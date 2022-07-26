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Новости Война
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армия РФ (17988) Генштаб ВС (5752) ликвидация (3117) уничтожение (6217) техника (1709) потери (4266)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 39 870 человек, 222 самолета, 189 вертолетов, 1737 танков и 3959 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 26 июля потери личного состава противника составляют около 39 870 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 26.07 ориентировочно составляют:

личного состава - около 39870 (+170) человек ликвидировано,

танков - 1737 (+7) ед,

боевых бронированных машин - 3959 (+9) ед,

артиллерийских систем - 880 (+4) ед,

РСЗО - 258 (+1) ед,

средства ПВО - 117 (+1) ед,

самолетов - 222 (+0) ед,

вертолетов - 189 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 722 (+3),

крылатые ракеты – 174 (+0),

корабли/катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2835 (+3) ед,

специальная техника – 75 (+2).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 39 870 человек, 222 самолета, 189 вертолетов, 1737 танков и 3959 бронированных машин 01

"Самые большие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+7
Непогано!
Завтра в орків ювілей! 40к!
І дуже скоро 4к броневиків, взагалі важко уявити цю кількість!
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26.07.2022 10:00
+6
пока у кацапов нет понимания, что ночевать в технике - опасно для жизни. Загнал технику в лесополосу - типа спрятал, а сам - в поле, на один каремат лег, другим укрылся... тогда есть шансы два-три раза пережить свою технику. Но это не точно. Днем может SMArt 155 прилететь...
https://twitter.com/i/status/1551802107791134720
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26.07.2022 10:20
+4
трішечки не дотягнули до юбілею
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26.07.2022 09:58
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
трішечки не дотягнули до юбілею
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26.07.2022 09:58 Ответить
завтра буде юбілейний 40000 орк,ради такого можна і напитись
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26.07.2022 10:01 Ответить
Як це не довели?? А 39870+170=40040
40040!!!
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27.07.2022 03:25 Ответить
Непогано!
Завтра в орків ювілей! 40к!
І дуже скоро 4к броневиків, взагалі важко уявити цю кількість!
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26.07.2022 10:00 Ответить
Про літак су25 сьодні ж писали
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26.07.2022 10:02 Ответить
Писали навіть про 2 літаки Су-25, обидва Січеславська бригада збила.
Мабуть воно в статистику через день попадає . . . Завтра побачимо.
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26.07.2022 11:36 Ответить
УРА! План перевыполнили, 40К на 4 дня раньше!
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26.07.2022 10:07 Ответить
Літак СУ-25 же був збитий вчора. В статистиці немає.
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26.07.2022 10:12 Ответить
Черчіль казав,найбільше брешуть у трьох ********: перед виборами,після рибалки і на війні. Щось схоже відбувається з Генштабом...ЦРУ дає 15000 вбитими і 45000 пораненими,МІ-6 дає втрати танків у 2 рази меншими від генштабу але на малюють 40000 вбитими,а пораненими тоді скільки 120000? І в то же час війська Рашки чомусь завжди мають частковий успіх,як у випадку з Вугледаром,Северодонецьком,Лисичанськом....
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26.07.2022 10:15 Ответить
Можно линк на сообщение ЦРУ про 15000 убитыми? Или вам ЦРУ докладывает шифрованными записками голубиной почтой?
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26.07.2022 10:20 Ответить
Сходило б ти й само порахувало!
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26.07.2022 10:20 Ответить
Рекомендую слушать конашенкова - там для вас еще лучшие цифры будут звучать.
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26.07.2022 10:22 Ответить
О, да! Этот мастер спорта жжет так, что его зенки в стекляшки очков плющатся!
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26.07.2022 12:52 Ответить
пока у кацапов нет понимания, что ночевать в технике - опасно для жизни. Загнал технику в лесополосу - типа спрятал, а сам - в поле, на один каремат лег, другим укрылся... тогда есть шансы два-три раза пережить свою технику. Но это не точно. Днем может SMArt 155 прилететь...
https://twitter.com/i/status/1551802107791134720
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26.07.2022 10:20 Ответить
Не треба гiвно жалiти!
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27.07.2022 03:27 Ответить
 
 