Общие боевые потери РФ с начала войны – около 39 870 человек, 222 самолета, 189 вертолетов, 1737 танков и 3959 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 26 июля потери личного состава противника составляют около 39 870 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 26.07 ориентировочно составляют:

личного состава - около 39870 (+170) человек ликвидировано,

танков - 1737 (+7) ед,

боевых бронированных машин - 3959 (+9) ед,

артиллерийских систем - 880 (+4) ед,

РСЗО - 258 (+1) ед,

средства ПВО - 117 (+1) ед,

самолетов - 222 (+0) ед,

вертолетов - 189 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 722 (+3),

крылатые ракеты – 174 (+0),

корабли/катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2835 (+3) ед,

специальная техника – 75 (+2).

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"Самые большие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.