
Вбивця судить не суддю. Вбивця судить жертву.
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26.07.2022 12:31 Ответить
Ви суки зелені доперемовляєтесь, що вас винесуть уперед ногами.
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26.07.2022 10:18 Ответить
Ослиный министр юстиции.А нахер ты такое вообще озвучиваешь?Что там" кремлевская парашка" хочет УКРАИНЦАМ насрать!...........................просто долбень *****................................................................
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26.07.2022 10:31 Ответить
"Переговорники", блін. Он арахамія взяв і відмазав від санкцій путлеровського "гаманця" рому абрамовича. Про що вони домовляються? Здається, вони намагаються "зберегти обличчя" путлеру.
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26.07.2022 10:36 Ответить
А чому вони відмазують Абрамовича. А тільки тому що він Абрамович.
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26.07.2022 10:55 Ответить
Абрамович - це гаманець путіна. один із гаманців.
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26.07.2022 12:10 Ответить
перша група (капітулірен) Агрогниди. Для задимлення позицій групи АК(агрогнида капітулірен) Елдак утворив другу групу(Єрмак гарантірен). Результати ахові, але їх не вимагається, це проста імітація маскування для першої. По зерну там створена тимчасова тристороння комісія без політики. Міждержавні відносини покладені на МІД.
Шахер махер іде в АК,для цього там зібрані елітні прохвости. Ромчик їм заплатить, коли "сделают свою работу полностью" , ну а елдакові гарантії безпеки України, які надать партнери ? та цю "тему" для сміху путін доручив розвивати агенту ГРУ ГШ. Так що, щоб не говорили форумчани про розумові здібності зеленої іде планомірне капітулірен Банкової, а мешканці будинку хочуть заробити свій "пенсіонний фонд" а Хто буде платити, їх колише менше за все.
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26.07.2022 11:06 Ответить
Вони таки підпишуть !
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26.07.2022 11:23 Ответить
Ми перемовин не ведемо. Але вони там такого вимагають!
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26.07.2022 14:13 Ответить
 
 