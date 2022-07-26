С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину россияне убили в Донецкой области 642 гражданских, - Кириленко

642 гражданских убили россияне в Донецкой области с момента полномасштабного вторжения. Это только те, кого удалось опознать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение в телеграме главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.

"Совместно с платформой Мемориал начинаем новый проект – рассказываем истории тех, чью жизнь унесли россияне.

642 смерти – это не статистика, а 642 истории. Каждый из них достоин отдельного рассказа. Ежедневная минута молчания на Донбассе будет иметь свое лицо.

Алексей Евтушенко должен был отпраздновать 17-летие, но погиб во время эвакуации. Он стал жертвой обстрела Россией вокзала в Краматорске, где погибли 59 человек, более сотни были ранены.

Парень учился в Бахмутском центре профподготовки, должен был стать автослесарем и электрогазосварщиком.

"Он был добрым, отзывчивым и открытым парнем", - пишут о нем друзья.

Алексей погиб на месте, на перроне станции. В одной из местных групп отец Иван Евтушенко в отчаянии опубликовал фотографию погибшего парня и написал: "Это мой сынуля, мой милый, вот что с ним теперь".

13 апреля Алексея похоронили в родном Бахмуте", - написал Кириленко.

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