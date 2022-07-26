Малюська о переговорах с РФ: Они готовы подписать договор с Украиной на условиях, которые им нравятся и слишком похожи на капитуляцию
Между Украиной и Россией сейчас не ведутся переговоры о прекращении войны, поскольку единственная позиция россиян в том, что они хотят подписать с нами документ, который очень похож на капитуляцию с нашей стороны.
Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська в интервью РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.
"Надо четко проводить линию. Есть переговоры с Россией. И есть переговоры по гарантиям безопасности с нашими партнерами и союзниками с Запада. Переговоры с Россией - это там, где я член переговорной группы. Они сейчас не проводятся, кроме очень узкой группы и очень узкой темы - это вывоз зерна. Что касается переговоров по гарантиям безопасности - там я участия не принимаю, поэтому у меня детальной информации нет", - объясняет Малюська.
Он отметил, сейчас для переговоров с РФ создана большая группа при Офисе президента и каковы их результаты будут достигнуты, и на каких условиях такие гарантии будут предоставлены - нужно ожидать информацию от Офиса президента и МИД.
"Очевидно из того, что мы с самого начала смотрели и понимали - наверное, что эти гарантии не будут универсальными для всех стран, которые присоединятся к такому режиму, скорее всего. Это коммуницировали офис и МИД. Но это объективная реальность, потому что возможности разных стран являются разными, и по крайней мере пока степень готовности защищать Украину тоже разная в разных государствах", - подчеркивает Малюська.
По его словам, переговоры на тему зерна происходят не на базе группы по гарантиям безопасности, или даже той полной группы, которая ведет переговоры с Россией.
"Это лишь часть этой группы. Фокус на тех, кто сотрудничает с ООН, с Вооруженными силами. По большому счету, можно было бы даже на три группы распределить переговорный процесс", - отметил министр.
То есть, как он объясняет, есть переговоры по зерну - краткосрочные, узкие лишь по точечному вопросу. Есть переговоры с Россией о потенциальном прекращении огня или мира - замороженные на определенное время и не происходят. И переговоры по гарантиям безопасности - большие, со многими странами активно ведутся.
Министр отметил, что участвует в составе делегации этой второй группы по прекращению огня.
"Да. Там, где мы пока не ведем дискуссий исключительно на том, что, наверное, сейчас перспектив заключения такого договора нет. Прежде всего - из-за позиции России", - подчеркнул Малюська.
Он рассказал, что РФ постоянно посылает сигналы о готовности возобновить переговоры, выдвигая свои ультиматумы.
"Это звучит в российских медиа постоянно: что мы готовы, это украинцы не хотят переговариваться. На самом деле они готовы подписать договор на тех условиях, которые им нравятся и которые крайне похожи на какую-то капитуляцию. Поэтому это не готовность к переговорам - это готовность навязать свои условия, чтобы мы сдались. Где-то такая у них готовность", - говорит министр.
В свою очередь министр подчеркнул, когда будет реальная готовность к реальным переговорам - безусловно, такие переговоры возобновятся.
"Но это вопрос к руководителям переговорных групп, с нашей стороны - это Давид Арахамия. Он наиболее подробно и компетентно может прокомментировать эту историю и последствия. Я даю лишь общее впечатление и свое понимание", - подытожил Малюська.
Пожалуйста, подождите...
Наобирали...
пнх...
Звичайний пліснявий воровитий пацюк.
В НАТО треба вступати, в НАТО.
В Україні вона очолила державу. Зате, хотьпаржалі.
"Гуртом легше кацапів бити" ( українська, народна мудрість)
Див.пресконф. Бореля!
Ви і пішли на капітуляцію, гниди нікчемні!
Перестали стріляти, відступили з облаштованих позицій, розмінували дороги!
А тепер сракою крутите!
але ТАК хотіли 73% від виборців.....
але ТАК хотіли 73% від виборців.....
"Якщо ми хочемо закінчити цю війну, заклик для всього світу - припиніть купляти російську енергію! Російську нафту, російський газ і, врешті-решт, всю російську продукцію, починаючи від вугілля і закінчуючи деревиною. Тому, що кожен цент, який ви сплачуєте, витрачається на закупівлю ракет та бомб, якими обстрілюють Україну", - говорить Порошенко.
"Друга рекомендація - зміцнюйте антипутінську коаліцію. Я хотів би подякувати за лідерство США, зокрема Президентові Байдену, а також іншим партнерам - Великій Британії, Європейському Союзу, за запровадження нових та нових санкцій, включаючи ембарго. Наше спільне завдання - зупинити цю війну в цьому році", - наголошує п'ятий Президент.
"Збройні Сили України та українські волонтери роблять все можливе для захисту нашої територіальної цілісності та західного світу. Я щойно повернувся з фронту. Бахмут, Слов'янськ, Краматорськ, Часів Яр та інші місця - там дуже спекотно, там постійні обстріли, там гинуть українські солдати й звичайні громадяни. Я хотів би донести до вас головний сигнал: українські воїни - це герої, а бойовий дух українських солдатів є дуже високим. Волонтери, які були зі мною на фронті, і моя команда роблять все можливе, щоб зміцнювати силу наших військ. Якщо ми хочемо перемогти, нам потрібні три речі: зброя, зброя і зброя", - говорить Порошенко.
"Ми маємо підготуватись до контрнаступу. Українські солдати просять подякувати американському народові за підтримку, за HIMARS, бо ці системи змінили "хід гри", дозволивши нам ефективно знищувати російський арсенал, російську логістику. Я хотів би побачити путіна в Гаазі за ґратами. І хотів би попросити світ не боятись путіна, не довіряти путіну і зберігати єдність. І це шлях до перемоги у цій війні. Допоможіть нам врятувати вас", - резюмує Петро Порошенко.
Нагадаємо, що Петро Порошенко в інтерв'ю французькому телеканалу BFM TV заявив, що https://prm.ua/poroshenko-lavrov-viyskovyy-zlochynets-yoho-mistse-v-haazi/ місце міністра закордонних справ росії Лаврова - на лаві підсудних у Гаазі .
Ну все, тепер я спокійний, такий геній веде перемовини
До речи - во владі одни дебіли і це коли краіна на грані
А Украине постоянно что то мешало стать членом НАТО.
Шахер махер іде в АК,для цього там зібрані елітні прохвости. Ромчик їм заплатить, коли "сделают свою работу полностью" , ну а елдакові гарантії безпеки України, які надать партнери ? та цю "тему" для сміху путін доручив розвивати агенту ГРУ ГШ. Так що, щоб не говорили форумчани про розумові здібності зеленої іде планомірне капітулірен Банкової, а мешканці будинку хочуть заробити свій "пенсіонний фонд" а Хто буде платити, їх колише менше за все.